«Собака.ru» составила подробную программу по дням недели, что посмотреть, чему научиться и кого слушать на этой неделе: от спектакля «Человек из Подольска» с Дмитрием Лысенковым до онлайн-марафона от фестиваля Dance Open и чтения рассказов про молескин Алисой Фрейндлих.
Интернет-программа в карантине: что смотреть и чему научиться на неделе с 13 по 19 апреля
Понедельник, 13 апреля
Лекции и образование
Курс по психолингвистики
Подготовленный междисциплинарной командой во главе с доктором биологических и филологических наук Татьяной Черниговской курс о языке как средстве мышления и коммуникации подойдет и студентам, и всем, кто интересуется, как устроена наша речь.
Интервью и встречи
Чтение рассказов Алисой Фрейндлих
19:00
Запущенный сегодня проект БДТ Digital готовит множество онлайн-контента. Например, чтение Алисой Бруновной Фрейндлих сборника рассказов Марианны Гончаровой «Записки из молескина».
Искусство
Дискуссия «Констатация дара»
19:00
В День мецената и благотворителя музей «Гараж» собирает круглый стол, чтобы на примере конкретных кейсов из разных эпох обсудить как формировались эти традиции в России.
Театр
Спектакль «Похороны Сталина», «Гоголь-центр»
15:00
Документальную постановку Кирилла Серебренникова с Юлией Ауг, Андреем Лошаком, Мариэттой Чудаковой, Гарри Бардиным и много кем еще увидеть точно стоит – это настоящая редкость, ее показывали только один раз.
Спектакль «Откровенные полароидные снимки», Театр им. Пушкина
18:00
Архивный спектакль Кирилла Серебренникова по пьесе Марка Равенхилла с Юрием Чурсиным и Викторией Исаковой.
Спектакль «Земля», Александринский театр
19:00
Режиссер Максим Диденко осмысляет кинопоэму Александра Довженко «Земля» 1930 года с композитором Иваном Кушниром и нидерландской хореографом Селией Амаде, придумавшей пластическую партитуру из спортивных игр и бытовых жестов.
Мода
Лекция «Легендарная революция роскоши, женственности, космоса и секса: Кристиан
Диор и Ив Сен Лоран»
Изучаем особенности моды 40-х, 50-х и 60-х, узнаем историю создания New Look и обсуждаем самые яркие образы легендарных символов того времени.
Кино и сериалы
«Беги»
Полижанровый и лихой сериал от создательниц «Дряни» и «Убивая Еву» о том, что выходить из комнаты – это совершать ошибку. Подробнее здесь.
Концерты и музыка
Фестиваль #минусвирус
12:00
До поздней ночи будет продолжаться онлайн-марафон в поддержку врачей. Участники – от Бориса Гребенщикова и Юрия Шевчука до группы «Сегодняночью», Геннадия Смирнова и Антона Адасинского.
Еда
Интервью с шефами от «Завтрак шефа»
Форум «Завтрак шефа» запустил в Instagram прямые эфиры с известными российскими поварами, которые после выкладывает в YouTube.
Вторник, 14 апреля
Лекции и образование
Лекция Льва Лурье
19:30
С 7 апреля по вторникам слушаем онлайн-лекции Льва Яковлевича из юбилейного цикла в честь его 70-летия. Вторая – про революционеров и силовиков. Подробнее здесь.
Интервью и встречи
Интервью Фрола Буримского
19:00
В прямой эфир Instagram «Собака.ru» выйдет директор «Моды и искусства» Ксения Гощицкая и дизайнер Фрол Буримский – бывший бренд-директор Ulyana Sergeenko запустивший собственную марку.
Беседа Бориса Юхананова и Хайнера Гёббельса
19:00
Электротеатр Станиславский посвятит эту неделю режиссеру Хайнеру Гёббельсу. Так, во вторник покажут его беседу с худруком театра Борисом Юханановым.
Искусство
Онлайн-экскурсия «Жители Рима и их портреты», Эрмитаж
13:00
Вместе с Александром Бутягиным, заведующим сектором Северного Причерноморья Отдела Античного мира, зрители попробуют увидеть за мраморными лицами живых людей, от которых нас отделяют почти два тысячелетия.
Театр
Спектакль «Братья и сестры» (1 часть), МДТ – Театр Европы
19:00
В многофигурной постановке-эпосе Льва Додина участвуют все ведущие актеры МДТ – но наша любимица Елизавета Боярская в роли Варвары Иняхиной.
Спектакль «Невский проспект. Городские этюды», Александринский театр
19:00
Проект под руководством Валерия Фокинна создавала целая творческая группа: от режиссеров и драматургов Дмитрия Егорова, Алексея Забегина и Владимира Антипова, Александра Артемова и Дмитрия Юшкова до художника Семена Пастуха и композитора Настасьи Хрущевой.
Балет «Кармина Бурана», Большой театр Женевы
19:00
С 14 апреля стартует онлайн-марафон фестиваля Dance open. Начнут с Клода Брюмашона и «Кармина Бурана».
Балет «Бахчисарайский фонтан», Мариинский театр
19:00
Хореографическая поэма по мотивам поэмы Пушкина. Князь Адам – Андрей Яковлев
Мария – Анастасия Матвиенко, Вацлав – Ксандер Париш, Гирей – Роман Беляков, Зарема – Виктория Терёшкина, Нурали – Григорий Попов.
Балет The Statement («Заявление», 2016), NDT
До 17 апреля на сайте NDT в рамках карантинных щедростей доступна запись балета The Statement («Заявление») в хореограции Кристал Пайт.
Мода
Паблик-ток о будущем модной индустрии
19:00
В аккаунте Prada креативный директор Google Arts & Culture Памела
Голбин и журналист Александр Фьюри расскажут, что будет с
фэшн-индустрией в будущем. https://www.instagram.com/prada/
Кино и сериалы
«Зулейха открывает глаза»
Это все-таки свершилось – на телеканале «Россия» стартовала сериальная экранизация романа Гузели Яхиной с Чулпан Хаматовой в заглавной роли.
Концерты и музыка
Концерт Монеточки
20:00
Лиза Монеточка пишет новый альбом и проведет стрим домашнего концерта – почти, как в начале ее карьеры.
Концерт Эрики Лундмоен
Российская этно-соул певица с норвежскими корнями спела в прямом эфире. Запись смотрим здесь.
Еда
Азиатский куриный суп от Дэвида Чанга
Известный американский шеф-повар Дэвид Чанг – один из создателей классного сериала про еду «Ugly Delicious» учит готовить китайский рамен с курицей.
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Рената Литвинова
Среда, 15 апреля
Лекции и образование
Реализм и мистицизм в русской литературе Серебряного века
Литературовед, доктор филологических наук и профессор СПбГУ Борис Валентинович Аверин на основе курса своих лекций записал аудиоподкаст про Серебряный век.
Интервью и встречи
Чтение рассказов Ренаты Литвиновой
Рената Литвинова проводит Instagram-чтения своих рассказов. Смотреть все части можно в IGTV.
Искусство
Лекция «Творчество Симона Ушакова», Третьяковская галерея
12:00
Иконописец Семен Ушаков был любимцем царя Алексея Михайловича (отца Петра I) и настоящим мультимедиа-ниндзя своего времени, основавший в Москве гравировальные мастерские.
Трансляция экскурсии по Дому Мельникова
13:00
Музей архитектуры им. Щусева проведет в аккаунте в Instagram экскурсию в прямом эфире из столичного Дома Мельникова.
Виртуальная экскурсия «Платки и шали в собрании Русского музея»
16:30
Главный аксессуар весны 2020 года — тканевая маска, однако не стоит забывать про традиционный платок, которыми тоже можно прикрыться, а за вдохновением обратиться к сотрудникам отдела народного искусства Русского музея, которые онлайн покажут лучшие экземпляры коллекции.
Театр
Спектакль «Снегурочка», Театр на Таганке
19:00
Режиссер Денис Азаров показывает диссонанс внутреннего мира Снегурочки с реальностью. Ему помогают художник Алексей Трегубов и композитор Иван Кушнир.
Спектакль «Невский проспект. Городские этюды», Александринский театр
19:00
Проект под руководством Валерия Фокинна создавала целая творческая группа: от режиссеров и драматургов Дмитрия Егорова, Алексея Забегина и Владимира Антипова, Александра Артемова и Дмитрия Юшкова до художника Семена Пастуха и композитора Настасьи Хрущевой.
Балетный перфоманс Noetic, GöteborgsOperans
До 16 апреля ловим запись перфоманса Noetic в хореографии Сили Ларби Шеркауи.
Мода
Подкаст «Советские модельеры»
Как модельеры СССР меняли отношение послереволюционного общества к
фэшн-сфере, создавая самобытную одежду, признаваемую за рубежом.
Кино и сериалы
«Алиса»
20:00
Мини-сериал про пассажиров с Ириной Горбачевой в роли таксиста в среду покажут в ее же компании, а также Тимура Бекмамбетова и других создателей проекта.
Еда
Рецепты любимых блюд Синди Шерман, Поля Сезана и Клода Моне
Крупнейший в Швейцарии Базельский художественный музей в своем Instagram теперь публикует рецепты любимых блюд художников из своей коллекции: есть омлет Поля Сезанна, ньокки Синди Шерман и, например, баклажаны с томатами Клода Моне.
Четверг, 16 апреля
Лекции и образование
Франция эпохи Сартра, Годара и Брижит Бардо
Междисциплинарный курс – микс из литературы, философии и кино Франции 1950–60-х: все, чем жила страна – от культа Брижит Бардо и кинодебюта Жан-Люка Годара до студенческих протестов.
Интервью и встречи
Беседа Хайнера Гёббельса, Александра Маноцкова и Владимира Горлинского
19:00
В рамках недели Хайнера Гёббельса в Электротеатре Станиславский сам режиссер и композиторы Александр Маноцков и Владимир Горлинский обсудят тему «Действие как музыка».
Паблик-ток с Джоанной Стингрей
Американская музыка советского рока о том, как дружила с Цоем, Гребенщиковым и Курехиным.
Театр
Спектакль «Минетти», Театр им. Вахтангова
19:00
Версия Римаса Туминаса пьесы малоизвестного в России драматургаТомаса Бернхарда с Владимиром Симоновым, Людмилой Максаковой и многими другими.
Спектакль «Братья и сестры» (2 часть), МДТ – Театр Европы
19:00
В многофигурной постановке-эпосе Льва Додина участвуют все ведущие актеры МДТ – но наша любимица Елизавета Боярская в роли Варвары Иняхиной.
Спектакль «Петербург», Александринский театр
19:00
В эпичном спектакле Андрея Могучего задействовано 160 человек, в том числе Николай Мартон и Светлана Смирнова.
Опера «Пиковая дама», Мариинский театр
19:00
За дирижерским пультом в знаменитой опере Чайковского – маэстро Валерий Гергиев. Герман – Максим Аксёнов, граф Томский – Роман Бурденко, князь Елецкий – Владислав Сулимский, графиня – Мария Максакова.
Мода
Онлайн-курс «История моды: от Древнего Египта до наших дней»
На платформе «Синхронизация» загружен онлайн-курс из 8 лекции: как выживали и
работали французские Модные дома во время Второй мировой, когда появилось понятие «от кутюр» и почему кроссовки стали самой востребованной обувью.
Кино и сериалы
«Убивая Еву», 3 сезон
Пассивная агрессия, юмор и взлом жанра шпионского сериала – все, что мы так любим в третьем сезоне культового проекта.
Концерты и музыка
Концерт Дмитрия Маслеева, Пермская филармония
19:00
Пианист Дмитрий Маслеев исполнит Сонату № 3 До мажор Бетховена, две одночастные сонаты Прокофьева раннего периода и ноктюрны Шопена.
Концерт «Бенефис альта. К юбилею Юрия Башмета», Ярославская государственная филармония
19:00
В программе – Квинтет Брамса в переложении Юрия Башмета для солирующего альта и струнных, «Глория» Кузьмы Бодрова для альта, хора и струнных, «Адажио» Игоря Райхельсона, Концерт на троих Альфреда Шнитке и мировая премьера пьесы для альта и струнных Сергея Невского.
Еда
Cырники с лимонными дольками Алексея Каневского
Шеф-повар Smoke BBQ учит готовить свои фирменные сырники с сюрпризом.
Пятница, 17 апреля
Лекции и образование
Cinema Studies
Восемь лекций философа и культуролога Александра Павлова, автора отличных книг и Telegram-канала «Постыдное удовольствие».
Лекция «Иконография воскресения Христова», Русский музей
16:30
Кандидат исторических наук и старший научный сотрудник отдела Древнерусского искусства П.В. Западалова перед Пасхой расскажет, как русские иконописцы интерпретировали главный для христиан сюжет.
Онлайн-бар «На районе», Институт исследования стрит-арта
19:00
На этот раз встретятся уличные художники из Москвы Tet9I (Тетя) и Олег Кузнецов, а также куратор Анна Нистратова и со-основательницы творческого объединения АРТМОССФЕРА Сабина Чагина и Юлия Василенко.
Интервью и встречи
Интервью с Покрасом Лампасом
В прямом эфире Instagram «Собака.ru» о том, как быть искусству в самоизоляции директору «Моды и искусства» Ксении Гощицкой расскажет Покрас Лампас.
Театр
Спектакль «Макс Блэк, или 62 способа подпереть голову рукой», Электротеатр Станиславский
17:00
В этой постановке Хайнера Гёббельса перформеры, звук, свет и пиротехника создают на сцене магическое полотно. https://vk.com/electrotheatre
Спектакль «Безумный день, или женитьба Фигаро», Театр им. Вахтангова
19:00
В постановке Владимира Мирзоева графа Альмавива играет Максим Суханов, его камердинера-трикстера Фигаро – Леонид Бичевин.
Спектакль «Петербург», Александринский театр
19:00
В эпичном спектакле Андрея Могучего задействовано 160 человек, в том числе Николай Мартон и Светлана Смирнова.
Мода
Лекция «Мода в советской литературе 1920-х»
Проводим пятницу за изучением лекций колумниста «Собака.ru» и историка моды Мэган Виртенен на сайте историямоды.рф.
Кино и сериалы
Coachella: 20 Years In The Desert
Документальный фильм о культовом фестивале Coachella. В съемках участвовали Билли Айлиш, Канье Уэст, Мадонна, Björk, The White Stripes, Moby, Beck, Radiohead и многие другие.
Еда
Интервью с шефами и рестораторами Анны Коварской
Гастрономический журналист Анна Коварская в ежедневном режиме берет интервью у заметных деятелей ресторанной индустрии.
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Дмитрий Лысенков
Суббота, 18 апреля
Лекции и образование
Антропология чувств
Лекции антрополога Марии Пироговской посвящены не только зрению, слуху, вкусу, обонянию и осязанию, но и тем чувствам, о которых вы и не подозревали. Не менее захватывающие тут бонусные материалы: например, исследование, чего больше в прозе Булгакова – водки или колбасы, черного или желтого.
Искусство
Онлайн-экскурсия в Золотую кладовую, Эрмитаж
13:00
В самое сложнодоступное для посещения место Эрмитажа — Золотую кладовую — теперь можно попасть онлайн. Зрителям покажу Клад Хана Кубрата, где было обнаружено около 800 вещей из золота (25 кг) и серебра (50 кг) – сосуды, оружие, детали конской упряжи, поясные наборы, украшения со вставками из стекла и драгоценных камней и монеты.
Запись монтажных работ в зале Ильи Репина, Третьяковская галерея
В выходной приятно посмотреть, как работают другие: Третьяковская галерея выложила в сеть двухчасовой перформанс, во время которого сотрудники молча развешивают работы Репина, приехавшие с ретроспективы в Русском музее.
Перформативная акция «Тающий апокалипсис»
17:00
В процессе акции режиссеры Хайнер Гёббельс, Теодорос Терзопулос и Ромео Кастеллуччи вступят в диалог с Борисом Юханановым в процессе нанесения воды кисточкой на небольшую каменную доску.
Театр
Спектакль «Человек из Подольска», Театр «Приют комедианта»
18:00
Экзистенциальный допрос Дмитрия Лысенкова в роли Человека из Подольска смотрим в эту суббботу в соцсетях театра.
Спектакль «Зимняя сказка», МДТ – Театр Европы
19:00
Постановка британца Деклана Доннеллана с Петром Семаком, Владимиром Захарьевым и Натальей Акимовой получил престижную Театральную премию им.Лоуренса Оливье.
Кино и сериалы
«Чудотворцы»
Комедийный сериал о божественной (в прямом смысле) корпорации со Стивом Бушеми и Дэниелом Рэдклиффом.
Рецепт панеттоне от Дзаго Мирко
Панеттоне – миланский аналог нашего кулича. В Италии его принято есть на Рождество, а не на Пасху, но тем не менее – вот отличный рецепт от шеф-повара Дзаго Мирко.
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Ника Белоцерковская
Воскресенье, 19 апреля
Искусство
Проект «100 способов прожить минуту», Пушкинский музей
Один из главных музеев страны ударился в метафизику: на страницах нового проекта можно изучить рассказы художников, кураторов и искусствоведов о произведениях искусства, главная тема которых – замедление времени или уединение. От Бартоломео Мурильо до Яна Фабра.
Театр
Опера «Адриана Лекуврер», Метрополитен-опера
02:30 (мск)
История великой трагической актрисы, ее знатного возлюбленного и властной соперницы в барочных интерьерах. Заглавная партия – у дивы Анны Нетребко. Запись будет доступна до 1:30 21 апреля.
Спектакль «Бубен верхнего мира», Театр им. Пушкина
18:00
Марина Брусникина поставила рассказы Виктора Пелевина с Алексеем Рахмановым, Екатериной Клочковой и много кем еще в главных ролях.
Спектакль «Пиковая дама», Театр им. Вахтангова
19:00
В воскресенье смотрим пушкинскую драму в постановке Петра Наумовича Фоменко – с Юлией Рутберг, Людмилой Максаковой и Евгением Князевым.
Мода
Лекция «Парфюмерные дома первой мировой и 20-х гг. слияние с модной
индустрией»
Все о моде первой половины 20-ого века, работах дизайнера Поля Пуаре, новых
силуэтах и парфюмерных линиях модных домов Lanvin и Jean Patou – в
видеолекции Российской национальной библиотеки.
Кино и сериалы
«Это я»
На платформе Start вышел последний законченный проект погибшего в ЦАР режиссера Александра Расторгуева – захватывающий и по-настоящему живой документальный сериал о восьми российских женщинах.
Еда
Баранья нога в зеленом масле
Великий рецепт для праздничного воскресного обеда от Ники Белоцерковской и Алексея Зимина. При всей монументальности блюдо потребует от вас минимум усилий.
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