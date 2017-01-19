Всё, что нужно знать о цветных мелках для волос

директор филиала «Собака.ru» в Петербурге

«Я всегда была блондинкой, в этом вопросе не экспериментировала. Но тут случилась премия Best Dressed «Собака.ru». И на ее репетиции я увидела танцоров с разноцветными волосами — Сережа Луковский придумал им очень красивые образы. Так я поняла, что вот он, мой шанс! В офис я снова приду блондинкой, но на вечеринке с дресс-кодом «Цвет» могу себе позволить временные цветные пряди. Думала, мастера в Authentica Club будут их прикалывать, а оказалось, что можно покрасить мелками мои собственные. Я выбрала розовый, фиолетовый и желтый. Весь процесс, не считая, конечно, укладки, занял минут восемь».