10 способов сэкономить на декоративной косметике

Мы продолжаем с помощью экспертов составлять гид по бюджетной косметике. В этот раз сдаем пароли-явки, чем заменять дорогие карандаши, подводки, праймеры и тени.

Евгения Сомова

визажист

«Толстые и очень стойкие тени-карандаши Infinite Shadow Stick от NYX заменят бестселлер Bobbi Brown Long Wear Cream Shadow Stick. Недорогие, работают как самостоятельный продукт и как подложка для сухих теней, наносятся легко, застывают за минуту, легко тушуются и (важно!) держатся весь день. Лайфхак: если ваши веки склонны к жирности, нанесите поверх карандаша сухие тени, чтобы увеличить стойкость».

  • Тени Long Wear Cream Shadow Stick Bobbi Brown (2 530 руб.)

  • Тени Infinite Shadow Stick NYX (430 руб.)

Гая Вартанян

визажист

«Гель для бровей NYX гарантируют тот же эффект, что у вариантов брендов, специализирующихся на бровях, но в три раза дешевле».

  • Гель для бровей Billion Dollar Brows, 1700 руб.

  • Гель для бровей NYX Control Freak, 520 руб.

Анастасия Черенкова

визажист

«Мой любимчик — стойкий карандаш для губ Vivienna Sabo оттенка №103, который найдется в любой «Подружке». Я наношу его полностью на хорошо увлажненные губы, не используя при этом даже помаду. Такой цвет сейчас в тренде, многие им интересуются».

  • Карандаш для губ M.A.C., оттенкок Whirl, 1260 руб.

  • Карандаш для губ Vivienne Sabo, оттенок №103, 149 руб.

Евгения Сомова

визажист

«Тинт для бровей Manly Pro в Петербурге можно встретить чаще, чем Anastasia Beverly Hills. Другие бонусы: дешевый, больший объем и впечатляющая палитра из десяти оттенков».

  • Помада для бровей Anastasia Beverly Hills Dipbrow pomade, 2100 руб.

  • Гелево-кремовый тинт для бровей Manly Pro, 1200 руб.

Гая Вартанян

визажист

«Еще один способ прилично сэкономить на макияже бровей: заменяем дорогой карандаш Bobbi Brown на универсальный Eva Mosaic на полторы тысячи дешевле».

  • Карандаш для бровей Bobbi Brown, 1950 руб.

  • Карандаш для бровей Eva Mosaic Ideal Brow, 240 руб.

Анастасия Черенкова

визажист

«Еще одна находка из «Подружки»: основа Catrice, которая выравнивает цвет лица, хорошо матирует и, что важно, не забивает поры, в отличие от собратьев из масс-маркета». 

  • Основа под макияж Catrice Prime and fine anti-shine, 335 руб.

  • Основа под макияж Clinique Superprimer Face Primer, 2 600 руб.

Евгения Сомова

визажист

«На гелевые подводки для стрелок необязательно нужно тратить много денег. Если варианты от M.A.C. и Bobbi Brown стоят в районе 1500 рублей, то достойный аналог Maybelline продают за 400 рублей».

  • Подводка M.A.C. Backtrack, 1400 руб.

  • Подводка Maybelline, 400 руб.

Гая Вартанян

визажист

«Матовым бестселлерам M.A.C. без ущерба для кошелька готова противостоять помада-стик NYX». 

  • Матовая помада M.A.C., 1 480 руб.

  • Помада-стик NYX full throttle lipstick, 590 руб.

Анастасия Черенкова

визажист

«База под тени не может и не должна стоить дорого: это и доказывают своим примером NYX».

  • База под тени Lancome La Base Paupieres Pro, 1500 руб. 

  • База под тени NYX, 560 руб.

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