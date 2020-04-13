Интернет-программа в карантине: что смотреть и чему научиться на неделе с 13 по 19 апреля

Лекции и образование

Курс по психолингвистики

Подготовленный междисциплинарной командой во главе с доктором биологических и филологических наук Татьяной Черниговской курс о языке как средстве мышления и коммуникации подойдет и студентам, и всем, кто интересуется, как устроена наша речь.

Интервью и встречи

Чтение рассказов Алисой Фрейндлих

19:00

Запущенный сегодня проект БДТ Digital готовит множество онлайн-контента. Например, чтение Алисой Бруновной Фрейндлих сборника рассказов Марианны Гончаровой «Записки из молескина».

Искусство

Дискуссия «Констатация дара»

19:00

В День мецената и благотворителя музей «Гараж» собирает круглый стол, чтобы на примере конкретных кейсов из разных эпох обсудить как формировались эти традиции в России.

Театр

Спектакль «Похороны Сталина», «Гоголь-центр»

15:00

Документальную постановку Кирилла Серебренникова с Юлией Ауг, Андреем Лошаком, Мариэттой Чудаковой, Гарри Бардиным и много кем еще увидеть точно стоит – это настоящая редкость, ее показывали только один раз.

Спектакль «Откровенные полароидные снимки», Театр им. Пушкина

18:00

Архивный спектакль Кирилла Серебренникова по пьесе Марка Равенхилла с Юрием Чурсиным и Викторией Исаковой.

Спектакль «Земля», Александринский театр

19:00

Режиссер Максим Диденко осмысляет кинопоэму Александра Довженко «Земля» 1930 года с композитором Иваном Кушниром и нидерландской хореографом Селией Амаде, придумавшей пластическую партитуру из спортивных игр и бытовых жестов.

Мода

Лекция «Легендарная революция роскоши, женственности, космоса и секса: Кристиан

Диор и Ив Сен Лоран»



Изучаем особенности моды 40-х, 50-х и 60-х, узнаем историю создания New Look и обсуждаем самые яркие образы легендарных символов того времени.

Кино и сериалы

«Беги»

Полижанровый и лихой сериал от создательниц «Дряни» и «Убивая Еву» о том, что выходить из комнаты – это совершать ошибку. Подробнее здесь.

Концерты и музыка

Фестиваль #минусвирус

12:00

До поздней ночи будет продолжаться онлайн-марафон в поддержку врачей. Участники – от Бориса Гребенщикова и Юрия Шевчука до группы «Сегодняночью», Геннадия Смирнова и Антона Адасинского.

Еда

Интервью с шефами от «Завтрак шефа»

Форум «Завтрак шефа» запустил в Instagram прямые эфиры с известными российскими поварами, которые после выкладывает в YouTube.