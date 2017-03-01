Тренировки XXI века в студии More Pilates

Уходит то время, когда человек бесцельно проводил тренировку, занимаясь только ради того, чтобы что-то делать. В сегодняшних условиях всеобщей конкуренции время приобретает наибольшую ценность. И человек, который работает без лимита, каждый час своего свободного времени оценивает «на вес золота». Такие люди хотят более разумного отношения к своему телу. А это уже действия, направленные на оздоровление и укрепление организма, профилактику различных заболеваний и поддержание здоровья на должном уровне. Все это позволяет повышать качественный уровень жизни, но эффективность этого процесса гарантирована лишь при наличии персонального подхода, который может обеспечить квалифицированный специалист.