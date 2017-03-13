5 новых новых ароматов, посвященных Италии

Holidays и Sicily, Mancera

Бергамот из Калабрии, морской бриз с берегов Кипра, африканский кокос, ваниль из панакоты и солнечные цветы — очевидно, что каникулы парфюмер Пьер Мансера проводит на круизном лайнере в Средиземном море. Он и не отрицает: «Я хотел создать ароматы, которые освежали бы, как если бы ты нырнул с головой в море. А потом, покачиваясь на волнах под жарким солнцем, вдыхал эту сладкую пряность, хмельной и счастливый».