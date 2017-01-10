Бьюти-редактор «Собака.ru» Алла Шарандина держит руки в тепле и тренируется в искусстве каллиграфии новыми подводками.
Бьюти-коллекция Мэрайи Кэри, хайлайтер Givenchy и еще 8 новинок месяца
Весенняя коллекция Points D’encrage, Givenchy
Тоску по весне в наших краях выражают желанием «достать чернил и плакать», а в Париже без лишних драм разливают по чернильницам гелевый хайлайтер для эффекта фарфоровой кожи и проявляющее на губах цвет ягодное масло. Чернила собственной персоной тоже заявлены в сезонной коллекции — фиолетовыми No. 31 Purple Ink можно оставлять послания на ногтях, темно-синими Encre a Cils No. 02 Blue Ink — на ресницах.
Крем-сыворотка для рук Сarita
Под обычные перчатки теперь будем исправно надевать гладкие муслиновые Progressif Lift Fermete. Кроме впечатлений, впрочем, он несет и видимые перемены: благодаря солнцезащитному фильтру и осветляющему комплексу в составе крем начисто стирает пигментные пятна.
Крем Bio-Performance Lift Dynamic Shiseido
Новый интенсивный крем клянется увлажнять кожу 24 часа без перерыва. Но это не главная строчка в его резюме. Соискатель Shiseido претендует на позицию пластического хирурга. Ведь его квалификации (дипломы по клеточному обновлению и степень магистра лифтинга TruStructiv) вполне доста точно, чтобы отложить эндоподтяжку и армирование золотыми нитями еще на десяток лет.
Маска Lahde Lumene
Кислородная увлажняющая маска обновленной финской марки — это два в одном: уходовое средство и игрушка-антистресс. Голубоватое с пузырьками воздуха желе дрожит в баночке, приятно холодит ладони и орошает кожу арктической родниковой водой и березовым соком.
Баттл: Nightly Refining Micro-Peel Concentrate Kiehl’s и Gommage de Beaute Guerlain
В битве мягких неабразивных пилингов сошлись гурманы. Guerlain замешен на основе лимонной, молочной и полученной из сахара гликолевой кислот, Kiehl’s содержит экстракт шелухи киноа — на одну баночку уходит до двухсот зерен. Для француза этот выход стал фамильным дебютом: Gommage de Beaute — первый эксфолиант в коллекции марки за ее почти двухвековую историю. У американца больший опыт в укрощении кислот, поэтому формула микропилинга позволяет его не смывать, а оставлять на полную ночную смену.
Косметичка Мэрайи Кэри, M. A. C.
Дивная дива запустила всех желающих в свой будуар, где разложены по полочкам ее дальнобойные бьюти-орудия: рассыпчатая пудра-бронзер Touch My Body, облепленная блестками кисть, пышные ресницы-бабочки и делающая блинг-блинг помада цвета шампанского All I Want.
Румяна True Story Cheek And Lip Palette Nars
Новогоднюю лимитку Франсуа Нарс создал вместе со знаменитым фэшн-фотографом Сарой Мун, первой женщиной, работавшей над календарем Pirelli. Для обложек наборов Nars она сняла портреты поцеломудреннее. Под самым нежным фото сложены четыре оттенка румян и хит на все времена — матовый карандаш для губ Mysterious Red.
Тушь False Lash Effect Epic MaxFactor
Новую тушь обильно поливали и удобряли: в ее формуле — повышенное содержание воды и два вида восков. Влага позволяет дольше и тщательнее прокрашивать ресницы, тугоплавкий воск фиксирует тушь, не давая ей осыпаться и смазываться, а частицы мягкого гарантируют гладкое нанесение. Но главная отличительная особенность вида False Lash Effect Epic заключена, конечно, в его «кроне». Щеточку в форме арки венчает экзотический фрукт вроде рамбутана: с помощью этого шара можно настичь и подчеркнуть самые маленькие ресницы во внешнем уголке глаза. А дримтим из конических и плоских щетинок захватит в плен все остальные.
Шкатулка для мейкапа, Pupa
В итальянской вариации сказки принцесса прекрасна изначально, а вот про Царевича-лягушку такого не скажешь. Хорошо, что он хотя бы услужлив: всегда готов подать стрелу-аппликатор и подставить под нее спрятанные в брюшке корректоры, праймеры, пудры, румяна, тени, бальзамы и помады.
Кондиционер Volume & Shine Conditioner Carol Joy
Кондиционер лондонской марки услышал наш призыв «Хлеба и зрелищ!». Сначала он удовлетворяет потребность в первом, подкармливая волосы маслом проса и протеинами пшеницы, а затем дает полюбоваться в зеркале полученными спецэффектами.
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