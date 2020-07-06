Интернет-программа в карантине: чем заняться с 6 по 12 июля

Искусство

Выставка «Иной взгляд. Портрет страны в объективе агентства Magnum», «Манеж»

Первая большая офлайн-выставка в Петербурге стартует с понедельника. В экспозиции — 250 работ, снятых 39 фотографами Magnum: от 1947 года и до наших дней. Единственный русский автор — Георгий Пинхасов.

Театр

Опера «Дева озера», Метрополитен-опера

2:30

Метрополитен-опера покажет запись оперы Россини в постановке Пола Карана. Дирижер — Микеле Мариотти. В ролях — Джойс ДиДонато, Даниэла Барчелло, Хуан Диего Флорес, Джон Осборн, Орен Градус. Она доступна еще 23 часа.

Опера «Макбет», Берлинская государственная опера

19:00

В рамках фестиваля «Оперные ночи» Берлинская государственная опера на своем сайте покажет «Макбет» Верди в постановке Гарри Купфера. Дирижер — Даниэль Баренбойм. Главные партии исполняют Пласидо Доминго, Анна Нетребко, Кванчул Юн и Фабио Сартори.

Опера «Пеллеас и Мелизанда»

22:00

Оперный фестиваль в Экс-Ан-Провансе, который проходит в этом году в онлайне, покажет оперу «Пеллеас и Мелизанда» Клода Дебюсси в постановке Кети Митчелл. Дирижер — Эса-Пекка Салонен.

Спектакль «Love Lockdown», театр «Шаубюне»

С 6 июля театральная компания «Импресарио» и берлинский театр «Шаубюне» открывают доступ к онлайн-спектаклю «Love Lockdown» по пьесе Дункана Макмиллана. Он был написан во время карантина.

Опера «Страсти по Матфею», Гамбургская опера

До 8 июля Гамбургская опера показывает «Страсти по Матфею» Иоганна Себастьяна Баха в постановке Ромео Кастеллуччи.

Спектакль «Безумный день или Женитьба Фигаро», Театр им. Вахтангова

До 9 июля Театр им. Вахтангова показывает спектакль «Безумный день или Женитьба Фигаро» по пьесе Бомарше в постановке Владимира Мирзоева.

Балет ««Произведения Вулф», Королевский балет Великобритании

До 10 июля Королевский балет Великобритании выложил видеозапись балета Уэйна МакГрегора «Произведения Вулф» на музыку Макса Рихтера.

Спектакль «Белая гвардия», МХТ им. Чехова

Телеверсия спектакля по пьесе Михаила Булгакова. В ролях – Константин Хабенский, Иван Жидков, Наталья Рогожкина, Валерий Трошин Михаил Пореченков, Анатолий Белый и многие другие.

Спектакль «Тартюф», фестиваль «Театртреффен»

До 27 июля фестиваль «Театртреффен» открыл доступ к спектаклю «Тартюф» по мотивам комедии Мольера в постановке Клаудии Бауэр и в обработке поп-художника Петерлихта.

Кино и сериалы

«амроН»

Театральный режиссер Максим Диденко снял веб-сериал о России будущего. Вышло уже три эпизода. Главные роли сыграли Ксения Собчак, Василий Михайлов, Никита Кукушкин, Роза Хайруллина, Александр Горчилин и другие.

Еда

Как приготовить черный кофе

Бариста кофейни «Человек и пароход» снял атмосферное меланхоличное видео, в котором рассказывает, как правильно заварить хороший американо дома.

Дети

«Король Матиуш Первый», РАМТ

Архивный спектакль для детей — дипломная работа Петра Фоменко 1976 года — будет интересен и взрослым.