Бьюти-коллекция Мэрайи Кэри, хайлайтер Givenchy и еще 8 новинок месяца

Тушь False Lash Effect Epic MaxFactor

Новую тушь обильно поливали и удобряли: в ее формуле — повышенное содержание воды и два вида восков. Влага позволяет дольше и тщательнее прокрашивать ресницы, тугоплавкий воск фиксирует тушь, не давая ей осыпаться и смазываться, а частицы мягкого гарантируют гладкое нанесение. Но главная отличительная особенность вида False Lash Effect Epic заключена, конечно, в его «кроне». Щеточку в форме арки венчает экзотический фрукт вроде рамбутана: с помощью этого шара можно настичь и подчеркнуть самые маленькие ресницы во внешнем уголке глаза. А дримтим из конических и плоских щетинок захватит в плен все остальные.