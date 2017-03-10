Елена Крыгина презентует свою книгу в Петербурге

Бьюти-блогер Елена Крыгина с миллионной аудиторией на Youtube представит свою первую книгу «Макияж» в Петербурге. Презентация пройдет 17 марта в ДЛТ — там же можно будет и купить книгу (2 950 руб.). Кроме того, визажист проведет автограф-сессию и мастер-класс по макияжу.

Книга «Макияж» — практическое руководство по мейкапу. Как настоящий учебник, его можно осваивать шаг за шагом, повторяя отдельные этапа макияжа. В книге 12 глав: две подготовительные о косметике и инструментах, часть о тонировании, коррекции, бровях, глазах, губах и подробный гид по макияжу с учетом возраста и особенностей черт лица.

17 марта, 14:00
ДЛТ, Б. Конюшенная ул., 21-23

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