Интернет-программа в карантине: Что посмотреть, чему научиться и кому подпевать на этой неделе

Лекции и образование

«Картины русской истории. Как шапка Мономаха фальшивкой оказалась»

19:30-21:00

Дом культуры Льва Лурье перешел в онлайн. Во вторник, например, историк Евгений Анисимов научно и популярно расскажет, как отороченная мехом тюбетейка вдруг стала символом власти и какие еще мифы сочиняли при появлении государственности. Подробнее здесь.

Курс по психолингвистики

Подготовленный междисциплинарной командой во главе с доктором биологических и филологических наук Татьяной Черниговской курс о языке как средстве мышления и коммуникации подойдет и студентам, и всем, кто интересуется, как устроена наша речь. Подробности здесь.

Интервью и встречи

Интервью о том, зачем вводить карантин

20:00

«Собака.ru» запускает в Instagram серию интервью в прямом эфире с нашими героями. Сегодня редактор рубрики «Город» Ксения Морозова узнает у специалистки по научной коммуникации, аналитика ИТМО Александры Борисовой, какова экономическая цена карантина, зачем его вводить и как правильно соблюдать.

Встреча с Чулпан Хаматовой

20:00

В аккаунте в Instagram фонда «Подари жизнь», помогающего детям с онкологическими и гематологическими заболеваниями, пройдет прямой эфир с его учредителем Чулпан Хаматовой. Она ответит на все вопросы зрителей и расскажет, как сейчас можно поддержать фонд.

Искусство

Виртуальная экскурсия «Живопись Франции XVIII века» Пушкинского музея

19:00–19:30

В виртуальной экскурсии от Пушкинского музея «Живопись Франции XVIII века» есть все – стиль рококо, эпоха Просвещения, суровый неоклассицизм, ирония и серьезность. Экскурсия проходит на платформе Zoom, максимальное количество — 20 человек. Для участия необходима регистрация.

Театр

Балет «Медный всадник», Мариинский театр

19:00

«Медный всадник» Мариинского театра – кажется, самая петербургская трансляция из всех возможных. Полнометражный эпический балет, поставленный в 1949 году по поэме Александра Пушкина, восстановил в 2016-м артист и хореограф Юрий Смекалов. Главные партии исполнят суперзвезды – прима Виктория Терешкина и премьер Владимир Шкляров. Дирижирует — маэстро Валерий Гергиев. Посмотреть трансляцию можно в «Одноклассниках» и во «ВКонтакте». Запись доступна еще в течение суток.

Спектакль «Чук и Гек» Александринского театра

20:00

«Чук и Гек» режиссера Михаила Патласова – лауреат «Золотой маски». Спектакль по мотивам рассказа Аркадия Гайдара основан также на дневниках самого писателя и документальных свидетельствах жертв репрессий. Трансляция будет в приложении «Триколор», которое можно скачать бесплатно.

Мода

Курс Understanding Fashion: From Business to Culture

Институт моды Франции (Institut Français de la Mode) запустил бесплатный онлайн-курс Understanding Fashion: From Business to Culture («Понимание моды: от бизнеса к культуре»), который посвящен основам фэшн-бизнеса. Среди преподавателей – Кристель Коше и Пол Смит, а также президент Chanel Бруно Павловски, генеральный директор Hermes Аксель Дюма и генеральный директор Saint Laurent Франческа Беллеттини. Он стартовал в понедельник, но к нему все еще можно присоединиться.

Кино и сериалы

Сериал «Колл-центр»

22:00

Интрига сериала-гиньоля Наташи Меркуловой и Алексея Чупова продолжает закручиваться все более лихо (подробнее о нем здесь). 31 марта вечером на платформе Premier и в эфире ТНТ выйдет уже шестая серия (из восьми), если еще не начали его смотреть, сейчас самое время.

Концерты и музыка

Сергей Галанин (группа «СерьГа»)

19:00

Благотворительный фонд помощи детям с миодистрофией Дюшенна и другими тяжелыми нервно-мышечными заболеваниями «МойМио» запустил серию концертов и встреч с известными людьми. Во вторник гостем квартирника станет Сергей Галанин (группа «СерьГа»).

Концерт Masha Hima

20:00

Платформа онлайн-концертов STAY запустилась выступлением группы «Хадн дадн», авторов пророческого хита о том, что мы сегодня дома. Продолжат лайвом певицы Мasha Hima (в преддверии релиза ее EP). Часть средств, полученных от продажи билетов, Маша направит группе помощи животным-инвалидам в Петербурге.

Концерт Родиона Газманова

19:00

У «Фонтанки» продолжается онлайн-проект #безантракта. К сожалению, подробно о программе сообщают каждый день утром. Но сегодня, например, можно послушать домашний концерт Родиона Газманова.

Еда

«Рецепты из карантина» от Ники Белоцерковской и Алексея Зимина

Запертые из-за карантина в Провансе издатель «Собака.ru», автор кулинарных бестселлеров Ника Белоцерковская и шеф-повар, основатель журнала «Афиша. Еда» Алексей Зимин практически в режиме онлайн учат кулинарной изобретательности. В течение недели Ника обещает выложить видео-рецепты 14 блюд – там и гречневая каша, и пасхальный греческий суп с бараниной, и жженая цветная капуста, и простой хлеб в кастрюле. Начинать готовить утку с соусом из красных ягод можно прямо сейчас.

Вечеринки

Loshadka party

20:00

Loshadka party в сотрудничестве с videofabrika.ru представит музыкальное шоу с артистами и своими резидентами. Это все в интерактивном (да-да!) эфире. Чтобы стать его частью, можно присылать селфи, которые будут интегрированы в видеоряд (это делается через сайт vsesnimki.tech или чат-бота SurfXbot в Telegram).

Спорт

12 упражнений от ВОЗ

Из-за распространения карантинных мер в разных странах мира Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) призвала людей позаботиться о физической активности. В инструкции европейского бюро ВОЗ приведены 12 основных упражнений для поддержания формы и борьбы со стрессом. Всем самоизолировавшимся советуют приседать со стулом, делать планку и упражнение «Супермен». Подробнее здесь.