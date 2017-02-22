Над декоративной косметикой Серж Лютенс работает с 1969 года, когда он запустил полную гамму мейкап-средств для Dior. Тушь Diormatic и палетки-квартеты с нонконформистскими сливовыми тенями — тоже его прорыв. В 2000 Лютенс закольцевал трудовую биографию выпуском собственной мейкап-линии Beauty Essentials.
Всё, что нужно знать о линии для макияжа Serge Lutens
Серж Лютенс
парфюмер
«Красоте нельзя научиться, она внутри нас. Но образ, в том числе и созданный с помощью макияжа, дает возможность поделиться этой красотой с другими людьми. Мне нравится фиксировать все, что я вижу, именно картинками. Однако слепое копирование реальности очень скучно. Для меня актуальна работа в стиле авангард. Самое важное — это цвет. Утверждение касается и парфюмерии. Я очень долго работаю с красителями, пытаясь найти тот оттенок, который будет наиболее точно отражать суть сюжетной линии аромата».
Линия макияжа Beauty Essentials продается только в бутиках Serge Lutens. В ассортименте — пудры, базовые палетки, лаки для ногтей и помады со срезанным кончиком, который позволяет четче прорисовать контур губ.
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