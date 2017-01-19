Как собраться на вечеринку за 10 минут? Наш ответ: посыпать голову мелом Kevin Murphy.
Всё, что нужно знать о цветных мелках для волос
Последний год стал революционным для парикмахеров всего мира: технологический переворот в окрашивании организовали новые продукты Evo Fabuloso, Olaplex и Kevin Murphy. И все они собрались в клубе красоты Authentica Club, чтобы претворить в жизнь лозунг «Цвет, цвет и еще раз цвет!».
Благо он полностью совпадает с супертрендом на пряди разных оттенков. Самую мягкую программу реформ предлагают мелки для волос. Они просты в применении — с окрашиванием можно справиться и дома, не требуют никаких инструментов (даже перчаток!), вполне доступны и быстры в деле. А также видны на темных волосах, не имеют запаха, абсолютно безвредны и совместимы с любыми укладочными средствами. Единственный минус преображения с их участием — скоротечность. «Одноразовая» красота смывается без следов под теплым душем. Зато это отличный способ кардинально и без сожалений сменить образ ровно на один вечер.
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Пигмент лучше зафиксируется, если наносить color. bug на слегка увлажненные моделирующим муссом или спреем пряди.
Елена Котляр
директор филиала «Собака.ru» в Петербурге
«Я всегда была блондинкой, в этом вопросе не экспериментировала. Но тут случилась премия Best Dressed «Собака.ru». И на ее репетиции я увидела танцоров с разноцветными волосами — Сережа Луковский придумал им очень красивые образы. Так я поняла, что вот он, мой шанс! В офис я снова приду блондинкой, но на вечеринке с дресс-кодом «Цвет» могу себе позволить временные цветные пряди. Думала, мастера в Authentica Club будут их прикалывать, а оказалось, что можно покрасить мелками мои собственные. Я выбрала розовый, фиолетовый и желтый. Весь процесс, не считая, конечно, укладки, занял минут восемь».
Вариантов цветных мелков или прессованно пудры выпущено множество, но круче круглых баночек color.bug от австралийского гуру в области ухода за волосами Кевина Мерфи нет ничего. Он придумал их для собственной работы в салоне. Поэтому не экономил на компонентах и дал себе волю в создании палитры — среди оттенков Kevin Murphy есть, например, экзотические белый, неоновый и металлик. Центристскую партию среди революционеров образует салонный уход нового поколения Evo Fabuloso Pro, золотая середина между перманентным и однодневным окрашиванием. В палитре — восемь пигментов, позволяющих создать новый оттенок или оживить старый. Из базовых гелей мастер может смешать действительно уникальный цвет. Можно сказать, именной. И затем подготовит «коктейль» для домашнего ухода, который поможет поддерживать результат салонной процедуры. А интенсивное средство для придания блеска Temptress Shine Treatment превратит волосы в гладкое зеркало.
Наконец, в Authentica Club обосновался самый решительный революционер колорирования — система Olaplex. Она сохраняет волосы живыми и блестящими даже при ярком перманентном окрашивании. С появлением Olaplex на рынке любые эксперименты оправданны и безопасны: цвет получается насыщенным, как в палитре, а волосы сияют, как в рекламе шампуня.
Текст: Алла Шарандина
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