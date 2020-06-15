«Собака.ru» составила подробную программу на неделю, что посмотреть и чему научиться: от Международного театрального фестиваля в румынском городе Сибиу со спектаклями Уилсона, Штайна и Туминаса до сериала «С любовью, Виктор» — спин-оффа фильма «С любовью, Саймон».
Интернет-программа в карантине: чем заняться с 15 по 21 июня
Понедельник, 15 июня
Лекции и образование
Экскурсия по Исаакиевскому собору
Соцсеть «ВКонтакте» запустила приложение на платформе VK Mini Apps с виртуальными экскурсиями по Петербургу. Уже сейчас можно, не нарушая режим самоизоляции, сходить в Исаакиевский собор.
Театр
Опера «Роделинда», Метрополитен-опера
2:30
До 22:30 можно посмотреть оперу «Роделинда» Генделя в постановке Стивена Уодсворта. Дирижер — Гарри Бикет. В ролях — Рене Флеминг, Андреас Шолль, Стефани Блайт, Джозеф Кайзер, Шэнь Ян и Йестин Дэвис.
Спектакль «(Двери открываются вовнутрь) Внутри старухи», «Электротеатр Станиславский»
17:00
Неделю «Электротеатр Станиславский» начнет онлайн-трансляцией спектакля по мотивам повести Даниила Хармса. В ролях — Александра Ветрова, Янис Повилайтис и Евгений Капустин.
Спектакль «Недоразумение», театр «Старый дом»
18:00
Новосибирский театр «Старый дом» покажет «Недоразумение» — психологический триллер по Камю в постановке Антона Маликова.
Балет «Chotto Desh»
19:00
В рамках Международного театрального фестиваля в Сибиу покажут постановку «Chotto Desh» в режиссуре и хореографии Акрама Хана.
Опера «Игрок», Мариинский театр
19:00
На сайте Mariinsky.TV покажут трансляцию оперы Прокофьева. В главных партиях — Сергей Алексашкин, Татьяна Павловская, Владимир Галузин, Лариса Дядькова. Дирижер — Валерий Гергиев.
Спектакль «Утиная охота», МХТ им. Чехова
19:00
Постановка-бенефис Константина Хабенского – он играет Зилова. Остальной состав не менее звездный – Марина Зудина, Александр Семчев, Михаил Трухин и другие.
Балет «Оп-Арт», театр «Балет Москва»
19:00
Израильские хорографы Гай Вайцманои и Рони Хавер поставили часовой визуальный аттракцион специально для «Балет Москва».
Спектакль «Как же я могу тебя погубить, если я люблю тебя больше жизни…», театр им. Ленсовета
19:00
Театр имени Ленсовета проведет трансляцию спектакля «Как же я могу тебя погубить, если я люблю тебя больше жизни…» по мотивам пьесы Островского «Гроза» в постановке Марии Романовой.
Перфоманс «Слепой поэт», Needcompany
21:40
В рамках Международного театрального фестиваля в Сибиу покажут спектакля бельгийской труппы Needcompany «Слепой поэт» в постановке Яна Лауэрса.
Спектакль «Все письма — это письма о любви», «Точка доступа»
Интерактивный онлайн-спектакль стартует с 15 июня и будет продолжаться месяц. Именно столько создательница перфоманса Элина Куликова предлагает зрителям переписываться с незнакомцами. Участие может быть анонимным.
Кино и сериалы
«Личная жизнь»
У политкорректного ромком-сериала с Анной Кендрик про поиски партнера (а на самом деле себя) вышли все эпизоды.
Концерты и музыка
Moz-Art Альфреда Шнитке
На портале хора и оркестра musicAeterna появилась запись Moz-Art для двух скрипок Альфреда Шнитке. Исполнители — Владислав Песин и Анастасия Шаповал.
Еда
Роботизированный ресторан фаст-фуда
Посмотрите, как будет выглядеть первый «ресторан будущего» в Москве – с digital-киосками вместо касс и роботом, выдающим заказы.
Дети
Аудио-мультсериал «Приключения Пиноккио», БДТ им. Товстоногова
БДТ выложил 13 эпизодов аудио-мультсериала по сказке Карло Коллоди «Приключения Пиноккио» в постановке Александра Никанорова при музыкальном сопровождении Юрия Андреева и Егора Лемана.
Вторник, 16 июня
Лекции и образование
Лекция «Зачем мы забываем»
19:00
Нейробиолог Николай Кукушкин расскажет, как быстро избавиться от новых привычек, которые появились у нас в самоизоляции, а также поделится «техникой забывания».
Театр
Спектакль «Рай», театр Мено Фортас
19:00
В рамках Международного театрального фестиваля в Сибиу во вторник покажут «Рай» Эймунтаса Някрошюса по мотивам «Божественной комедии» Данте.
Спектакль «Три сестры», театр «Шаубюне»
20:30
Берлинский «Шаубюне» покажет на Международном театральном фестивале в Сибиу «Три сестры» Антона Чехова в постановке Петера Штайна.
Спектакль «Последняя жертва», МХТ им. Чехова
19:00
Во вторник МХТ покажет постановку Юрия Еремина по комедии Александра Островского. Действие спектакля перенесено в начало XX столетия. В главных ролях — Марина Зудина и Олег Табаков.
Опера «Орфей», Баварская опера
До 16 июня Баварская опера открыла доступ к спектаклю «Орфей» Клуадио Монтаверди в постановке Дэвида Боша с Кристианом Герхаером в заглавной партии.
Спектакль «Долгое путешествие в ночь», Театр им. Моссовета
До 17 июня на сайта Театра им. Моссовета можно посмотреть «Долгое путешествие в ночь» Юджина О’Нила в постановке Павла Сафонова.
Балет «Барокко-бит», театр «Балет Москва»
19:00
В этой хореографической постановке танцовщики обыгрывают правила поведения в музеях, сами выступая, по сути, как экспонаты.
«Спектакль в коробочке», «Вокруг Да Около» для «Точки доступа»
Спектакль о Венеции и ее звуках собран в главы, рассыпанные по странице сайта. Зритель может сам решить, как его изучать: самостоятельно или в режиме показа с авторским сопровождением.
Спектакль «CLOUDME», «Точка доступа»
21:00
На фестивале «Точка доступа» продолжаются показы спектакля Марии Пацюк и Николая Мулакова. Один из зрителей получит полный доступ к компьютеру перформера: его социальным сетям, письмам, заметкам. И будет решать вопрос для себя, насколько можно нарушить чужие личные границы.
Кино и сериалы
«В густом лесу»
Польский детективный триллер с традиционной зацепкой — травмированным служителем правопорядка в центре сюжета. Это прокурор Павел Копински, у которого в 1994 году пропала сестра вместе с тремя другим подростками.
Еда
Интервью Аркадия Новикова
Один из главных московских рестораторов (в Петербурге у Аркадия Новикова тоже есть несколько заведений) дал интервью гендиректору телеканала «Дождь» Наталье Синдеевой.
Дети
Мюзикл «Карлик Нос», Пермский Театр-Театр
Пермский Театр-Театр выложил запись мюзикла Лоры Квинт «Карлик Нос» в постановке Бориса Мильграма». Спектакль предназначен для детей от 6 лет.
Среда, 17 июня
Лекции и образование
Cinema Studies
Восемь лекций философа и культуролога Александра Павлова, автора отличных книг и Telegram-канала «Постыдное удовольствие».
Театр
Спектакль «Профессор Бернхарди», театр «Шаубюне»
14:20
В среду берлинский театр представит спектакль Томаса Остермайера по драме Артура Шницлера. Постановку покажут в рамках Международного театрального фестиваля в Сибиу.
Спектакль «Васса Железнова», МХТ им. Чехова
19:00
В среду МХТ транслирует видеоверсию спектакля Льва Эренбурга по пьесе Максима Горького. В заглавной роли — Марина Голуб.
Спектакль «Безумие Георга III», Nottingham playhouse
До 18 июня доступен спектакль Nottingham playhouse. Актер Марк Гэтисс сыграл обрюзгшего короля-обжору Георга IV в телесериале «Табу». А теперь блистает на сцене в образе его свихнувшегося отца Георга III в постановке суперхита Алана Беннетта.
Балет «Dust & Light», Alonzo King Lines Ballet
22:20
Балетная компания Alonzo King Lines Ballet из Сан-Франциско покажет на Международном театральном фестивале в Сибиу танцевальный фильм «Dust & Light» в хореографии Алонзо Кинга.
Мюзикл «Мадмуазель Нитуш», Театр им. Вахтангова
До 18 июня на своем сайте показывает «Мадмуазель Нитуш», музыкальный спектакль по мотивам оперетты Флоримона Эрве в постановке Владимира Иванова.
Спектакль «Идиот», Театр Наций
Театр Наций показывает спектакль по мотивам романа Федора Достоевского в постановке Максима Диденко с Ингеборгой Дапкунайте в роли князя Мышкина.
Перфоманс «9 движений»
Российская версия спектакля Штефана Кэги из Rimini Protokoll «9 движений» бесплатно доступна на сайте компании «Импресарио» и в приложении Мобильный Художественный Театр.
Кино и сериалы
«Бар "Эдди"»
Снятая командой режиссеров во главе с автором «Ла-Ла Ленд» и «Одержимости» Дэмиеном Шазеллом детективная драма о джазовом клубе в современном Париже. Каждая из серий – отдельный инди-фильм о разных героях.
Еда
Каша с авокадо и яйцом пашот
Шеф Kuznyahouse Руслан Закиров готовит одну из самых популярных каш в меню — из киноа с авокадо и яйцом пашот.
Дети
Опера «Подключись», Детский музыкальный театр им. Сац
Детский музыкальный театр имени Сац в условиях пандемии создал детскую онлайн-оперу «Подключись» композитора Алсу Нигматуллиной. Либретто и в режиссура — Надежды Бахшиевой.
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«Надежда»
Четверг, 18 июня
Лекции и образование
Лекция «Академическое сообщество в карантине: моральные эмоции и переговоры с судьбой»
18:00
В поддержку магазина «Порядок слов» профессор факультета социологии и философии Европейского университета Анна Темкина прочтет лекцию о том, как академическое сообщество среагировало на карантин.
Лекция о сказках
19:00
Фольклорист Инна Веселова, доцент кафедры истории русской литературы СПбГУ, расскажет о сказках: почему в них те или иные герои и не всегда счастливый конец.
Театр
Спектакль «Маскарад», Театра им. Вахтангова
17:20
В четверг на Международном театральном фестивале в Сибиу покажут спектакль московского театра имени Вахтангова — «Маскарад» в постановке Римаса Туминаса.
Спектакль «Мария Стюарт», МХТ им. Чехова
19:00
В четверг МХТ показывает архивный спектакль по пьесе Фридриха Шиллера в постановке Виктора Станицына. Спектакль шел на сцене МХАТа почти двадцать лет, до того, как записали его телеверсию.
Балет «Белый шум», Vertigo Dance Company
19:35
Израильские компании современного танца Vertigo Dance Company и the Revolution Orchestra представят на Международном театральном фестивале в Сибиу танцевальный спектакль «Белый шум» в хореографии Ноа Вертхайма.
Спектакль «Маленький остров», Королевский Национальный театр
До 25 июня Королевский Национальный театр показывает постановку Руфуса Норриса по роману британской писательницы Андреа Леви. Это история о том, как в послевоенном Лондоне пересекаются судьбы очень разных людей, за которыми наблюдает незаконнорожденная мулатка Хортенс.
Спектакль «CLOUDME», «Точка доступа»
21:00
На фестивале «Точка доступа» продолжаются показы спектакля Марии Пацюк и Николая Мулакова. Один из зрителей получит полный доступ к компьютеру перформера: его социальным сетям, письмам, заметкам. И будет решать вопрос для себя, насколько можно нарушить чужие личные границы.
Балет-фильм «Ромео и Джульетта», Королевский театр Ковент-Гарден
До 21 июня Королевский театр Ковент-Гарден будет транслировать фильм «Ромео и Джульетта» на основе балета Сергея Прокофьева в постановке Кеннета Макмиллана.
Кино и сериалы
«Надежда»
С 18 июня стартует экшн-драма про двойную жизнь «обычной женщины» (но играет ее не Анна Михалкова, а Виктория Исакова) — заботливой жены и матери, которая параллельно работает киллером.
Концерты и музыка
Концерт «Торбы-на-Круче»
20:00
Рок-группа «Торба-на-Круче» даст онлайн-концерт. Музыканты — завсегдатаи фестивалей «Окна открой!», «Нашествие», «Соседний мир», «Крылья» и других.
Еда
Как есть морских ежей
Шеф-повар кафе «Траппист» Олег Пятаков учит обращаться с морскими ежами.
Дети
Спектакль «Денискины рассказы», РАМТ
На портале Культура.РФ множество постановок для детей. Например, спектакль Рустема Фесака «Денискины рассказы».
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«С любовью, Виктор»
Пятница, 19 июня
Лекции и образование
Лекция Людмилы Вербицкой
Самой Людмилы Алексеевны Вербицкой, экс-ректора и президента СПбГУ, уже, к сожалению, нет. Но ее голос можно услышать в аудиолекциях про произносительные нормы.
Театр
Спектакль «Терроризм», МХТ им. Чехова
19:00
В пятницу — премьерный показ видеоверсии спектакля Кирилла Серебренникова «Терроризм» по пьесе братьев Пресняковых. В спектакле играют Кристина Бабушкина, Наталья Бочкарева, Марина Голуб, Сергей Медведев, Анатолий Белый и Александр Фисенко.
Спектакль «Алая принцесса», театр Раду Станка
20:00
В пятницу на Международном театральном фестивале в Сибиу спектакль покажет местный театр Раду Станка. Это спектакль Сильвиу Пуркарете «Алая принцесса» по оригинальному сценарию режиссера.
Спектакль «Фрекен Жюли», Театр Наций
«Фрекен Жюли» в постановке Томаса Остермайера по пьесе Августа Стриндберга с Чулпан Хаматовой, Евгением Мироновым и Юлией Пересильд в главных ролях.
«Спектакль в коробочке», «Вокруг Да Около» для «Точки доступа»
Спектакль о Венеции и ее звуках собран в главы, рассыпанные по странице сайта. Зритель может сам решить, как его изучать: самостоятельно или в режиме показа с авторским сопровождением.
Кино и сериалы
«С любовью, Виктор»
Спин-офф суперуспешного ЛГБТ-ромкома «С любовью, Саймон». Сериал рассказывает о Викторе — новом ученике средней школы Криквуда, в которую ходили герои оригинального фильма.
Концерты и музыка
Концерт VELIAL SQUAD
19:00
Грустный рэп-дуэт всегда выступает в балаклавах. Даже если лето, а перфоманс проходит онлайн. Группа исполнит новый сингл, анонсируя предзаказ EP «Black Mass III».
Еда
Фильм об El Copitas
Агентство Decembrist.agency выпустили документальный фильм о жизни команды бара El Copitas в карантине. В главной роли – Николай Киселев.
Дети
Спектакль «Конек-Горбунок», МХТ им.Чехова
На канале МХТ им. Чехова загружены две части детского спектакля Евгения Писарева «Конек-Горбунок». Аудитория — от 7 лет.
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Рената Литвинова
Суббота, 20 июня
Лекции и образование
Документальное кино между вымыслом и реальностью
Подкаст из пяти серий посвящен тому, как документалисты показывают реальность и становится ли она отчасти художественной правдой, когда речь идет о точке зрения режиссера и монтаже.
Театр
Спектакль «Вишневый сад», МХТ им. Чехова
19:00
В субботу пройдет трансляция спектакля Адольфа Шапиро. Оформил постановку Давид Боровский. В роли Раневской на сцену выйдет Рената Литвинова, Гаева играет Сергей Дрейден, а Лопахина — Андрей Смоляков.
Спектакль «Быть Ариэль Ф. Прямой эфир Симон Сенн», «Точка доступа»
21:00
Симон Сенн, видеограф и визуальный художник из Женевы, демонстрирует, как сязаны реальный и виртуальный мир. Он купил в интернете цифровую копию тела, принадлежащего молодой британке и «оживил ее» с помощью устройств для видеоигр.
Спектакль «Выбрать троих», Мастерская Петра Фоменко
Мастерская Петра Фоменко открыла доступ к премьерной записи онлайн-спектакля Евгения Каменьковича «Выбрать троих» по пьесе Дмитрия Данилова.
Спектакль «Мера за меру», Московский театра им.Пушкина
20:05
В субботу на Международном театральном фестивале в Сибиу можно увидеть спектакль московского драматического театра им.Пушкина и компании Cheek by Jowl «Мера за меру» в постановке Деклана Доннеллана.
Балет «Caída del cielo»
22:05
На Международном театральном фестивале в Сибиу покажут спектакль «Caída del cielo» («Упавший с небес») в хореографии испанской танцовщицы Росио Молины.
Кино и сериалы
«Я могу уничтожить тебя»
Важный драматический проект совместного производства HBO и BBC. Написала сценарий и сыграла в нем главную роль Михаэла Коэл («Жевательная резинка»).
Еда
Бранч с Антоном Абрезовым
Шеф-повар Goose Goose Роман Киселев в прямом эфире с шеф-поваром Commons Антоном Абрезовым готовят летний бранч с шакшукой и сосисками в тесте.
Дети
«Момо, маленький цирк», Баварская опера
До 8 августа Баварская опера открыла доступ к 30-минутному музыкальному кукольному спектаклю для детей от 4 до 7 лет «Момо, маленький цирк» кукловода Лоренца Зайба.
Воскресенье, 21 июня
Лекции и образование
Лекция-презентация книги «Седьмая щелочь: тексты и судьбы блокадных поэтов»
19:00
В онлайн-лектории «Порядка слов» Полина Барскова расскажет о новой книге блокадной поэзии «Седьмая щелочь: тексты и судьбы блокадных поэтов». Участии в презентации также примет профессора Университета Коламбия Марк Липовецкий.
Театр
Балет «If at all», Kibbutz Contemporary Dance Company
18:05
Израильская труппа современного танца «Киббуц» покажет на Международном театральном фестивале в Сибиу спектакль «If at all» в хореографии Рами Беэра.
Спектакль «Вишневый сад», Небольший драматический театр
19:10
Небольший драматический театр проведет трансляцию на Международном театральном фестивале в Сибиу спектакля своего худрука Льва Эренбурга «Вишневый сад».
Спектакль «CLOUDME», «Точка доступа»
21:00
На фестивале «Точка доступа» продолжаются показы спектакля Марии Пацюк и Николая Мулакова. Один из зрителей получит полный доступ к компьютеру перформера: его социальным сетям, письмам, заметкам. И будет решать вопрос для себя, насколько можно нарушить чужие личные границы.
Оратория «Мессия»
21:40
На Международном театральном фестивале в Сибиу покажут ораторию Генделя «Мессия» в постановке Роберта Уилсона, дирижер— Марк Минковски. Спектакль был впервые представлен на Зальцбургском фестивале.
Кино и сериалы
«Чики»
Летняя драмеди с арбузами, подсолнухами, шашлыками, джигитами на подержанных жигулях и страстями под ярким солнцем покорила сердца зрителей. Если вы еще не начали смотреть, самое время это исправить.
Концерты и музыка
Концерт KREC
20:00
Музыканты выступят на сцене автомобильного кинотеатра в Петербурге (послушать их можно будет из машин), но подключиться онлайн к концерту можно из любой точки мира.
Еда
Банановый хлеб от Николя Ламбера
Шеф-кондитер Four Seasons представляет свою версию главной карантинной выпечки.
Дети
Опера «Риголетто для детей», Оперный театр в Комо
Интерактивную оперу «Риголетто для детей» на музыку Верди поставили в итальянском Комо. Дирижер – Чезаре Делла Шукка. Режиссер – Мануэль Ренга.
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