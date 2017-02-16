Бьюти-редактор «Собака.ru» Алла Шарандина распознает в парфюмерных релизах февраля отчетливый сигнал весны — запах земли и мокрого камня.
Mugler, Clive Christian и еще 7 парфюмерных премьер февраля
Ароматы Hortus Peccatorum, Yan Froloff
В «Саду грехов» у дуэта петербургских парфюмеров Яна Фролова и Валерия Михалицына расцвели семь смертных грехов плюс одна надежда. Ожидаемо подминает всех под себя аромат алчности Rosa Avara — густой флер красных ягод, ненасытно пьяных от солнца листьев и теплой, влажной черной земли.
Парфюмерная пара Noble Vii, Clive Christian
Седьмая пара ароматов в коллекции сэра Клайва Кристиана опылена цветами из его собственного сада, вскопанного еще во времена королевы Анны в 1730 году. В фужере Rock Rose скалистую розу почти невидно из-за пряных трав, а в гурманском Cosmos Flower на карамельно-ромовый десерт упала веточка османтуса.
Angel Muse от Mugler
Флакон нового аромата — неопознанный объект в мире парфюмерии. За двадцать пять лет существования «Ангелов» мы как-то успели свыкнуться с мыслью, что они принимают форму исключительно стеклянной звезды. И вот пожалуйста — паранормально розовый эллипс-метеорит, запущенный рукой креативного директора модного дома Давида Кома. Внутри него покоится послание человечеству от парфюмера Квентина Биша, который решил переосмыслить первый в истории гурманский аромат. Теперь это инопланетный десерт из шоколадно-ореховой пасты и пронзительно-ветреного ветивера. Неприторно, не слишком калорийно, очень аппетитно. Одна проблема: говорят, вызывает сильное привыкание.
L’Eau Kenzo Aquadisiac Kenzo
Селебрити-парочка L’eau par Kenzo продолжает игры с переодеваниями. На этот раз они облачились в холерические принты с разноцветными ворсинками, вызывающими приятную щекотку даже на расстоянии. «Аквадизиаки» волнуют и ольфакторно: женская версия будоражит цитрусовыми брызгами, лотосом и мускусом, а мужская приправлена розовым перцем
Pure Aphrodisiaque Agent Provocateur
В поддержку весенним настроениям миру явился еще один афродизиак. Парфюмер Онорин Блан выводит портрет знойной женщины густыми красками — соком анжуйской груши, выдержанным ромом и абсолютом туберозы.
Chrome Pure Azzaro
Дружба крепкая не сломается, потому что по Azzaro она отлита из чистого хрома. Во всяком случае, дружба отца и сына. Легкий металлический привкус посвященному ей аромату дают листья мате с белым мускусом и акигаловым деревом.
A*Men Kryptomint, Mugler
В каучуковом флуоресцентном флаконе томится современный джинн. Все еще восточный, оплетенный египетской геранью, но с мятной жвачкой за щекой. В шлейфе остались традиционные для всей коллекции A*Men пачули.
L’Homme Cologne Cedrat, L’Occitane
Акватический цедрат — это дух странствий. Точнее, портового Арля, где морские капли смешаны в воздухе с индийскими специями, а доминирует в этом бленде корсиканский цедрат.
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