«Собака.ru» составила программу, что посмотреть и чему научиться на этой неделе (как онлайн, так и офлайн!). Только маст-хэвы: выставка-байопик с личными вещами и полароидами Виктора Цоя и старт фестиваля «Опера — всем».
Чем заняться в Петербурге онлайн и офлайн с 3 августа по 9 августа
-
Елена Стихина
Понедельник, 3 августа
Опера «Валькирия», Метрополитен-опера
2:30
Постановка Робера Лепажа с Кристин Герке, Эвой-Марией Вестбрук и Стюартом Скелтоном. Запись доступна 23 часа.
Опера «Орлеанская дева», Концертный зал Мариинского театра
19:00
Офлайн-концерт: Иоанна – Юлия Маточкина, Агнесса Сорель – Елена Стихина. Дирижер — Валерий Гергиев.
Опера «Дон Жуан», фестиваль в Экс-ан-Провансе
До 8 августа открыт доступ к опере Моцарта в режиссуре Дмитрия Чернякова. Дирижер — Луи Лангре.
Балет «Чаепитие Безумного шляпника», ZooNation
Королевский балет Ковент-Гарден выложил запись балета компании ZooNation в хореографии Кейт Принс на музыку Джоша Коэна и DJ Walde.
Балет «Спящая красавица», Королевский театр Ковент-Гарден
Балет в классической хореографии Мариуса Петипа, но редакции Фредерика Аштона, Антони Доуэлла и Кристофера Уилдона (до 6 августа!).
Сериал «Беглец»
Бежать от правоохранителей будет герой Бойда Холлбрука, а ловить его придется Киферу Сазерленду.
Вторник, 4 августа
Опера «Волшебная флейта», Метрополитен-опера
2:30
23 часа доступна постановка Джули Теймор с Ином Хуаном, Мэтью Поленцани, Рене Папе, Эриком Миклошем, Натаном Ганном и Дэвидом Питтсингером.
«Борис Годунов», Мариинский-2
19:00
Концертное исполнение оперы, в заглавной партии — Ильдар Абдразаков.
Экскурсия по рекам и каналам «Петербургская вода»
19:00
Фирменные экскурсии ДК Лурье теперь не только на суше, но и на воде.
Спектакль «Оптимистическая трагедия. Прощальный бал», Александринский театр
19:00
Рэп-баттлы, песни Вертинского, Магомаева, Pink Floyd, Queen и группы «Ленинград» в спектакле-фантасмагории, выигравшем «Золотую маску».
Онлайн-лекция «Сталин в Петербурге — Ленинграде»
19:30
Историк Лев Лурье расскажет, где именно и при каких обстоятельствах Сталин бывал в Ленинграде.
Онлайн-чтения с Еленой Костылевой
19:30
Поэт, философ и психоаналитик прочтет свои стихи и поговорит о поэзии с литкуратором Ильей Данишевским.
Сериал «Маленькие пташки»
Основанный на сборнике эротических рассказов костюмно-драматический проект о двух женщинах в Марокко 1950-х.
Среда, 5 августа
Выставка «Виктор Цой: путь героя», KGallery
Со среды стартует выставка-байопик с авторскими полароидами и личными вещами Цоя.
Опера «Сказки Гофмана», Метрополитен-опера
2:30
Партии исполняют Хибла Герзмава, Эрин Морли, Кристин Райс, Кейт Линдси, Витторио Григоло и Томас Хэмпсон.
Спектакль «Отелло», Театр им. Вахтангова
До 6 августа — хореографическая композиция Анжелики Холиной с Григорием Антипенко, Ольгой Лерман и Виктором Добронравовым.
Опера «Летучий голландец», Мариинский-2
19:00
Офлайн-опера: в главных партиях — Евгений Никитин, Елена Стихина, Сергей Скороходов, Михаил Петренко. Дирижер – Валерий Гергиев.
Балет «Сильфида», Мариинский театр
19:30
На исторической сцене в офлайне — балет с участием Марии Ширинкиной и Филиппа Степина.
Спектакль «Оптимистическая трагедия. Прощальный бал», Александринский театр
19:00
Рэп-баттлы, песни Вертинского, Магомаева, Pink Floyd, Queen и группы «Ленинград» в спектакле-фантасмагории, выигравшем «Золотую маску».
Спектакль «Женитьба», Ленком
19:00
В спектакле Марка Захорова Агафья Тихоновна — Александра Захарова, Подколесин — Виктор Раков, Яичница — Дмитрий Певцов. по пьесе Николая Гоголя.
Сериал «Хватит!»
Важный документальный проект о насилии в России, его ведущие — актер Владимир Мишуков и журналистка Настя Красильникова.
Четверг, 6 августа
Опера «Мадам Баттерфляй», Метрополитен-опера
2:30
Постановка Энтони Мингеллы, в ролях — Кристине Ополайс, Мария Зифчак, Роберто Аланья и Дуэйн Крофт.
Опера «Свадьба Фигаро», Мариинский театр
19:00
В главных партиях оперы-буфф — Оксана Шилова, Мария Баянкина, Вадим Кравец и Владимир Мороз.
Концерт Вадима Репина и Валерия Гергиева, Мариинский-2
20:00
Скрипач в сопровождении симфонического оркестра Мариинки исполнит Рахманинова, Бруха и Берлиоза.
Онлайн-лекция «Коммерция и творчество. Империя наносит ответный удар».
20:00
Культуролог Юрий Кассин расскажет на примере «Зведных войн» про важность рекламных
Опера «Тоска», Фестиваль в Экс-ан-Провансе
Оперу Пуччини поставил кинорежиссер Кристофа Оноре, дирижер — Даниэле Рустиони.
Сериал «Я исчезну во тьме»
Документальный сериал о поиске маньяка по одноименной книге Мишель МакНамары— теперь можно увидеть целиком все шесть эпизодов.
Пятница, 7 августа
Водная экскурсия «Петербург с начала»
19:00
Историк Лев Лурье тоже читает лекции на водных экскурсиях ДК его имени.
Опера «Евгений Онегин», Мариинский-2
19:00
В главных партиях Алексей Марков, Мария Баянкина, Евгений Ахмедов, Юлия Маточкина
Балеты «Ожидание» и «Она помнит», NDT
До 10 августа мировые премьеры — «Ожидание» в постановке Пола Лайтфута на музыку Кнудоге Рийсагера и «Она помнит» Соль Леон.
Концерт MusicAeterna Теодора Курентзиса
На канале ARTE Concert выложено видео из парижской Сент-Шапель.
Сериал «Звездный путь: Нижние палубы»
Анимационный сериал для настоящих фанатов «Стартрека» — он посвящен андердогам основных фильмов франшизы.
Суббота, 8 августа
Спектакль «Демагог», Александринский театр
19:00
Постановка Хуго Эрикссена по пьесе Кирилла Фокина о политических интригах в Афинах эпохи Перикла и Клеона.
Спектакль Странный народ эти взрослые», Ленком
19:00
Спектакль по мотивам «Маленького принца» поставил Сергей Дьячковский.
Опера «Нюрнбергские мейстерзингеры», Концертный зал Мариинского театр
19:00
Фрагменты из оперы исполнят солисты, хор и симфонический оркестр. Дирижер — Валерий Гергиев.
Опера «Борис Годунов», «Опера — всем»
20:00
Фестиваль стартует «Борисом Годуновым» в Петропавловской крепости. Его также можно смотреть онлайн.
Онлайн-лекция «Современный театр в терминах. Часть I»
20:00
Критик Павел Руднев расскажет, как понимать современный тетар с азов.
Сериал «Открытое море»
Продолжение (третий сезон) испанского детективного сериала об убийстве на трансатлантическом лайнере, расследовать которое берутся две сестры.
Воскресенье, 9 августа
Спектакль «Демагог», Александринский театр
19:00
Постановка Хуго Эрикссена по пьесе Кирилла Фокина о политических интригах в Афинах эпохи Перикла и Клеона.
Концерт Петра Лаула, Концертный зал Мариинского театра
19:00
Пианист исполнит сочинения Шуберта: сонату си-бемоль мажор, экспромт № 3 и №4, а также фантазию «Скиталец».
Опера «Иолант», Мариинский театр
19:30
В главных партиях оперы Чайковского — Виктория Ястребова, Сергей Семишкур, Владислав Сулимский, Михаил Петренко.
Спектакль «Тайная любовная жизнь Офелии», Гринвичский театр
Постановку с Хелен Миррен смотрим до 14 августа.
Балет «Beach Birds for Camera»
Танцевальный спектакль Мерса Каннингема на музыку Джона Кейджа в видеоадаптации Эллиота Каплана.
Сериал «Академия "Амбрелла"»
Второй сезон основанного на одноименных комиксах вокалиста группы My Chemical Romance супергеройского проекта Netflix.
Комментарии (0)
Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.