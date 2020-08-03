Чем заняться в Петербурге онлайн и офлайн с 3 августа по 9 августа

Опера «Волшебная флейта», Метрополитен-опера

2:30

23 часа доступна постановка Джули Теймор с Ином Хуаном, Мэтью Поленцани, Рене Папе, Эриком Миклошем, Натаном Ганном и Дэвидом Питтсингером.

«Борис Годунов», Мариинский-2

19:00

Концертное исполнение оперы, в заглавной партии — Ильдар Абдразаков.

Экскурсия по рекам и каналам «Петербургская вода»

19:00

Фирменные экскурсии ДК Лурье теперь не только на суше, но и на воде.

Спектакль «Оптимистическая трагедия. Прощальный бал», Александринский театр

19:00

Рэп-баттлы, песни Вертинского, Магомаева, Pink Floyd, Queen и группы «Ленинград» в спектакле-фантасмагории, выигравшем «Золотую маску».

Онлайн-лекция «Сталин в Петербурге — Ленинграде»

19:30

Историк Лев Лурье расскажет, где именно и при каких обстоятельствах Сталин бывал в Ленинграде.

Онлайн-чтения с Еленой Костылевой

19:30

Поэт, философ и психоаналитик прочтет свои стихи и поговорит о поэзии с литкуратором Ильей Данишевским.

Сериал «Маленькие пташки»

Основанный на сборнике эротических рассказов костюмно-драматический проект о двух женщинах в Марокко 1950-х.