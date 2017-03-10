Елена Крыгина презентует свою книгу в Петербурге

Бьюти-блогер Елена Крыгина с миллионной аудиторией на Youtube представит свою первую книгу «Макияж» в Петербурге. Презентация пройдет 17 марта в ДЛТ — там же можно будет и купить книгу (2 950 руб.). Кроме того, визажист проведет автограф-сессию и мастер-класс по макияжу.