Интернет-программа в карантине: чем заняться с 15 по 21 июня

Лекции и образование

Экскурсия по Исаакиевскому собору

Соцсеть «ВКонтакте» запустила приложение на платформе VK Mini Apps с виртуальными экскурсиями по Петербургу. Уже сейчас можно, не нарушая режим самоизоляции, сходить в Исаакиевский собор.

Театр

Опера «Роделинда», Метрополитен-опера

2:30

До 22:30 можно посмотреть оперу «Роделинда» Генделя в постановке Стивена Уодсворта. Дирижер — Гарри Бикет. В ролях — Рене Флеминг, Андреас Шолль, Стефани Блайт, Джозеф Кайзер, Шэнь Ян и Йестин Дэвис.

Спектакль «(Двери открываются вовнутрь) Внутри старухи», «Электротеатр Станиславский»

17:00

Неделю «Электротеатр Станиславский» начнет онлайн-трансляцией спектакля по мотивам повести Даниила Хармса. В ролях — Александра Ветрова, Янис Повилайтис и Евгений Капустин.

Спектакль «Недоразумение», театр «Старый дом»

18:00

Новосибирский театр «Старый дом» покажет «Недоразумение» — психологический триллер по Камю в постановке Антона Маликова.

Балет «Chotto Desh»

19:00

В рамках Международного театрального фестиваля в Сибиу покажут постановку «Chotto Desh» в режиссуре и хореографии Акрама Хана.

Опера «Игрок», Мариинский театр

19:00

На сайте Mariinsky.TV покажут трансляцию оперы Прокофьева. В главных партиях — Сергей Алексашкин, Татьяна Павловская, Владимир Галузин, Лариса Дядькова. Дирижер — Валерий Гергиев.

Спектакль «Утиная охота», МХТ им. Чехова

19:00

Постановка-бенефис Константина Хабенского – он играет Зилова. Остальной состав не менее звездный – Марина Зудина, Александр Семчев, Михаил Трухин и другие.

Балет «Оп-Арт», театр «Балет Москва»

19:00

Израильские хорографы Гай Вайцманои и Рони Хавер поставили часовой визуальный аттракцион специально для «Балет Москва».

Спектакль «Как же я могу тебя погубить, если я люблю тебя больше жизни…», театр им. Ленсовета

19:00

Театр имени Ленсовета проведет трансляцию спектакля «Как же я могу тебя погубить, если я люблю тебя больше жизни…» по мотивам пьесы Островского «Гроза» в постановке Марии Романовой.

Перфоманс «Слепой поэт», Needcompany

21:40

В рамках Международного театрального фестиваля в Сибиу покажут спектакля бельгийской труппы Needcompany «Слепой поэт» в постановке Яна Лауэрса.

Спектакль «Все письма — это письма о любви», «Точка доступа»

Интерактивный онлайн-спектакль стартует с 15 июня и будет продолжаться месяц. Именно столько создательница перфоманса Элина Куликова предлагает зрителям переписываться с незнакомцами. Участие может быть анонимным.

Кино и сериалы

«Личная жизнь»

У политкорректного ромком-сериала с Анной Кендрик про поиски партнера (а на самом деле себя) вышли все эпизоды.

Концерты и музыка

Moz-Art Альфреда Шнитке

На портале хора и оркестра musicAeterna появилась запись Moz-Art для двух скрипок Альфреда Шнитке. Исполнители — Владислав Песин и Анастасия Шаповал.

Еда

Роботизированный ресторан фаст-фуда

Посмотрите, как будет выглядеть первый «ресторан будущего» в Москве – с digital-киосками вместо касс и роботом, выдающим заказы.

Дети

Аудио-мультсериал «Приключения Пиноккио», БДТ им. Товстоногова

БДТ выложил 13 эпизодов аудио-мультсериала по сказке Карло Коллоди «Приключения Пиноккио» в постановке Александра Никанорова при музыкальном сопровождении Юрия Андреева и Егора Лемана.