В самоизоляции и карантине у многих появилось больше свободного времени. «Собака.ru» составила подробную программу по дням недели, что посмотреть, чему научиться и кому подпевать.
Интернет-программа в карантине: Что посмотреть, чему научиться и кому подпевать на этой неделе
31 марта, вторник
Лекции и образование
«Картины русской истории. Как шапка Мономаха фальшивкой оказалась»
19:30-21:00
Дом культуры Льва Лурье перешел в онлайн. Во вторник, например, историк Евгений Анисимов научно и популярно расскажет, как отороченная мехом тюбетейка вдруг стала символом власти и какие еще мифы сочиняли при появлении государственности. Подробнее здесь.
Курс по психолингвистики
Подготовленный междисциплинарной командой во главе с доктором биологических и филологических наук Татьяной Черниговской курс о языке как средстве мышления и коммуникации подойдет и студентам, и всем, кто интересуется, как устроена наша речь. Подробности здесь.
Интервью и встречи
Интервью о том, зачем вводить карантин
20:00
«Собака.ru» запускает в Instagram серию интервью в прямом эфире с нашими героями. Сегодня редактор рубрики «Город» Ксения Морозова узнает у специалистки по научной коммуникации, аналитика ИТМО Александры Борисовой, какова экономическая цена карантина, зачем его вводить и как правильно соблюдать.
Встреча с Чулпан Хаматовой
20:00
В аккаунте в Instagram фонда «Подари жизнь», помогающего детям с онкологическими и гематологическими заболеваниями, пройдет прямой эфир с его учредителем Чулпан Хаматовой. Она ответит на все вопросы зрителей и расскажет, как сейчас можно поддержать фонд.
Искусство
Виртуальная экскурсия «Живопись Франции XVIII века» Пушкинского музея
19:00–19:30
В виртуальной экскурсии от Пушкинского музея «Живопись Франции XVIII века» есть все – стиль рококо, эпоха Просвещения, суровый неоклассицизм, ирония и серьезность. Экскурсия проходит на платформе Zoom, максимальное количество — 20 человек. Для участия необходима регистрация.
Театр
Балет «Медный всадник», Мариинский театр
19:00
«Медный всадник» Мариинского театра – кажется, самая петербургская трансляция из всех возможных. Полнометражный эпический балет, поставленный в 1949 году по поэме Александра Пушкина, восстановил в 2016-м артист и хореограф Юрий Смекалов. Главные партии исполнят суперзвезды – прима Виктория Терешкина и премьер Владимир Шкляров. Дирижирует — маэстро Валерий Гергиев. Посмотреть трансляцию можно в «Одноклассниках» и во «ВКонтакте». Запись доступна еще в течение суток.
Спектакль «Чук и Гек» Александринского театра
20:00
«Чук и Гек» режиссера Михаила Патласова – лауреат «Золотой маски». Спектакль по мотивам рассказа Аркадия Гайдара основан также на дневниках самого писателя и документальных свидетельствах жертв репрессий. Трансляция будет в приложении «Триколор», которое можно скачать бесплатно.
Мода
Курс Understanding Fashion: From Business to Culture
Институт моды Франции (Institut Français de la Mode) запустил бесплатный онлайн-курс Understanding Fashion: From Business to Culture («Понимание моды: от бизнеса к культуре»), который посвящен основам фэшн-бизнеса. Среди преподавателей – Кристель Коше и Пол Смит, а также президент Chanel Бруно Павловски, генеральный директор Hermes Аксель Дюма и генеральный директор Saint Laurent Франческа Беллеттини. Он стартовал в понедельник, но к нему все еще можно присоединиться.
Кино и сериалы
Сериал «Колл-центр»
22:00
Интрига сериала-гиньоля Наташи Меркуловой и Алексея Чупова продолжает закручиваться все более лихо (подробнее о нем здесь). 31 марта вечером на платформе Premier и в эфире ТНТ выйдет уже шестая серия (из восьми), если еще не начали его смотреть, сейчас самое время.
Концерты и музыка
Сергей Галанин (группа «СерьГа»)
19:00
Благотворительный фонд помощи детям с миодистрофией Дюшенна и другими тяжелыми нервно-мышечными заболеваниями «МойМио» запустил серию концертов и встреч с известными людьми. Во вторник гостем квартирника станет Сергей Галанин (группа «СерьГа»).
Концерт Masha Hima
20:00
Платформа онлайн-концертов STAY запустилась выступлением группы «Хадн дадн», авторов пророческого хита о том, что мы сегодня дома. Продолжат лайвом певицы Мasha Hima (в преддверии релиза ее EP). Часть средств, полученных от продажи билетов, Маша направит группе помощи животным-инвалидам в Петербурге.
Концерт Родиона Газманова
19:00
У «Фонтанки» продолжается онлайн-проект #безантракта. К сожалению, подробно о программе сообщают каждый день утром. Но сегодня, например, можно послушать домашний концерт Родиона Газманова.
Еда
«Рецепты из карантина» от Ники Белоцерковской и Алексея Зимина
Запертые из-за карантина в Провансе издатель «Собака.ru», автор кулинарных бестселлеров Ника Белоцерковская и шеф-повар, основатель журнала «Афиша. Еда» Алексей Зимин практически в режиме онлайн учат кулинарной изобретательности. В течение недели Ника обещает выложить видео-рецепты 14 блюд – там и гречневая каша, и пасхальный греческий суп с бараниной, и жженая цветная капуста, и простой хлеб в кастрюле. Начинать готовить утку с соусом из красных ягод можно прямо сейчас.
Вечеринки
Loshadka party
20:00
Loshadka party в сотрудничестве с videofabrika.ru представит музыкальное шоу с артистами и своими резидентами. Это все в интерактивном (да-да!) эфире. Чтобы стать его частью, можно присылать селфи, которые будут интегрированы в видеоряд (это делается через сайт vsesnimki.tech или чат-бота SurfXbot в Telegram).
Спорт
12 упражнений от ВОЗ
Из-за распространения карантинных мер в разных странах мира Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) призвала людей позаботиться о физической активности. В инструкции европейского бюро ВОЗ приведены 12 основных упражнений для поддержания формы и борьбы со стрессом. Всем самоизолировавшимся советуют приседать со стулом, делать планку и упражнение «Супермен». Подробнее здесь.
1 апреля, среда
Лекции и образование
Онлайн-школа от «Яндекса»
9:00
«Яндекс» совместно с Центром педагогического мастерства запустил бесплатную онлайн-школу для детей, которым пришлось уйти на карантин из-за пандемии коронавируса. Она работает с 9:00 до 14:00 и предлагает видеоуроки по более чем 15 предметам. Подробнее здесь.
Лекция «Зачем вообще любить людей? Гуманистическая традиция и Грета Тунберг»
19:30-21:00
В лекции (под эгидой Дома культуры Льва Лурье) журналист Константин Шолмов затронет сразу несколько тем. Например, почему положительные кино- (да и книжные) герои, убивают и калечат гораздо больше персонажей, чем злодеи и как это все восходит к средневековой традиции. Подробности здесь.
Лекция «Русская новелла: от Пушкина до Горького»
18:00-19:00
Писатель и литературовед Дмитрий Быков в лектории «Прямая речь» продолжает продвинутый курс занятий по литературе для школьников (по расширенной программе). На этот раз в центр внимания – русская новелла. Подробности здесь.
Искусство
Виртуальная экскурсия «Боги и герои древней Греции» от Пушкинского музея
11:00–11:30
Виртуальная экскурсия от Пушкинского музея «Боги и герои древней Греции» для детей 7-11 лет и взрослых: изучаем мифы о подвигах Геракла и олимпийских богах по вазам, статуям и мозаикам. Для участия необходима регистрация.
Ридинг-группа по эссе Ролана Барта «Удовольствие от текста»
17:00
Сотрудники Молодежного центра предлагают перечитать эссе культового структуралиста и поговорить о том, как мы читаем, что мы читаем, почему мы читаем, что происходит с нами, когда мы читаем, а также можно ли делить тексты на плохие и хорошие? Встреча пройдет на платформе zoom, чтобы поучаствовать, нужно зарегистрироваться.
Театр
Балет «Петя и волк», Royal Opera House
Одноактный балет на музыку Сергея Прокофьева в записи 2010 года исполняют студенты Британской Королевской балетной школы, в роли Волка – анфан террибль Сергей Полунин. Обязательно к просмотру с детьми: кроме подробного изучения красочных костюмов, можно потренировать английский – текст симфонической сказки Прокофьева остался цел и невредим.
Опера «Царская невеста», Большой театр
19:00
Опера Римского-Корсакова – одна из самых часто исполняемых (по крайней мере русского репертуара). История в ней запутанная: два любовных треугольника, к тому же осложнены побочными линиями. А еще на сцене (спойлер!) появляется лошадь.
Спектакль «Чук и Гек», Александринский театр
20:00
«Чук и Гек» режиссера Михаила Патласова – лауреат «Золотой маски». Спектакль по мотивам рассказа Аркадия Гайдара основан также на дневниках самого писателя и документальных свидетельствах жертв репрессий. Трансляция будет в приложении «Триколор», которое можно скачать бесплатно, а также в соцсетях театра во «ВКонтакте» и YouTube (в отличие от 31 марта, когда постановку показывают только в приложении).
«Вишневый сад» МХТ им. Чехова
В 2004-м режиссер Адольф Шапиро поставил свою версию спектакля к 100-летию со дня премьеры пьесы на сцене. Роль Раневской здесь играет Рената Литвинова (это был ее театральный дебют), Гаева – чудесный петербургский актер Сергей Дрейден.
Мода
Видеоурок по живописи – рисуем Chanel
Отвлекаемся от серьезных мыслей и устраиваем арт-карантин вместе со школой Zuart. В прямом эфире вместе с художником рисуем аромат №5. Халтурить не получится – преподаватель будет давать обратную связь в течение урока, смотреть работы и помогать.
Кино и сериалы
Сериал «И повсюду тлеют пожары»
Если в вашей жизни недостаточно драмы или со времен «Большой маленькой лжи» не хватает блестящей игры Риз Уизерспун, на прошлой неделе стартовал отличный сериал «И повсюду тлеют пожары», основанный на романе-бестселлере.
Концерты и музыка
Концерт Zoloto
В аккаунте @levis_russia в Instagram публикуют лайвы молодых и дерзких музыкантов. Наш фаворит – Zoloto, кстати, успевший до карантина и самоизоляции снять в Петербурге чувственный клип на песню-оммаж Земфире «PMML».
Еда
Запуск онлайн-трансляций Smoke BBQ
20:00
1 апреля онлайн-трансляции запускает команда ресторанной группы Dreamteam. Обещают ежевечерние эфиры с полезными советами: бармены и сомелье, например, расскажут, как устроить пивную дегустацию, приготовить коктейль без шейкера и джиггера или как читать винную этикетку, а шефы – о том, как собрать всю семью на воскресный завтрак и увлечь готовкой детей.
Вечеринки
Стримы TEST FM
Независимое онлайн-радио и комьюнити регулярно проводит прямые эфиры. Но записи их стримов не менее зажигательны – почему бы не заняться танцами под них в среду (которая маленькая пятница). Например, под лайв-коллаборацию с Roots United.
Спорт
5 упражнений от Василия Смольного
ЗОЖ-гуру Петербурга и идеолог проекта «Бешеная сушка» Василий Смольный по просьбе «Собака.ru» рекомендовал пять отличных упражнений, чтобы и в период самоизоляции продолжить влезать в старые джинсы.
2 апреля, четверг
Лекции и образование
«Колониальная Россия: история вопроса. Колонизация как основной факт русской истории»
19:30-21:00
Историк Владислав Соболев вместе с Домом культуры Льва Лурье поможет разобраться с географией имперских устремлений России. Все,что вы хотели знать: была ли царская Россия безжалостным оккупантом, а СССР – «страной братских народов» и как оценить походы Ермака.
Искусство
Лекция «Петровский Петербург» от Русского музея
17:00–18:00
Лекция «Петровский Петербург» от Русского музея пройдет в режиме онлайн. Об урбанистике времен Петра I узнаем, подключившись к трансляции здесь.
Урок «Анри Матисс. Домашнее растение» от школы Masters
17:00–18:30
Вариант для совместного вечера с детьми — занятие, развивающее фантазию и «свободу» от карандаша в духе книги «Джаз» Анри Матисса, для которого понадобятся только цветная бумага и ножницы.
Театр
Балет Stop-Motion, NDT (Nederlands Dans Theatre)
Одна из лучших трупп в мире выложила в сеть на несколько дней работу на меланхолическую музыку Макса Рихтера. Создатели – знаковый дуэт современного танца и руководители компании Пол Лайтфут и Соль Леон. Балет посвящен дочери пары Сауре. Запись удалят 3 апреля, после чего объявят о новом балете, который выпустят в эфир.
Спектакль «Солнечная линия», Александринский театр
19:00
Спектакль Жени Беркович («Гоголь-центр») по пьесе Ивана Вырыпаева вновь можно увидеть онлайн (именно с него Александринка начала вести трансляции). Его герои — супруги, которые пробыли семь лет в браке и теперь решают, хотят ли дальше быть вместе. Трансляция — в приложении «Триколор», которое можно скачать бесплатно.
«Дядя Ваня», Балтийский дом
19:00
В спектакле Анатолия Праудина показана «изнанка» актерской работы – рождение персонажа и сотворение биографии. Его «Дядя Ваня» – предыстория пьесы Чехова. Трансляцию можно посмотреть здесь.
Мода
Цикл лекций от фонда Александра Маккуина
Фонд Sarabande Foundation, который открыл Александр Маккуин, анонсировал бесплатный цикл лекций о мире моды The Sarabande Sessions. Среди гостей – Эндрю Болтон, главный куратор Института костюма Метрополитен-музея, дизайнер Том Браун, фотограф Юнона Калипсо и фэшн-критик Тима Блэнкса. Курс продлится до 9 апреля, доступных лекций уже много, поэтому можно начинать смотреть.
Кино и сериалы
Сериал «Последний министр»
Смелый комедийный сериал экс-критика Романа Волобуева высмеивает российскую действительность с аппаратчиками, странными законами и заурегулированностью всего и вся. Последнего из министров играет самобытный Ян Цапник. В четверг выйдут сразу вторая и третья серия недавно стартовавшего проекта.
Музыка и концерт
Концерт Евгения Маргулиса
19:00
Еще один концерт в пользу благотворительного фонда помощи детям с миодистрофией Дюшенна и другими тяжелыми нервно-мышечными заболеваниями «МойМио». Квартирник даст экс-участник «Машины времени» Евгений Маргулис.
Еда
Vegan Challenge
К окончанию карантина при желании можно стать веганом. Международный проект Vegan Challenge, как раз запускает на этой неделе бесплатный курс растительного питания: в течение 22 дней участники будут получать полезную информацию, консультации врачей, фитнес-тренеров и наставников. Для участников проекта обещают скидки на доставку. Подробнее здесь.
Спорт
Упражнения от создательницы Sekta Оли Маркес
По просьбе «Собака.ru» певица и создательница школы идеального тела Sekta Оля Маркес выбрала шесть очень простых, но действительно работающих упражнений. Подробнее здесь.
3 апреля, пятница
Лекции и образование
Реализм и мистицизм в русской литературе Серебряного века
Литературовед, доктор филологических наук и профессор СПбГУ Борис Валентинович Аверин на основе курса своих лекций записал аудиоподкаст про Серебряный век. Он подробно объясняет на примерах Мережковского, Бунина и Горького, как символизм и реализм в русской литературе то вдруг сближались, то резкого отталкивались. Лекции еще ценнее тем, что в январе Бориса Валентиновича не стало.
Интервью
Как проводит самоизоляцию в Карелии Кирилл Нагиев
11:00
«Собака.ru» запускает в Instagram серию интервью в прямом эфире с нашими героями. Актер Кирилл Нагиев расскажет нам, как проводит самоизоляцию в Карелии и чем советует заняться другим.
Карантинные интервью Павла Осовцева
21:00
Пиар-директор Bosco Павел Осовцев запустил программу «Вечерний Осовцов» в Instagram. Например, его гостем в пятницу станет режиссер и актер Александр Молочников.
Искусство
Арт-медиация музея «Гараж» по выставке «Секретики: копание в советском андеграунде. 1966–1985»
16:00–17:00
Прогулка по выставке, посвященной советскому неофициальному искусству, на тему «Шаманизм в СССР VS какими «традиционными» способами в России защищаются во время самоизоляции». Какой была эзотерика в эпоху застоя и как в стране используют эти практики сейчас, во время пандемии коронавируса? Зарегистрироваться можно здесь.
Экскурсия по экспозиции Русского музея «Дмитрий Левицкий. Смолянки»
16:30–17:00
Русский музей проведет онлайн-экскурсию по своей выставке «Дмитрий Левицкий. Смолянки». Подключиться к трансляции можно здесь.
Театр
«Лебединое озеро», Opera de Paris
Парижская опера выкладывает спектакли на своем сайте на неделю – до 5 марта можно смотреть «Лебединое озеро» в постановке Рудольфа Нуреева, который сопроводил классический сюжет разнообразными фрейдистскими оттенками.
«Lё Тартюф. Комедия», Театра на Таганке
19:00
Трансляция спектакля Юрия Муравицкого 3 апреля в прямом эфире будет бесплатной, в HD-качестве и пройдет на главной странице Театра на Таганке. На сайте будет также размещено объявление о благодарности за любые добровольные пожертвования от зрителей.
Спектакль «Солнечная линия», Александринский театр
19:00
Спектакль Жени Беркович («Гоголь-центр») по пьесе Ивана Вырыпаева вновь можно увидеть онлайн (именно с него Александринка начала вести трансляции). Его герои — супруги, которые пробыли семь лет в браке и теперь решают, хотят ли дальше быть вместе. Трансляция будет не только в приложении «Триколор», но и в соцести «ВКонтакте».
Мода
Вебинар Ольги Хорошиловой «Art & Fashion – сейчас и тогда»
В школе Masters доступна запись вебинара кандидата искусствоведения, историка костюма и автора книги «Мода и гении» Ольги Хорошиловой «Art & Fashion – сейчас и тогда». Речь пойдет о том, как связаны художники и дизайнеры – с кем Густав Климт создавал платья и как выглядел смокинг-афродизиак Сальвадора Дали.
Кино и сериалы
Лекция «Офицер и шпион»: что важно в фильме?
19:30-21:00
Если вы уже устали смотреть кино и сериалы, самое время о них послушать. Лев Лурье в пятницу прочтет лекцию об исторической и художественной правде в фильме «Офицер и шпион» опального режиссера Романа Полански. Подробнее здесь.
Концерты и музыка
Концерт группы «Сплин»
19:00
В прямом эфире Okko в пятницу выступит группа «Сплин». Лайв пройдет в формате камерного студийного квартирника. Тем душевнее будут звучать песни музыкантов.
Еда
Уроки кулинарии от Массимо Боттуры
21:00
Великий итальянский шеф Массимо Боттура (возглавляемый им ресторан Osteria Francescana – обладатель трех звезд «Мишлен») запустил бесплатные кулинарные курсы в своем Instagram. Занятия проходят каждый вечер около 21:00 по московскому времени: можно, например, научиться делать готовить тушеную телячью голяшку оссобуко или бургер.
Вечеринки
Стримы Boiler Room
Вместо спортивных упражнений в пятницу рекомендуем устроить рейв с домочадцами под диджей-сеты формации Boiler Room. Выбираем запись и танцуем!
4 апреля, суббота
Лекции и образование
Лекция ««Игра престолов». То есть – царств. Бактерий вирусов и грибов»
18:00-19:30
Журналист Дмитрий Губин в субботу вечером прочтет в Доме культуры Льва Лурье лекцию по биологии: как царства бактерий и вирусов нападали на царство животных и что нас в связи с этим ждет.
Искусство
Арт-медиация от музея Гараж по выставке «Секретики: копание в советском андеграунде. 1966–1985»
12:00–13:00
Тема медиации поставлена максимально актуально: Журнал «Знание — сила» VS какие модели поведения во время «апокалипсиса» мы копируем из научной фантастики, фильмов, книг. Зарегистрироваться на медиацию можно здесь.
Театр
Балет «Марко Спада», Большой театр
19:00
В субботу Большой театр покажет онлайн-балет «Марко Спада» со сложной хореографией, зрелищными пантомимными сценами и балами с драгунами и бандитами. Главная партия блестяще исполнена звездой мировой сцены и признанным королем танца – Дэвидом Холбергом.
Спектакль «Евгений Онегин», на ресурсах театра «Балтийский дом»
17:00
Государственный академический русский театр драмы им. М. Горького из Казахстана покажет на ресурсах «Балтийского дома» постановку Юрия Квятковского. Это – часть фестиваля «Встречи в России. Онлайн. Избранное», который перешел в сеть.
Мода
Лекция «Хиппи, диско, агрессивная сексуальность: Карл Лагерфельд, Кензо Такадо, Кельвин Кляйн»
В рамках лекции на платформе «Лекторий. Правое полушарие интроверта» расскажут о моде 70-х, 80-х и 90-х, деконструктивизме Мартина Маржелы и эстетике гранжа Кельвина Клейна.
Интенсив по созданию контента
Комьюнити Beinopen проведет двухдневный интенсив по созданию продающего контента для тех, кто создает моду. Обещают научить писать четко, емко и цепляюще, а не «натуральные ткани и актуальные цвета».
Кино и сериалы
Фильм «Тряпичный союз»
Поднять настроение в самоизоляции и карантине точно сможет залихватская картина про взросление режиссера Михаила Местецкого. Бонус – невероятно органичный состав актеров от Павла Чинарева и Василия Буткевича до Ивана Янковского и Александра Паля.
Музыка и концерты
Концерт «Би-2»
20-го марта группа «Би-2» сыграла онлайн-концерт в поддержку своих поклонников – музыканты были вынуждены перенести европейские выступления. Если еще не видели, самое время подпевать «Полковнику никто не пишет» и «Варваре».
Еда
Грузинские блюда от шефа Маруси
Загляните в Instagram хозяйки и шеф-повара Mindal Café Марины Наумовой. Там в разделе IGTV собраны рецепты необычных грузинских блюд. Наш выбор – гебжалия и домашняя чурчхелла.
5 апреля, воскресенье
Лекции и образование
Жизнь в коммунальной квартире
Кандидат исторических наук, профессор факультета антропологии Европейского университета Илья Утехин собрал, кажется, весь причудливый кодекс сводов и правил быта советских коммуналок. Локальный фольклор о том, каково это, когда нет ничего личного, тоже прилагается. Равно как и отражение феномена в искусстве – от фильмов (да, и «Покровские ворота!») до фельетонов. Прослушать курс можно здесь.
Театр
Спектакля «Страх», «Гоголь-центр»
20:00
В воскресенье на страницах «Гоголь-центра» в соцсетях (например, YouTube) пройдет трансляция спектакля «Страх» Владислава Наставшева по мотивам фильма Фассбиндера «Страх съедает мою душу».
«Алиса в Стране чудес», Royal Opera House
Сервис Marquee.TV дает на месяц бесплатный доступ к лучшим мировым драматическим спектаклям, операм и балетам. Для семейного просмотра накануне новой рабочей недели на удаленке выбираем «Алису в Стране чудес» Кристофера Уилдона – и снова от Ковент- Гардена. Яркая разноцветная сценография, много детей на сцене, будет даже чечетка – очень радостный воскресный спектакль.
Мода
Подкасты Ксении Шнайдер «Нелегкая промышленность»
Дизайнер Ксения Шнайдер запустила подкасты-интервью с представителями модной индустрии. Разговаривают о бизнесе, источниках вдохновения и эмоциональном выгорании. Среди первых гостей – основательница бренда Tatuna Татуна Николашвили, основательница марки Lesyanebo Леся Небо и со-основательница бренда пижам The Sleeper Катя Зубарева.
Кино и сериалы
Беседа о русском кино Юрия Быкова и Кантемира Балагова
Никто не знает о русском кино лучше, чем работающие в индустрии режиссеры. Краткое содержание их беседы можно посмотреть здесь. А если вдруг вам хочется конкретных рекомендаций отличных фильмов и сериалов, читайте эту (или эту) подборки редакции.
Концерты и музыка
Концерт OLIGARKH
20:00
Музыканты OLIGARKH миксуют «этнофутуризм» и «мета-фолк», превращая православные молитвы, народные песни, Чайковского и рэп в EDM. Для концерта на платформе STAY группа готовит специальный аудио-видео сет.
Еда
Кофе по-ирландски от бара «Полторы комнаты»
Ироничные обучающие видео теперь записывает и петербургский бар «Полторы комнаты». Вот идеальный рецепт для воскресного утра (или вечера) – кофе по-ирландски с виски и взбитыми сливками. Не забываем про perfect serve!
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