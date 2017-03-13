Селективные бренды с арабской ДНК совершили набег на Италию. И оборонили золотые и звонкие, как античные монеты, парфюмы.
5 новых новых ароматов, посвященных Италии
Holidays и Sicily, Mancera
Бергамот из Калабрии, морской бриз с берегов Кипра, африканский кокос, ваниль из панакоты и солнечные цветы — очевидно, что каникулы парфюмер Пьер Мансера проводит на круизном лайнере в Средиземном море. Он и не отрицает: «Я хотел создать ароматы, которые освежали бы, как если бы ты нырнул с головой в море. А потом, покачиваясь на волнах под жарким солнцем, вдыхал эту сладкую пряность, хмельной и счастливый».
Gold collection, Moresque
Ароматы «Золотой коллекции» под пузырьками, как будто одетыми в арабскую накидку бишт с золотой вышивкой, еле сдерживают жар Сахары. Тут дымятся мирра, смола, ладан и кожа, плавится мед, потрескивает гваяковое дерево и капает горячий шоколад.
Fiore di Portofino, Moresque
Логично, что флакон, расписанный во флорентийской технике, хранит абсолю флорентийского ириса. Базилик, нероли и лимон из Портофино тут тоже свои ребята. А вот амбра, ветивер и пышный мускусный хвост тянутся в пространства Molecule Project из стран Магриба.
Black Gold, Mancera
Во флаконе, изготовленном космическим агентством CNES из того же стекла, что идет на иллюминаторы МКС, как в капсуле времени, запечатан аромат с лимонадом из сицилийских цитрусов, пряностей, уда и египетского жасмина.
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