Интернет-программа в карантине: что смотреть и чему учиться с 18 по 24 мая

Лекции и образование

Лекция «Кто совершил революцию в звуке и почему дирижер не главный?»

19:00

Театр «Практика» в соцсетях проведет прямой эфир «Кто совершил революцию в звуке и почему дирижер не главный». Режиссер Юрий Квятковский поговорит с сооснователем фестиваля SOUND UP Евгенией Лассарь и музыковедом Владиславом Тарнопольским о новой иерархии музыкального мира.

Интервью и встречи

Беседа Дмитрия Быкова и Людмилы Улицкой

19:30

Писатели обсудят в рамках лектория «Прямая речь» пьесу Людмилы Евгеньевны «Чума», которую она написала в далеком 1979 году.

Дискуссия с участием режиссера Мило Рау

На официальном канале городского театра Гента на Vimeo смотрим онлайн-дискуссию художественного руководителя театра, режиссера Мило Рау с хорватским философом Сречко Хорватом — «Философский театр».

Фестивали

VK Fest

16:00

До 21 мая продолжается онлайн-марафон соцсети «ВКонтакте» с музыкой, лекциями и интервью.

Интервью и встречи

Видеопортрет режиссера Луки Гуаданьино

На сайте Walker art выложены видеоинтервью известных режиссеров. Среди них – автор «Зови меня своим именем» и ремейка «Суспирии» Лука Гуаданьино.

Искусство

Панельная дискуссия «Переосмысление музеев (Reimagining Museums)»

20:00

В Международный день музеев специалисты, в том числе Михаил Борисович Пиотровский, обсудят роль музеев как места гражданской активности, вдохновения и восстановления в эпоху пандемии.

Театр

Опера «Набукко», Метрополитен-опера

2:30 (мск)

Метрополитен-опера покажет архивную видеозапись оперы Джузеппе Верди «Набукко» в постановке Элайджи Мошински, дирижер – Джеймс Ливайн. Партии исполняют – Людмила Монастырская, Джейми Бартон, Пласидо Доминго, Дмитрий Белосельский и Рассел Томас. Запись доступна еще 23 часа.

Спектакль «Обыкновенная история», «Гоголь-центр»

15:00

Постановка Кирилла Серебренникова по роману Гончарова, действие которого перенесено в современную столицу. В главных ролях – Алексей Агранович и Филипп Авдеев.

Лаборатория «Дауны комментируют мир», «Электротеатр Станиславский»

16:00

«Электротеатр Станиславский» проведет показ видеодокументации лабораторных проектов Бориса Юхананова, где артисты с синдромом Дауна комментируют Евангелие, а также размышляют о телевидении, берут друг у друга интервью и ведут репортажи.

Моноспектакль «Концерт Саши Черного для фортепиано с оркестром», Санкт-Петербургский музей театрального и музыкального искусства

19:00

В понедельник Музей театрального и музыкального искусства покажет запись моноспектакля Алексея Девотченко (актера не стало в 2014 году). Поставил его худрук «Мастерской» Григорий Козлов.

Опера «Гибель богов», Венская опера

19:00 (мск)

Венская опера откроет доступ к опере Рихарда Вагнера «Гибель богов» в постановке Свена-Эрика Бехтольфа, дирижер – Петер Шнайдер. В ролях – Штефан Винке, Петра Лэнг, Регина Ханглер и Фальк Штрукманн. Запись доступна еще 72 часа.

Спектакль «Преступление и наказание», Театр имени Ленсовета

19:00

Театр имени Ленсовета начнет неделю показом спектакля Сергея Волкова по роману Федора Достоевского. Художественный руководитель постановки — Юрий Бутусов.

Опера «Тоска», Волгоградский государственный театр

19:00

Проект «Большие гастроли-онлайн» покажет оперу Джакомо Пуччини «Тоска» в постановке Иркина Габитова и художника Вячеслава Окунева, дирижер – Фабио Мастранжело.

Спектакль «Встреча», театральная компания Complicite

19:30

Настоящий маст си – постановка Саймона МакБерни по книге Попеску «Лучезарная Амазонка», в которой он же играет главную роль. Трансляцию проведет Берлинский театр «Шаубюне». Запись будет доступна до часу ночи 19 мая.

Спектакль «Скорбь(и) / Grief(s)», комеди Франсез

19:30 (мск)

Комеди Франсез проведет трансляцию спектакля Энн Кесслер по сценарию Ингмара Бергмана «Благие намерения» и пьесам «Кукольный дом» Генрика Ибсена и «Кто сильнее» Августа Стриндберга.

Спектакль «Любовь. Трилогия моей семьи. Часть первая», Театр Талия

20:00 (мск)

Гамбургский театр проведет трансляцию постановки Люка Персеваля по роману Эмиля Золя. Запись будет доступна еще сутки.

Спектакль «Все вокруг», театр «Практика»

До 18 мая театр «Практика» открыл доступ к спектаклю «Все вокруг» в постановке Виктора Алферова по текстам современных авторов — Веры Полозковой, Михаила Чевеги, Али Кудряшевой, Анны Русс, Анны Логвиновой, Даны Сидерос, Федора Сваровского. Исполняет их Алиса Гребенщикова.

Мода

Лекция «Картина, стиль, мода», Русский музей

Как костюм стал частью дизайна, что могу рассказать парадные портреты героев сталинского времени и как мода превратилась в арт-объект.

Кино и сериалы

«Не с первой попытки»

Обаятельный комедийный сериал про родительство с не самой смешной завязкой: бездетная пара не может завести ребенка и решает его усыновить. Но это не так быстро и просто, как им казалось. Супругов играют Рейф Сполл («Ритуал») и Эстер Смит («Молокососы»).

Концерты и музыка

Концерт «Концерты и симфония №7» Сергея Прокофьева

19:00

Мариинский театр покажет запись концертов №4, №2, №5 а также симфонии №7 Сергея Прокофьева в исполнении его оркестра. Дирижирует маэстро Валерий Гергиев.

Концерт Margosha и Горюнова

19:00

Бренд косметики запустил онлайн-фестиваль с отличным девичьим лайн-апом. В финале споют нео-соул певица Margosha и хип-хоп проект Горюнова (каждое выступление – по часу).

Еда

Дачная индейка от Дмитрия Решетникова

Шеф-повар Zazazu Дмитрий Решетников теперь тоже делится рецептами. Вот, например, грудка индейки с полбой, шпинатом и молодыми кабачками.

Спорт

Занятия от соцсети «ВКонтакте»

Социальная сеть «ВКонтакте» запустила платформу «Тренировки». На ней пользователи могут заниматься спортом под руководством профессиональных спортсменов, танцоров, фитнес-тренеров и хореографов.