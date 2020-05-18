«Собака.ru» составила подробную программу по дням недели, что посмотреть, чему научиться и кого слушать на этой неделе: от мини-сериала «Светила» с Евой Грин до онлайн-версии Пушкинского театрального фестиваля со спектаклями Кулябина и Жолдака.
Интернет-программа в карантине: что смотреть и чему учиться с 18 по 24 мая
Понедельник, 18 мая
Лекции и образование
Лекция «Кто совершил революцию в звуке и почему дирижер не главный?»
19:00
Театр «Практика» в соцсетях проведет прямой эфир «Кто совершил революцию в звуке и почему дирижер не главный». Режиссер Юрий Квятковский поговорит с сооснователем фестиваля SOUND UP Евгенией Лассарь и музыковедом Владиславом Тарнопольским о новой иерархии музыкального мира.
Интервью и встречи
Беседа Дмитрия Быкова и Людмилы Улицкой
19:30
Писатели обсудят в рамках лектория «Прямая речь» пьесу Людмилы Евгеньевны «Чума», которую она написала в далеком 1979 году.
Дискуссия с участием режиссера Мило Рау
На официальном канале городского театра Гента на Vimeo смотрим онлайн-дискуссию художественного руководителя театра, режиссера Мило Рау с хорватским философом Сречко Хорватом — «Философский театр».
Фестивали
VK Fest
16:00
До 21 мая продолжается онлайн-марафон соцсети «ВКонтакте» с музыкой, лекциями и интервью.
Интервью и встречи
Видеопортрет режиссера Луки Гуаданьино
На сайте Walker art выложены видеоинтервью известных режиссеров. Среди них – автор «Зови меня своим именем» и ремейка «Суспирии» Лука Гуаданьино.
Искусство
Панельная дискуссия «Переосмысление музеев (Reimagining Museums)»
20:00
В Международный день музеев специалисты, в том числе Михаил Борисович Пиотровский, обсудят роль музеев как места гражданской активности, вдохновения и восстановления в эпоху пандемии.
Театр
Опера «Набукко», Метрополитен-опера
2:30 (мск)
Метрополитен-опера покажет архивную видеозапись оперы Джузеппе Верди «Набукко» в постановке Элайджи Мошински, дирижер – Джеймс Ливайн. Партии исполняют – Людмила Монастырская, Джейми Бартон, Пласидо Доминго, Дмитрий Белосельский и Рассел Томас. Запись доступна еще 23 часа.
Спектакль «Обыкновенная история», «Гоголь-центр»
15:00
Постановка Кирилла Серебренникова по роману Гончарова, действие которого перенесено в современную столицу. В главных ролях – Алексей Агранович и Филипп Авдеев.
Лаборатория «Дауны комментируют мир», «Электротеатр Станиславский»
16:00
«Электротеатр Станиславский» проведет показ видеодокументации лабораторных проектов Бориса Юхананова, где артисты с синдромом Дауна комментируют Евангелие, а также размышляют о телевидении, берут друг у друга интервью и ведут репортажи.
Моноспектакль «Концерт Саши Черного для фортепиано с оркестром», Санкт-Петербургский музей театрального и музыкального искусства
19:00
В понедельник Музей театрального и музыкального искусства покажет запись моноспектакля Алексея Девотченко (актера не стало в 2014 году). Поставил его худрук «Мастерской» Григорий Козлов.
Опера «Гибель богов», Венская опера
19:00 (мск)
Венская опера откроет доступ к опере Рихарда Вагнера «Гибель богов» в постановке Свена-Эрика Бехтольфа, дирижер – Петер Шнайдер. В ролях – Штефан Винке, Петра Лэнг, Регина Ханглер и Фальк Штрукманн. Запись доступна еще 72 часа.
Спектакль «Преступление и наказание», Театр имени Ленсовета
19:00
Театр имени Ленсовета начнет неделю показом спектакля Сергея Волкова по роману Федора Достоевского. Художественный руководитель постановки — Юрий Бутусов.
Опера «Тоска», Волгоградский государственный театр
19:00
Проект «Большие гастроли-онлайн» покажет оперу Джакомо Пуччини «Тоска» в постановке Иркина Габитова и художника Вячеслава Окунева, дирижер – Фабио Мастранжело.
Спектакль «Встреча», театральная компания Complicite
19:30
Настоящий маст си – постановка Саймона МакБерни по книге Попеску «Лучезарная Амазонка», в которой он же играет главную роль. Трансляцию проведет Берлинский театр «Шаубюне». Запись будет доступна до часу ночи 19 мая.
Спектакль «Скорбь(и) / Grief(s)», комеди Франсез
19:30 (мск)
Комеди Франсез проведет трансляцию спектакля Энн Кесслер по сценарию Ингмара Бергмана «Благие намерения» и пьесам «Кукольный дом» Генрика Ибсена и «Кто сильнее» Августа Стриндберга.
Спектакль «Любовь. Трилогия моей семьи. Часть первая», Театр Талия
20:00 (мск)
Гамбургский театр проведет трансляцию постановки Люка Персеваля по роману Эмиля Золя. Запись будет доступна еще сутки.
Спектакль «Все вокруг», театр «Практика»
До 18 мая театр «Практика» открыл доступ к спектаклю «Все вокруг» в постановке Виктора Алферова по текстам современных авторов — Веры Полозковой, Михаила Чевеги, Али Кудряшевой, Анны Русс, Анны Логвиновой, Даны Сидерос, Федора Сваровского. Исполняет их Алиса Гребенщикова.
Мода
Лекция «Картина, стиль, мода», Русский музей
Как костюм стал частью дизайна, что могу рассказать парадные портреты героев сталинского времени и как мода превратилась в арт-объект.
Кино и сериалы
«Не с первой попытки»
Обаятельный комедийный сериал про родительство с не самой смешной завязкой: бездетная пара не может завести ребенка и решает его усыновить. Но это не так быстро и просто, как им казалось. Супругов играют Рейф Сполл («Ритуал») и Эстер Смит («Молокососы»).
Концерты и музыка
Концерт «Концерты и симфония №7» Сергея Прокофьева
19:00
Мариинский театр покажет запись концертов №4, №2, №5 а также симфонии №7 Сергея Прокофьева в исполнении его оркестра. Дирижирует маэстро Валерий Гергиев.
Концерт Margosha и Горюнова
19:00
Бренд косметики запустил онлайн-фестиваль с отличным девичьим лайн-апом. В финале споют нео-соул певица Margosha и хип-хоп проект Горюнова (каждое выступление – по часу).
Еда
Дачная индейка от Дмитрия Решетникова
Шеф-повар Zazazu Дмитрий Решетников теперь тоже делится рецептами. Вот, например, грудка индейки с полбой, шпинатом и молодыми кабачками.
Спорт
Занятия от соцсети «ВКонтакте»
Социальная сеть «ВКонтакте» запустила платформу «Тренировки». На ней пользователи могут заниматься спортом под руководством профессиональных спортсменов, танцоров, фитнес-тренеров и хореографов.
Вторник, 19 мая
Лекции и образование
Лекция «Петербург как атмосфера. Анна Ахматова и Ким Филби»
19:30
Культуролог Лев Лурье расскажет в рамках цикла «Петербург как атмосфера. История длинною в век» об Анне Андреевне Ахматовой.
Интервью и встречи
Читательский клуб «Пример интонации»: Хулио Кортасар «Другое небо»
18:00
Магазин «Порядок слов» открывает читательский клуб «Пример интонации»: каждую неделю в Zoom будут читать и обсуждать один рассказ. На этот раз выбор пал на Кортасара (его сделал Александр Скидан), озвучит текст актер Алексей Агранович.
Искусство
Конференция «Музеи после карантина: специфика работы выставочных пространств»
14:00
Петербургский культуртрегер Лиза Савина собрала онлайн-митинг важнейших арт-деятелей и чиновников: выступят директор «Манежа» Павел Пригара, главный куратор Музея искусств Тель-Авива Евгений Панкевич, председатель комитета по развитию туризма Петербурга и другие.
Театр
Спектакль «Мещанин во дворянстве», «Буфф дю Нор»
Парижский театр до 20 мая показывает комедию-балет по пьесе Мольера на музыку Жана-Батиста Люлли в постановке Дени Подалидеса.
Спектакль «Энергичные люди», БДТ им. Товстоногова
Смотрим в рамках проекта «БДТ.Digital» архивные спектакли. «Энергичные люди» – постановка 1974 года Георгием Товстоноговым повести Василия Шукшина.
Спектакль «Белая гвардия», МХТ им. Чехова
Телеверсия спектакля по пьесе Михаила Булгакова. В ролях – Константин Хабенский, Иван Жидков, Наталья Рогожкина, Валерий Трошин Михаил Пореченков, Анатолий Белый и многие другие.
Спектакль «Комедия ошибок», Лондонский Шекспировский театр «Глобус»
До 31 мая доступна запись спектакля «Комедия ошибок» в постановке Бланш МакИнтайр. В ролях – Мэтью Нихэм, Саймон Харрисон, Джейми Уилкс, Броди Росс, Питер Хэмилтон Дайер и Джеймс Лоренсон.
Спектакль «Мамаша Кураж», «Берлинер Ансамбль»
До 21 мая на сайте «Берлинер Ансамбля» показывают спектакль, с которого началась история этого театра — «Мамашу Кураж» Бертольта Брехта с Еленой Вайгель. Запись – 1957 года.
Спектакль «Европейский конкурс философской песни», Vidy-Lausanne
Также до 21 мая швейцарский театр открыл доступ к спектаклю Клэр де Рибопьер и Массимо Фурлана. Он включает в себя 11 песен, написанных философами из 10 европейских стран, которые исполняются каждый вечер перед разным жюри.
Балет «Stoic», Балет Гетерборга
До 30 мая на сайте Балета Гетеборга можно посмотреть перфоманс «Stoic» хореографа Сиди Ларби Шеркауи.
Мода
Лекция «Мода в советской литературе 1920-х»
Проводим вторник за изучением лекций колумниста «Собака.ru» и историка моды Мэган Виртенен.
Кино и сериалы
«Нормальные люди»
Нежная мелодрама взросления и воспитания чувств двух старшеклассников – футболиста Коннела (Пол Мескал) и тихой Марианны (Дэйзи Эдгар-Джонс). Сериал основан на романе-бестселлере Салли Руни. Сейчас она пишет его продолжение.
Концерты и музыка
«Ноктюрн для скрипки и фортепиано» Джона Кейджа
На портале оркестра и хора Теодора Курентзиса musicAeterna выложена запись ноктюрна Джона Кейджа. Исполнители – Влад Песин (скрипка) и Николай Мажара (фортепиано).
Еда
Творожный сырок от Ники Белоцерковской
Гастрономическая версия любимого десерта от Ники Белоцерковской – с рикоттой и макарпоне.
Четверг, 21 мая
Лекции и образование
Лекция «Язык и насилие»
20:00
Философ, историк и теоретик искусства и культуры Михаил Ямпольский прочтет в поддержку магазина «Порядок слов» лекцию о связи языка и насилия.
Интервью и встречи
Видеопортрет Кристофера Нолана
На сайте Walker art выложены видеоинтервью известных режиссеров. Среди них – создатель «Начала» и «Интерстеллара» Кристофер Нолан.
Искусство
Лекция «Новый Amos Rex и главные тенденции в финском современном искусстве»
17:00
Куратор нового и футуристического хельсинкского музея Amos Rex Анастасия Исакова расскажет, как институция за первый год своей работы собрала более полумиллиона посетителей и какое место на финской арт-сцене она занимает.
Экскурсия по по выставке «Лаборатория Будущего. Кинетическое искусство в России», «Манеж»
18:00
Выставка о русском кинетизме или движущемся искусстве от супрематистов до наших дней закрылась перед карантином, но теперь на zoom-экскурсию по ней можно сходить онлайн.
Театр
Спектакль «Шинель. Dress Code», «Приют комедианта»
19:00
В рамках онлайн-программы XXVII Пушкинского фестиваля Псковского театра драмы смотрим постановку Тимофея Кулябина по мотивам повести Гоголя.
Спектакль «Дом», МДТ – Театр Европы
19:00
Постановка Львом Додиным романа Федора Абрамова. Сценография – Эдуарда Кочергина. Спектакль – лауреат Госпремии СССР 1986 года.
Спектакль «Хроники барбершопа», Королевский Национальный театр
До 21 мая лондонский Национальный театр открыл доступ к спектаклю по пьесе драматурга нигерийского происхождения Инуа Элламса «Хроники барбершопа» в постановке Биджана Шейбани о том, что значит быть мужчиной и отцом.
Балет, «Зимняя сказка», Королевский театр Ковент-Гарден
До 1 июня на сайте Ковент-Гардена смотрим «Зимнюю сказку» Джоби Тэлбота в хореографии Кристофера Уилдона.
Спектакль «Великолепный рогоносец», театр «Сатирикон»
До 21 мая «Сатирикон» выложил видеозапись спектакля Петра Фоменко по пьесе Фернана Кроммелинка. Трансляция находится в разделе «Онлайн».
Спектакль «Ад», Vidy-Lausanne
Швейцарский театр показывает спектакль Ромео Кастеллуччи — первую часть трилогии по мотивам «Божественной комедии». В нем жизнь и смерть переплетаются с поп-культурой, а на сцене появляется Энди Уорхол.
Балет «Анастасия», Королевский театр Ковент-Гарден
До 28 мая Королевский театр Ковент-Гарден показывает балет «Анастасия» на музыку Петра Чайковского и Богуслава Мартину в хореографии Кеннета МакМиллана.
Мода
Подкаст «Чему учили женские журналы прошлых веков»
Как журналы формируют наше представление об идеальном женском образе, каким оно было в 18-м веке и какое сейчас – расскажут в подкасте на «Культура.РФ».
Кино и сериалы
«Великая»
Эль Фаннинг играет молодую Екатерину Великую, которая проходит путь от принцессы до российской императрицы, свергнув мужа Петра III (Николас Холт). Режиссером стала снявшая несколько серий «Ведьмака» Гита Патель, сценарий написал номинированный на «Оскар» за «Фаворитку» Тони МакНамара.
Концерты и музыка
Симфонический перфоманс «Реквием»
Редкая запись – срежиссированный Кириллом Серебренниковым перфоманс был исполнен только один раз в МХТ им. Чехова. Дирижер – Теодор Курентзис.
Еда
Лайв «Парфенон в гостях у Арамчика»
Арам Мнацаканов продолжает серию лайвов с друзьями и коллегами. Вот, например, выпуск с Леонидом Парфеновым – о винах и не только.
Среда, 20 мая
Лекции и образование
Лекция «Жизнь Льва Толстого и жанр литературной биографии»
19:30
Историк литературы, профессор Оксфордского университета и МВШСЭН Андрей Зорин прочтет в поддержку магазина «Порядок слов» лекцию о Льве Толстом.
Лекция «В чем смысл смерти?»
19:00
Биолог Иван Квасов прочтет для ДК Лурье лекцию о том, в чем биологический смысл смерти и как и когда она появилась в эволюции.
Искусство
Экскурсия «Русская мебель в интерьерах ампира», Эрмитаж
13:00
Сотрудник музея Иван Гарманов расскажет о том, как диваны и столики российских мастеров украшали интерьеры первой трети 19 века, когда господствовал имперский стиль, пришедший к нам из Франции.
Лекция «Марк Матвеевич Антокольский», Русский музей
16:30
Слушатели узнают о наследии мэтра русской скульптуры второй половины 19 века, который одинаково талантливо справлялся с монументами Петру I для площадей российских городов и изящными надгробиями княгинь.
Экскурсия по выставке «Жизнь после жизни», ЦВЗ «Манеж»
18:00 Zoom-экскурсия по прошлогодней выставке о русской смерти и бессмертии в искусстве 19–21 веков, где показывали работы как академистов позапрошлого столетия, так и некрореалистов.
Театр
Спектакль «Шинель. Dress Code», «Приют комедианта»
13:00
В рамках онлайн-программы XXVII Пушкинского фестиваля Псковского театра драмы смотрим постановку Тимофея Кулябина по мотивам повести Гоголя.
Спектакль «Мастер и Маргарита», Шведский театр «Вирус»
19:00
В рамках онлайн-программы XXVII Пушкинского фестиваля Псковского театра драмы Шведский театр «Вирус» из Хельсинки покажет адаптацию романа Булгакова режиссером Эйидлем Палльсоном.
Спектакль «Отцы и дети», Deutches Theater Berlin
20:00
В четверг в соцсетях «Гоголь-центра» покажут постановку его худрука Кирилла Серебренникова для Deutches Theater Berlin. Трансляция будет сопровождаться английскими субтитрами.
Опера «Солдаты», Штутгартская опера
До 22 мая доступна запись оперы «Солдаты» Бернда Алоиса Циммермана по пьесе Якоба Ленца в постановке Гарри Купфера.
Балет «Танцпол», «Балет Москва»
До 31 мая «Балет Москва» открыл доступ к спектаклю «Танцпол» бельгийского хореографа Йеруна Вербрюггена.
Спектакль «Улыбнись нам, Господи», Театр им. Вахтаногова
Театр им. Вахтаногова показывает архивный спектакль Римаса Туминаса «Улыбнись нам, Господи» по одноименному роману и книге «Козленок два гроша» Григория Кановича.
Мода
Джаз от дизайнера Вирджила Абло
Слушаем джаз от Вирджила Абло – два часа импровизации прямо из дома дизайнера. Запись опубликована на Dazed.
Кино и сериалы
«Светила»
В драматическом мини-сериале, основанном на одноименной книге обладательницы Букеровской премии Элеанор Катто, Ева Грин играет хозяйку борделя. Остальной каст не менее блестящий — Ив Хьюсон («Больница Никербокер»), Химеш Патель («Yesterday») и Мартон Чокаш («Царство небесное»).
Еда
Запеченная дорада и средиземноморский салат от Юрия Манчука
Простой, но элегантный рецепт от шеф-повара ресторана Charlie. Смотреть здесь.
Пятница, 22 мая
Лекции и образование
Лекция ««Пятидесятники»,«шестидесятники», «восьмидерасты» — три поколения «второй культуры»»
19:30
Культуролог Лев Лурье расскажет с рамках цикла «Петербург как атмосфера. История длинною в век» о разных поколениях, формировавших городе и его настроения.
Интервью и встречи
Видеопортрет Аньес Варды
На сайте Walker art выложены видеоинтервью известных режиссеров. Среди них – режиссер французской новой волны Аньес Варда, которой не стало год назад.
Искусство
Вебинар арт-критика Станислава Савицкого «Искусство и революция»
13:30
На вебинаре, посвященном революционному опыту как составляющей опыта эстетического, слушатели узнают, в чем заключается символизм картины «Свобода на баррикадах» Делакруа и почему 1848 год в Европе стал знаковым для мировой истории?
Театр
Опера «Турандот», Метрополитен-опера
2:30 (мск)
Оперу Джакомо Пуччини в постановке Франко Дзеффирелли смотрим в пятницу. Турандот – Кристин Герке, Калаф – Юсиф Эйвазов. Дирижер – Янник Незе-Сеген. Запись будет доступна до 1:30 (мск) 23 мая.
Спектакль «Мастер и Маргарита», Шведский театр «Вирус»
13:00
В рамках онлайн-программы XXVII Пушкинского фестиваля Псковского театра драмы Шведский театр «Вирус» из Хельсинки покажет адаптацию романа Булгакова режиссером Эйидлем Палльсоном.
Спектакль «Наводнение», Русский драматический театр им. Н.А. Бестужева (Улан-Удэ)
19:00
В рамках онлайн-программы XXVII Пушкинского фестиваля Псковского театра драмы смотрим спектакль «Наводнение» по рассказу Евгения Замятина в постановке Сергея Левицкого.
Спектакль «Пьеса без названия», МДТ – Театр Европы
19:00
Сценическая композиция и постановка Льва Додина по мотивам произведения Чехова с Татьяной Шестаковой и Олегом Дмитриевым. Спектакль – лауреат премии «Золотая маска».
Опера «Глориана», Королевский театр Ковент-Гарден
До 24 мая Королевский театр Ковент-Гарден показывает «Глориану» Бенджамина Бриттена в постановке Ричарда Джонса.
Балет «Жизель», Парижская национальная опера
До 5 августа открыт доступ к балету Адольфа Адана «Жизель» в хореографии Жана Коралли и Жюля Перро, дирижер – Коэн Кессельс.
Спектакль «Утиная охота», МХТ им. Чехова
Постановка-бенефис Константина Хабенского – он играет Зилова. Остальной состав не менее звездный – Марина Зудина, Александр Семчев, Михаил Трухин и другие.
Опера «Орфей и Эвридика», Баварская опера
До 30 мая Баварская опера показывает спектакль «Орфей и Эвридика» Кристофа Виллибальда Глюка в постановке Найджела Ловери и Амира Оссанпура, дирижер – Айвор Болтон.
Балет «Сад», Нидерландский театр танца
На официальном канале Нидерландского театра танца на Vimeo можно увидеть балет «Сад» на музыку Камиля Сен-Санса в хореографии Мехди Валерски.
Мода
Лекция «Легендарная революция роскоши, женственности, космоса и секса: Кристиан Диор и Ив Сен Лоран»
Изучаем особенности моды 40-х, 50-х и 60-х, узнаем историю создания New Look и обсуждаем самые яркие образы легендарных символов того времени.
Кино и сериалы
«Все еще мертвы»
Тоже детектив, но комедийный – история о таинственных убийствах в Ирландии конца XIX века. Фотограф Брок Бленнерхассет специализируется на посмертных снимках. Он вынужден сам расследовать, кто убил его моделей, поскольку полиция подозревает, что тот якобы сам совершал эти преступления.
Еда
Шницель из курицы
Шеф-повар Руслан Закиров рассказывает об одном из фирменных блюд Kuznyahouse.
Суббота, 23 мая
Искусство
Экскурсия по открытому хранению русской культуры в Фондохранилище, Эрмитаж
13:00
Вместе с хранителем зрители увидят богатства отдела, в котором хранятся 3500 полотен русских художников, древнерусские фрески и произведения отечественных скульпторов.
Театр
Спектакль «Наводнение», Русский драматический театр им. Н.А. Бестужева (Улан-Удэ)
13:00
В рамках онлайн-программы XXVII Пушкинского фестиваля Псковского театра драмы смотрим спектакль «Наводнение» по рассказу Евгения Замятина в постановке Сергея Левицкого.
Спектакль «Тарас Бульба», театр-фестиваль «Балтийский дом»
19:00
В рамках онлайн-программы XXVII Пушкинского фестиваля Псковского театра драмы в выходные покажут постановку Андрия Жолдака.
Спектакль «Двойное непостоянство», Новосибирский «Глобус»
Новосибирский «Глобус» выкладывает в разделе «Медиа» множество видеозаписей спектаклей. Например, «Двойное непостоянство» Дмитрия Чернякова по пьесе Пьера Мариво.
«История лошади», Большой драматический театр им. Товстоногова
Культовый спектакль БДТ в постановке Георгия Товстоногова по повести Льва Толстого «Холстомер». Художник спектакля — Эдуард Кочергин.
Опера «Травиата», Королевский театр Ковент-Гарден
До 8 июня Королевский театр Ковент-Гарден транслирует «Травиату» Джузеппе Верди в постановке Ричарда Эйра. Дирижер — Антонио Паппано.
Спектакль «Принцесса Турандот», Театр им. Вахтангова
Театр им. Вахтангова показывает спектакль «Принцесса Турандот» (1971) в постановке Александра Шорина с Юлией Борисовой, Людмилой Максаковой, Михаилом Ульяновым, Юрием Яковлевым и Василием Лановым.
Мода
Подкаст «Советские модельеры»
Как модельеры СССР меняли отношение послереволюционного общества к фэшн-сфере, создавая самобытную одежду, признаваемую за рубежом.
Кино и сериалы
«Кайфтаун»
Мрачный детектив о небольшом курортном городе, скрывающем мрачные тайны. Офицер местного Рыбнадзора Джеки Куинонс (Моника Реймунд из «Обмани меня») находит на берегу полуразложившийся труп неизвестной девушки.
Еда
Перфоманс «Человеческие суши»
Рецепт сашими в исполнении норвежского перформанс-театра The Human Sushi. Смотреть здесь.
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Ксения Раппопорт, Данила Козловский, Елизавета Боярская
Воскресенье, 24 мая
Лекции и образование
Лекция Валерия Печейкина «Лицо войны»
Драматург Валерий Печейкин прочел лекцию о том, как война отразилась в искусстве XX века. Смотреть запись здесь.
Искусство
Круглый стол «Дистанция и прокси-присутствие», Лаборатории художественной критики «Винзавода»
15:00
Критики Анатолий Осмоловский, Борис Клюшников, Егор Софронов, Мария Кувшинова обсудят проблему дистанцирования в самых разных аспектах.
Театр
Спектакль «Коварство и любовь
Телеканал «Культура» открыл доступ к видеозаписи спектакля Льва Додина «Коварство и любовь» с Елизаветой Боярской, Данилой Козловским и Ксенией Раппопорт.
Спектакль «Тарас Бульба», театр-фестиваль «Балтийский дом»
13:00
В рамках онлайн-программы XXVII Пушкинского фестиваля Псковского театра драмы в выходные покажут постановку Андрия Жолдака.
Спектакль «Сказка о попе и работнике его Балде»,Национальный театр Карелии (Петрозаводск)
17:00
В рамках онлайн-программы XXVII Пушкинского фестиваля Псковского театра драмы в воскресенье смотрим постановку режиссера Вячеслава Полякова.
Спектакль «Зулейха открывает глаза», Башкирский академический театр драмы им. Мажита Гафури (Уфа)
19:00
В рамках онлайн-программы XXVII Пушкинского фестиваля Псковского театра драмы покажут постановку Айрата Абушахманова по роману Гузели Яхиной.
Спектакль «Кафка», «Гоголь-центр»
20:00
Драматург Валерий Печейкин написал на основе биографии Кафки абсурдную пьесу, которую поставил Кирилл Серебренников.
Опера «Галантная Индия», Парижская национальная опера
До 9 октября Парижская опера будет показывает «Галантную Индию» Рамо в постановке Клемана Кожитора, дирижер – Леонардо Гарсия Аларкон.
Опера «Евгений Онегиин», Komishe Oper
До 27 июля берлинская Komishe Oper открыла доступ к опере Петра Чайковского «Евгений Онегин» в постановке Барри Коски.
Кино и сериалы
«Валерия»
Испанский сериал с Дианой Гомес из «Бумажного дома» о творческом и личном кризисе писательницы Валерии и трех ее подругах. Если на ум пришли аналогии с «Сексом в большом городе», не гоните их – они тут совсем не лишние.
Еда
Капуста от Евгения Викентьева
Шеф-повар Hamlet&Jacks делится рецептом цветной капусты конфи с соусом из ферментированной черной смородины.
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