«Собака.ru» составила подробную программу на первую неделю лета, что посмотреть и чему научиться на этой неделе: от множества событий ко Дню защиты детей до спектакля «Кориолан» с Томом Хиддлстоном и архивной постановки «В ожидании Годо» с юными Хабенским, Пореченковым и Трухиным.
Интернет-программа в карантине: чем заняться с 1 по 7 июня
Понедельник, 1 июня
Дети
Спектакль «Денискины рассказы», ТЮЗ им. Брянцева
15:00
ТЮЗ им. Брянцева в честь Дня защиты детей транслирует спектакль «Денискины рассказы» в постановке Екатерины Максимовой.
«Детский альбом» Чайковского
15:00
Пермский театр оперы и балета покажет концерт, в котором музыкальные миниатюры Чайковского сопровождаются мультипликационным фильмом художницы Полины де Мони об одном дне из жизни ребенка. Дирижер – Дамир Максутов.
Спектакль «Пеппи», Пермский «Театр-Театр»
17:00
Мюзикл по произведениям Астрид Линдгрен в постановке Ирины Зубжицкой покажет пермский «Театр-Театр.
Спектакль-лекция «Приключения муравья Ферды», АРХЭ
17:00
Культурно-просветительский центр АРХЭ проведет эфир в виде читки-лекции «Приключения муравья Ферды» с биологом Алексеем Сивухиным. Подходит для детей старшего дошкольного и младшего школьного возраста.
Спектакль «Почти взаправду», РАМТ
18:00
РАМТ транслирует спектакль Екатерины Половцевой по сказкам голландца Тоона Теллегена «Почти взаправду». Он вышел в проекте «Молодые режиссеры — детям».
Лекция «Этикет поведения актера на съемочной площадке»
19:30
Благотворительный фонд «Галчонок» на своем сайте проведет лекцию для детей и подростков «Этикет поведения актера на съемочной площадке» от своего учредителя, актрисы Юлии Пересильд.
Перфоманс «Приключения в оперной стране»
19:00
Пермский театр оперы и балета покажет «Приключения в оперной стране» Марка Минкова по мотивам либретто Наталии Сац и Владимира Полякова в постановке Татьяны Полуэктовой. Дирижер — Дамир Максутов.
Лекции и образование
Лекция Константина Богомолова «Искусство как чистое вещество»
19:00
Театральный и кинорежиссер Константин Богомолов расскажет о том, как видоизменяются формы, но не содержание искусства. Регистрация по ссылке.
Курс о том, как создать экскурсию
Лекторий «Трава» запустил с 1 июня курс о том, как сделать грамотную и интересную экскурсию, если вы не профессиональный гид.
Интервью и встречи
Интервью Вернера Херцога
Культурно-просветительский Фонд имени Александра Онассиса выкладывает в открытый доступ не только постановки, но и интервью. Среди них — беседа с режиссером Вернером Херцегом.
Искусство
Вебинар «Хильма аф Клинт. Мистика и рождение абстракции», школы Masters
19:00
Олеся Туркина расскажет историю загадочной шведской художницы-абстракционистки, одной из первых представительниц нефигуративной живописи.
Театр
Спектакль «Войцек», Национальный театр Латвии
15:00
В своих соцсетях «Гоголь-центр» транслирует постановку художественного руководителя Кирилла Серебренникова для Национального театра Латвии. В России эта версия пьесы Бюхнера была на фестивале «Территория».
Спектакль «Прекрасность жизни», Московский драматический театр им. Пушкина
18:00
Вместе с песнями «Самоцветов» и «Поющих гитар» режиссер Марина Брусникина возвращает зрителям и сказочного героя – небритого, слегка нетрезвого, но неотразимого незнакомца.
Спектакль «В ожидании Годо», Театр им.Ленсовета
19:00
Театр Ленсовета покажет онлайн спектакль «В ожидании Годо» 1997 года по пьесе Беккета в постановке Юрия Бутусова. В главных ролях — еще совсем молодые Михаил Трухин, Константин Хабенский и Михаил Пореченков.
Спектакль «Муму», МДТ — Театр Европы
19:00
Постановка 1984 года Вениамина Фильштинского по мотивам повести Тургенева (сами запись 1990-х). В роли Герасима – Сергей Козырев, барыни – Нелли Бабичева.
Спектакль «Алексей Каренин», Театр «R.A.A.A.M.»
19:00
XXVII Пушкинский фестиваль покажет трансляцию спектакля таллинского театра «R.A.A.A.M.» – постановку Алексея Песегова по мотивам романа «Анна Каренина».
Спектакль «Ундина», МХТ им. Чехова
19:00
МХТ им. Чехова транслирует спектакль «Ундина» в постановке Николая Скорика. Смотреть видео здесь.
Спектакль «Гамлет-машина», Театр Талия
20:00
Гамбургский Театр Талия покажет «Гамлет-машину» Хайнера Мюллера в постановке Роберта Уилсона. Спектакль будет доступен еще 24 часа.
Спектакль «Зимняя сказка», Шекспировский театр «Глобус» (Лондон)
21:00
До 14 июня Шекспировский «Глобус» транслирует спектакль «Зимняя сказка» в постановке Бланш МакИнтайр. В ролях — Уилл Кин, Оливер Райан, Люк МакГрегор, Бекки Джемелл, Приянга Барфорд и Нора Лопес-Холден.
Проект «Хореографы 21 века», New York City Ballet
До 2 июня New York City Ballet транслирует проект «Хореографы 21 века». Покажут балеты Джастина Пека «Easy» и «Время гонок», Пэм Тановиц «Bartók Ballet», Алексея Ратманского «Голоса», Джианны Рейсен «Выходной композитора», Кайла Абрахама «Подиум» и Мауро Бигонцетти «Oltremare».
Опера «Арабелла», Венская опера
До 3 июня доступна для просмотра опера «Арабелла» Рихарда Штрауса в постановке Свена-Эрика Бехтольфа. Дирижер — Петер Шнайдер. Партии исполняют — Вольфганг Банкл и Камилла Нилунд.
Кино и сериалы
«Бихэппи»
Сериал про поиски счастья и хроники одного безумия с Шамилем Хаматовым, Александром Палем и Марией Шалаевой с 1 июня можно смотреть не только на стриминг-платформах, но и на ТВ.
Концерты и музыка
Симфонический перфоманс «Реквием»
Редкая запись – срежиссированный Кириллом Серебренниковым перфоманс был исполнен только один раз в МХТ им. Чехова. Дирижер – Теодор Курентзис.
Еда
Лучшая реклама доставки
Кажется, самый красивый ролик о доставке смонтировала команда Subzero. Там есть обезьяны, годзилла, пес сиба-ину, а еще все-все танцуют.
Вторник, 2 июня
Лекции и образование
Семинар «Как запланировать и осуществить активный рост своей компании»
11:00
Эксперт по управлению компаниями малого бизнеса Виктория Мельник научит на онлайн-семинаре выстраивать предпринимательскую стратегию. Трансляция будет в Zoom.
Читательский клуб «Пример интонации»: «Неверная жена» Альбера Камю
19:00
Во вторник в онлайн-лектории «Порядка слов» пройдет второе заседание читательского клуба «Пример интонации» в его поддержку. На этот раз обсуждают рассказ «Неверная жена» Альбера Камю с Еленой Фанайловой, а прочтет текст, как и всегда, Алексей Агранович.
Интервью и встречи
Интервью с Мариной Гисич
17:00
Хозяйка старейшей частной contemporary art галереи Петербурга расскажет Илоне Кесаевой об особенностях бизнеса в России и том, почему «непродаваемого» искусства не бывает.
Искусство
Лекция «Петербургское искусство 1990-х годов», Русский музей
16:30
Ведущий научный сотрудник отдела новейших течений А.Карлова расскажет о том в 90-е андерграунд начал проникать в залы главного музея.
Театр
Спектакль «Алексей Каренин», Театр «R.A.A.A.M.»
13:00
XXVII Пушкинский фестиваль покажет трансляцию спектакля таллинского театра «R.A.A.A.M.» – постановку Алексея Песегова по мотивам романа «Анна Каренина».
Спектакль «Последние дни», Минусинский драматический театр
19:00
На Пушкинском фестивале покажут постановку Сергея Потапова по пьесе Михаила Булгакова «Последние дни».
Спектакль «Калигула», Театр Наций
До 14 июня доступна запись спектакля Эймунтаса Някрошюса «Калигула». Заглавную роль исполняет Евгений Миронов, получивший за нее «Золотую маску» как лучший актер в драме.
Спектакль «Предбанник», Театр им. Моссовета
До 3 июня Театр им. Моссовета показывает спектакль «Предбанник» Игоря Вацетиса в постановке Сергея Юрского.
Спектакль «Парламент», Королевский Национальный театр
До 4 июня лондонский Королевский Национальный театр будет показывать «Парламент» Джеймса Грэма в постановке Джереми Хэррин.
Спектакль «Выбрать троих», Мастерская Петра Фоменко
Мастерская Петра Фоменко открыла доступ к премьерной записи онлайн-спектакля Евгения Каменьковича «Выбрать троих» по пьесе Дмитрия Данилова.
Спектакль «Улыбнись нам, Господи», Театр им. Вахтаногова
Театр им. Вахтаногова показывает архивный спектакль Римаса Туминаса «Улыбнись нам, Господи» по одноименному роману и книге «Козленок два гроша» Григория Кановича.
Балет «Сад», Нидерландский театр танца
На официальном канале Нидерландского театра танца на Vimeo можно увидеть балет «Сад» на музыку Камиля Сен-Санса в хореографии Мехди Валерски.
Кино и сериалы
«Беги»
Чувственный ромком с элементами триллера от создательниц «Дряни» и «Убивая Еву» Вики Джонс и Фиби Уоллер-Бридж теперь можно посмотреть так, как хотелось сразу – запоем. Вышли все эпизоды сериала.
Концерты и музыка
Adagietto из Симфонии №5 Малера
Запись того, как Adagietto Пятой симфонии Малера музыканты оркестра musicAeterna под управлением Теодора Курентзиса исполняют на кладбище Сан-Микеле в мае 2017 года.
Еда
Телеграм-канал «Винного шкафа»
Закрытый бар «Винный шкаф» реинкарнировался в формате микромедиа: ищите новости из мира вина, переводы зарубежных статей и полезные обзоры.
Дети
Опера «Золушка», Королевский театр Ковент-Гарден
Королевский театр Ковент-Гарден транслирует «Золушку» Россини. Заглавная партия – у Джойс Дидонато. Дирижер — Бертран де Бийи.
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«Личная жизнь»
Среда, 3 июня
Лекции и образование
Семинар «Подбор персонала для предпринимателей»
11:00
Экс-владелец кадрового агентства Андрей Мартынов расскажет на бесплатном онлайн-семинаре в среду, как правильно искать сотрудников и проводить собеседования.
Лекция «Вакцина против лжи»
20:00
Психолог Елена Новоселова расскажет в среду, как преодолеть кризисы и остаться вместе (или нет), если самоизоляция из-за карантина далась вам сложнее, чем вы думали.
Искусство
Лекция «Шедевры Музея Людвига. Роберт Раушенберг», Русский музей
16:30
Ведущий научный сотрудник музея и знаток современного искусства Олеся Туркина расскажет о нео-дадаисте и экспериментаторе, который создавал абстрактные работы с использованием газет, фотографий, гвоздей и прочих «найденных» объектов.
Лекция «Что есть городской текст и как его исследовать», Институт исследования стрит-арта
19:30
Исследователи Дина Григорьева и Мария Удовыдченко поговорят о том, что же такое граффити, а также о феномене и видах городских текстов.
Лекция «Куда ушло искусство?»
20:00
Художник соц-арта Виталий Комар и историк и теоретик культуры Михаил Ямпольский обсудят, куда ушло искусство. Лекция пройдет в поддержку магазина «Порядок слов».
Театр
Спектакль «Последние дни», Минусинский драматический театр
13:00
На Пушкинском фестивале покажут постановку Сергея Потапова по пьесе Михаила Булгакова «Последние дни».
Спектакль «Глумов», Салаватский башкирский драматический театр
19:00
XXVII Пушкинский фестиваль покажет трансляцию спектакля Салаватского башкирского драматического театра. Это постановка Антона Федорова по пьесе Александра Островского.
Спектакль «Карьера Артуро Уи», «Берлинер Ансамбль»
До 4 июня на сайте «Берлинер Ансамбля» показывают спектакль «Карьера Артуро Уи» Бертольда Брехта в постановке Хайнера Мюллера с Мартином Вуттке в главной роли.
Опера «Галантная Индия», Парижская национальная опера
До 9 октября Парижская опера показывает «Галантную Индию» Рамо в постановке Клемана Кожитора, дирижер – Леонардо Гарсия Аларкон.
Спектакль «Энергичные люди», БДТ им. Товстоногова
Смотрим в рамках проекта «БДТ.Digital» архивные спектакли. «Энергичные люди» – постановка 1974 года Георгием Товстоноговым повести Василия Шукшина.
Кино и сериалы
«Личная жизнь»
Стриминговый сервис HBO Max стартовал милым ромкомом с Анной Кендрик. Уже можно посмотреть три серии проекта о поисках себя и любви, а в четверг выйдет четвертая.
Еда
Репортаж из «огуречной столицы России»
Проект «Неизвестная Россия» рассказывает о городке Луховицы Московской области и местных огурцах – редком примере российского гастрономического бренда.
Дети
«Момо, маленький цирк», Баварская опера
До 8 июня Баварская опера открыла доступ к 30-минутному музыкальному кукольному спектаклю для детей от 4 до 7 лет «Момо, маленький цирк» кукловода Лоренца Зайба.
Четверг, 4 июня
Лекции и образование
Беседа-лекция про Шнитке
Беседа на портале хора и оркестра musicAeterna одного из главных специалистов по творчеству Шнитке, профессора Московской консерватории доктора искусствоведения Валентины Холоповой и скрипача и дирижера Ильи Гайсина . Вышло уже четыре выпуска.
Семинар «Стратегия выживания. Приквел»
18:00
Консультант по финансовому и стратегическому менеджменту Наталья Королева проведет семинар о том, как бизнесу выжить после пандемии и что можно сделать.
Интервью и встречи
Дискуссия «Живые берега», Институт исследования стрит-арта
18:00
В четверг Институт исследования стрит-арта совместно с Датским институтом культуры проведут дискуссию об урбанистике. Разговор пройдет на платформе Zoom.
Искусство
Дискуссия «Двойная жизнь» об искусстве эпохи застоя, Третьяковская галерея
18:00
Дискуссия о том, как в 1970–80-е годы художники жили в состоянии разрыва между официальным и неофициальным дискурсом.
Театр
Спектакль «Глумов», Салаватский башкирский драматический театр
13:00
XXVII Пушкинский фестиваль покажет трансляцию спектакля Салаватского башкирского драматического театра. Это постановка Антона Федорова по пьесе Александра Островского.
Спектакль «Повести Белкина», Магнитогорский драмтеатр им. Пушкина
19:00
На Пушкинском фестивале покажут спектакль Магнитогорского драмтеатра, его поставил Тимур Насиров про произведению Пушкина.
Спектакль «Портрет с дождем», МДТ — Театр Европы
19:00
Сценическая композиция и постановка Льва Додина по мотивам произведения Володина. Художник спектакля – Александр Боровский.
Спектакль «Кориолан», театра Донмар
21:00
До 11 июня можно посмотреть версию трагедии Шекспира в постановке Джози Рурк.В заглавной роли – Том Хиддлстон, которого каждый из героев стремится сделать своей марионеткой.
Спектакль «CLOUDME», «Точка доступа»
21:00
На фестивале «Точка доступа» продолжаются показы спектакля Марии Пацюк и Николая Мулакова. Один из зрителей получит полный доступ к компьютеру перформера: его социальным сетям, письмам, заметкам. И будет решать вопрос для себя, насколько можно нарушить чужие личные границы.
Спектакль «Брак», «Точка доступа»
23:00
На фестивале «Точка доступа» показывают киберспектакль «Брак» режиссера Семена Александровского по пьесе Аси Волошиной — это попытка представить мир, переживший травму карантина.
Спектакль «Коварство и любовь», МДТ — Театр Европы
Телеканал «Культура» открыл доступ к видеозаписи спектакля Льва Додина «Коварство и любовь» с Елизаветой Боярской, Данилой Козловским и Ксенией Раппопорт.
«Орфей», Баварская опера
До 16 июня Баварская опера открыла доступ к спектаклю «Орфей» Клуадио Монтаверди в постановке Дэвида Боша с Кристианом Герхаером в заглавной партии.
Кино и сериалы
«Космические войска»
Комедийный сериал со Стивом Каррелом в роли придурковатого генерала, которому поручили отправить отряд американских астронавтов на Луну. В касте – Джон Малкович, Лиза Кудроу и Алексей Воробьев (да-да).
Еда
Полезные десерты от Режиса Тригеля
Шеф-повар ресторана Bio My Bio учит готовить необычный десерт без сахара, но с шоколадом и кабачками (да!).
Дети
Спектакль «Детский сад цветов, Театр Наций
Самым маленьким зрителям Театра Наций адресована постановка Полины Стружковой «Детский сад цветов». Она основана на цикле стихотворений для детей Роберта Льюиса Стивенсона.
Пятница, 5 июня
Лекции и образование
Лекция «Антропология жилья на карантине»
19:00
Фольклорист и антрополог Михаил Алексеевский в пятницу проведет онлайн-презентация результатов исследования жизни в условиях карантина. Лекция пройдет в поддержку магазина «Порядок слов».
Театр
Опера «Тоска», Метрополитен-опера
2:30 (мск)
Постановка Тито Гобби 1978 года. Его версия предварила появление знаменитого спектакля Франко Дзеффирелли (а заменила — постановку Отто Шенка). Заглавную партию исполняет Ширли Верретт, в роли Каварадосси — сам Лучано Паваротти. Запись будет доступна до 1:30 6 июня.
Спектакль «Повести Белкина», Магнитогорский драмтеатр им. Пушкина
13:00
На Пушкинском фестивале покажут спектакль Магнитогорского драмтеатра, его поставил Тимур Насиров про произведению Пушкина.
Спектакль «Дом. Дочь. Дорога», Коми-Пермяцкий национальный драмтеатр им. Горького
19:00
XXVII Пушкинский фестиваль покажет трансляцию спектакля Веры Поповой по мотивам «Капитанской дочки» Пушкина.
Спектакль «CLOUDME», «Точка доступа»
21:00
На фестивале «Точка доступа» продолжаются показы спектакля Марии Пацюк и Николая Мулакова. Один из зрителей получит полный доступ к компьютеру перформера: его социальным сетям, письмам, заметкам. И будет решать вопрос для себя, насколько можно нарушить чужие личные границы.
Спектакль «Брак», «Точка доступа»
23:00
На фестивале «Точка доступа» показывают киберспектакль «Брак» режиссера Семена Александровского по пьесе Аси Волошиной — это попытка представить мир, переживший травму карантина.
Спектакль «Принцесса Турандот», Театр им. Вахтангова
Театр им. Вахтангова показывает спектакль «Принцесса Турандот» (1971) в постановке Александра Шорина с Юлией Борисовой, Людмилой Максаковой, Михаилом Ульяновым, Юрием Яковлевым и Василием Лановым.
Балет «Виолончелистка», Королевский театр Ковент-Гарден
До 11 июня Королевский театр Ковент-Гарден показывает балет «Виолончелистка» на музыку Филипа Фини в хореографии Кэти Мартсон.
Спектакль «Circo Ambulante», Театр Наций
Постановка Андрея Могучего и Максима Исаева (театр «АХЕ») с Лией Ахеджаковой в главной роли. Смотреть запись здесь.
Кино и сериалы
«Голливуд»
Второй (первый – «Политик») сериал шоураннера Райана Мерфи для Netflix, подписавшего с ним долгосрочное соглашение. Действие происходит в конце 1940-х в Голливуде, где к успеху пытаются прийти неконвенциональные для того времени герои.
Концерты и музыка
Moz-Art Альфреда Шнитке
На портале хора и оркестра musicAeterna появилась запись Moz-Art для двух скрипок Альфреда Шнитке. Исполнители — Владислав Песин и Анастасия Шаповал.
Еда
Блюда-обманки от Рене Редзепи
Впечатляющая фото-подборка необычных блюд от шефа Noma: хлеб, похожий на краба, желе в виде жука, шаверма из сельдерея и много чего еще.
Суббота, 6 июня
Лекции и образование
Онлайн-экскурсии в Ленобласть
Комитет по природопользованию опубликовал пять онлайн-экскурсий по охраняемым природным территориям, которые расположены в Ленобласти: это туры по заказникам «Сестрорецкое болото» и «Западный Котлин», а также Комаровскому береуг, парку Сергиевка и Дудергофским высотам.
Интервью и встречи
Интервью Марины Абрамович
Культурно-просветительский Фонд имени Александра Онассиса выкладывает в открытый доступ не только постановки, но и интервью. Среди них — беседа с художницей Мариной Абрамович.
Искусство
Арт-медиация по произведениям коллектива AES+F (Allegoria Sacra),ЦВЗ «Манеж»
18:00
Zoom-медиация по прошлогодней ретроспективе группы AES+F, которая препарирует образы современной массовой культуры с помощью классического искусства, в фокусе — видеоработа Allegoria Sacra, действие которой разворачивается в зале ожидания международного аэропорта.
Театр
Спектакль «Дом. Дочь. Дорога», Коми-Пермяцкий национальный драмтеатр им. Горького
13:00
XXVII Пушкинский фестиваль покажет трансляцию спектакля Веры Поповой по мотивам «Капитанской дочки» Пушкина.
Спектакль «Радио "Свобода"», «Невидимый театр»
19:00
В Instagram «Невидимый театр» покажет постановку Семена Серзина. По словам режиссера, к сегодняшнему дню в ней он обращается через призму пьесы «Ток-радио» Эрика Богосяна в адаптации Ивана Вырыпаева и цитат Сергея Довлатова.
Спектакль «Звезды на утреннем небе», МДТ — Театр Европы
19:00
Художественный руководитель этой постановки 1987 года – Лев Додин, но ее режиссер — Татьяна Шестакова, которая также играет в спектакля роль Анны.
Спектакль «Дама ПиК», Красноярский драматический театр им. Пушкина
19:00
XXVII Пушкинский фестиваль покажет трансляцию спектакля Геннадия Тростянецкого. Он основан на повести Пушкина «Пиковая дама»
Спектакль «Белая гвардия», МХТ им. Чехова
Телеверсия спектакля по пьесе Михаила Булгакова. В ролях – Константин Хабенский, Иван Жидков, Наталья Рогожкина, Валерий Трошин Михаил Пореченков, Анатолий Белый и многие другие.
Спектакль «Павшие и живые», Театр на Таганке
Театр на Таганке выложил в открытый доступ онлайн-спектакль «Павшие и живые» в постановке Анатолия Васильева по мотивам легендарного спектакля Юрия Любимова и Петра Фоменко.
Спектакль «Идиот», Театр Наций
Театр Наций показывает спектакль по мотивам романа Федора Достоевского в постановке Максима Диденко с Ингеборгой Дапкунайте в роли князя Мышкина.
Кино и сериалы
«Кровавый след»
С субботы стартует остросюжетная экранизация одноименного детективного романа южноафриканского писателя Деона Мейера. Главный герой сериала Леммер — телохранитель с преступным прошлым, которого втягивают в контрабанду носорогов.
Еда
Сало из кокоса
Ресторанный журналист Роман Лошманов рассказывает об одном из самых известных блюд шеф-повара White Rabbit Владимира Мухина.
Дети
Опера «Риголетто для детей», Оперный театр в Комо
Интерактивную оперу «Риголетто для детей» на музыку Верди поставили в итальянском Комо. Дирижер – Чезаре Делла Шукка. Режиссер – Мануэль Ренга.
Воскресенье, 7 июня
Лекции и образование
Лекция «Магические практики севернорусских деревень»
18:00
В воскресенье в онлайн-лектории «Порядка слов» пройдет презентация книги «Магические практики севернорусских деревень: заговоры, обереги, лечебные ритуалы». Издание представят его авторы Светлана Адоньева и Андрей Степанов.
Интервью и встречи
Неизданный рассказ Людмилы Улицкой «Авиафантазия»
Писательница Людмила Улицкая подарила фонду AdVita, помогающему людям с онкологическими заболеваниями, свой неизданный рассказ «Авиафантазия». Послушать его можно здесь.
Искусство
Трэш-хорор в TikTok, музей «Гараж»
Экспериментальный фильм о музее «Гараж» на самоизоляции, снятый в виде коротких видео в TikTok.
Театр
Спектакль «Дама ПиК», Красноярский драматический театр им. Пушкина
13:00
XXVII Пушкинский фестиваль покажет трансляцию спектакля Геннадия Тростянецкого. Он основан на повести Пушкина «Пиковая дама»
Спектакль «Васса», Театр «Творческая мастерская» (Петрозаводск)
19:00
XXVII Пушкинский фестиваль покажет постановку Сергея Стеблюка по пьесе Максима Горького «Васса».
Опера «Евгений Онегин», Komishe Oper
До 27 июля берлинская Komishe Oper открыла доступ к опере Петра Чайковского «Евгений Онегин» в постановке Барри Коски.
Спектакль «Ад», Vidy-Lausanne
Швейцарский театр показывает спектакль Ромео Кастеллуччи — первую часть трилогии по мотивам «Божественной комедии». В нем жизнь и смерть переплетаются с поп-культурой, а на сцене появляется Энди Уорхол.
Спектакль «Фрекен Жюли», Театр Наций
«Фрекен Жюли» в постановке Томаса Остермайера по пьесе Августа Стриндберга с Чулпан Хаматовой, Евгением Мироновым и Юлией Пересильд в главных ролях.
Спектакль «Утиная охота», МХТ им. Чехова
Постановка-бенефис Константина Хабенского – он играет Зилова. Остальной состав не менее звездный – Марина Зудина, Александр Семчев, Михаил Трухин и другие.
«История лошади», Большой драматический театр им. Товстоногова
Культовый спектакль БДТ в постановке Георгия Товстоногова по повести Льва Толстого «Холстомер». Художник спектакля — Эдуард Кочергин.
Кино и сериалы
«Гроза»
Трэш-экранизация пьесы Островского режиссером Григорием Константинопольским. Текст остался прежним, а вот действие перенесли в наши реалии.
Еда
Цитрусовые коктейли El Copitas
Мастер-класс по приготовлению летних коктейлей от команды El Copitas bar.
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