Онлайн-трансляция: мастер-класс Елены Крыгиной в ДЛТ

Сегодня бьюти-блогер Елена Крыгина с миллионной аудиторией на Youtube представляет Петербургу свою первую книгу «Макияж». Презентация и мастер-класс самого популярного визажиста страны стартует в 14:00 в ДЛТ.
Выберите свой город:
Ваш город
Сегодня бьюти-блогер Елена Крыгина с миллионной аудиторией на Youtube представляет Петербургу свою первую книгу «Макияж». Презентация и мастер-класс самого популярного визажиста страны стартует в 14:00 в ДЛТ.
Смотреть также: 10 секретов идеальных красных губ от Елены Крыгиной
Комментарии (0)
Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.