Следуя заветам Клары и Розы, наш бьюти-редактор Алла Шарандина выходит на мартовскую демонстрацию. Требует ярких красок — и немедленно их получает.
Весенние коллекции Chanel, Lancome и еще 8 косметических новинок месяца
Весенняя коллекция Сoco Сodes, Chanel
Международный дизайнер Chanel по цвету и макияжу Лючия Пика, как обычно, перетряхнула все наследство великой Мадемуазель. И расставила в новом порядке. Особенно наглядно подход Лючии виден в румянах, где любимые цвета Шанель — бежевый и красный — сложились идеальным кубиком Рубика.
Помада Rita Audacious, Nars
Линейка Audacious, в которой каждый оттенок носит имя голливудской дивы, — главное достояние NARS. А помада в честь Риты Хейворт — бестселлер достояния. Так что именно ее утвердили на кастинге для лимитированного издания The Little Red Lip.
Лондонская палетка auda[city], Lancоme
Пусть креативный директор по макияжу Лиза Элдридж родом из Ливерпуля, издать путеводитель по Лондону ей это не помешало. Лиза упомянула в своей палетке золоченые ограды Букингемского дворца, зелень Гайд-парка и каменные стены особняков Пикадилли.
Весенняя коллекция Absolutely Rose! Lancome
При взгляде на новую пудру-хайлайтер становится ясно: именно для нас эта роза цвела. Ее лепестки требуют прикосновений не солнца, а кисти кабуки. А три новых оттенка румян абсолютно самодостаточны, потому что изданы в виде кушонов. Но главное, кушонами в весенней коллекции стали даже карандаши для губ! Спонж на их кончике позволяет создать омбре несколькими цветами или эффект зацелованных губ — одним.
Карандаши Le Rouge Crayon De Couleur, Chanel
Невозможно быть настолько взрослой, чтобы не захотеть в подарок набор из двенадцати мягких и ярких выдвижных карандашей. Жаль только, что на губах эта графика держится не вечность, а около четырех часов.
Органик-скраб, Laboratorium
Круг сансары перебросил аюрведических мастериц IV века на петербургское производство. Они от этой реинкарнации не растерялись и умеючи смешали убтан, мягкий очищаю щий порошок из кукурузной, рисовой, овсяной, нутовой, гороховой, чечевичной и гречневой муки.
Косметика для бровей High Definition
Британский броу-бренд внедрился в 2500 салонов королевства, а теперь совершил бросок в петербургский Authentica Club. Тут поселились тени, воски, бустеры, карандаши и самые точные на свете точилки с «опасной бритвой».
Маска Hydra Sparkling Moisturizing & Embellishing Foam Mask Givenchy
Увлажняющая маска-мусс пятью отрядами патентованных молекул загоняет пузырьки воды прямо под кожу. Кроме этого новичка, в коллекции Hydra Sparkling появился бальзам-стик для области вокруг глаз.
Line Interception Power Duo La Prairie
Набор кремов предлагает горящий тур на 14 дней/14 ночей. За это время он обязуется стереть все виды морщин. Появившиеся от разных видов ультрафиолета и инфракрасных лучей берет на себя дневной, а «гравитационные» складки — ночной.
Тональный крем Teint Pores & Matite Clarins
Кремний, железо, камедь акации и красная гли на — никогда еще такая компания не собиралась в тональном креме. С другой стороны, тональные кремы до сих пор не умели так матировать и выравнивать кожу.
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