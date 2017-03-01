More Pilates — это студия последнего поколения на Петроградской стороне. В ее основе лежит персональный подход как к занятиям, так и к подбору оборудования от компании Balanced Body.
Тренировки XXI века в студии More Pilates
More Pilates — это студия последнего поколения на Петроградской стороне. В ее основе лежит персональный подход как к занятиям, так и к подбору оборудования от компании Balanced Body.
Уходит то время, когда человек бесцельно проводил тренировку, занимаясь только ради того, чтобы что-то делать. В сегодняшних условиях всеобщей конкуренции время приобретает наибольшую ценность. И человек, который работает без лимита, каждый час своего свободного времени оценивает «на вес золота». Такие люди хотят более разумного отношения к своему телу. А это уже действия, направленные на оздоровление и укрепление организма, профилактику различных заболеваний и поддержание здоровья на должном уровне. Все это позволяет повышать качественный уровень жизни, но эффективность этого процесса гарантирована лишь при наличии персонального подхода, который может обеспечить квалифицированный специалист.
Поэтому тренер сегодня — это профессионал, который знает, как помочь конкретному клиенту улучшить качество его жизни: от досконального знания особенностей анатомического и функционального строения тела до верного определения правильной исходной позиции, правильного оборудования, интенсивности и степени воздействия физическими упражнениями. Сегодняшний персональный тренер обязательно работает с мышечным дисбалансом и меняет двигательный стереотип, тем самым уменьшая или устраняя проблему. Следуя тенденциям времени, на смену групповым тренировкам приходят занятия в малых группах —semi group. Ведь именно так можно результативнее решать свои задачи. И при относительно невысокой стоимости услуг такой подход позволяет тренироваться с повышенной эффективностью. Надо сказать, что все это необязательно знать человеку, который придет заниматься, — достаточно найти квалифицированного тренера и подходящее для тренировок пространство.
More Pilates — это уникальная студия в историческом районе Петербурга, оснащенная оборудованием последнего поколения компании Balanced Body. Эта студия создана по европейскому стандарту — open space. В пространстве работает команда профессионалов, каждый из которых многофункционален в плане разносторонних знаний и опыта. Польза от занятий пилатесом уже неоспорима. И западные профессионалы давно оценили по достоинству возможности функционального тренинга при целенаправленной работе с глубокими мышечными слоями. Здесь соблюдается целостный подход к организму. Это действенный и эффективный путь улучшить качество жизни или поменять ее образ кардинально. Остается только решиться.
Студия пилатеса More Pilates, наб. р. Карповки, 6, тел. (812) 929-2370, (812) 403-0069, morepilates.ru
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