Интернет-программа в карантине: чем заняться с 8 по 14 июня

Лекции и образование

Презентация книги Льва Лурье «Соседский капитализм. Крестьянские землячества Петербурга конца XIX — начала XX века»

19:00

В онлайн-лектории «Порядка слов» культуролог и историк Лев Лурье представит книгу «Соседский капитализм. Крестьянские землячества Петербурга конца XIX — начала XX века». В презентации также участвуют писатель Дмитрий Быков и политологи Глеб Павловский и Дмитрий Травин.

Интервью и встречи

Разговор Дмитрия Быкова и Михаила Пиотровского

19:30

Прозаик и публицист Дмитрий Быков обсудит с директором Эрмитажа в прямом эфире, куда движется Россия и какова идентичность петербуржцев.

Искусство

Лекция «Женщина в русском искусстве», Русский музей

16:30

Кандидат искусствоведения Светлана Ершова на примерах знаменитых картин покажет, как менялась мода, идеалы красоты и социальные роли женщины в обществе.

Театр

Опера «Таис», Метрополитен-опера

2:30 (мск)

Метрополитен-опера покажет оперу «Таис» Жюля Массне в постановке Джона Кокса. В ролях — Рене Флеминг, Томас Хэмпсон, Михаэль Шаде и Мария Зифчак. Запись доступна еще 20 часов.

Спектакль «Горе от ума», «Театр-Театр»

17:00

Пермский «Театр-Театр» покажет спектакль «Горе от ума» по пьесе Грибоедова в постановке Филиппа Григорьяна. Смотреть здесь.

Спектакль «Борис Годунов», Национальный драматический театр Литвы

19:00

XXVII Пушкинский театральный фестиваль завершает онлайн-программу спектаклем «Борис Годунов» в постановке Эймунтаса Някрошюса.

Спектакль «Бесы. Первый вечер», МДТ — Театр Европы

19:00

Малый драматический театр покажет первую часть трилогии Льва Додина и Эдуарда Кочергина по «Бесам» Федора Достоевского с музыкой Олега Каравайчука.

Спектакль «Строитель Сольнес», Бургтеатр

19:00

Венский Бургтетар в понедельник покажет спектакль по пьесе Ибсена в постановке Томаса Остермайера. Запись будет доступна еще сутки.

Спектакль «Ромео и Джульетта», ТЮЗ им. Брянцева

19:00

Петербургский ТЮЗ им. Брянцева покажет спектакль по мотивам пьесы Уильяма Шекспира в постановке Александра Морфова.

Спектакль «Night and day», Театр им. Ленсовета

19:00

Театр им. Ленсовета проведет трансляцию постановки «Night and day» по пьесе Биляны Срблянович «Саранча». Режиссер —Владимир Петров. Показ пройдет на странице театра ВКонтакте и останется доступен в течение суток после начала показа.

Балет «Эгопойнт», «Балет Москва»

20:00

В официальной группе «Балет Москва» во «ВКонтакте» покажут «Эгопойнт». Это балет хореографа и ведущей танцовщицы Staatsballett Berlin Надежды Сайдаковой, созданный в сотрудничестве с английским транс-музыкантом Люком Слейтером.

Опера «Богема», Парижская опера

20:30

Парижская опера до 14 июня показывает оперу «Богема» Джакомо Пуччини в постановке Густава Дудамеля. Дирижер — Клаус Гут.

Опера «Борис Годунов», Венская опера

21:00

Венская опера проведет трансляцию «Бориса Годунова» в постановке Янниса Коккоса, дирижер — Марко Летонья. Запись будет доступна в течение 72 часов.

Спектакль «Вишневый сад», «Буфф дю Нор»

До 10 июня парижский театр показывает запись спектакля великого Питера Брука. В роли Гаева — Мишель Пикколи (актера, увы, не стало этой весной).

Кино и сериалы

«Я могу уничтожить тебя»

Написала сценарий и сыграла в сериала главную роль Михаэла Коэл («Жевательная резинка»). Беззаботная и богемная жизнь лондонской писательницы Арабеллы меняется, когда она понимает, что накануне ее изнасиловали в клубе, подмешав что-то в напиток.

Концерты и музыка

Концерт Zero People

20:00

Zero People — это лидеры Animal ДжаZ Александр Красовицкий и Александр Заранкин. Группа отметит день рождения Красовицкого онлайн-концертом в Александринском театре.

Еда

Советы от Арама Мнацаканова

Создатель Probka Family учит соблюдать режим, худеть и дает другие советы для здорового образа жизни.

Дети

«Момо, маленький цирк», Баварская опера

До 8 июня Баварская опера открыла доступ к 30-минутному музыкальному кукольному спектаклю для детей от 4 до 7 лет «Момо, маленький цирк» кукловода Лоренца Зайба.