5 косметических аппаратов, которые заменят иглу и лазер

Дарсонвализация

Чистое лицо и густые волосы после искрового разряда.

У дарсонвализации знак качества с 1891 года. Тогда французский физиолог ЖакАрсенд’Арсонваль догадался (и мы не хотим знать как), что ток высокой частоты проходит через живой организм, оставляя его даже краше, чем он был до этой экзекуции. Например, с разгладившейся румяной кожей и умудренным взглядом. Нынешняя дарсонвализация мало напоминает прежнюю. Теперь это совсем незаметная бесконтактная процедура «искрового разряда», во время которой на расстоянии примерно одного сантиметра от кожи врач держит прозрачную трубочку вакуумного электрода. Капилляры и подкожная клетчатка после его импульса рас- ширяются, кровь бежит веселее, шрамы затягиваются и даже волосяные луковицы подумывают начать новую жизнь. В расчете на такой эффект, кстати, у некоторых аппаратов есть трубки и в форме гребня.

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