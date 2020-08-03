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Чем заняться в Петербурге онлайн и офлайн с 3 августа по 9 августа

«Собака.ru» составила программу, что посмотреть и чему научиться на этой неделе (как онлайн, так и офлайн!). Только маст-хэвы: выставка-байопик с личными вещами и полароидами Виктора Цоя и старт фестиваля «Опера — всем». 

Пн 3 августа Вт 4 августа Ср 5 августа Чт 6 августа Пт 7 августа Сб 8 августа Вс 9 августа

  • Елена Стихина

Понедельник, 3 августа

Опера «Валькирия», Метрополитен-опера

2:30

Постановка Робера Лепажа с Кристин Герке, Эвой-Марией Вестбрук и Стюартом Скелтоном. Запись доступна 23 часа.

Опера «Орлеанская дева», Концертный зал Мариинского театра

19:00

Офлайн-концерт: Иоанна – Юлия Маточкина, Агнесса Сорель –  Елена Стихина. Дирижер — Валерий Гергиев.

Опера «Дон Жуан», фестиваль в Экс-ан-Провансе

До 8 августа открыт доступ к опере Моцарта в режиссуре Дмитрия Чернякова. Дирижер — Луи Лангре.

Балет «Чаепитие Безумного шляпника», ZooNation

Королевский балет Ковент-Гарден выложил запись балета компании ZooNation в хореографии Кейт Принс на музыку Джоша Коэна и DJ Walde.                             

Балет «Спящая красавица», Королевский театр Ковент-Гарден

Балет в классической хореографии Мариуса Петипа, но редакции Фредерика Аштона, Антони Доуэлла и Кристофера Уилдона (до 6 августа!).

Сериал «Беглец»

Бежать от правоохранителей будет герой Бойда Холлбрука, а ловить его придется Киферу Сазерленду.

  • Сериал «Маленькие пташки»

  •  Ильдар Абдразаков

Вторник, 4 августа

Опера «Волшебная флейта», Метрополитен-опера

2:30

23 часа доступна постановка Джули Теймор с Ином Хуаном, Мэтью Поленцани, Рене Папе, Эриком Миклошем, Натаном Ганном и Дэвидом Питтсингером.

«Борис Годунов», Мариинский-2

19:00

Концертное исполнение оперы, в заглавной партии — Ильдар Абдразаков.

Экскурсия по рекам и каналам «Петербургская вода»

19:00

Фирменные экскурсии ДК Лурье теперь не только на суше, но и на воде. 

Спектакль «Оптимистическая трагедия. Прощальный бал», Александринский театр

19:00

Рэп-баттлы, песни Вертинского, Магомаева, Pink Floyd, Queen и группы «Ленинград» в спектакле-фантасмагории, выигравшем «Золотую маску».

Онлайн-лекция «Сталин в Петербурге — Ленинграде»

19:30

Историк Лев Лурье расскажет, где именно и при каких обстоятельствах Сталин бывал в Ленинграде.

Онлайн-чтения с Еленой Костылевой

19:30

Поэт, философ и психоаналитик прочтет свои стихи и поговорит о поэзии с литкуратором Ильей Данишевским.

Сериал «Маленькие пташки»

Основанный на сборнике эротических рассказов костюмно-драматический проект о двух женщинах в Марокко 1950-х. 

  • Автопортрет. 1988. Бумага, фломастеры. 

  • Владимир Мишуков, фото start

Среда, 5 августа

Выставка «Виктор Цой: путь героя», KGallery

Со среды стартует выставка-байопик с авторскими полароидами и личными вещами Цоя.

Опера «Сказки Гофмана», Метрополитен-опера

2:30

Партии исполняют Хибла Герзмава, Эрин Морли, Кристин Райс, Кейт Линдси, Витторио Григоло и Томас Хэмпсон.

Спектакль «Отелло», Театр им. Вахтангова

До 6 августа — хореографическая композиция Анжелики Холиной с Григорием Антипенко, Ольгой Лерман и Виктором Добронравовым.

Опера «Летучий голландец», Мариинский-2

19:00

Офлайн-опера: в главных партиях — Евгений Никитин, Елена Стихина, Сергей Скороходов, Михаил Петренко. Дирижер – Валерий Гергиев.

Балет «Сильфида», Мариинский театр

19:30  

На исторической сцене в офлайне — балет с участием Марии Ширинкиной и Филиппа Степина.

Спектакль «Оптимистическая трагедия. Прощальный бал», Александринский театр

19:00

Рэп-баттлы, песни Вертинского, Магомаева, Pink Floyd, Queen и группы «Ленинград» в спектакле-фантасмагории, выигравшем «Золотую маску».

Спектакль «Женитьба», Ленком

19:00

В спектакле Марка Захорова Агафья Тихоновна — Александра Захарова, Подколесин — Виктор Раков, Яичница — Дмитрий Певцов. по пьесе Николая Гоголя.

Сериал «Хватит!»

Важный документальный проект о насилии в России, его ведущие — актер Владимир Мишуков и журналистка Настя Красильникова.

  • «Я исчезну во тьме»

Четверг, 6 августа

Опера «Мадам Баттерфляй», Метрополитен-опера

2:30               

Постановка Энтони Мингеллы, в ролях — Кристине Ополайс, Мария Зифчак, Роберто Аланья и Дуэйн Крофт.

Опера «Свадьба Фигаро», Мариинский театр

19:00

В главных партиях оперы-буфф — Оксана Шилова, Мария Баянкина, Вадим Кравец и Владимир Мороз.

Концерт Вадима Репина и Валерия Гергиева, Мариинский-2

20:00

Скрипач в сопровождении симфонического оркестра Мариинки исполнит Рахманинова, Бруха и Берлиоза.

Онлайн-лекция «Коммерция и творчество. Империя наносит ответный удар».

20:00

Культуролог Юрий Кассин расскажет на примере «Зведных войн» про важность рекламных

Опера «Тоска», Фестиваль в Экс-ан-Провансе

Оперу Пуччини поставил кинорежиссер Кристофа Оноре, дирижер — Даниэле Рустиони.

Сериал «Я исчезну во тьме»

Документальный сериал о поиске маньяка по одноименной книге Мишель МакНамары— теперь можно увидеть целиком все шесть эпизодов.

  • Лев Лурье

  • Сериал «Звездный путь: Нижние палубы»

Пятница, 7 августа

Водная экскурсия «Петербург с начала»      

19:00

Историк Лев Лурье тоже читает лекции на водных экскурсиях ДК его имени.

Опера «Евгений Онегин», Мариинский-2

19:00

В главных партиях Алексей Марков, Мария Баянкина, Евгений Ахмедов, Юлия Маточкина

Балеты «Ожидание» и «Она помнит», NDT

До 10 августа мировые премьеры — «Ожидание» в постановке Пола Лайтфута на музыку Кнудоге Рийсагера и «Она помнит» Соль Леон.  

Концерт MusicAeterna Теодора Курентзиса

На канале ARTE Concert выложено видео из парижской Сент-Шапель.

Сериал «Звездный путь: Нижние палубы»

Анимационный сериал для настоящих фанатов «Стартрека» — он посвящен андердогам основных фильмов франшизы.

  • «Открытое море»

  • Валерий Гергиев

Суббота, 8 августа

Спектакль «Демагог», Александринский театр

19:00

Постановка Хуго Эрикссена по пьесе Кирилла Фокина о политических интригах в Афинах эпохи Перикла и Клеона.

Спектакль Странный народ эти взрослые», Ленком

19:00

Спектакль по мотивам «Маленького принца» поставил Сергей Дьячковский.

Опера «Нюрнбергские мейстерзингеры», Концертный зал Мариинского театр

19:00

Фрагменты из оперы исполнят солисты, хор и симфонический оркестр. Дирижер — Валерий Гергиев. 

Опера «Борис Годунов», «Опера — всем»

20:00

Фестиваль стартует «Борисом Годуновым» в Петропавловской крепости. Его также можно смотреть онлайн. 

Онлайн-лекция «Современный театр в терминах. Часть I»

20:00

Критик Павел Руднев расскажет, как понимать современный тетар с азов.

 Сериал «Открытое море»

Продолжение (третий сезон) испанского детективного сериала об убийстве на трансатлантическом лайнере, расследовать которое берутся две сестры.

  • Владислав Сулимский

  • Хелен Миррен

Воскресенье, 9 августа

Спектакль «Демагог», Александринский театр

19:00

Постановка Хуго Эрикссена по пьесе Кирилла Фокина о политических интригах в Афинах эпохи Перикла и Клеона.   

Концерт Петра Лаула, Концертный зал Мариинского театра

19:00

Пианист исполнит сочинения Шуберта: сонату си-бемоль мажор, экспромт № 3 и №4, а также  фантазию «Скиталец».

Опера «Иолант», Мариинский театр

19:30

В главных партиях оперы Чайковского — Виктория Ястребова, Сергей Семишкур, Владислав Сулимский, Михаил Петренко.

Спектакль «Тайная любовная жизнь Офелии», Гринвичский театр

Постановку с Хелен Миррен смотрим до 14 августа.

Балет «Beach Birds for Camera»

Танцевальный спектакль Мерса Каннингема на музыку Джона Кейджа в видеоадаптации Эллиота Каплана.  

Сериал «Академия "Амбрелла"»

Второй сезон основанного на одноименных комиксах вокалиста группы My Chemical Romance супергеройского проекта Netflix. 

Елена Анисимова,
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