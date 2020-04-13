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Интернет-программа в карантине: что смотреть и чему научиться на неделе с 13 по 19 апреля

«Собака.ru» составила подробную программу по дням недели, что посмотреть, чему научиться и кого слушать на этой неделе: от спектакля «Человек из Подольска» с Дмитрием Лысенковым до онлайн-марафона от фестиваля Dance Open и чтения рассказов про молескин Алисой Фрейндлих.

Пн 13 апреля Вт 14 апреля Ср 15 апреля Чт 16 апреля Пт 17 апреля Сб 18 апреля Вс 19 апреля

  • Алиса Бруновна Фрейндлих

  • Спектакль «Земля»

Понедельник, 13 апреля

Лекции и образование

Курс по психолингвистики

Подготовленный междисциплинарной командой во главе с доктором биологических  и филологических наук Татьяной Черниговской курс о языке как средстве мышления и коммуникации подойдет и студентам, и всем, кто интересуется, как устроена наша речь. 

Интервью и встречи

Чтение рассказов Алисой Фрейндлих

19:00

Запущенный сегодня проект БДТ Digital готовит множество онлайн-контента. Например, чтение Алисой Бруновной Фрейндлих сборника рассказов Марианны Гончаровой «Записки из молескина».

Искусство

Дискуссия «Констатация дара»

19:00

В День мецената и благотворителя музей «Гараж» собирает круглый стол, чтобы на примере конкретных кейсов из разных эпох обсудить как формировались эти традиции в России.

Театр

Спектакль «Похороны Сталина», «Гоголь-центр»

15:00

Документальную постановку Кирилла Серебренникова с Юлией Ауг, Андреем Лошаком, Мариэттой Чудаковой, Гарри Бардиным и много кем еще увидеть точно стоит – это настоящая редкость, ее показывали только один раз.  

Спектакль «Откровенные полароидные снимки», Театр им. Пушкина

18:00

Архивный спектакль Кирилла Серебренникова по пьесе Марка Равенхилла с Юрием Чурсиным и Викторией Исаковой. 

Спектакль «Земля», Александринский театр

19:00

Режиссер Максим Диденко осмысляет кинопоэму Александра Довженко «Земля» 1930 года с композитором Иваном Кушниром и нидерландской хореографом Селией Амаде, придумавшей пластическую партитуру из спортивных игр и бытовых жестов. 

Мода

Лекция «Легендарная революция роскоши, женственности, космоса и секса: Кристиан
Диор и Ив Сен Лоран»

Изучаем особенности моды 40-х, 50-х и 60-х, узнаем историю создания New Look и обсуждаем самые яркие образы легендарных символов того времени. 

Кино и сериалы

«Беги»

Полижанровый и лихой сериал от создательниц «Дряни» и «Убивая Еву» о том, что выходить из комнаты – это совершать ошибку. Подробнее здесь. 

Концерты и музыка

Фестиваль  #минусвирус

12:00

До поздней ночи будет продолжаться онлайн-марафон в поддержку врачей. Участники – от Бориса Гребенщикова и Юрия Шевчука до группы «Сегодняночью», Геннадия Смирнова и Антона Адасинского. 

Еда

Интервью с шефами от «Завтрак шефа»

Форум «Завтрак шефа» запустил в Instagram прямые эфиры с известными российскими поварами, которые после выкладывает в YouTube

  • Лев Яковлевич Лурье

  • «Зулейха открывает глаза»

Вторник, 14 апреля

Лекции и образование

Лекция Льва Лурье

19:30

С 7 апреля по вторникам слушаем онлайн-лекции Льва Яковлевича из юбилейного цикла в честь его 70-летия. Вторая – про революционеров и силовиков. Подробнее здесь

Интервью и встречи

Интервью Фрола Буримского

19:00

В прямой эфир Instagram «Собака.ru» выйдет директор «Моды и искусства» Ксения Гощицкая и дизайнер Фрол Буримский – бывший бренд-директор Ulyana Sergeenko запустивший собственную марку.

Беседа Бориса Юхананова и Хайнера Гёббельса

19:00

Электротеатр Станиславский посвятит эту неделю режиссеру Хайнеру Гёббельсу. Так, во вторник покажут его беседу с худруком театра Борисом Юханановым. 

Искусство

Онлайн-экскурсия «Жители Рима и их портреты», Эрмитаж

13:00 

Вместе с Александром Бутягиным, заведующим сектором Северного Причерноморья Отдела Античного мира, зрители попробуют увидеть за мраморными лицами живых людей, от которых нас отделяют почти два тысячелетия.

Театр

Спектакль «Братья и сестры» (1 часть), МДТ – Театр Европы

19:00

В многофигурной постановке-эпосе Льва Додина участвуют все ведущие актеры МДТ – но наша любимица Елизавета Боярская в роли Варвары Иняхиной. 

Спектакль «Невский проспект. Городские этюды», Александринский театр

19:00

Проект под руководством Валерия Фокинна создавала целая творческая группа: от режиссеров и драматургов Дмитрия Егорова, Алексея Забегина и Владимира Антипова, Александра Артемова и Дмитрия Юшкова до художника Семена Пастуха и композитора Настасьи Хрущевой.

Балет «Кармина Бурана», Большой театр Женевы

19:00

С 14 апреля стартует онлайн-марафон фестиваля Dance open. Начнут с Клода Брюмашона и «Кармина Бурана».

Балет «Бахчисарайский фонтан», Мариинский театр

19:00

Хореографическая поэма по мотивам поэмы Пушкина. Князь Адам – Андрей Яковлев
Мария – Анастасия Матвиенко, Вацлав – Ксандер Париш, Гирей – Роман Беляков, Зарема – Виктория Терёшкина, Нурали – Григорий Попов.

Балет The Statement («Заявление», 2016), NDT

До 17 апреля на сайте NDT в рамках карантинных щедростей доступна запись балета The Statement («Заявление») в хореограции Кристал Пайт. 

Мода

Паблик-ток о будущем модной индустрии

19:00

В аккаунте Prada креативный директор Google Arts & Culture Памела
Голбин и журналист Александр Фьюри расскажут, что будет с
фэшн-индустрией в будущем. https://www.instagram.com/prada/

Кино и сериалы

«Зулейха открывает глаза»

Это все-таки свершилось – на телеканале «Россия» стартовала сериальная экранизация романа Гузели Яхиной с Чулпан Хаматовой в заглавной роли.

Концерты и музыка

 

Концерт Монеточки

20:00

Лиза Монеточка пишет новый альбом и проведет стрим домашнего концерта – почти, как в начале ее карьеры. 

Концерт Эрики Лундмоен

Российская этно-соул певица с норвежскими корнями спела в прямом эфире. Запись смотрим здесь

Еда

Азиатский куриный суп от Дэвида Чанга

Известный американский шеф-повар Дэвид Чанг – один из создателей классного сериала про еду «Ugly Delicious» учит готовить китайский рамен с курицей. 

  • Рената Литвинова

Среда, 15 апреля

Лекции и образование

Реализм и мистицизм в русской литературе Серебряного века

Литературовед, доктор филологических наук и профессор СПбГУ Борис Валентинович Аверин на основе курса своих лекций записал аудиоподкаст про Серебряный век. 

Интервью и встречи

Чтение рассказов Ренаты Литвиновой

Рената Литвинова проводит Instagram-чтения своих рассказов. Смотреть все части можно в IGTV.

Искусство

Лекция «Творчество Симона Ушакова», Третьяковская галерея

12:00

Иконописец Семен Ушаков был любимцем царя Алексея Михайловича (отца Петра I) и настоящим мультимедиа-ниндзя своего времени, основавший в Москве гравировальные мастерские.

Трансляция экскурсии по Дому Мельникова

13:00

Музей архитектуры им. Щусева проведет в аккаунте в Instagram экскурсию в прямом эфире из столичного Дома Мельникова. 

Виртуальная экскурсия «Платки и шали в собрании Русского музея»

16:30

Главный аксессуар весны 2020 года — тканевая маска, однако не стоит забывать про традиционный платок, которыми тоже можно прикрыться, а за вдохновением обратиться к сотрудникам отдела народного искусства Русского музея, которые онлайн покажут лучшие экземпляры коллекции.

Театр

Спектакль «Снегурочка», Театр на Таганке

19:00

Режиссер Денис Азаров показывает диссонанс внутреннего мира Снегурочки с реальностью. Ему помогают художник Алексей Трегубов и композитор Иван Кушнир. 

Спектакль «Невский проспект. Городские этюды», Александринский театр

19:00

Проект под руководством Валерия Фокинна создавала целая творческая группа: от режиссеров и драматургов Дмитрия Егорова, Алексея Забегина и Владимира Антипова, Александра Артемова и Дмитрия Юшкова до художника Семена Пастуха и композитора Настасьи Хрущевой.

Балетный перфоманс Noetic, GöteborgsOperans

До 16 апреля ловим запись перфоманса Noetic в хореографии Сили Ларби Шеркауи.

Мода

Подкаст «Советские модельеры»

Как модельеры СССР меняли отношение послереволюционного общества к
фэшн-сфере, создавая самобытную одежду, признаваемую за рубежом. 

Кино и сериалы

«Алиса»

20:00

Мини-сериал про пассажиров с Ириной Горбачевой в роли таксиста в среду покажут в ее же компании, а также Тимура Бекмамбетова и других создателей проекта. 

Еда

Рецепты любимых блюд Синди Шерман, Поля Сезана и Клода Моне

Крупнейший в Швейцарии Базельский художественный музей в своем Instagram теперь публикует рецепты любимых блюд художников из своей коллекции: есть омлет Поля Сезанна, ньокки Синди Шерман и, например, баклажаны с томатами Клода Моне.

  • Джоанна Стингрей

  • «Убивая Еву»

Четверг, 16 апреля

Лекции и образование

Франция эпохи Сартра, Годара и Брижит Бардо

Междисциплинарный курс – микс из литературы, философии и кино Франции 1950–60-х: все, чем жила страна – от культа Брижит Бардо и кинодебюта Жан-Люка Годара до студенческих протестов. 

Интервью и встречи

Беседа Хайнера Гёббельса, Александра Маноцкова и Владимира Горлинского

19:00

В рамках недели Хайнера Гёббельса в Электротеатре Станиславский сам режиссер и композиторы Александр Маноцков и Владимир Горлинский обсудят тему «Действие как музыка».   

Паблик-ток с Джоанной Стингрей

Американская музыка советского рока о том, как дружила с Цоем, Гребенщиковым и Курехиным.

Театр

Спектакль «Минетти», Театр им. Вахтангова

19:00

Версия Римаса Туминаса пьесы малоизвестного в России драматургаТомаса Бернхарда с Владимиром Симоновым, Людмилой Максаковой и многими другими. 

Спектакль «Братья и сестры» (2 часть), МДТ – Театр Европы

19:00

В многофигурной постановке-эпосе Льва Додина участвуют все ведущие актеры МДТ – но наша любимица Елизавета Боярская в роли Варвары Иняхиной. 

Спектакль «Петербург», Александринский театр

19:00

В эпичном спектакле Андрея Могучего задействовано 160 человек, в том числе Николай Мартон и Светлана Смирнова. 

Опера «Пиковая дама», Мариинский театр

19:00

За дирижерским пультом в знаменитой опере Чайковского – маэстро Валерий Гергиев. Герман – Максим Аксёнов, граф Томский – Роман Бурденко, князь Елецкий – Владислав Сулимский, графиня – Мария Максакова. 

Мода

Онлайн-курс «История моды: от Древнего Египта до наших дней»

На платформе «Синхронизация» загружен онлайн-курс из 8 лекции: как выживали и
работали французские Модные дома во время Второй мировой, когда появилось понятие «от кутюр» и почему кроссовки стали самой востребованной обувью. 

Кино и сериалы

«Убивая Еву», 3 сезон

Пассивная агрессия, юмор и взлом жанра шпионского сериала – все, что мы так любим в третьем сезоне культового проекта.

Концерты и музыка

Концерт Дмитрия Маслеева, Пермская филармония

19:00

Пианист Дмитрий Маслеев исполнит Сонату № 3 До мажор Бетховена, две одночастные сонаты Прокофьева раннего периода и ноктюрны Шопена.  

Концерт «Бенефис альта. К юбилею Юрия Башмета», Ярославская государственная филармония

19:00

В программе – Квинтет Брамса в переложении Юрия Башмета для солирующего альта и струнных, «Глория» Кузьмы Бодрова для альта, хора и струнных, «Адажио» Игоря Райхельсона, Концерт на троих Альфреда Шнитке и мировая премьера пьесы для альта и струнных Сергея Невского. 

Еда

Cырники с лимонными дольками Алексея Каневского

Шеф-повар Smoke BBQ учит готовить свои фирменные сырники с сюрпризом.

Пятница, 17 апреля

Лекции и образование

Cinema Studies

Восемь лекций философа и культуролога Александра Павлова, автора отличных книг и Telegram-канала «Постыдное удовольствие». 

Лекция «Иконография воскресения Христова», Русский музей

16:30

Кандидат исторических наук и старший научный сотрудник отдела Древнерусского искусства П.В. Западалова перед Пасхой расскажет, как русские иконописцы интерпретировали главный для христиан сюжет. 

Онлайн-бар «На районе», Институт исследования стрит-арта

19:00

На этот раз встретятся уличные художники из Москвы Tet9I (Тетя) и Олег Кузнецов, а также куратор Анна Нистратова и со-основательницы творческого объединения АРТМОССФЕРА Сабина Чагина и Юлия Василенко. 

Интервью и встречи

Интервью с Покрасом Лампасом

В прямом эфире Instagram «Собака.ru» о том, как быть искусству в самоизоляции директору «Моды и искусства» Ксении Гощицкой расскажет Покрас Лампас.

Театр

Спектакль «Макс Блэк, или 62 способа подпереть голову рукой», Электротеатр Станиславский

17:00

В этой постановке Хайнера Гёббельса перформеры, звук, свет и пиротехника создают на сцене магическое полотно. https://vk.com/electrotheatre

Спектакль «Безумный день, или женитьба Фигаро», Театр им. Вахтангова

19:00

В постановке Владимира Мирзоева графа Альмавива играет Максим Суханов, его камердинера-трикстера Фигаро – Леонид Бичевин. 

Спектакль «Петербург», Александринский театр

19:00

В эпичном спектакле Андрея Могучего задействовано 160 человек, в том числе Николай Мартон и Светлана Смирнова. 

Мода

Лекция «Мода в советской литературе 1920-х»

Проводим пятницу за изучением лекций колумниста «Собака.ru» и историка моды Мэган Виртенен на сайте историямоды.рф.

Кино и сериалы

Coachella: 20 Years In The Desert

Документальный фильм о культовом фестивале Coachella. В съемках участвовали Билли Айлиш, Канье Уэст, Мадонна, Björk, The White Stripes, Moby, Beck, Radiohead и многие другие. 

Еда

Интервью с шефами и рестораторами Анны Коварской

Гастрономический журналист Анна Коварская в ежедневном режиме берет интервью у заметных деятелей ресторанной индустрии. 

  • Дмитрий Лысенков

Суббота, 18 апреля

Лекции и образование

Антропология чувств

Лекции антрополога Марии Пироговской посвящены не только зрению, слуху, вкусу, обонянию и осязанию, но и тем чувствам, о которых вы и не подозревали. Не менее захватывающие тут бонусные материалы: например, исследование, чего больше в прозе Булгакова – водки или колбасы, черного или желтого. 

Искусство

Онлайн-экскурсия в Золотую кладовую, Эрмитаж

13:00

В самое сложнодоступное для посещения место Эрмитажа — Золотую кладовую — теперь можно попасть онлайн. Зрителям покажу Клад Хана Кубрата, где было обнаружено около 800 вещей из золота (25 кг) и серебра (50 кг) – сосуды, оружие, детали конской упряжи, поясные наборы, украшения со вставками из стекла и драгоценных камней и монеты.

Запись монтажных работ в зале Ильи Репина, Третьяковская галерея

В выходной приятно посмотреть, как работают другие: Третьяковская галерея выложила в сеть двухчасовой перформанс, во время которого сотрудники молча развешивают работы Репина, приехавшие с ретроспективы в Русском музее.

Перформативная акция «Тающий апокалипсис»

17:00

В процессе акции режиссеры Хайнер Гёббельс, Теодорос Терзопулос и Ромео Кастеллуччи вступят в диалог с Борисом Юханановым в процессе нанесения воды кисточкой на небольшую каменную доску. 

Театр

Спектакль «Человек из Подольска», Театр «Приют комедианта»

18:00

Экзистенциальный допрос Дмитрия Лысенкова в роли Человека из Подольска смотрим в эту суббботу в соцсетях театра

Спектакль «Зимняя сказка», МДТ – Театр Европы

19:00

Постановка британца Деклана Доннеллана с Петром Семаком, Владимиром Захарьевым и Натальей Акимовой получил престижную Театральную премию им.Лоуренса Оливье.

Кино и сериалы

«Чудотворцы»

Комедийный сериал о божественной (в прямом смысле) корпорации со Стивом Бушеми и Дэниелом Рэдклиффом. 

Рецепт панеттоне от Дзаго Мирко

Панеттоне – миланский аналог нашего кулича. В Италии его принято есть на Рождество, а не на Пасху, но тем не менее – вот отличный рецепт от шеф-повара Дзаго Мирко.

  • Ника Белоцерковская

Воскресенье, 19 апреля

Искусство

Проект «100 способов прожить минуту», Пушкинский музей

Один из главных музеев страны ударился в метафизику: на страницах нового проекта можно изучить рассказы художников, кураторов и искусствоведов о произведениях искусства, главная тема которых – замедление времени или уединение. От Бартоломео Мурильо до Яна Фабра.

Театр

Опера «Адриана Лекуврер», Метрополитен-опера

02:30 (мск)

История великой трагической актрисы, ее знатного возлюбленного и властной соперницы в барочных интерьерах. Заглавная партия – у дивы Анны Нетребко. Запись будет доступна до 1:30 21 апреля. 

Спектакль «Бубен верхнего мира», Театр им. Пушкина

18:00

Марина Брусникина поставила рассказы Виктора Пелевина с Алексеем Рахмановым, Екатериной Клочковой и много кем еще в главных ролях. 

Спектакль «Пиковая дама», Театр им. Вахтангова

19:00

В воскресенье смотрим пушкинскую драму в постановке Петра Наумовича Фоменко – с Юлией Рутберг, Людмилой Максаковой и Евгением Князевым. 

Мода

Лекция «Парфюмерные дома первой мировой и 20-х гг. слияние с модной
индустрией»

Все о моде первой половины 20-ого века, работах дизайнера Поля Пуаре, новых
силуэтах и парфюмерных линиях модных домов Lanvin и Jean Patou – в
видеолекции Российской национальной библиотеки.

Кино и сериалы

«Это я»

На платформе Start вышел последний законченный проект погибшего в ЦАР режиссера Александра Расторгуева – захватывающий и по-настоящему живой документальный сериал о восьми российских женщинах. 

Еда

Баранья нога в зеленом масле

Великий рецепт для праздничного воскресного обеда от Ники Белоцерковской и Алексея Зимина. При всей монументальности блюдо потребует от вас минимум усилий.

sobaka,
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