Всё, что нужно знать о линии для макияжа Serge Lutens

парфюмер

«Красоте нельзя научиться, она внутри нас. Но образ, в том числе и созданный с помощью макияжа, дает возможность поделиться этой красотой с другими людьми. Мне нравится фиксировать все, что я вижу, именно картинками. Однако слепое копирование реальности очень скучно. Для меня актуальна работа в стиле авангард. Самое важное — это цвет. Утверждение касается и парфюмерии. Я очень долго работаю с красителями, пытаясь найти тот оттенок, который будет наиболее точно отражать суть сюжетной линии аромата».