Весенняя коллекция Absolutely Rose! Lancome

При взгляде на новую пудру-хайлайтер становится ясно: именно для нас эта роза цвела. Ее лепестки требуют прикосновений не солнца, а кисти кабуки. А три новых оттенка румян абсолютно самодостаточны, потому что изданы в виде кушонов. Но главное, кушонами в весенней коллекции стали даже карандаши для губ! Спонж на их кончике позволяет создать омбре несколькими цветами или эффект зацелованных губ — одним.