«Собака.ru» составила подробную программу, что посмотреть на второй неделе июля: от опер Чернякова, Митчелл, Оноре и Макберни с Нетребко, Йончевой и Перетятько до спектакля с Изабель Юппер и фильма-лекции о громких театральных провалах.
Интернет-программа в карантине: чем заняться с 6 по 12 июля
Понедельник, 6 июля
Искусство
Выставка «Иной взгляд. Портрет страны в объективе агентства Magnum», «Манеж»
Первая большая офлайн-выставка в Петербурге стартует с понедельника. В экспозиции — 250 работ, снятых 39 фотографами Magnum: от 1947 года и до наших дней. Единственный русский автор — Георгий Пинхасов.
Театр
Опера «Дева озера», Метрополитен-опера
2:30
Метрополитен-опера покажет запись оперы Россини в постановке Пола Карана. Дирижер — Микеле Мариотти. В ролях — Джойс ДиДонато, Даниэла Барчелло, Хуан Диего Флорес, Джон Осборн, Орен Градус. Она доступна еще 23 часа.
Опера «Макбет», Берлинская государственная опера
19:00
В рамках фестиваля «Оперные ночи» Берлинская государственная опера на своем сайте покажет «Макбет» Верди в постановке Гарри Купфера. Дирижер — Даниэль Баренбойм. Главные партии исполняют Пласидо Доминго, Анна Нетребко, Кванчул Юн и Фабио Сартори.
Опера «Пеллеас и Мелизанда»
22:00
Оперный фестиваль в Экс-Ан-Провансе, который проходит в этом году в онлайне, покажет оперу «Пеллеас и Мелизанда» Клода Дебюсси в постановке Кети Митчелл. Дирижер — Эса-Пекка Салонен.
Спектакль «Love Lockdown», театр «Шаубюне»
С 6 июля театральная компания «Импресарио» и берлинский театр «Шаубюне» открывают доступ к онлайн-спектаклю «Love Lockdown» по пьесе Дункана Макмиллана. Он был написан во время карантина.
Опера «Страсти по Матфею», Гамбургская опера
До 8 июля Гамбургская опера показывает «Страсти по Матфею» Иоганна Себастьяна Баха в постановке Ромео Кастеллуччи.
Спектакль «Безумный день или Женитьба Фигаро», Театр им. Вахтангова
До 9 июля Театр им. Вахтангова показывает спектакль «Безумный день или Женитьба Фигаро» по пьесе Бомарше в постановке Владимира Мирзоева.
Балет ««Произведения Вулф», Королевский балет Великобритании
До 10 июля Королевский балет Великобритании выложил видеозапись балета Уэйна МакГрегора «Произведения Вулф» на музыку Макса Рихтера.
Спектакль «Белая гвардия», МХТ им. Чехова
Телеверсия спектакля по пьесе Михаила Булгакова. В ролях – Константин Хабенский, Иван Жидков, Наталья Рогожкина, Валерий Трошин Михаил Пореченков, Анатолий Белый и многие другие.
Спектакль «Тартюф», фестиваль «Театртреффен»
До 27 июля фестиваль «Театртреффен» открыл доступ к спектаклю «Тартюф» по мотивам комедии Мольера в постановке Клаудии Бауэр и в обработке поп-художника Петерлихта.
Кино и сериалы
«амроН»
Театральный режиссер Максим Диденко снял веб-сериал о России будущего. Вышло уже три эпизода. Главные роли сыграли Ксения Собчак, Василий Михайлов, Никита Кукушкин, Роза Хайруллина, Александр Горчилин и другие.
Еда
Как приготовить черный кофе
Бариста кофейни «Человек и пароход» снял атмосферное меланхоличное видео, в котором рассказывает, как правильно заварить хороший американо дома.
Дети
«Король Матиуш Первый», РАМТ
Архивный спектакль для детей — дипломная работа Петра Фоменко 1976 года — будет интересен и взрослым.
Вторник, 7 июля
Лекции и образование
Лекция «Кино — это запечатленное время»
19:00
Российская государственная библиотека запускает цикл онлайн-лекций киноведа Александра Семенюка. В среду он расскажет об особенностях киноязыка и принципах психологии восприятия кино.
Интервью и встречи
Дискуссия «Каковы сегодня сюжеты для оперы?»
13:00
В рамках оперного фестиваля в Экс-ан-Провансе пройдет публичная дискуссия. Среди ее участников — режиссер Питер Селларс и писательница Софи Оксанен. Модератор – литератор Амин Маалуф.
Театр
Опера «Богема», Метрополитен-опера
2:30
Метрополитен-опера показывает оперу Джакомо Пуччини в постановке Франко Дзеффирелли. Дирижер — Марко Армильято. Партии исполняют Соня Йончева, Сюзанна Филлипс, Майкл Фабиано, Лукас Мичем, Алексей Лавров и Мэтью Роуз. Запись доступна 23 часа.
Спектакль «Not to Scale», «Точка доступа»
В рамках фестиваля с 7 июля и ежедневно можно принять участие в спектакле-инструкции Энт Хэмптон и Тим Этчелс, предназначенном для двух участников. Следуя указаниям в наушниках, зрители будут сами рисовывать сюжет и героев постановки.
«Трубадур», Берлинская государственная опера
19:00
В рамках фестиваля «Оперные ночи» Берлинская государственная опера транслирует спектакль «Трубадур». Дирижер — Даниэль Баренбойм. В главных ролях — Филипп Штельцль, Анна Нетребко, Гастон Риверо, Пласидо Доминго и Марина Пруденская.
Спектакль «Call Cutta at Home», «Точка доступа»
19:30
Адаптация под времена пандемии и русскоязычную аудиторию знаменитого иммерсивного спектакля Rimini Protokoll для фестиваля «Точка доступа». В нем вместе с оператором колл-центра зрители отправятся на сайт-специфик экскурсию по своей квартире.
Спектакль ««Белые»», Королевский Национальный театр
До 9 июля смотрим эпическую постановку режиссера Яэль Фарбер для Лондонского Национального театра. Место действия – неназванная африканская страна под игом британских колонизаторов.
Опера «Пиноккио»
22:00
На Оперном фестивале в Экс-Ан-Провансе покажут оперу «Пиноккио» Филиппа Босманса в постановке Жоэля Помра. Дирижер — Эмилио Помарико.
Спектакль «Страсти по Митрофану», Театр им. Моссовета
Театр им. Моссовета открыл доступ к музыкальному спектаклю «Страсти по Митрофану» по «Недорослю» Фонвизина в постановке Бориса Щедрина. Запись можно увидеть до 8 июля.
Спектакль «Энергичные люди», БДТ им. Товстоногова
Смотрим в рамках проекта «БДТ.Digital» архивные спектакли. «Энергичные люди» – постановка 1974 года Георгием Товстоноговым повести Василия Шукшина.
Балет «Все пути ведут на Север», «Балет Москва»
Компания «Балет Москва» выложила на своей странице во «ВКонтакте» танц-спектакль «Все пути ведут на Север» бельгийского хореографа Карин Понтьес.
Кино и сериалы
«Ханна»
Продолжение основанного на одноименном фильме Джо Райта сериала про девочку-тинейджера с выдающимися способностями суперсолдата.
Еда
«Карантин-шоу» Романа Лошманова
Гастрономический журналист, бывший главный редактор журнала «Афиша. Еда» интервьюирует сидящих на карантине коллег и знакомых: ресторатор Тахир Холикбердиев, например, рассказывает о том, как не есть лишнего в самоизоляции, а шеф-повар White Rabbit Владимир Мухин рассуждает о будущем еды.
Дети
Балет «Лебединое озеро», Большой театр
Приучаем малышей к классике — смотрим версию «Лебединого озера» 1983 года в постановке Юрия Григоровича.
Среда, 8 июля
Интервью и встречи
Дискуссия «Продолжайте мечтать: переизобретение магии зрелища»
13:00
В рамках оперного фестиваля в Экс-ан-Провансе пройдет публичная дискуссия. Среди ее участников — режиссер Барри Коски, дирижер Леонардо Гарсия Аларкон и саксофонист, композитор, директор Консерватории Марселя Рафаэль Имбер.
Театр
Опера «Царская невеста», Берлинская государственная опера
19:00
Берлинская государственная опера продолжает фестиваль «Оперные ночи» спектаклем «Царская невеста» в постановке Дмитрия Чернякова. Дирижер — Даниэль Баренбойм. Партии исполняют Ольга Перетятько, Анита Рахвелишвили и Йоханнес Мартин Кренцле.
Спектакль «Дон Кихот», Екатеринбургский театр кукол
19:00
В рамках программы «Большие гастроли-онлайн» Екатеринбургский театр кукол покажет «Дон Кихота» в постановке Виктора Плотникова.
Спектакль «Call Cutta at Home», «Точка доступа»
19:30
Адаптация под времена пандемии и русскоязычную аудиторию знаменитого иммерсивного спектакля Rimini Protokoll для фестиваля «Точка доступа». В нем вместе с оператором колл-центра зрители отправятся на сайт-специфик экскурсию по своей квартире.
Спектакль «Гамлет», театр «Сатирикон»
Театр «Сатирикон» открыл до 10 июля доступ к архивному спектаклю 1998 года Роберта Стуруа «Гамлет». В ролях — Константин Райкин, Александр Филиппенко, Лика Нифонтова, Наталия Вдовина, Олег Ханов, Федор Добронравов и Владимир Большов.
Опера «Сон в летнюю ночь»
22:00
Оперный фестиваль в Экс-Ан-Провансе в среду рамках программы #thedigitalstage показывает оперу Бриттена «Сон в летнюю ночь» в постановке Роберта Карсена. Дирижер — Казуши Оно.
«Манон Леско», Баварская опера
До 11 июля Баварская опера транслирует «Манон Леско» Джакомо Пуччини в постановке Ханса Нойенфельса, дирижер — Марко Армильято. В ролях — Йонас Кауфман и Кристине Ополайс.
Спектакль «Персона», фестиваль «Театртреффен»
До 26 июля фестиваль «Театртреффен» открыл доступ к спектаклю «Персона» по фильму Ингмара Бергмана в постановке Анны Бергман, дочери великого шведского режиссера.
Спектакль «Фрекен Жюли», Театр Наций
«Фрекен Жюли» в постановке Томаса Остермайера по пьесе Августа Стриндберга с Чулпан Хаматовой, Евгением Мироновым и Юлией Пересильд в главных ролях.
Опера «Галантная Индия», Парижская национальная опера
До 9 октября Парижская опера показывает «Галантную Индию» Рамо в постановке Клемана Кожитора, дирижер – Леонардо Гарсия Аларкон.
Кино и сериалы
«Без гражданства»
Основанный на реальных событиях австралийский мини-сериал о лагере для беженцев, в котором сталкиваются сбежавшие от войн мигранты, охранники и чиновники. В касте не только Ивонн Страховски из «Чака» и «Рассказа служанки», но и Кейт Бланшетт, ставшая также одним из сопродюсеров проекта.
Еда
Мастер-классы от команды Probka
Команда ресторанов Арама Мнацаканова в своем инстаграме выкладывает рецепты популярных блюд под хэштегом #amkitchen. По руководством шеф-повара Антонио Фреза учимся готовить правильную пармиджану и пиццу с каламбрийской салями.
Дети
Спектакль «Странный народ эти взрослые», Ленком
19:00
Ленком покажет спектакль для зрителей от 6 лет «Странный народ эти взрослые» по мотивам «Маленького принца» Антуана де Сент-Экзюпери. Постановка — Сергея Дьячковского.
Четверг, 9 июля
Интервью и встречи
Дискуссия «Мобильность художника и вызовы границ»
13:00
В рамках оперного фестиваля в Экс-ан-Провансе пройдет публичная дискуссия. Среди ее участников — экс-глава брюссельского театра Ла Монне и фестиваля в Экс-ан-Провансе Бернар Фоккруль, директор Лондонского симфонического оркестра Кэтрин Макдауэлл, музыкальный критик Венсан Агреш и другие.
Театр
Опера «Так поступают все женщины», Метрополитен-опера
2:30
Метрополитен-опера проведет трансляцию оперы Моцарта «Так поступают все женщины» в постановке Лесли Кенинга. Дирижер — Джеймс Ливайн. В ролях — Сюзанна Филлипс, Изабель Леонард, Даниэль де Низ, Мэтью Поленцани, Родион Погосов и Маурицио Мураро. Посмотреть запись можно еще 23 часа.
Спектакль «Глубокое синее море», Королевский Национальный театр
С 9 по 16 июля Королевский Национальный театр в Лондоне показывает спектакль по пьесе Теренса Рэттигана. В главных ролях — звезда сериала «Острые козырьки» и фильмов о Гарри Поттере Хелен МакКрори и Том Берк из «Страйка».
Опера «Медея», Берлинская государственная опера
19:00
Берлинская государственная опера на своем фестивале «Оперные ночи» покажет спектакль «Медея» Керубини в постановке Андреи Брет. Дирижер — Даниэль Баренбойм. В ролях — Соня Йончева, Чарльз Кастроново, Иэн Патерсон и Эльза Дрейсиг.
Спектакль «Call Cutta at Home», «Точка доступа»
19:30
Адаптация под времена пандемии и русскоязычную аудиторию знаменитого иммерсивного спектакля Rimini Protokoll для фестиваля «Точка доступа». В нем вместе с оператором колл-центра зрители отправятся на сайт-специфик экскурсию по своей квартире.
Опера «Дон Жуан»
22:00
Оперный фестиваль в Экс-Ан-Провансе покажет оперу «Дон Жуан» Моцарта в постановке Дмитрия Чернякова. Дирижер — Луи Лангре.
Спектакль «Брак», «Точка доступа»
23:00
На фестивале «Точка доступа» показывают киберспектакль «Брак» режиссера Семена Александровского по пьесе Аси Волошиной — это попытка представить мир, переживший травму карантина.
Спектакль «Калакас», конный театр «Зингаро»
Французский конный театр «Зингаро» до 10 июля транслирует спектакль Бартабаса «Калакас».
Спектакль «Circo Ambulante», Театр Наций
Постановка Андрея Могучего и Максима Исаева (театр «АХЕ») с Лией Ахеджаковой в главной роли. Смотреть запись здесь.
Спектакль «Принцесса Турандот», Театр им. Вахтангова
Театр им. Вахтангова показывает спектакль «Принцесса Турандот» (1971) в постановке Александра Шорина с Юлией Борисовой, Людмилой Максаковой, Михаилом Ульяновым, Юрием Яковлевым и Василием Лановым.
Опера «Евгений Онегин», Komishe Oper
До 27 июля берлинская Komishe Oper открыла доступ к опере Петра Чайковского «Евгений Онегин» в постановке Барри Коски.
Кино и сериалы
«Текст. Реальность»
Расширенный до размеров мини-сериала вариант фильма «Текст» Клима Шипенко (раньше что-то похожее просто выпускали с пометкой «режиссерская версия»). В пятичасовом исполнении драмы, которую киномаркетологи подавали как «современного "Брата"», чуть больше внимания уделено линии взаимоотношений героев Ивана Янковского и Кристины Асмус.
Концерты и музыка
Концерт группы «Саша Алмазова и Non Cadenza»
19:00
Джаз-фанк дива из Петербурга и ее бэнд не только выступят онлайн, но и представят новый сингл и клип.
Еда
Рецепт шоколада, каким его пили майя
Ресторанный критик Иван Глушков рассказывает о том, как готовить шоколатль – напиток племени майя, который европейцы со временем превратили в горячий шоколад и какао.
Дети
Спектакль «Денискины рассказы», РАМТ
Современные дети тоже отлично считывают юмор Виктора Драгунского и знают про то, что все тайное становится явным. Поэтому постановка РАМТ — отличный выбор для воскресного дня.
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Ася Волошина
Пятница, 10 июля
Интервью и встречи
Дискуссия «Версия 2020 года: переосмысление фестиваля»
13:00
В рамках оперного фестиваля в Экс-ан-Провансе пройдет публичная дискуссия. Среди ее участников — генеральный директор мероприятия Пьер Оди и дирижеры Саймон Рэттл, Сусанна Мялкки и Томас Хенгельброк.
Театр
Спектакль «Орфические игры. Панк-макраме. День Первый», «Электротеатр Станиславский»
14:00
«Электротеатр Станиславский» во «ВКонтакте» покажет спектакль «Орфические игры. Панк-макраме. День Первый», который входит в новопроцессуальный проект его худрука Бориса Юхананова. В основе — миф об Орфее.
Спектакль «Брак», «Точка доступа»
17:00
На фестивале «Точка доступа» показывают киберспектакль «Брак» режиссера Семена Александровского по пьесе Аси Волошиной — это попытка представить мир, переживший травму карантина.
«Манон Леско», Берлинская государственная опера
19:00
В рамках фестиваля «Оперные ночи» Берлинская государственная опера покажет «Манон» Жюля Массне в постановке Винсента Патерсона. Партии исполняют Анна Нетребко, Роландо Вильясон, Альфредо Даза и Кристоф Фишессер.
Спектакль «Орфические игры. Панк-макраме. Вечер Первый», «Электротеатр Станиславский»
19:00
«Электротеатр Станиславский» во «ВКонтакте» покажет спектакль «Орфические игры. Панк-макраме. Вечер Первый», который входит в новопроцессуальный проект его худрука Бориса Юхананова. В основе — миф об Орфее.
Опера «Похождения повесы»
22:00
Оперный фестиваль в Экс-Ан-Провансе в рамках программы #thedigitalstage покажет оперу «Похождения повесы» Игоря Стравинского в постановке Саймона Макберни. Дирижер — Эйвинд Гульберг-Йенсен.
Спектакль «Этот пылкий влюбленный», БДТ им. Товстоногова
В рамках проекта «БДТdigital» смотрим архивный спектакль по пьесе Нила Саймона с Алисой Фрейндлих и Владиславом Стржельчиком.
Опера «Леди Макбет Мценского уезда», Нидерландская национальная опера
До 11 августа портал OperaVision показывает «Леди Макбет Мценского уезда» Дмитрия Шостаковича в постановке Мартина Кушея. Дирижер — Марис Янсонс.
Спектакль «Идиот», Театр Наций
Театр Наций показывает спектакль по мотивам романа Федора Достоевского в постановке Максима Диденко с Ингеборгой Дапкунайте в роли князя Мышкина.
«История лошади», Большой драматический театр им. Товстоногова
Культовый спектакль БДТ в постановке Георгия Товстоногова по повести Льва Толстого «Холстомер». Художник спектакля — Эдуард Кочергин.
Спектакль «Post Scriptum», Театр-студия «Грань»
Новокуйбышевский Театр-студия «Грань» до конца театрального сезона открыл доступ к спектаклю по пьесе Жана-Поля Сартра «Huis clos» в постановке Дениса Бокурадзе.
Кино и сериалы
«Ближе к Земле с Заком Эфроном»
Документальное шоу с актером Заком Эфроном о том, как он путешествует по миру со специалистом по здоровью и устойчивому развитию Дарином Ольеном. Из коронавирусной эпохи передача смотрится немного винтажно, но дает надежду, что все еще будет.
Еда
Безалкогольные коктейли от Ивана Гринько и Сони Таюрской
Солистка группы Little Big и бартендер Иван Гринько учат готовить детокс-коктейли: матча-латте на миндальном молоке, воду с мятой и корицей и смузи с киви, петрушкой и медом.
Дети
«Сказки Бабушки Зимы», Мурманский областной Театр кукол
15:00
В рамках программы «Большие гастроли-онлайн» покажут спектакль Мурманского областного Театра кукол для детей от 5 лет — «Сказки Бабушки Зимы». Он основан на румынской сказке. Режиссер — Никита Шмитько.
Суббота, 11 июля
Лекции и образование
Лекция-фильм о провалившихся спектаклях
В субботу петербургский Музей театрального и музыкального искусства покажет видеофильм о знаменитых спектаклях, провалившихся на премьере. Он был создан в 2016 году и приурочен к выставке.
Интервью и встречи
Дискуссия «Поддержка карьеры в исполнительских искусствах: в сторону большего равенства»
13:00
В рамках оперного фестиваля в Экс-ан-Провансе пройдет публичная дискуссия. Среди ее участников —режиссер Кэти Митчелл, директор Парижской консерватории Эмили Делорм, директор ассоциации Musique Nouvelle en Liberté Эстель Лоури.
Театр
Опера «Евгений Онегин», Метрополитен-опера
2:30
Метрополитен-опера покажет видеозапись оперы Чайковского «Евгений Онегин» в постановке Деборы Уорнер, дирижер — Валерий Гергиев. Главные роли исполняют Анна Нетребко, Оксана Волкова, Петр Бечала, Мариуш Квечень и Алексей Тановицкий. Запись будет доступна еще 23 часа.
Спектакль «Орфические игры. Панк-макраме. День Второй», «Электротеатр Станиславский»
14:00
«Электротеатр Станиславский» во «ВКонтакте» покажет спектакль «Орфические игры. Панк-макраме. День Второй», который входит в новопроцессуальный проект его худрука Бориса Юхананова. В основе — миф об Орфее.
Спектакль «Орфические игры. Панк-макраме. Вечер Второй», «Электротеатр Станиславский»
19:00
«Электротеатр Станиславский» во «ВКонтакте» покажет спектакль «Орфические игры. Панк-макраме. Вечер Второй», который входит в новопроцессуальный проект его худрука Бориса Юхананова. В основе — миф об Орфее.
Спектакль «Call Cutta at Home», «Точка доступа»
19:30
Адаптация под времена пандемии и русскоязычную аудиторию знаменитого иммерсивного спектакля Rimini Protokoll для фестиваля «Точка доступа». В нем вместе с оператором колл-центра зрители отправятся на сайт-специфик экскурсию по своей квартире.
Опера «Тоска»
22:00
Оперный фестиваль в Экс-Ан-Провансе в рамках программы #thedigitalstage покажет оперу «Тоска» Джакомо Пуччини в постановке Кристофа Оноре. Дирижер — Даниэле Рустиони.
Спектакль «Ноги в воде», Авиньонский фестиваль
23:00
В рамках основной программы Авиньонского фестиваля пройдет показ спектакля «Ноги в воде» Жерома Дешама и Маши Макееф. Постановка 1995 года.
Спектакль «Брак», «Точка доступа»
23:00
На фестивале «Точка доступа» показывают киберспектакль «Брак» режиссера Семена Александровского по пьесе Аси Волошиной — это попытка представить мир, переживший травму карантина.
«Спектакль в коробочке», «Вокруг Да Около» для «Точки доступа»
23:30
Спектакль о Венеции и ее звуках собран в главы, рассыпанные по странице сайта. Зритель может сам решить, как его изучать: самостоятельно или в режиме показа с авторским сопровождением.
Спектакль «Ад», Vidy-Lausanne
Швейцарский театр показывает спектакль Ромео Кастеллуччи — первую часть трилогии по мотивам «Божественной комедии». В нем жизнь и смерть переплетаются с поп-культурой, а на сцене появляется Энди Уорхол.
Балет «Посвящение Баланчину», «Линкольн-центр»
«Линкольн-центр» транслирует на своем сайте балет «Посвящение Баланчину» 1983 года в исполнении Нью-Йорк Сити балета. Запись можно посмотреть до 14 июля.
Кино и сериалы
«Проклятие: начало»
Перезапуск в форме сериала японской франшизы «Проклятие». Хотя проект и купил Netflix для международного показа, моду на азиатские хорроры это вряд ли вернет.
Еда
Творожный сырок от Ники Белоцерковской
Гастрономическая версия любимого десерта от Ники Белоцерковской – с рикоттой и макарпоне.
Дети
Детские сказки
Русский театр Эстонии выложил на своем YouTube-канале подборку детских сказок от «Колобка» и «Репки» до Зайца-хвастунишки». Читает их актриса Марина Маловая.
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Фото: Питер Линдберг
Воскресенье, 12 июля
Интервью и встречи
Дискуссия «Художественное творчество и влияние человечества на мир»
13:00
В рамках оперного фестиваля в Экс-ан-Провансе пройдет публичная дискуссия. Среди ее участников — режиссер Саймон Макберни, исследовательница и режиссер Фредерик Эй-Туати и ландшафтный архитектор Бас Сметс.
Театр
Опера «Мадам Баттерфляй», Метрополитен-опера
2:30
Метрополитен-опера покажет видеозапись оперы Джакомо Пуччини «Мадам Баттерфляй» в постановке Энтони Мингеллы, дирижер — Пьер Джорджо Моранди. В ролях — Хуэй Хэ, Брюс Следж, Элизабет ДеШонг и Паулу Шот. Запись доступна еще 23 часа.
Спектакль «Орфические игры. Панк-макраме. День Третий», «Электротеатр Станиславский»
14:00
«Электротеатр Станиславский» во «ВКонтакте» покажет спектакль «Орфические игры. Панк-макраме. День Третий», который входит в новопроцессуальный проект его худрука Бориса Юхананова. В основе — миф об Орфее.
Спектакль «Последние луны», Театр им. Вахтангова
19:00
Театр им. Вахтангова до 16 июля показывает спектакль Римаса Туминаса «Последние луны» по одноактным пьесам Фурио Бордона и Гарольда Мюллера. В ролях — Василий Лановой и Ирина Купченко. Видеозапись будет доступна на сайте театра до 16 июля.
Спектакль «Орфические игры. Панк-макраме. Вечер Третий», «Электротеатр Станиславский»
19:00
«Электротеатр Станиславский» во «ВКонтакте» покажет спектакль «Орфические игры. Панк-макраме. Вечер Третий», который входит в новопроцессуальный проект его худрука Бориса Юхананова. В основе — миф об Орфее.
Спектакль «Call Cutta at Home», «Точка доступа»
19:30
Адаптация под времена пандемии и русскоязычную аудиторию знаменитого иммерсивного спектакля Rimini Protokoll для фестиваля «Точка доступа». В нем вместе с оператором колл-центра зрители отправятся на сайт-специфик экскурсию по своей квартире.
Спектакль «Черновик», «Точка доступа»
21:00
Театральный фестиваль «Точка доступа» в пятницу покажет онлайн-постановку Владислава Наставшева «Черновик» по пьесе Сергея Уханова. Интерактивна история, полная семейных тайн и крутых поворотов сюжета, разворачивается в пространстве Zoom-конференции.
Опера «Возвышение и падение города Махагони»
22:00
Оперный фестиваль в Экс-Ан-Провансе покажет «Возвышение и падение города Махагони» Курта Вайля в постановке Иво ван Хове. Дирижер — Эса-Пекка Салонен.
Спектакль «Почетный двор», Авиньонский фестиваль
23:00
В рамках основной программы Авиньонского фестиваля покажут спектакль «Почетный двор» Жерома Беля с Изабель Юппер и Сэмюэлем Лефевром. Запись была сделана в 2013 году.
Спектакль «Гамлет», фестиваль «Театртреффен»
До 30 июля фестиваль «Театртреффен» открыл доступ к спектаклю Йохана Симонса по пьесе Шекспира с выдержками из «Гамлет-машины» Хайнера Мюллера. В главной роли — Сандра Хюллер.
Спектакль «Выбрать троих», Мастерская Петра Фоменко
Мастерская Петра Фоменко открыла доступ к премьерной записи онлайн-спектакля Евгения Каменьковича «Выбрать троих» по пьесе Дмитрия Данилова.
Опера «Сказание о невидимом граде Китеже и деве Февронии», Нидерландская национальная опера
До 14 августа можно посмотреть оперу Николая Римского-Корсакова «Сказание о невидимом граде Китеже и деве Февронии» в постановке Дмитрия Чернякова. Дирижер — Марк Альбрехт.
Кино и сериалы
«Долина соблазна»
«Шоугелз» времен Black Lives Matter — драматический сериал от постановщицы «Дурнушки» и «Мертв для меня» Тамры Дэвис про тяжелую жизнь темнокожих стриптизерш.
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Запеченная дорада и средиземноморский салат от Юрия Манчука
Простой, но элегантный рецепт от шеф-повара ресторана Charlie. Смотреть здесь.
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Спектакль «Бармалей», Владимирский театр кукол
Владимирский театр кукол выложил на своей странице во «ВКонтакте» множество видеозаписей спектаклей. Рекомендуем «Бармалея» по сказкам Корнея Чуковского в постановке Владислава Костина.
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