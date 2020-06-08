«Собака.ru» составила подробную программу на вторую неделю лета, что посмотреть и чему научиться: от гала-концерта Метрополитен-опера с участием Анны Нетребко и Сони Йончевой до конференции о новых нормах моды и восприятия телесности в эпоху карантина.
Интернет-программа в карантине: чем заняться с 8 по 14 июня
Понедельник, 8 июня
Лекции и образование
Презентация книги Льва Лурье «Соседский капитализм. Крестьянские землячества Петербурга конца XIX — начала XX века»
19:00
В онлайн-лектории «Порядка слов» культуролог и историк Лев Лурье представит книгу «Соседский капитализм. Крестьянские землячества Петербурга конца XIX — начала XX века». В презентации также участвуют писатель Дмитрий Быков и политологи Глеб Павловский и Дмитрий Травин.
Интервью и встречи
Разговор Дмитрия Быкова и Михаила Пиотровского
19:30
Прозаик и публицист Дмитрий Быков обсудит с директором Эрмитажа в прямом эфире, куда движется Россия и какова идентичность петербуржцев.
Искусство
Лекция «Женщина в русском искусстве», Русский музей
16:30
Кандидат искусствоведения Светлана Ершова на примерах знаменитых картин покажет, как менялась мода, идеалы красоты и социальные роли женщины в обществе.
Театр
Опера «Таис», Метрополитен-опера
2:30 (мск)
Метрополитен-опера покажет оперу «Таис» Жюля Массне в постановке Джона Кокса. В ролях — Рене Флеминг, Томас Хэмпсон, Михаэль Шаде и Мария Зифчак. Запись доступна еще 20 часов.
Спектакль «Горе от ума», «Театр-Театр»
17:00
Пермский «Театр-Театр» покажет спектакль «Горе от ума» по пьесе Грибоедова в постановке Филиппа Григорьяна. Смотреть здесь.
Спектакль «Борис Годунов», Национальный драматический театр Литвы
19:00
XXVII Пушкинский театральный фестиваль завершает онлайн-программу спектаклем «Борис Годунов» в постановке Эймунтаса Някрошюса.
Спектакль «Бесы. Первый вечер», МДТ — Театр Европы
19:00
Малый драматический театр покажет первую часть трилогии Льва Додина и Эдуарда Кочергина по «Бесам» Федора Достоевского с музыкой Олега Каравайчука.
Спектакль «Строитель Сольнес», Бургтеатр
19:00
Венский Бургтетар в понедельник покажет спектакль по пьесе Ибсена в постановке Томаса Остермайера. Запись будет доступна еще сутки.
Спектакль «Ромео и Джульетта», ТЮЗ им. Брянцева
19:00
Петербургский ТЮЗ им. Брянцева покажет спектакль по мотивам пьесы Уильяма Шекспира в постановке Александра Морфова.
Спектакль «Night and day», Театр им. Ленсовета
19:00
Театр им. Ленсовета проведет трансляцию постановки «Night and day» по пьесе Биляны Срблянович «Саранча». Режиссер —Владимир Петров. Показ пройдет на странице театра ВКонтакте и останется доступен в течение суток после начала показа.
Балет «Эгопойнт», «Балет Москва»
20:00
В официальной группе «Балет Москва» во «ВКонтакте» покажут «Эгопойнт». Это балет хореографа и ведущей танцовщицы Staatsballett Berlin Надежды Сайдаковой, созданный в сотрудничестве с английским транс-музыкантом Люком Слейтером.
Опера «Богема», Парижская опера
20:30
Парижская опера до 14 июня показывает оперу «Богема» Джакомо Пуччини в постановке Густава Дудамеля. Дирижер — Клаус Гут.
Опера «Борис Годунов», Венская опера
21:00
Венская опера проведет трансляцию «Бориса Годунова» в постановке Янниса Коккоса, дирижер — Марко Летонья. Запись будет доступна в течение 72 часов.
Спектакль «Вишневый сад», «Буфф дю Нор»
До 10 июня парижский театр показывает запись спектакля великого Питера Брука. В роли Гаева — Мишель Пикколи (актера, увы, не стало этой весной).
Кино и сериалы
«Я могу уничтожить тебя»
Написала сценарий и сыграла в сериала главную роль Михаэла Коэл («Жевательная резинка»). Беззаботная и богемная жизнь лондонской писательницы Арабеллы меняется, когда она понимает, что накануне ее изнасиловали в клубе, подмешав что-то в напиток.
Концерты и музыка
Концерт Zero People
20:00
Zero People — это лидеры Animal ДжаZ Александр Красовицкий и Александр Заранкин. Группа отметит день рождения Красовицкого онлайн-концертом в Александринском театре.
Еда
Советы от Арама Мнацаканова
Создатель Probka Family учит соблюдать режим, худеть и дает другие советы для здорового образа жизни.
Дети
«Момо, маленький цирк», Баварская опера
До 8 июня Баварская опера открыла доступ к 30-минутному музыкальному кукольному спектаклю для детей от 4 до 7 лет «Момо, маленький цирк» кукловода Лоренца Зайба.
Вторник, 9 июня
Лекции и образование
Читательский клуб «Пример интонации»: «Вельд» Рэя Брэдбери
19:00
Читательский клуб «Пример интонации» от магазина «Порядок слов» продолжит заседания с «Вельдом» Рэя Брэдбери. Выбор сделала Линор Горалик, а озвучит текст Алексей Агранович.
Интервью и встречи
Документальный фильм-интервью об Александре Сокурове
На своем Youtube-канале «Гоголь-центр» выкладывает документальные фильмы своего художественного руководителя Кирилла Серебренникова из проекта «Титаны».
Искусство
День открытых дверей в школе Masters
18:00
Преподаватели главной частной школы искусствоведения Алексей Бойко, Анастасия Ярмош, Марина Гисич расскажут о курсах «История искусств» и «Арт-менеджмент».
Театр
Спектакль «CLOUDME», «Точка доступа»
21:00
На фестивале «Точка доступа» продолжаются показы спектакля Марии Пацюк и Николая Мулакова. Один из зрителей получит полный доступ к компьютеру перформера: его социальным сетям, письмам, заметкам. И будет решать вопрос для себя, насколько можно нарушить чужие личные границы.
Спектакль «Брак», «Точка доступа»
23:00
На фестивале «Точка доступа» показывают киберспектакль «Брак» режиссера Семена Александровского по пьесе Аси Волошиной — это попытка представить мир, переживший травму карантина.
Спектакль «Кориолан», театра Донмар
До 11 июня можно посмотреть версию трагедии Шекспира в постановке Джози Рурк.В заглавной роли – Том Хиддлстон, которого каждый из героев стремится сделать своей марионеткой.
Спектакль «Коварство и любовь», МДТ — Театр Европы
Телеканал «Культура» открыл доступ к видеозаписи спектакля Льва Додина «Коварство и любовь» с Елизаветой Боярской, Данилой Козловским и Ксенией Раппопорт.
Спектакль «Circo Ambulante», Театр Наций
Постановка Андрея Могучего и Максима Исаева (театр «АХЕ») с Лией Ахеджаковой в главной роли. Смотреть запись здесь.
«История лошади», Большой драматический театр им. Товстоногова
Культовый спектакль БДТ в постановке Георгия Товстоногова по повести Льва Толстого «Холстомер». Художник спектакля — Эдуард Кочергин.
Спектакль «Ад», Vidy-Lausanne
Швейцарский театр показывает спектакль Ромео Кастеллуччи — первую часть трилогии по мотивам «Божественной комедии». В нем жизнь и смерть переплетаются с поп-культурой, а на сцене появляется Энди Уорхол.
Кино и сериалы
«Макссс»
Комедийный сериал про экс-участника бойзбэнда с довольно драматичной завязкой и звездой «Рассказа служанки» О. Т. Фагбенли в заглавной роли. Герой таблоидов Макссс с наркозависимостью и скверным характером безуспешно пытается перезапустить сольную карьеру.
Концерты и музыка
Moz-Art Альфреда Шнитке
На портале хора и оркестра musicAeterna появилась запись Moz-Art для двух скрипок Альфреда Шнитке. Исполнители — Владислав Песин и Анастасия Шаповал.
Еда
Почему доширак так быстро готовится
Журналист Роман Лошманов рассказывает об изобретении японца Момофуку Андо, подсадившего мир на лапшу быстрого приготовления.
Среда, 10 июня
Интервью и встречи
Документальный фильм-интервью о Галине Волчек
На своем Youtube-канале «Гоголь-центр» выкладывает документальные фильмы своего художественного руководителя Кирилла Серебренникова из проекта «Титаны».
Искусство
Научно-фантастический проект We are not alone, Лувр Абу-Даби
Короткометражный фильм «Мы не одиноки», где гид показывает зрителям окрестности музея и его архитектуру в мире, который существует уже после исчезновения человеческой цивилизации. В озвучивании приняли участие Вим Вендерс, Шарлотта Генсбур, Уильям Дефо и другие. Русскоязычную версию помогала делать диджей Нина Кравиц.
Театр
Оперы «Иоланта» / «Замок герцога Синяя Борода», Метрополитен-опера
2:30 (мск)
Две оперы Чайковского и Бартока в постановке Мариуша Трелиньского – дилогия о цене прозрения. Иоланту исполняет Анна Нетребко, Юдит — Надя Михэль. Запись будет доступна до 1:30 11 июня.
Спектакль «Бесы. Второй вечер», МДТ — Театр Европы
19:00
Малый драматический театр покажет вторую часть трилогии Льва Додина и Эдуарда Кочергина по «Бесам» Федора Достоевского с музыкой Олега Каравайчука.
Спектакль «Брак», «Точка доступа»
23:00
На фестивале «Точка доступа» показывают киберспектакль «Брак» режиссера Семена Александровского по пьесе Аси Волошиной — это попытка представить мир, переживший травму карантина.
Балет «Виолончелистка», Королевский театр Ковент-Гарден
До 11 июня Королевский театр Ковент-Гарден показывает балет «Виолончелистка» на музыку Филипа Фини в хореографии Кэти Мартсон.
Спектакль «Утиная охота», МХТ им. Чехова
Постановка-бенефис Константина Хабенского – он играет Зилова. Остальной состав не менее звездный – Марина Зудина, Александр Семчев, Михаил Трухин и другие.
Спектакль «Идиот», Театр Наций
Театр Наций показывает спектакль по мотивам романа Федора Достоевского в постановке Максима Диденко с Ингеборгой Дапкунайте в роли князя Мышкина.
Балет «Scramble», New-York Theatre Ballet
До 13 июня New-York Theatre Ballet показывает спектакль Мерса Каннингема «Scramble» (там же есть и другие постановки).
Мода
Конференция «Новая норма»
11:00
В среду более пятидесяти исследователей моды и культуры со всех концов света — от Австралии до Греции — соберутся на виртуальной конференции-марафоне «The New Normal: Sartorial and Body Practices of the Quarantine Era». Среди участников — Лейни Бертон, Линор Горалик, Ирина Сироткина, Ольга Вайнштейн, Джо Терни, Элисон Мэттьюс Дейвид и другие. Рабочий язык — английский. Чтобы получить ссылку на Zoom, нужна регистрация.
Кино и сериалы
«Затопленный город»
Мистический хоррор-сериал про загадочную деревню на севере Италии — туда возвращается женщина, которая там когда-то выросла. Вскоре она бесследно исчезает.
Еда
Кыстыбы от Руслана Закирова
Шеф-повар Kuznyahouse Руслан Закиров готовит классические татарские лепешки.
Четверг, 11 июня
Интервью и встречи
Документальный фильм-интервью о Марке Захарове
На своем Youtube-канале «Гоголь-центр» выкладывает документальные фильмы своего художественного руководителя Кирилла Серебренникова из проекта «Титаны».
Искусство
Лекция «Уличное искусство и его “интервенции” в моду», MMOMA
19:30
От рисунков молодых уличных художников на шелковых платках Louis Vuitton, «активистских» платьев Prada, коллаборации Gucci и Gucci Ghost, «принтов» в стиле граффити в коллекции Рафа Симонса до граффити и муралов, используемых в сценографии дефиле и украшающих стены концептуальных магазинов люксовых модных брендов.
Дискуссия «Марксизм после 1968 года», Третьяковская галерея
19:00
Запись дискуссии из цикла «Метанарративы» о событиях «молекулярной революции» мая 1968 года в Париже, прошедшей под лозунгом «Запрещено запрещать».
Театр
Спектакль «Безумие Георга III», Nottingham playhouse
21:00
До 18 июня доступен спектакль Nottingham playhouse. Актер Марк Гэтисс сыграл обрюзгшего короля-обжору Георга IV в телесериале «Табу». А теперь блистает на сцене в образе его свихнувшегося отца Георга III в постановке суперхита Алана Беннетта.
Спектакль «Черновик», «Точка доступа»
21:00
Театральный фестиваль «Точка доступа» в пятницу покажет онлайн-постановку Владислава Наставшева «Черновик» по пьесе Сергея Уханова. Интерактивна история, полная семейных тайн и крутых поворотов сюжета, разворачивается в пространстве Zoom-конференции.
«Ромео и Джульетта», «Сатирикон»
До 12 июня в разделе «Онлайн» на сайте театра «Сатирикон» можно посмотреть спектакль 1995 года «Ромео и Джульетта» в постановке Константина Райкина.
Спектакль «Фрекен Жюли», Театр Наций
«Фрекен Жюли» в постановке Томаса Остермайера по пьесе Августа Стриндберга с Чулпан Хаматовой, Евгением Мироновым и Юлией Пересильд в главных ролях.
Спектакль «Принцесса Турандот», Театр им. Вахтангова
Театр им. Вахтангова показывает спектакль «Принцесса Турандот» (1971) в постановке Александра Шорина с Юлией Борисовой, Людмилой Максаковой, Михаилом Ульяновым, Юрием Яковлевым и Василием Лановым.
Спектакль «Энергичные люди», БДТ им. Товстоногова
Смотрим в рамках проекта «БДТ.Digital» архивные спектакли. «Энергичные люди» – постановка 1974 года Георгием Товстоноговым повести Василия Шукшина.
Кино и сериалы
«В густом лесу»
Польский детективный триллер с традиционной зацепкой — травмированным служителем правопорядка в центре сюжета. Это прокурор Павел Копински (Гжегож Даменцки), у которого в 1994 году пропала сестра вместе с тремя другим подростками.
Еда
«Наполеон» от Александра Селезнева и Ники Белоцерковской
Издатель «Собака.ru» Ника Белоцерковская совместно с шеф-кондитером Александром Селезневым готовит неклассический торт «Наполеон».
Пятница, 12 июня
Интервью и встречи
Документальный фильм-интервью об Олеге Табакове
На своем Youtube-канале «Гоголь-центр» выкладывает документальные фильмы своего художественного руководителя Кирилла Серебренникова из проекта «Титаны».
Искусство
Онлайн-выставка Влада Зорина «God»
Фотопроект о связи с природой и стирании граней между между политикой, религией и войной, снятый в Греции.
Театр
Спектакль «Бесы. Третий вечер», МДТ — Театр Европы
19:00
Малый драматический театр покажет третью часть трилогии Льва Додина и Эдуарда Кочергина по «Бесам» Федора Достоевского с музыкой Олега Каравайчука.
Спектакль «CLOUDME», «Точка доступа»
21:00
На фестивале «Точка доступа» продолжаются показы спектакля Марии Пацюк и Николая Мулакова. Один из зрителей получит полный доступ к компьютеру перформера: его социальным сетям, письмам, заметкам. И будет решать вопрос для себя, насколько можно нарушить чужие личные границы.
Спектакль «Зимняя сказка», Шекспировский театр «Глобус» (Лондон)
До 14 июня Шекспировский «Глобус» транслирует спектакль «Зимняя сказка» в постановке Бланш МакИнтайр. В ролях — Уилл Кин, Оливер Райан, Люк МакГрегор, Бекки Джемелл, Приянга Барфорд и Нора Лопес-Холден.
Опера «Евгений Онегин», Komishe Oper
До 27 июля берлинская Komishe Oper открыла доступ к опере Петра Чайковского «Евгений Онегин» в постановке Барри Коски.
Спектакль «Белая гвардия», МХТ им. Чехова
Телеверсия спектакля по пьесе Михаила Булгакова. В ролях – Константин Хабенский, Иван Жидков, Наталья Рогожкина, Валерий Трошин Михаил Пореченков, Анатолий Белый и многие другие.
Спектакль «Выбрать троих», Мастерская Петра Фоменко
Мастерская Петра Фоменко открыла доступ к премьерной записи онлайн-спектакля Евгения Каменьковича «Выбрать троих» по пьесе Дмитрия Данилова.
Кино и сериалы
«Ленокс-Хилл»
Трогательный сериал из документальный линейки Netflix о четырех врачах легендарной нью-йоркской больницы Ленокс-Хилл: как и чем они живут и почему готовы на все ради своих пациентов.
Еда
Как заварить дрип-кофе
Команда Sibaristica учит заваривать вошедший на карантине в моду кофе в пакетах. Там все очень просто, но есть ньюансы.
Дети
Опера «Риголетто для детей», Оперный театр в Комо
Интерактивную оперу «Риголетто для детей» на музыку Верди поставили в итальянском Комо. Дирижер – Чезаре Делла Шукка. Режиссер – Мануэль Ренга.
Суббота, 13 июня
Лекции и образование
Презентация книги «Советский экспрессионизм: От Калигари до Сталина»
18:00
В субботу в онлайне пройдет презентация книги «Советский экспрессионизм: От Калигари до Сталина». Ее представят киноведы Петр Багров, Евгений Марголит и Олег Ковалов.
Искусство
Арт-медиация по «Пирам Трималхиона» AES+F, «Манеж»
18:00
Медиация по видео-полотну AES+F, которое переносит канву «Сатирикона» Гая Петрония Арбитра — автора времен императора Нерона — в эпоху «тучных 2000-х». В ролях — Данила Поляков, Светлана Светличная и Никита Панфилов.
Театр
Спектакль «CLOUDME», «Точка доступа»
21:00
На фестивале «Точка доступа» продолжаются показы спектакля Марии Пацюк и Николая Мулакова. Один из зрителей получит полный доступ к компьютеру перформера: его социальным сетям, письмам, заметкам. И будет решать вопрос для себя, насколько можно нарушить чужие личные границы.
Спектакль «Брак», «Точка доступа»
23:00
На фестивале «Точка доступа» показывают киберспектакль «Брак» режиссера Семена Александровского по пьесе Аси Волошиной — это попытка представить мир, переживший травму карантина.
Спектакль «Улыбнись нам, Господи», Театр им. Вахтаногова
Театр им. Вахтаногова показывает архивный спектакль Римаса Туминаса «Улыбнись нам, Господи» по одноименному роману и книге «Козленок два гроша» Григория Кановича.
Опера «Галантная Индия», Парижская национальная опера
До 9 октября Парижская опера показывает «Галантную Индию» Рамо в постановке Клемана Кожитора, дирижер – Леонардо Гарсия Аларкон.
Спектакль «Калигула», Театр Наций
До 14 июня доступна запись спектакля Эймунтаса Някрошюса «Калигула». Заглавную роль исполняет Евгений Миронов, получивший за нее «Золотую маску» как лучший актер в драме.
Опера «Саломея», Нидерландская национальная опера
До 14 июня Нидерландская национальная опера показывает оперу Рихарда Штрауса «Саломея» в постановке Иво ван Хове. Дирижер — Даниэле Гатти.
Балет-фильм «Ромео и Джульетта», Королевский театр Ковент-Гарден
До 21 июня Королевский театр Ковент-Гарден будет транслировать фильм «Ромео и Джульетта» на основе балета Сергея Прокофьева в постановке Кеннета Макмиллана.
Кино и сериалы
«Скрестив мечи»
Анимационная комедийная пародия на «Игру престолов» от команды «Робоцыпа». В озвучивании сериала приняли участие Сет Грин, Николас Холт, Люк Эванс и другие.
Концерты и музыка
Гала-концерт Метрополитен-опера
2:30 (мск)
С 13 июня и до 1:30 15 июня можно вновь посмотреть грандиозный гала-концерт, который дали 25 апреля (в разгар пандемии). Участие в нем принимают Анна Нетребко, Ильдар Абдразаков, Йонас Кауфман, Соня Йончева и другие звезды.
Еда
Праздничное видео бара «Полторы комнаты»
Бару «Полторы комнаты» недавно исполнилось 6 лет. По этому случаю ребята записали трогательное обращение. Ждем встречи!
Дети
Спектакль «Детский сад цветов, Театр Наций
Самым маленьким зрителям Театра Наций адресована постановка Полины Стружковой «Детский сад цветов». Она основана на цикле стихотворений для детей Роберта Льюиса Стивенсона.
Воскресенье, 14 июня
Лекции и образование
Лекция про конспирологию
19:00
В воскресенье в поддержку «Порядка слов» антрополога РАНХИГС Александра Архипова расскажет, как рождаются и умирают слухи, а также какие конспирологии самые популярные среди россиян сейчас и почему.
Искусство
Экскурсия «Шедевры ГМИИ им. А.С. Пушкина (Главное здание)»
19:00
ГМИИ им. А.С. Пушкина проведет виртуальную экскурсию для взрослых по залам своего главного здания.
Онлайн-выставка Алексея Мартинса, Fragment gallery
Художник в своих проектах исследует современные социальные и экологические проблемы через призму магического восприятия реальности. Например, посредством ритуального сожжения скульптур он говорит о социальной разобщенности.
Театр
Спектакль «Московский хор», МДТ — Театр Европы
19:00
Малый драматический театр покажет спектакль по мотивам пьесы Людмилы Петрушевской. Режиссер – Игорь Коняев, руководитель постановки — Лев Додин.
Спектакль «Брак», «Точка доступа»
23:00
На фестивале «Точка доступа» показывают киберспектакль «Брак» режиссера Семена Александровского по пьесе Аси Волошиной — это попытка представить мир, переживший травму карантина.
Опера «Орфей», Баварская опера
До 16 июня Баварская опера открыла доступ к спектаклю «Орфей» Клуадио Монтаверди в постановке Дэвида Боша с Кристианом Герхаером в заглавной партии.
Спектакль «Павшие и живые», Театр на Таганке
Театр на Таганке выложил в открытый доступ онлайн-спектакль «Павшие и живые» в постановке Анатолия Васильева по мотивам легендарного спектакля Юрия Любимова и Петра Фоменко.
Балет «Сад», Нидерландский театр танца
На официальном канале Нидерландского театра танца на Vimeo можно увидеть балет «Сад» на музыку Камиля Сен-Санса в хореографии Мехди Валерски.
Перфоманс «9 движений»
Российская версия спектакля Штефана Кэги из Rimini Protokoll «9 движений» бесплатно доступна на сайте компании «Импресарио» и в приложении Мобильный Художественный Театр.
Кино и сериалы
«На моем месте»
Очередная тинэйдж-драмеди, но с очень честной и искренней интонацией. Школьница из Уэльса Бетан (молодая актриса Габриэль Криви) никому не рассказывает, в каких условиях живет: ее мать находится в психиатрической больнице, а отец не выходит из запоев.
Еда
Maybe Sammy в гостях у El Copitas
El Copitas продолжает серию дистанционных гест-бартендингов. Пока самый зажигательный эфир вышел с австралийским баром Maybe Sammy, команда которого в эфире танцевала с бубном, вспоминала путешествие в Москву и исполняла российский гимн.
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