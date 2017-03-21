10 способов сэкономить на декоративной косметике

визажист

«Толстые и очень стойкие тени-карандаши Infinite Shadow Stick от NYX заменят бестселлер Bobbi Brown Long Wear Cream Shadow Stick. Недорогие, работают как самостоятельный продукт и как подложка для сухих теней, наносятся легко, застывают за минуту, легко тушуются и (важно!) держатся весь день. Лайфхак: если ваши веки склонны к жирности, нанесите поверх карандаша сухие тени, чтобы увеличить стойкость».