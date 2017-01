Бьюти-коллекция Мэрайи Кэри, хайлайтер Givenchy и еще 8 новинок месяца

Косметичка Мэрайи Кэри, M. A. C.

Дивная дива запустила всех желающих в свой будуар, где разложены по полочкам ее дальнобойные бьюти-орудия: рассыпчатая пудра-бронзер Touch My Body, облепленная блестками кисть, пышные ресницы-бабочки и делающая блинг-блинг помада цвета шампанского All I Want.