Интернет-программа в карантине: чем заняться с 1 по 7 июня

Дети

Спектакль «Денискины рассказы», ТЮЗ им. Брянцева

15:00

ТЮЗ им. Брянцева в честь Дня защиты детей транслирует спектакль «Денискины рассказы» в постановке Екатерины Максимовой.

«Детский альбом» Чайковского

15:00

Пермский театр оперы и балета покажет концерт, в котором музыкальные миниатюры Чайковского сопровождаются мультипликационным фильмом художницы Полины де Мони об одном дне из жизни ребенка. Дирижер – Дамир Максутов.

Спектакль «Пеппи», Пермский «Театр-Театр»

17:00

Мюзикл по произведениям Астрид Линдгрен в постановке Ирины Зубжицкой покажет пермский «Театр-Театр.

Спектакль-лекция «Приключения муравья Ферды», АРХЭ

17:00

Культурно-просветительский центр АРХЭ проведет эфир в виде читки-лекции «Приключения муравья Ферды» с биологом Алексеем Сивухиным. Подходит для детей старшего дошкольного и младшего школьного возраста.

Спектакль «Почти взаправду», РАМТ

18:00

РАМТ транслирует спектакль Екатерины Половцевой по сказкам голландца Тоона Теллегена «Почти взаправду». Он вышел в проекте «Молодые режиссеры — детям».

Лекция «Этикет поведения актера на съемочной площадке»

19:30

Благотворительный фонд «Галчонок» на своем сайте проведет лекцию для детей и подростков «Этикет поведения актера на съемочной площадке» от своего учредителя, актрисы Юлии Пересильд.

Перфоманс «Приключения в оперной стране»

19:00

Пермский театр оперы и балета покажет «Приключения в оперной стране» Марка Минкова по мотивам либретто Наталии Сац и Владимира Полякова в постановке Татьяны Полуэктовой. Дирижер — Дамир Максутов.

Лекции и образование

Лекция Константина Богомолова «Искусство как чистое вещество»

19:00

Театральный и кинорежиссер Константин Богомолов расскажет о том, как видоизменяются формы, но не содержание искусства. Регистрация по ссылке.

Курс о том, как создать экскурсию

Лекторий «Трава» запустил с 1 июня курс о том, как сделать грамотную и интересную экскурсию, если вы не профессиональный гид.

Интервью и встречи

Интервью Вернера Херцога

Культурно-просветительский Фонд имени Александра Онассиса выкладывает в открытый доступ не только постановки, но и интервью. Среди них — беседа с режиссером Вернером Херцегом.

Искусство

Вебинар «Хильма аф Клинт. Мистика и рождение абстракции», школы Masters

19:00

Олеся Туркина расскажет историю загадочной шведской художницы-абстракционистки, одной из первых представительниц нефигуративной живописи.

Театр

Спектакль «Войцек», Национальный театр Латвии

15:00

В своих соцсетях «Гоголь-центр» транслирует постановку художественного руководителя Кирилла Серебренникова для Национального театра Латвии. В России эта версия пьесы Бюхнера была на фестивале «Территория».

Спектакль «Прекрасность жизни», Московский драматический театр им. Пушкина

18:00

Вместе с песнями «Самоцветов» и «Поющих гитар» режиссер Марина Брусникина возвращает зрителям и сказочного героя – небритого, слегка нетрезвого, но неотразимого незнакомца.

Спектакль «В ожидании Годо», Театр им.Ленсовета

19:00

Театр Ленсовета покажет онлайн спектакль «В ожидании Годо» 1997 года по пьесе Беккета в постановке Юрия Бутусова. В главных ролях — еще совсем молодые Михаил Трухин, Константин Хабенский и Михаил Пореченков.

Спектакль «Муму», МДТ — Театр Европы

19:00

Постановка 1984 года Вениамина Фильштинского по мотивам повести Тургенева (сами запись 1990-х). В роли Герасима – Сергей Козырев, барыни – Нелли Бабичева.

Спектакль «Алексей Каренин», Театр «R.A.A.A.M.»

19:00

XXVII Пушкинский фестиваль покажет трансляцию спектакля таллинского театра «R.A.A.A.M.» – постановку Алексея Песегова по мотивам романа «Анна Каренина».

Спектакль «Ундина», МХТ им. Чехова

19:00

МХТ им. Чехова транслирует спектакль «Ундина» в постановке Николая Скорика. Смотреть видео здесь.

Спектакль «Гамлет-машина», Театр Талия

20:00

Гамбургский Театр Талия покажет «Гамлет-машину» Хайнера Мюллера в постановке Роберта Уилсона. Спектакль будет доступен еще 24 часа.

Спектакль «Зимняя сказка», Шекспировский театр «Глобус» (Лондон)

21:00

До 14 июня Шекспировский «Глобус» транслирует спектакль «Зимняя сказка» в постановке Бланш МакИнтайр. В ролях — Уилл Кин, Оливер Райан, Люк МакГрегор, Бекки Джемелл, Приянга Барфорд и Нора Лопес-Холден.

Проект «Хореографы 21 века», New York City Ballet

До 2 июня New York City Ballet транслирует проект «Хореографы 21 века». Покажут балеты Джастина Пека «Easy» и «Время гонок», Пэм Тановиц «Bartók Ballet», Алексея Ратманского «Голоса», Джианны Рейсен «Выходной композитора», Кайла Абрахама «Подиум» и Мауро Бигонцетти «Oltremare».

Опера «Арабелла», Венская опера

До 3 июня доступна для просмотра опера «Арабелла» Рихарда Штрауса в постановке Свена-Эрика Бехтольфа. Дирижер — Петер Шнайдер. Партии исполняют — Вольфганг Банкл и Камилла Нилунд.

Кино и сериалы

«Бихэппи»

Сериал про поиски счастья и хроники одного безумия с Шамилем Хаматовым, Александром Палем и Марией Шалаевой с 1 июня можно смотреть не только на стриминг-платформах, но и на ТВ.

Концерты и музыка

Симфонический перфоманс «Реквием»

Редкая запись – срежиссированный Кириллом Серебренниковым перфоманс был исполнен только один раз в МХТ им. Чехова. Дирижер – Теодор Курентзис.

Еда

Лучшая реклама доставки

Кажется, самый красивый ролик о доставке смонтировала команда Subzero. Там есть обезьяны, годзилла, пес сиба-ину, а еще все-все танцуют.