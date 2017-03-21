Мы продолжаем с помощью экспертов составлять гид по бюджетной косметике. В этот раз сдаем пароли-явки, чем заменять дорогие карандаши, подводки, праймеры и тени.
10 способов сэкономить на декоративной косметике
Евгения Сомова
визажист
«Толстые и очень стойкие тени-карандаши Infinite Shadow Stick от NYX заменят бестселлер Bobbi Brown Long Wear Cream Shadow Stick. Недорогие, работают как самостоятельный продукт и как подложка для сухих теней, наносятся легко, застывают за минуту, легко тушуются и (важно!) держатся весь день. Лайфхак: если ваши веки склонны к жирности, нанесите поверх карандаша сухие тени, чтобы увеличить стойкость».
Гая Вартанян
визажист
«Гель для бровей NYX гарантируют тот же эффект, что у вариантов брендов, специализирующихся на бровях, но в три раза дешевле».
Анастасия Черенкова
визажист
«Мой любимчик — стойкий карандаш для губ Vivienna Sabo оттенка №103, который найдется в любой «Подружке». Я наношу его полностью на хорошо увлажненные губы, не используя при этом даже помаду. Такой цвет сейчас в тренде, многие им интересуются».
Евгения Сомова
визажист
«Тинт для бровей Manly Pro в Петербурге можно встретить чаще, чем Anastasia Beverly Hills. Другие бонусы: дешевый, больший объем и впечатляющая палитра из десяти оттенков».
Гая Вартанян
визажист
«Еще один способ прилично сэкономить на макияже бровей: заменяем дорогой карандаш Bobbi Brown на универсальный Eva Mosaic на полторы тысячи дешевле».
Анастасия Черенкова
визажист
«Еще одна находка из «Подружки»: основа Catrice, которая выравнивает цвет лица, хорошо матирует и, что важно, не забивает поры, в отличие от собратьев из масс-маркета».
Евгения Сомова
визажист
«На гелевые подводки для стрелок необязательно нужно тратить много денег. Если варианты от M.A.C. и Bobbi Brown стоят в районе 1500 рублей, то достойный аналог Maybelline продают за 400 рублей».
Гая Вартанян
визажист
«Матовым бестселлерам M.A.C. без ущерба для кошелька готова противостоять помада-стик NYX».
Анастасия Черенкова
визажист
«База под тени не может и не должна стоить дорого: это и доказывают своим примером NYX».
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