Mugler, Clive Christian и еще 7 парфюмерных премьер февраля

Angel Muse от Mugler

Флакон нового аромата — неопознанный объект в мире парфюмерии. За двадцать пять лет существования «Ангелов» мы как-то успели свыкнуться с мыслью, что они принимают форму исключительно стеклянной звезды. И вот пожалуйста — паранормально розовый эллипс-метеорит, запущенный рукой креативного директора модного дома Давида Кома. Внутри него покоится послание человечеству от парфюмера Квентина Биша, который решил переосмыслить первый в истории гурманский аромат. Теперь это инопланетный десерт из шоколадно-ореховой пасты и пронзительно-ветреного ветивера. Неприторно, не слишком калорийно, очень аппетитно. Одна проблема: говорят, вызывает сильное привыкание.