18+

Интернет-программа в карантине: чем заняться с 15 по 21 июня

«Собака.ru» составила подробную программу на неделю, что посмотреть и чему научиться: от Международного театрального фестиваля в румынском городе Сибиу со спектаклями Уилсона, Штайна и Туминаса до сериала «С любовью, Виктор» — спин-оффа фильма «С любовью, Саймон». 

Пн 15 июня Вт 16 июня Ср 17 июня Чт 18 июня Пт 19 июня Сб 20 июня Вс 21 июня

  • Константин Хабенский

  • «Личная жизнь»

Понедельник, 15 июня

Лекции и образование

Экскурсия по Исаакиевскому собору

Соцсеть «ВКонтакте» запустила приложение на платформе VK Mini Apps с  виртуальными экскурсиями по Петербургу. Уже сейчас можно, не нарушая режим самоизоляции, сходить в Исаакиевский собор.

Театр

Опера «Роделинда», Метрополитен-опера

2:30

До 22:30 можно посмотреть оперу «Роделинда» Генделя в постановке Стивена Уодсворта. Дирижер — Гарри Бикет. В ролях — Рене Флеминг, Андреас Шолль, Стефани Блайт, Джозеф Кайзер, Шэнь Ян и Йестин Дэвис.

Спектакль «(Двери открываются вовнутрь) Внутри старухи», «Электротеатр Станиславский» 

17:00

Неделю «Электротеатр Станиславский» начнет онлайн-трансляцией спектакля по мотивам повести Даниила Хармса. В ролях — Александра Ветрова, Янис Повилайтис и Евгений Капустин. 

Спектакль «Недоразумение», театр «Старый дом»

18:00

Новосибирский театр «Старый дом» покажет «Недоразумение» — психологический триллер по Камю в постановке Антона Маликова.

Балет «Chotto Desh»

19:00

В рамках Международного театрального фестиваля в Сибиу покажут постановку «Chotto Desh» в режиссуре и хореографии Акрама Хана.

Опера «Игрок», Мариинский театр

19:00

На сайте Mariinsky.TV покажут трансляцию оперы Прокофьева. В главных партиях — Сергей Алексашкин, Татьяна Павловская, Владимир Галузин, Лариса Дядькова. Дирижер — Валерий Гергиев.

Спектакль «Утиная охота», МХТ им. Чехова

19:00

Постановка-бенефис Константина Хабенского – он играет Зилова. Остальной состав не менее звездный – Марина Зудина, Александр Семчев, Михаил Трухин и другие.

Балет «Оп-Арт», театр «Балет Москва»

19:00

Израильские хорографы Гай Вайцманои и Рони Хавер поставили часовой визуальный аттракцион специально для «Балет Москва».

Спектакль «Как же я могу тебя погубить, если я люблю тебя больше жизни…», театр им. Ленсовета

19:00

Театр имени Ленсовета проведет трансляцию спектакля «Как же я могу тебя погубить, если я люблю тебя больше жизни…» по мотивам пьесы Островского «Гроза»  в постановке Марии Романовой. 

Перфоманс «Слепой поэт», Needcompany

21:40

В рамках Международного театрального фестиваля в Сибиу покажут спектакля бельгийской труппы Needcompany «Слепой поэт» в постановке Яна Лауэрса.

Спектакль «Все письма — это письма о любви», «Точка доступа»

Интерактивный онлайн-спектакль стартует с 15 июня и будет продолжаться месяц. Именно столько создательница перфоманса Элина Куликова предлагает зрителям переписываться с незнакомцами. Участие может быть анонимным.

Кино и сериалы

«Личная жизнь»

У политкорректного ромком-сериала с Анной Кендрик про поиски партнера (а на самом деле себя) вышли все эпизоды.

Концерты и музыка

Moz-Art Альфреда Шнитке

На портале хора и оркестра musicAeterna появилась запись Moz-Art для двух скрипок Альфреда Шнитке. Исполнители — Владислав Песин и Анастасия Шаповал.

Еда

Роботизированный ресторан фаст-фуда

Посмотрите, как будет выглядеть первый «ресторан будущего» в Москве – с digital-киосками вместо касс и роботом, выдающим заказы.

Дети

Аудио-мультсериал «Приключения Пиноккио», БДТ им. Товстоногова

БДТ выложил 13 эпизодов аудио-мультсериала по сказке Карло Коллоди «Приключения Пиноккио» в постановке Александра Никанорова при музыкальном сопровождении Юрия Андреева и Егора Лемана.

  • Олег Табаков

  • «В густом лесу»

Вторник, 16 июня

Лекции и образование

Лекция  «Зачем мы забываем»

19:00

Нейробиолог Николай Кукушкин расскажет, как быстро избавиться от новых привычек, которые появились у нас в самоизоляции, а также поделится «техникой забывания».

Театр

Спектакль «Рай», театр Мено Фортас

19:00

В рамках Международного театрального фестиваля в Сибиу во вторник покажут «Рай» Эймунтаса Някрошюса по мотивам «Божественной комедии» Данте.

Спектакль «Три сестры», театр «Шаубюне»

20:30

Берлинский «Шаубюне» покажет на Международном театральном фестивале в Сибиу «Три сестры» Антона Чехова в постановке Петера Штайна.

Спектакль «Последняя жертва», МХТ им. Чехова

19:00

Во вторник МХТ покажет постановку Юрия Еремина по комедии Александра Островского. Действие спектакля перенесено в начало XX столетия. В главных ролях — Марина Зудина и Олег Табаков.

Опера «Орфей», Баварская опера

До 16 июня Баварская опера открыла доступ к спектаклю «Орфей» Клуадио Монтаверди в постановке Дэвида Боша с Кристианом Герхаером в заглавной партии.

Спектакль «Долгое путешествие в ночь», Театр им. Моссовета

До 17 июня на сайта Театра им. Моссовета можно посмотреть «Долгое путешествие в ночь» Юджина О’Нила в постановке Павла Сафонова.

Балет «Барокко-бит», театр «Балет Москва»

19:00

В этой хореографической постановке танцовщики обыгрывают правила поведения в музеях, сами выступая, по сути, как экспонаты. 

«Спектакль в коробочке», «Вокруг Да Около» для «Точки доступа»

Спектакль о Венеции и ее звуках собран в главы, рассыпанные по странице сайта. Зритель может сам решить, как его изучать: самостоятельно или в режиме показа с авторским сопровождением.

Спектакль «CLOUDME», «Точка доступа»

21:00

На фестивале «Точка доступа» продолжаются показы спектакля Марии Пацюк и Николая Мулакова. Один из зрителей получит полный доступ к компьютеру перформера: его социальным сетям, письмам, заметкам. И будет решать вопрос для себя, насколько можно нарушить чужие личные границы.

Кино и сериалы

«В густом лесу»

Польский детективный триллер с традиционной зацепкой — травмированным служителем правопорядка в центре сюжета. Это прокурор Павел Копински, у которого в 1994 году пропала сестра вместе с тремя другим подростками.

Еда

Интервью Аркадия Новикова

Один из главных московских рестораторов (в Петербурге у Аркадия Новикова тоже есть несколько заведений) дал интервью гендиректору телеканала «Дождь» Наталье Синдеевой. 

Дети

Мюзикл «Карлик Нос», Пермский  Театр-Театр

Пермский Театр-Театр выложил запись мюзикла Лоры Квинт «Карлик Нос» в постановке Бориса Мильграма». Спектакль предназначен для детей от 6 лет.

  •  Марк Гэтисс

  • «Бар "Эдди"»

Среда, 17 июня

Лекции и образование

Cinema Studies

Восемь лекций философа и культуролога Александра Павлова, автора отличных книг и Telegram-канала «Постыдное удовольствие». 

Театр

Спектакль «Профессор Бернхарди», театр «Шаубюне»

14:20

В среду берлинский театр представит спектакль Томаса Остермайера по драме Артура Шницлера. Постановку покажут в рамках Международного театрального фестиваля в Сибиу.

Спектакль «Васса Железнова», МХТ им. Чехова

19:00

В среду МХТ транслирует видеоверсию спектакля Льва Эренбурга по пьесе Максима Горького. В заглавной роли — Марина Голуб.

Спектакль «Безумие Георга III», Nottingham playhouse          

До 18 июня доступен спектакль Nottingham playhouse. Актер Марк Гэтисс сыграл обрюзгшего короля-обжору Георга IV в телесериале «Табу». А теперь блистает на сцене в образе его свихнувшегося отца Георга III в постановке суперхита Алана Беннетта. 

Балет «Dust & Light», Alonzo King Lines Ballet

22:20

Балетная компания Alonzo King Lines Ballet из Сан-Франциско покажет на  Международном театральном фестивале в Сибиу танцевальный фильм «Dust & Light» в хореографии Алонзо Кинга. 

Мюзикл «Мадмуазель Нитуш», Театр им. Вахтангова

До 18 июня на своем сайте показывает «Мадмуазель Нитуш», музыкальный спектакль по мотивам оперетты Флоримона Эрве в постановке Владимира Иванова.

Спектакль «Идиот», Театр Наций

Театр Наций показывает спектакль по мотивам романа Федора Достоевского в постановке Максима Диденко с Ингеборгой Дапкунайте в роли князя Мышкина. 

Перфоманс «9 движений»

Российская версия спектакля Штефана Кэги из Rimini Protokoll «9 движений» бесплатно доступна на сайте компании «Импресарио» и в приложении Мобильный Художественный Театр.

Кино и сериалы

«Бар "Эдди"»

Снятая командой режиссеров во главе с автором «Ла-Ла Ленд» и «Одержимости» Дэмиеном Шазеллом детективная драма о джазовом клубе в современном Париже. Каждая из серий – отдельный инди-фильм о разных героях.

Еда

Каша с авокадо и яйцом пашот 

Шеф Kuznyahouse Руслан Закиров готовит одну из самых популярных каш в меню — из киноа с авокадо и яйцом пашот.

Дети

Опера «Подключись», Детский музыкальный театр им. Сац

Детский музыкальный театр имени Сац в условиях пандемии создал детскую онлайн-оперу «Подключись» композитора Алсу Нигматуллиной. Либретто и в режиссура — Надежды Бахшиевой. 

  • «Надежда»

Четверг, 18 июня

Лекции и образование

Лекция «Академическое сообщество в карантине: моральные эмоции и переговоры с судьбой»

18:00

В поддержку магазина «Порядок слов» профессор факультета социологии и философии Европейского университета Анна Темкина прочтет лекцию о том, как академическое сообщество среагировало на карантин.

Лекция о сказках

19:00

Фольклорист Инна Веселова, доцент кафедры истории русской литературы СПбГУ, расскажет о сказках: почему в них те или иные герои и не всегда счастливый конец. 

Театр

Спектакль «Маскарад», Театра им. Вахтангова

17:20

В четверг на Международном театральном фестивале в Сибиу покажут спектакль московского театра имени Вахтангова — «Маскарад» в постановке Римаса Туминаса.

Спектакль «Мария Стюарт», МХТ им. Чехова

19:00

В четверг МХТ показывает архивный спектакль по пьесе Фридриха Шиллера в постановке Виктора Станицына. Спектакль шел на сцене МХАТа почти двадцать лет, до того, как записали его телеверсию.

Балет «Белый шум», Vertigo Dance Company

19:35

Израильские компании современного танца Vertigo Dance Company и the Revolution Orchestra представят на Международном театральном фестивале в Сибиу танцевальный спектакль «Белый шум» в хореографии Ноа Вертхайма. 

Спектакль «Маленький остров», Королевский Национальный театр

До 25 июня Королевский Национальный театр показывает постановку Руфуса Норриса по роману британской писательницы Андреа Леви. Это история о том, как в послевоенном Лондоне пересекаются судьбы очень разных людей, за которыми наблюдает незаконнорожденная мулатка Хортенс.

Спектакль «CLOUDME», «Точка доступа»

21:00

На фестивале «Точка доступа» продолжаются показы спектакля Марии Пацюк и Николая Мулакова. Один из зрителей получит полный доступ к компьютеру перформера: его социальным сетям, письмам, заметкам. И будет решать вопрос для себя, насколько можно нарушить чужие личные границы.

Балет-фильм «Ромео и Джульетта», Королевский театр Ковент-Гарден

До 21 июня Королевский театр Ковент-Гарден будет транслировать фильм «Ромео и Джульетта» на основе балета Сергея Прокофьева в постановке Кеннета Макмиллана. 

Кино и сериалы

«Надежда»

С 18 июня стартует экшн-драма про двойную жизнь «обычной женщины» (но играет ее не Анна Михалкова, а Виктория Исакова) — заботливой жены и матери, которая параллельно работает киллером. 

Концерты и музыка

Концерт «Торбы-на-Круче»

20:00

Рок-группа «Торба-на-Круче» даст онлайн-концерт. Музыканты — завсегдатаи фестивалей «Окна открой!», «Нашествие», «Соседний мир», «Крылья» и других.

Еда

Как есть морских ежей

Шеф-повар кафе «Траппист» Олег Пятаков учит обращаться с морскими ежами. 

Дети

Спектакль «Денискины рассказы», РАМТ

На портале Культура.РФ множество постановок для детей. Например, спектакль Рустема Фесака  «Денискины рассказы».

  • «С любовью, Виктор»

Пятница, 19 июня

Лекции и образование

Лекция Людмилы Вербицкой

Самой Людмилы Алексеевны Вербицкой, экс-ректора и президента СПбГУ, уже, к сожалению, нет. Но ее голос можно услышать в аудиолекциях про произносительные нормы. 

Театр

Спектакль «Терроризм», МХТ им. Чехова

19:00

В пятницу — премьерный показ видеоверсии спектакля Кирилла Серебренникова «Терроризм» по пьесе братьев Пресняковых. В спектакле играют Кристина Бабушкина, Наталья Бочкарева, Марина Голуб, Сергей Медведев, Анатолий Белый и Александр Фисенко.

Спектакль «Алая принцесса», театр Раду Станка

20:00

В пятницу на Международном театральном фестивале в Сибиу спектакль покажет местный театр Раду Станка. Это спектакль Сильвиу Пуркарете «Алая принцесса» по оригинальному сценарию режиссера.

Спектакль «Фрекен Жюли», Театр Наций

«Фрекен Жюли» в постановке Томаса Остермайера по пьесе Августа Стриндберга с Чулпан Хаматовой, Евгением Мироновым и Юлией Пересильд в главных ролях.

«Спектакль в коробочке», «Вокруг Да Около» для «Точки доступа»

Спектакль о Венеции и ее звуках собран в главы, рассыпанные по странице сайта. Зритель может сам решить, как его изучать: самостоятельно или в режиме показа с авторским сопровождением.

Кино и сериалы

«С любовью, Виктор»

Спин-офф суперуспешного ЛГБТ-ромкома «С любовью, Саймон». Сериал рассказывает о Викторе — новом ученике средней школы Криквуда, в которую ходили герои оригинального фильма.

Концерты и музыка

Концерт VELIAL SQUAD

19:00

Грустный рэп-дуэт всегда выступает в балаклавах. Даже если лето, а перфоманс проходит онлайн. Группа исполнит новый сингл, анонсируя предзаказ EP «Black Mass III».

Еда

Фильм об El Copitas

Агентство Decembrist.agency выпустили документальный фильм о жизни команды бара El Copitas в карантине. В главной роли – Николай Киселев. 

Дети

Спектакль «Конек-Горбунок», МХТ им.Чехова

На канале МХТ им. Чехова загружены две части детского спектакля Евгения Писарева «Конек-Горбунок». Аудитория — от 7 лет.

  • Рената Литвинова

Суббота, 20 июня

Лекции и образование

Документальное кино между вымыслом и реальностью

Подкаст из пяти серий посвящен тому, как документалисты показывают реальность и становится ли она отчасти художественной правдой, когда речь идет о точке зрения режиссера и монтаже.

Театр

Спектакль «Вишневый сад», МХТ им. Чехова

19:00

В субботу пройдет трансляция спектакля Адольфа Шапиро. Оформил постановку Давид Боровский. В роли Раневской на сцену выйдет Рената Литвинова, Гаева играет Сергей Дрейден, а Лопахина — Андрей Смоляков.

Спектакль «Быть Ариэль Ф. Прямой эфир Симон Сенн», «Точка доступа»

21:00

Симон Сенн, видеограф и визуальный художник из Женевы, демонстрирует, как сязаны реальный и виртуальный мир. Он купил в интернете цифровую копию тела, принадлежащего молодой британке и «оживил ее» с помощью устройств для видеоигр.

Спектакль «Выбрать троих», Мастерская Петра Фоменко

Мастерская Петра Фоменко открыла доступ к премьерной записи онлайн-спектакля Евгения Каменьковича «Выбрать троих» по пьесе Дмитрия Данилова.

Спектакль «Мера за меру», Московский театра им.Пушкина

20:05

В субботу на Международном театральном фестивале в Сибиу можно увидеть спектакль московского драматического театра им.Пушкина и компании Cheek by Jowl «Мера за меру» в постановке Деклана Доннеллана.

Балет «Caída del cielo»

22:05

На Международном театральном фестивале в Сибиу покажут спектакль «Caída del cielo» («Упавший с небес») в хореографии испанской танцовщицы Росио Молины.

Кино и сериалы

«Я могу уничтожить тебя»

Важный драматический проект совместного производства HBO и BBC. Написала сценарий и сыграла в нем главную роль Михаэла Коэл («Жевательная резинка»).

Еда

Бранч с Антоном Абрезовым

Шеф-повар Goose Goose Роман Киселев в прямом эфире с шеф-поваром Commons Антоном Абрезовым готовят летний бранч с шакшукой и сосисками в тесте.

Дети

«Момо, маленький цирк», Баварская опера

До 8 августа Баварская опера открыла доступ к 30-минутному музыкальному кукольному спектаклю для детей от 4 до 7 лет «Момо, маленький цирк» кукловода Лоренца Зайба.

  • KREC

  • Роберт Уилсон

Воскресенье, 21 июня

Лекции и образование

Лекция-презентация книги «Седьмая щелочь: тексты и судьбы блокадных поэтов»

19:00

В онлайн-лектории «Порядка слов» Полина Барскова расскажет о новой книге блокадной поэзии «Седьмая щелочь: тексты и судьбы блокадных поэтов». Участии в презентации также примет профессора Университета Коламбия Марк Липовецкий.

Театр

Балет «If at all», Kibbutz Contemporary Dance Company

18:05

Израильская труппа современного танца «Киббуц» покажет на Международном театральном фестивале в Сибиу спектакль «If at all» в хореографии Рами Беэра.

Спектакль «Вишневый сад», Небольший драматический театр

19:10

Небольший драматический театр проведет трансляцию на Международном театральном фестивале в Сибиу спектакля своего худрука Льва Эренбурга «Вишневый сад».

Спектакль «CLOUDME», «Точка доступа»

21:00

На фестивале «Точка доступа» продолжаются показы спектакля Марии Пацюк и Николая Мулакова. Один из зрителей получит полный доступ к компьютеру перформера: его социальным сетям, письмам, заметкам. И будет решать вопрос для себя, насколько можно нарушить чужие личные границы.

Оратория «Мессия»

21:40

На Международном театральном фестивале в Сибиу покажут ораторию Генделя «Мессия» в постановке Роберта Уилсона, дирижер— Марк Минковски. Спектакль был впервые представлен на Зальцбургском фестивале.

Кино и сериалы

«Чики»

Летняя драмеди с арбузами, подсолнухами, шашлыками, джигитами на подержанных жигулях и страстями под ярким солнцем покорила сердца зрителей. Если вы еще не начали смотреть, самое время это исправить.

Концерты и музыка

Концерт KREC

20:00

Музыканты выступят на сцене автомобильного кинотеатра в Петербурге (послушать их можно будет из машин), но подключиться онлайн к концерту можно из любой точки мира.

Еда

Банановый хлеб от Николя Ламбера 

Шеф-кондитер Four Seasons представляет свою версию главной карантинной выпечки.

Дети

Опера «Риголетто для детей», Оперный театр в Комо

Интерактивную оперу «Риголетто для детей» на музыку Верди поставили в итальянском Комо. Дирижер – Чезаре Делла Шукка. Режиссер – Мануэль Ренга. 

sobaka,
Комментарии

Наши проекты