Открытие выставки «Дейнека / Самохвалов» (теперь официально!), драмеди Анны Пармас с Анной Михалковой «Давай разведемся» и старт NET (фестиваля Нового Европейского Театра) – как провести выходные в городе.
Уикенд в Петербурге с 21 по 24 ноября
18-19 ноября-января
ЦВЗ «Манеж»
В ЦВЗ «Манеж» открывается выставка «Дейнека/Самохвалов» – теперь не только для участников Культурного форума, а для всех. Зрители увидят около 300 работ Александра Самохвалова и Александра Дейнеки из 37 музеев и десяти частных собраний: от Архангельска до Нижнего Тагила. Куратор Семен Михайловский и архитектор Антон Горланов преобразили пространство выставочного зала в стадион с трибунами и футбольным полем на котором разворачивается матч между москвичом Дейнекой и ленинградцем Самохваловым.
21-2 ноября-февраля
Главный штаб
Полотно румынского художника Адриана Гени «Никелодеон» ушло в 2016 году с аукциона Christie's за девять миллионов долларов — в несколько раз выше эстимейта. С тех пор за ним закрепилась слава «звезды аукционов». Одного из самых дорогих живописцев современности сравнивают одновременно с Фрэнсисом Бэконом, Генрихом Рихтером, Нео Раухом и Люком Тюйменсом. Специально для выставки в Эрмитаже Гени создал 12 новых картин — это своеобразная дань уважения музею. Оказывается, еще в детстве художник копировал произведения голландской живописи из альбома издательства «Искусство».
с 21 ноября
Пожалуй, самый великий фильм Чарли Чаплина также выйдет в повторный прокат. Раненый во время Первой мировой войны еврей-цирюльник возвращается в родную страну, где к власти пришел диктатор Аденоид Хинкель. Он оказывается точь-в-точь похож на главного героя. Это первый полностью звуковой фильм в творчестве Чаплина.
с 21 ноября
Полнометражный сиквел культового сериала, научившего весь мир говорить с безупречным британским акцентом. К радости фанатов, большая часть актерского состава вернулась – от Мэттью Гуда и Мэгги Смит до Таппенс Мидлтон и Элизабет Макговерн. Сценарий написал бессменный Джулиан Феллоуз, а режиссером стал постановщик финала шоу Майкл Энглер.
с 21 ноября
Народная феминистская комедия Анны Пармас с гэгами в духе снятых ею клипов «Ленинграда». Врач-гинеколог Маша (Анна Михалкова) содержит семью и платит кредит за дом – с детьми сидит ее муж Миша (Стас из того самого видео «Ты просто космос, Стас»).
с 21 ноября
Документальная история короткой жизни рэпера Лил Пипа: от счастливого детства в Нью-Йорке до стремительной популярности с миллионами фанатов и трагической гибели всего в 21 год.
с 21 ноября
Фантастическая драма про мать-одиночку Элис, растящую цветок-антидепрессант (и это не то, что вы подумали) и сына. Селекционное чудо может сделать владельца счастливым, но не все так просто. Эмили Бичем получила на Каннском кинофестивале приз за лучшую женскую роль. Впрочем, ее партнер по фильму Бен Уишоу не менее хорош.
с 21 ноября
Комедийный хоррор с Деми Мур. Расчетливая глава эко-корпорации везет сотрудников на невинный тимбилдинг в пещеру, но из-за обвала они оказываются отрезаны от внешнего мира.
21 ноября
Группа Depeche Mode достаточно часто приезжает в Россию, но если сил дождаться концерта нет – айда в кино! Только 21 ноября в кинотеатрах по всему миру покажут фильм «Spirits In The Forest», снятый режиссером и культовым видеографом группы Антоном Корбайном.
21 ноября
19:00
БКЗ «Октябрьский»
В четверг в БКЗ «Октябрьский» Вячеслав Бутусов сыграет спецпрограмму «Гудбай, Америка!» из песен Nautilus Pompilius. Ностальгическая сценография и видеоряд состоят из хроники концертов и эпизодов кинофильмов с участием культовой группы.
21-22 ноября
19:00
театр «Суббота»
Для открытия новой экспериментальной сцены «Субботы» во флигеле режиссер Андрей Сидельников выбрал монопьесу Юлии Поспеловой. Героиня подробно рассказывает о жизни своего деда Саши. История построена таким образом, что не сразу становится понятно что это за Леха такой, кем он кому приходится и каково это – быть «неумирающей душе в умирающем теле».
21 ноября
20:00
«Морзе»
Автор лучших гимнов для петербургской осени и тревожной юности (с отличными клипами Олега Трофима!) Сергей Сироткин в четверг выступит со своей группой Sirotkin в клубе «Морзе» в «Севкабель Порту» – чтобы мы стали «выше домов», когда «сердцу время биться».
21 ноября
20:00
Opera Concert Club
У современных бардов OQJAV недавно вышел новый EP «Кегельбан» – тоска по полным надежд 1960-м с июльским дождем, когда шагаешь по Москве. Его они и презентуют в Петербурге в четверг.
21, 28 ноября
20:00
«Кузня»
В «Кузне» в Новой Голландии 21 и 28 ноября сыграют тест-перформансы (так их зовут авторы) «Конвоир» Данилы Вачегина, режиссера проекта «Последний масон». Представление посвящено созданию панком Андреем Пановым (ака «Свинья») пиратской радиостанции в Кронштадте в 1986 году. В главных ролях – Ульяна Фомичева из «Пьяных» Андрея Могучего и коллаборатор Цоя и Курехина, основатель техно-группа «Новые композиторы» Валерий Алахов. Перфоманс будет органично интегрирован в работу ресторана и клуба.
до 1 декабря
Посвященный великому русскому импресарио фестиваль продолжается в Петербурге. На этой неделе есть шанс увидеть версию «Свадебки» Татьяны Багановой («Золотая маска» в 2001-м) и «Весны священной» ирландской танцкомпании Eriu, ни разу в Россию еще не приезжавшей, а также юбилейную фотовыставку в честь десятилетия «Дягилев. P.S.» в Музее театрального и музыкального искусства. Подробный гид читайте здесь.
22-19 ноября-декабря
Смотр актуального театра впервые официально проходит не только в столице, но и в Петербурге (за это спасибо Театральной Олимпиаде). Везут докудраму об убийстве гомосексуала от швейцарца Мило Рау, перфоманс на границе театра кукол и межжанровой постдрамы «Всемирная история» Дэвида Эспиноза и Zauberland эко-активистки Кэти Митчелл. Но хедлайнер тут – специально созданный для фестиваля иммерсивный опыт «Игрушки» от компании SIGNA: это торжество индивидуального подхода – с каждым зрителем работает только один перформер. Подробнее здесь.
22-29 ноября
площадка «Скороход»
В пятницу стартует форум независимого театра «Площадка Vol.4». В рамках его основной программы на площадке «Скороход», например, покажут постановку «28 дней» Юрия Муравицкого, премьеру Всеволода Лисовского «Искусство быть несчастным» и спектакль «Иранская конференция» по пьесе Ивана Вырыпаева (другая его версия с успехом идет в Театре наций). Хедлайнер – работа Артема Томилова «Жестокая иллюзия любви» с Ильей Делем и Александрой Магелатовой в главных ролях. Подробности здесь.
22-24 ноября
«Севкабель Порт»
В пятницу в «Севкабель Порту» стартует трехдневный «КофеВиноФест». Организаторы обещают не только корнеры от СЗКК, Sibaristica, BolsheCoffee, Coffee3, West4, Oh! My Tea, «НаВина!», но и лекции и мастер-классы по обжарке, чаю матча и дегустации. Все это – под музыку KREC и ВИА «Пролетарское танго». Подробнее здесь.
22-25 ноября
Учебный театр на Моховой
В этом году 30 лет отмечает мастерская Вениамина Фильштинского, легендарного педагога театрального института на Моховой. В честь юбилея будет множество мероприятий, часть из них доступна публике. Так, в Учебном театре пройдет блок творческих встреч с известными выпускниками мастерской (вход по билетам). Модератором выступит сам Вениамин Фильштинский. 22 ноября актриса Ксения Раппопорт побеседует со своим мастером на тему «Обучение и опыт», по теме «Актер и годы» выскажется Михаил Пореченков (23 ноября), а 25 ноября «О профессии» расскажет Константин Хабенский.
22-23 ноября-января
В пятницу в 18:00 в «Буквоеде» и в субботу в то же время, но в Доме офицеров писательница Дина Рубина представит новую книгу «Ангельский рожок» — завершающую часть ее трилогии «Наполеонов обоз» (первые две — «Рябиновый клин» и «Белые лошади»).
22 ноября
19:00
«Планетарий №1»
Антрополог Денис Сивков на лекции в «Планетарии №1» в пятницу расскажет про повседневность космонавтов, которую они фиксируют в дневниках. Например, почему в посылках ждут чеснок и как пить алкоголь в невесомости. Лекция бесплатная, по регистрации.
22 ноября
20:00
«Космонавт»
Столичный стиляги, группа «Браво», на концертах исполняют не только свои многочисленные хиты от «Старого отеля» до «Черного кота», но и каверы на Майка Науменко и «Машину времени». Убедиться лично можно уже в эту пятницу.
22-27 ноября
«Родина»
В пятницу в киноцентре «Родина» начинается «Неделя словенского кино». Всего покажут восемь картин: от соцдрам и комедий до документальных. Среди них, например, как современная лента Уршы Менарт «Больше не буду неудачницей», так и отреставрированная копия фильма «Долина мира» 1956 года – история дружбы двух сирот с темнокожим американским солдатом. В 1957 году актер Джон Кицмиллер, сыгравший сержанта Джима, был удостоен Серебряной премии за лучшую мужскую роль на Каннском кинофестивале. Подробности здесь.
с 22 ноября
На набережной реки Фонтанки, 51-53 заработал Ossi bar. На его создание кинопродюсера Варвару Котелевскую и бартендера Ольгу Фрау (участницу проектов Holy Water, Unterwelt, «Бар») вдохновила эстетика Берлина конца 1980-х. В барной карте сделали упор на мононапитки. В качестве крепкого алкоголя – дистилляты и настойки собственного приготовления. Также есть вина из восточноевропейских стран, крафтовое пиво и сидр. Как закуски можно заказать соленья, сырные и мясные тарелки или горячий сэндвич. Скоро обещают добавить десерты и выпечку.
23-4 ноября-декабря
Дом кино
В субботу в Доме кино стартует ретроспектива живущего в Париже грузинского режиссера Отара Иоселиани. Всего покажут 15 его картин, две из них – «Шантрапу» и «Фавориты луны» – он представит лично в субботу и воскресенье. Пропускать визит друга Андрея Тарковского, героя произведений Андрея Битова и знакомого Папы Римского настоятельно не рекомендуется! Подробности и билеты здесь.
23 ноября
14:00
«Линии»
BYOB существует с 2010 года – это серия однодневных независимых выставок. Идея проекта принадлежит художнику Рафаэлю Розендалю и сформулирована в названии «Bring Your Own Beamer» – «Принеси свой проектор». Выставка с открытым участием (прислать работы мог любой человек) и минимальным предварительным отбором в Петербурге пройдет в новом кластере «Линии» (8-линия В.О., 25). Смотреть народный арт будем в субботу. Подробнее здесь.
23 ноября
17:00
Библиотеки Маяковского (Невский, 20)
В субботу культуролог, сотрудник Института философии человека университета им. А. И. Герцена Светлана Щеброва расскажет о современной архитектуре Петербурга – почему некоторым зданиям (и каким) жители дают обидные прозвища. Вход свободный.
23 ноября
18:00
КПД
С вечера субботу и всю ночь в «Севкабель Порту» будут выступать молодые электронные музыканты – резиденты и друзья отмечающего пятилетие лейбла Bastard Boogie Tunes. Хедлайнерами назначили группу «Аигел» и основателей издательства «Барто». Также выступят «Бабба», «Ритуальные услуги», Super Collection Orchestra, «Ножевые незабудки», «Битый сектор» и многие другие. Подробнее здесь.
23-24 ноября
19:00
театра им. В.Ф. Комиссаржевской
23 и 24 ноября на сцене театра им. В.Ф. Комиссаржевской пройдут премьерные показы спектакля «Обломов». В классическом романе режиссер Леонид Алимов разглядел современность: как эскапизм и нерешительность смотрятся из наших реалий.
23 ноября
20:00
СК «Юбилейный»
Главные битломаны Ленинграда вновь наденут красные галстуки и воссоединятся в золотом составе на сцене СК «Юбилейный» в честь 35-летия группы. Максим Леонидов обещает, что на праздничном шоу будут все хиты – от «Привет» и «Алисы» до «Моя любовь на пятом этаже».
23 ноября
20:00
Библиотека «Ржевская»
Библиотека «Ржевская» проводит уже третью вечеринку-фестиваль «Фазы чтения». На этот раз она пройдет в ночь с 23 на 24 ноября и посвящена книге и паблику во «ВКонтакте» «Страдающее Средневековье». Ее хедлайнер – один из соавторов издания, лауреат премии «Просветитель» Михаил Майзульс. Медиевист прочтет лекцию о том, зачем святым на миниатюрах восковые ноги и железные глаза. Продолжится вечер кинопоказами – от «Робин Гуд: мужчины в трико» и «Иван Васильевич меняет профессию» до «Монти Пайтона и святого Грааля». Вход бесплатный, по регистрации.
23 ноября
20:00
Оранжерея Таврического сада
В эту субботу дрим-поп группа Cats Park представит свой новый мини-альбом Slow Diving. Презентация пройдет в Оранжереи Таврического сада и лучшее место для исполнения мечтательных баллад сложно придумать.
23 ноября
23:00
Blank
23 ноября в клубе Blank пройдут большие гастроли московской промо-группы System 108. Среди главных героев мероприятия числится CEM — идеолог нашумевшей по всему миру серии квир-вечеринок Herrensauna с постоянной пропиской в берлинском клубе Tresor. Также из Германии прилетит Vera — резидентка легендарного Robert Johnson, создательница вечеринок Melliflow в Club der Visionaere, идейная подруга Рикардо Виллалобоса и селектор наивысшей категории. В рамках события также состоится петербургская премьера нового альбома «KOLOKOL» российского мультиинструменталиста Филиппа Горбачева. Еще один гость вечеринки — резидент харьковской площадки «Культура звука» Bejenec. Также в лайнапе заявлены резиденты и друзья System 108, Blank и Roots United: москвичи Mashkov, Eostra и петербуржцы El, Module Werk, Zaletny, Tolya Klepalov, Kovalev и Andrey Kaptsan.
24 ноября
18:00
Эрмитажный театр
Мистическую оперу Иоганна Цумштега в воскресенье покажут в Эрмитажном театре. Премьера посвящена памяти российской императрицы Александры Федоровны, супруги Николая I. Оригинал ее любимой баллады был утерян около 200 лет назад, нашли его лишь в наше время. Оркестровку создал современный композитор Грайр Ханеданьян. 24 ноября она прозвучит в исполнении солистов Мариинского театра и симфонического оркестра под руководством Филиппа Селиванова. Художник по костюмам – дизайнер Янис Чамалиди. Часть средств от продажи билетов будет передана в фонд «Наши дети».
24 ноября
18:00
Большой театр кукол
Независимый проект о Стиве Джобсе, да еще и для подростков, оказался возможным благодаря сумасшедшей энергии театрального продюсера Натальи Сергеевской. Имя Джобса известно сегодня едва ли не каждому школьнику, но далеко не все в курсе что он сделал чтобы изменить этот мир, с чем пришлось столкнуться и какие препятствия преодолеть. Для этого и был придуман спектакль «Думай иначе». Стив Джобс основал компанию Apple и вывел анимационную студию Pixar в лидеры киноиндустрии. Был одержим технологиями и красотой и мечтал, чтобы жизнь каждого человека была технически оснащена. А в конце осознал, что главное – это все же люди.
24 ноября
20:00
«Морзе»
Хрупкая девушка с литовскими корнями вновь приедет в Петербург. Алина Орлова споет лучшие песни со всех изданных альбомов, включая прошлогодний Daybreak, а также каверы на Боуи, Моррисона, Цоя, Шевучка и Вертинского.
24 ноября
20:00
Студия перформативных искусств «Сдвиг»
В театр post в воскресенье покажут приквел спектакля «Диджей Павел», посвященный песням, которые все забыли. В «Двух перстнях» драматург Павел Пряжко обращается к более ранней эпохе, исследуя мелосферу 1970-х, творчество вокально-инструментальных ансамблей — и выстраивает трек-лист по законам музыкальной драматургии. Авторы спектакля: Ксения Волкова, Дмитрий Волкострелов, Дмитрий Коробков, Иван Николаев, Максим Петров, Алексей Платунов, Алена Старостина. Чтобы лучше понять постановку, накануне (23 ноября) театровед Алексей Платунов прочтет лекцию о погружении в эстраду СССР. В субботу же есть шанс увидеть и «Диджея Павла».
24 ноября
20:00
«Космонавт»
Девичий дуэт «Кис-кис» – женский вариант «Пошлой Молли» (про котиков, а не песиков) – на концертах собирает пубертатную публику и их родителей, соскучившихся по гаражному року и поп-панку.
до 19 января
Научно-исследовательский музей при Российской академии художеств
Финский художник конца 19 века Альберт Эдельфельт добился признания не только в родном культурном пространстве, но и среди монарших особ Российской империи. Им были созданы жанровые картины и портрет детей Александра III и Марии Федоровны, акварели, запечатлевшие коронацию Николая II, а также парадные изображения последнего российского императора. По традиции такие портреты писались по уже существующим изображениям или фотографиям, однако для Эдельфельта было сделано исключение: император согласился позировать лично. Главным экспонатом выставки в стенах Академии художеств станет портрет двоих сыновей Великого князя Владимира – много лет считавшийся утраченным шедевр финского мастера.
до 2 февраля
Главный штаб
Человек-легенда Марк Башмаков — математик, альпинист, собиратель книг Livre d'artiste, благодаря которому в Эрмитаже появилась экспозиция изданий с работами Пикассо, Миро и Дали. На новой, 14-й выставке, организованной благодаря ему, покажут 20 книг, в том числе работы Пьера Боннара и Мориса Дени, появившиеся в 1900–1910-е годы, а также издания, выполненные Андре Дереном, Фернаном Леже и Жоржем Браком.
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