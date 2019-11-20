Уикенд в Петербурге с 21 по 24 ноября

24 ноября 18:00 Большой театр кукол

Спектакль «Думай иначе»



Независимый проект о Стиве Джобсе, да еще и для подростков, оказался возможным благодаря сумасшедшей энергии театрального продюсера Натальи Сергеевской. Имя Джобса известно сегодня едва ли не каждому школьнику, но далеко не все в курсе что он сделал чтобы изменить этот мир, с чем пришлось столкнуться и какие препятствия преодолеть. Для этого и был придуман спектакль «Думай иначе». Стив Джобс основал компанию Apple и вывел анимационную студию Pixar в лидеры киноиндустрии. Был одержим технологиями и красотой и мечтал, чтобы жизнь каждого человека была технически оснащена. А в конце осознал, что главное – это все же люди.