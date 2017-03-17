Онлайн-трансляция: мастер-класс Елены Крыгиной в ДЛТ

Сегодня бьюти-блогер Елена Крыгина с миллионной аудиторией на Youtube представляет Петербургу свою первую книгу «Макияж». Презентация и мастер-класс самого популярного визажиста страны стартует в 14:00 в ДЛТ.

Оставить комментарий
  • Автор: sobaka
  • Опубликовано:

Наши проекты

Комментарии (0)

Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.

Читайте также