Красота требует времени. Жертв и крови — необязательно. Косметологи берутся доказать эту теорему с помощью пяти классных аппаратов, которые заменяют иглы и лазеры нежным поглаживанием или дуновением ветерка.
5 косметических аппаратов, которые заменят иглу и лазер
Ultherapy
Подтяжка век, носогубных складок и овала лица ультразвуком на большой глубине.
Единственную неинвазивную процедуру лифтинга, на эффективность которой скрепя сердце кивнуло даже FDA (гранд-авторитет в мире медицины, агентство американского Минздрава), делают на немецком аппарате Ulthera System. Он умеет забуриваться ультразвуком в «каркас» мягких тканей, SMAS-слой. Все, что расположено выше, косметологи давно научились приводить в порядок — шлифовать, увлажнять и подкалывать поверхность кожи, прогревать и подтягивать радиоволнами клетчатку. Но в такой темный забой, как SMAS, до сих пор спускались одни пластические хирурги. А серьезные изменения овала лица можно предотвратить, только если подшить именно эту «подкладку». Стежки делают направленным ультразвуком, следя за движениями на экране. Готовиться к процедуре не нужно — разве что подержать релакс-маску накануне перед сном: увлажненная кожа лучше реагирует на УЗ.
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Дарсонвализация
Чистое лицо и густые волосы после искрового разряда.
У дарсонвализации знак качества с 1891 года. Тогда французский физиолог ЖакАрсенд’Арсонваль догадался (и мы не хотим знать как), что ток высокой частоты проходит через живой организм, оставляя его даже краше, чем он был до этой экзекуции. Например, с разгладившейся румяной кожей и умудренным взглядом. Нынешняя дарсонвализация мало напоминает прежнюю. Теперь это совсем незаметная бесконтактная процедура «искрового разряда», во время которой на расстоянии примерно одного сантиметра от кожи врач держит прозрачную трубочку вакуумного электрода. Капилляры и подкожная клетчатка после его импульса рас- ширяются, кровь бежит веселее, шрамы затягиваются и даже волосяные луковицы подумывают начать новую жизнь. В расчете на такой эффект, кстати, у некоторых аппаратов есть трубки и в форме гребня.
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Clione Dot
Упругая кожа после трансфера коллагена с током высоких частот.
Самую милую крошечку в мире неинвазивных аппаратов придумал несколько лет назад молодой японец Синья Морикава. 47-граммовый Clione DOT похож на электрическую зубную щетку и так же вибрирует. Только водят им по обработанному сывороткой лицу, чтобы методом мезопорации (она же электропорация) протолкнуть в глубокие слои кожи коллаген. А заодно воздействуют электродиодами. Последние активируют нервные окончания, мышцы сокращаются, и пациент со всей ясностью осознает, что при улыбке их в самом деле задействовано около полусотни. Так что аппарат устраивает небольшую лицевую гимнастику и проводит мезотерапию в тех зонах, где инъекции делать довольно рисково, — в области губ и вокруг глаз.
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47-граммовый Clione DOT похож на электрическую зубную щетку
Dermadrop TDA
Увлажнение распыленными с кислородом мезококтейлями.
Технологию «Дермадроп» придумал швейцарский профессор с русскими корнями Александр Тесленко. Под сильным давлением кислорода аппарат Dermadrop TDA впрыскивает под кожу, на глубину около двух миллиметров, все то, что обычно отправляют туда шприцем во время мезотерапии и биоревитализации. То есть разные низкомолекулярные коктейли на основе гиалуроновой кислоты. Процедура не просто бесконтактна и не страшна: когда прохладная пульсирующая струйка воздуха проходит по массажным линиям лица и шеи, вообразить себе камбэк к инъекциям просто немыслим.
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Beautytek Light
Доставка гиалуроновой кислоты верхом на инфракрасных лучах.
Еще один способ заправиться чистой гиалуроновой кислотой — общение с аппаратом Beautytek Light. После нанесения геля Pure Hyaluron на кожу около получаса воздействуют инфракрасным излучением. Очевидно, находиться на свету кислотной скромнице неловко, и она по-английски уходит, просачиваясь в глубь кожи. В результате процедуры на поверхности остается только пятая часть вещества. Аппарат не против кастомизации и позволяет врачу работать в трех волновых диапазонах в зависимости от типа кожи и проблемы пациента.
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Текст: Алла Шарандина
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