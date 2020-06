Интернет-программа в карантине: чем заняться с 8 по 14 июня

Интервью и встречи

Документальный фильм-интервью о Галине Волчек

На своем Youtube-канале «Гоголь-центр» выкладывает документальные фильмы своего художественного руководителя Кирилла Серебренникова из проекта «Титаны».

Искусство

Научно-фантастический проект We are not alone, Лувр Абу-Даби

Короткометражный фильм «Мы не одиноки», где гид показывает зрителям окрестности музея и его архитектуру в мире, который существует уже после исчезновения человеческой цивилизации. В озвучивании приняли участие Вим Вендерс, Шарлотта Генсбур, Уильям Дефо и другие. Русскоязычную версию помогала делать диджей Нина Кравиц.

Театр

Оперы «Иоланта» / «Замок герцога Синяя Борода», Метрополитен-опера

2:30 (мск)

Две оперы Чайковского и Бартока в постановке Мариуша Трелиньского – дилогия о цене прозрения. Иоланту исполняет Анна Нетребко, Юдит — Надя Михэль. Запись будет доступна до 1:30 11 июня.

Спектакль «Бесы. Второй вечер», МДТ — Театр Европы

19:00

Малый драматический театр покажет вторую часть трилогии Льва Додина и Эдуарда Кочергина по «Бесам» Федора Достоевского с музыкой Олега Каравайчука.

Спектакль «Брак», «Точка доступа»

23:00

На фестивале «Точка доступа» показывают киберспектакль «Брак» режиссера Семена Александровского по пьесе Аси Волошиной — это попытка представить мир, переживший травму карантина.

Балет «Виолончелистка», Королевский театр Ковент-Гарден

До 11 июня Королевский театр Ковент-Гарден показывает балет «Виолончелистка» на музыку Филипа Фини в хореографии Кэти Мартсон.

Спектакль «Утиная охота», МХТ им. Чехова

Постановка-бенефис Константина Хабенского – он играет Зилова. Остальной состав не менее звездный – Марина Зудина, Александр Семчев, Михаил Трухин и другие.

Спектакль «Идиот», Театр Наций

Театр Наций показывает спектакль по мотивам романа Федора Достоевского в постановке Максима Диденко с Ингеборгой Дапкунайте в роли князя Мышкина.

Балет «Scramble», New-York Theatre Ballet

До 13 июня New-York Theatre Ballet показывает спектакль Мерса Каннингема «Scramble» (там же есть и другие постановки).

Мода

Конференция «Новая норма»

11:00

В среду более пятидесяти исследователей моды и культуры со всех концов света — от Австралии до Греции — соберутся на виртуальной конференции-марафоне «The New Normal: Sartorial and Body Practices of the Quarantine Era». Среди участников — Лейни Бертон, Линор Горалик, Ирина Сироткина, Ольга Вайнштейн, Джо Терни, Элисон Мэттьюс Дейвид и другие. Рабочий язык — английский. Чтобы получить ссылку на Zoom, нужна регистрация.

Кино и сериалы

«Затопленный город»

Мистический хоррор-сериал про загадочную деревню на севере Италии — туда возвращается женщина, которая там когда-то выросла. Вскоре она бесследно исчезает.

Еда

Кыстыбы от Руслана Закирова

Шеф-повар Kuznyahouse Руслан Закиров готовит классические татарские лепешки.