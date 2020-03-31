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Интернет-программа в карантине: Что посмотреть, чему научиться и кому подпевать на этой неделе

В самоизоляции и карантине у многих  появилось больше свободного времени. «Собака.ru» составила подробную программу по дням недели, что посмотреть, чему научиться и кому подпевать. 

31 марта, вторник

Лекции и образование

«Картины русской истории. Как шапка Мономаха фальшивкой оказалась»

19:30-21:00

Дом культуры Льва Лурье перешел в онлайн. Во вторник, например, историк Евгений Анисимов научно и популярно расскажет, как отороченная мехом тюбетейка вдруг стала символом власти и какие еще мифы сочиняли при появлении государственности. Подробнее здесь

Курс по психолингвистики

Подготовленный междисциплинарной командой во главе с доктором биологических  и филологических наук Татьяной Черниговской курс о языке как средстве мышления и коммуникации подойдет и студентам, и всем, кто интересуется, как устроена наша речь. Подробности здесь

Интервью и встречи

Интервью о том, зачем вводить карантин

20:00

«Собака.ru» запускает в Instagram серию интервью в прямом эфире с нашими героями. Сегодня редактор рубрики «Город» Ксения Морозова узнает у специалистки по научной коммуникации, аналитика ИТМО Александры Борисовой, какова экономическая цена карантина, зачем его вводить и как правильно соблюдать.

Встреча с Чулпан Хаматовой

20:00

В аккаунте в Instagram фонда «Подари жизнь», помогающего детям с онкологическими и гематологическими заболеваниями,  пройдет прямой эфир с его учредителем Чулпан Хаматовой. Она ответит на все вопросы зрителей и расскажет, как сейчас можно поддержать фонд. 

Искусство

Виртуальная экскурсия «Живопись Франции XVIII века» Пушкинского музея

19:00–19:30

В виртуальной экскурсии от Пушкинского музея «Живопись Франции XVIII века» есть все – стиль рококо, эпоха Просвещения, суровый неоклассицизм, ирония и серьезность. Экскурсия проходит на платформе Zoom, максимальное количество — 20 человек. Для участия необходима регистрация

Театр

Балет «Медный всадник», Мариинский театр

19:00

«Медный всадник» Мариинского театра – кажется, самая петербургская трансляция из всех возможных. Полнометражный эпический балет, поставленный в 1949 году по поэме Александра Пушкина, восстановил в 2016-м артист и хореограф Юрий Смекалов. Главные партии исполнят суперзвезды – прима Виктория Терешкина и премьер Владимир Шкляров. Дирижирует — маэстро Валерий Гергиев. Посмотреть трансляцию можно в «Одноклассниках» и во «ВКонтакте». Запись доступна еще в течение суток.

Спектакль «Чук и Гек» Александринского театра

20:00

 «Чук и Гек» режиссера Михаила Патласова – лауреат «Золотой маски». Спектакль по мотивам рассказа Аркадия Гайдара основан также на дневниках самого писателя и документальных свидетельствах жертв репрессий. Трансляция будет в приложении «Триколор», которое можно скачать бесплатно.

Мода

Курс Understanding Fashion: From Business to Culture

Институт моды Франции (Institut Français de la Mode) запустил бесплатный онлайн-курс Understanding Fashion: From Business to Culture («Понимание моды: от бизнеса к культуре»), который посвящен основам фэшн-бизнеса. Среди преподавателей – Кристель Коше и Пол Смит, а также президент Chanel Бруно Павловски, генеральный директор Hermes Аксель Дюма и генеральный директор Saint Laurent Франческа Беллеттини. Он стартовал в понедельник, но к нему все еще можно присоединиться

Кино и сериалы

Сериал «Колл-центр»

22:00

Интрига сериала-гиньоля Наташи Меркуловой и Алексея Чупова продолжает закручиваться все более лихо (подробнее о нем здесь). 31 марта вечером на платформе Premier и в эфире ТНТ выйдет уже шестая серия (из восьми), если еще не начали его смотреть, сейчас самое время.

Концерты и музыка

Сергей Галанин (группа «СерьГа»)

19:00

Благотворительный фонд помощи детям с миодистрофией Дюшенна и другими тяжелыми нервно-мышечными заболеваниями «МойМио» запустил серию концертов и встреч с известными людьми. Во вторник гостем квартирника станет Сергей Галанин (группа «СерьГа»).

Концерт Masha Hima

20:00

Платформа онлайн-концертов STAY запустилась выступлением группы «Хадн дадн», авторов пророческого хита о том, что мы сегодня дома. Продолжат лайвом певицы Мasha Hima (в преддверии релиза ее EP). Часть средств, полученных от продажи билетов, Маша направит группе помощи животным-инвалидам в Петербурге. 

Концерт Родиона Газманова

19:00

У «Фонтанки» продолжается онлайн-проект #безантракта. К сожалению, подробно о программе сообщают каждый день утром. Но сегодня, например, можно послушать домашний концерт Родиона Газманова.  

Еда

«Рецепты из карантина» от Ники Белоцерковской и Алексея Зимина

Запертые из-за карантина в Провансе издатель «Собака.ru», автор кулинарных бестселлеров Ника Белоцерковская и шеф-повар, основатель журнала «Афиша. Еда» Алексей Зимин практически в режиме онлайн учат кулинарной изобретательности. В течение недели Ника обещает выложить видео-рецепты 14 блюд – там и гречневая каша, и пасхальный греческий суп с бараниной, и жженая цветная капуста, и простой хлеб в кастрюле. Начинать готовить утку с соусом из красных ягод можно прямо сейчас. 

Вечеринки

Loshadka party

20:00 

Loshadka party в сотрудничестве с videofabrika.ru представит музыкальное шоу с артистами и своими резидентами. Это все в интерактивном (да-да!) эфире. Чтобы стать его частью, можно присылать селфи, которые будут интегрированы в видеоряд (это делается через сайт vsesnimki.tech или чат-бота SurfXbot в Telegram).

Спорт

12 упражнений от ВОЗ

Из-за распространения карантинных мер в разных странах мира Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) призвала людей позаботиться о физической активности. В инструкции европейского бюро ВОЗ приведены 12 основных упражнений для поддержания формы и борьбы со стрессом. Всем самоизолировавшимся советуют приседать со стулом, делать планку и упражнение «Супермен». Подробнее здесь

1 апреля, среда

Лекции и образование

Онлайн-школа от  «Яндекса»

9:00

 «Яндекс» совместно с Центром педагогического мастерства запустил бесплатную онлайн-школу для детей, которым пришлось уйти на карантин из-за пандемии коронавируса. Она работает с 9:00 до 14:00 и  предлагает видеоуроки по более чем 15 предметам. Подробнее здесь

Лекция «Зачем вообще любить людей? Гуманистическая традиция и Грета Тунберг»

19:30-21:00

В лекции (под эгидой Дома культуры Льва Лурье) журналист Константин Шолмов затронет сразу несколько тем. Например, почему положительные кино- (да и книжные) герои, убивают и калечат гораздо больше персонажей, чем злодеи и как это все восходит к средневековой традиции. Подробности здесь.  

Лекция «Русская новелла: от Пушкина до Горького»

18:00-19:00

Писатель и литературовед Дмитрий Быков в лектории «Прямая речь» продолжает продвинутый курс занятий по литературе для школьников (по расширенной программе). На этот раз в центр внимания – русская новелла. Подробности здесь

Искусство

Виртуальная экскурсия «Боги и герои древней Греции» от Пушкинского музея

11:00–11:30

Виртуальная экскурсия от Пушкинского музея «Боги и герои древней Греции» для детей 7-11 лет и взрослых: изучаем мифы о подвигах Геракла и олимпийских богах по вазам, статуям и мозаикам.  Для участия необходима регистрация. 

Ридинг-группа по эссе Ролана Барта «Удовольствие от текста»

17:00

Сотрудники Молодежного центра предлагают перечитать эссе культового структуралиста и поговорить о том, как мы читаем, что мы читаем, почему мы читаем, что происходит с нами, когда мы читаем, а также можно ли делить тексты на плохие и хорошие? Встреча пройдет на платформе zoom, чтобы поучаствовать, нужно зарегистрироваться

Театр

Балет «Петя и волк», Royal Opera House 

Одноактный балет на музыку Сергея Прокофьева в записи 2010 года исполняют студенты Британской Королевской балетной школы, в роли Волка – анфан террибль Сергей Полунин. Обязательно к просмотру с детьми: кроме подробного изучения красочных костюмов, можно потренировать английский – текст симфонической сказки Прокофьева остался цел и невредим. 

Опера «Царская невеста», Большой театр

19:00

Опера Римского-Корсакова – одна из самых часто исполняемых (по крайней мере русского репертуара). История в ней запутанная: два любовных треугольника, к тому же осложнены побочными линиями. А еще на сцене (спойлер!) появляется лошадь

Спектакль «Чук и Гек», Александринский театр

20:00

«Чук и Гек» режиссера Михаила Патласова – лауреат «Золотой маски». Спектакль по мотивам рассказа Аркадия Гайдара основан также на дневниках самого писателя и документальных свидетельствах жертв репрессий. Трансляция будет в приложении «Триколор», которое можно скачать бесплатно, а также в соцсетях театра во «ВКонтакте» и YouTube (в отличие от 31 марта, когда постановку показывают только в приложении).

«Вишневый сад» МХТ им. Чехова

В 2004-м режиссер Адольф Шапиро поставил свою версию спектакля к 100-летию со дня премьеры пьесы на сцене. Роль Раневской здесь играет Рената Литвинова (это был ее театральный дебют),  Гаева – чудесный петербургский актер Сергей Дрейден. 

Мода

Видеоурок по живописи – рисуем Chanel

Отвлекаемся от серьезных мыслей и устраиваем арт-карантин вместе со школой Zuart. В прямом эфире вместе с художником рисуем аромат №5. Халтурить не получится – преподаватель будет давать обратную связь в течение урока, смотреть работы и помогать.  

Кино и сериалы

Сериал «И повсюду тлеют пожары»

Если в вашей жизни недостаточно драмы или со времен «Большой маленькой лжи» не хватает блестящей игры Риз Уизерспун, на прошлой неделе стартовал отличный сериал «И повсюду тлеют пожары», основанный на романе-бестселлере. 

Концерты и музыка

Концерт Zoloto

В аккаунте @levis_russia в Instagram публикуют лайвы молодых и дерзких музыкантов. Наш фаворит – Zoloto, кстати, успевший до карантина и самоизоляции снять в Петербурге чувственный клип на песню-оммаж Земфире «PMML».

Еда

Запуск онлайн-трансляций Smoke BBQ

20:00

1 апреля онлайн-трансляции запускает команда ресторанной группы Dreamteam. Обещают ежевечерние эфиры с полезными советами: бармены и сомелье, например, расскажут, как устроить пивную дегустацию, приготовить коктейль без шейкера и джиггера или как читать винную этикетку, а шефы – о том, как собрать всю семью на воскресный завтрак и увлечь готовкой детей. 

Вечеринки

Стримы TEST FM

Независимое онлайн-радио и комьюнити регулярно проводит прямые эфиры. Но записи их стримов не менее зажигательны – почему бы не заняться танцами под них в среду (которая маленькая пятница). Например, под лайв-коллаборацию с  Roots United. 

Спорт

5 упражнений от Василия Смольного

ЗОЖ-гуру Петербурга и идеолог проекта «Бешеная сушка» Василий Смольный по просьбе «Собака.ru» рекомендовал пять отличных упражнений, чтобы и в период самоизоляции продолжить влезать в старые джинсы. 

2 апреля, четверг

Лекции и образование

«Колониальная Россия: история вопроса. Колонизация как основной факт русской истории»

19:30-21:00

Историк Владислав Соболев вместе с Домом культуры Льва Лурье поможет разобраться с географией имперских устремлений России. Все,что вы хотели знать: была ли царская Россия безжалостным оккупантом, а СССР – «страной братских народов» и как оценить походы Ермака

Искусство

Лекция «Петровский Петербург» от Русского музея

 17:00–18:00

Лекция «Петровский Петербург» от Русского музея пройдет в режиме онлайн. Об урбанистике времен Петра I узнаем, подключившись к трансляции здесь

Урок «Анри Матисс. Домашнее растение» от школы Masters

17:00–18:30

Вариант для совместного вечера с детьми — занятие, развивающее фантазию и «свободу» от карандаша в духе книги «Джаз» Анри Матисса, для которого понадобятся только цветная бумага и ножницы

Театр

Балет Stop-Motion, NDT (Nederlands Dans Theatre)

Одна из лучших трупп в мире выложила в сеть на несколько дней работу на меланхолическую музыку Макса Рихтера. Создатели – знаковый дуэт современного танца и руководители компании Пол Лайтфут и Соль Леон. Балет посвящен дочери пары Сауре. Запись удалят 3 апреля, после чего объявят о новом балете, который выпустят в эфир. 

Спектакль «Солнечная линия», Александринский театр

19:00

Спектакль Жени Беркович («Гоголь-центр») по пьесе Ивана Вырыпаева вновь можно увидеть онлайн (именно с него Александринка начала вести трансляции). Его герои — супруги, которые пробыли семь лет в браке и теперь решают, хотят ли дальше быть вместе. Трансляция — в приложении «Триколор», которое можно скачать бесплатно.

«Дядя Ваня», Балтийский дом

19:00

В спектакле Анатолия Праудина показана «изнанка» актерской работы – рождение персонажа и сотворение биографии. Его «Дядя Ваня» – предыстория пьесы Чехова. Трансляцию можно посмотреть здесь.

Мода

Цикл лекций от фонда Александра Маккуина

Фонд Sarabande Foundation, который открыл Александр Маккуин, анонсировал бесплатный цикл лекций о мире моды The Sarabande Sessions. Среди гостей – Эндрю Болтон, главный куратор Института костюма Метрополитен-музея, дизайнер Том Браун, фотограф Юнона Калипсо и фэшн-критик Тима Блэнкса. Курс продлится до 9 апреля, доступных лекций уже много, поэтому можно начинать смотреть

Кино и сериалы

Сериал «Последний министр»

Смелый комедийный сериал экс-критика Романа Волобуева высмеивает российскую действительность с аппаратчиками, странными законами и заурегулированностью всего и вся. Последнего из министров играет самобытный Ян Цапник. В четверг выйдут сразу вторая и третья серия недавно стартовавшего проекта.

Музыка и концерт

Концерт Евгения Маргулиса

19:00

Еще один концерт в пользу благотворительного фонда помощи детям с миодистрофией Дюшенна и другими тяжелыми нервно-мышечными заболеваниями «МойМио». Квартирник даст экс-участник «Машины времени» Евгений Маргулис. 

Еда

Vegan Challenge

К окончанию карантина при желании можно стать веганом. Международный проект Vegan Challenge, как раз запускает на этой неделе бесплатный курс растительного питания: в течение 22 дней участники будут получать полезную информацию, консультации врачей, фитнес-тренеров и наставников. Для участников проекта обещают скидки на доставку. Подробнее здесь

Спорт

Упражнения от создательницы Sekta Оли Маркес

По просьбе «Собака.ru» певица и создательница школы идеального тела Sekta Оля Маркес выбрала шесть очень простых, но действительно работающих упражнений. Подробнее здесь. 

3 апреля, пятница

Лекции и образование

Реализм и мистицизм в русской литературе Серебряного века

Литературовед, доктор филологических наук и профессор СПбГУ Борис Валентинович Аверин на основе курса своих лекций записал аудиоподкаст про Серебряный век. Он подробно объясняет на примерах Мережковского, Бунина и Горького, как символизм и реализм в русской литературе то вдруг сближались, то резкого отталкивались. Лекции еще ценнее тем, что в январе Бориса Валентиновича не стало.

Интервью

Как проводит самоизоляцию в Карелии Кирилл Нагиев

11:00

«Собака.ru» запускает в Instagram серию интервью в прямом эфире с нашими героями. Актер Кирилл Нагиев расскажет нам, как проводит самоизоляцию в Карелии и чем советует заняться другим.

Карантинные интервью Павла Осовцева

21:00

Пиар-директор Bosco Павел Осовцев запустил программу «Вечерний Осовцов» в Instagram. Например, его гостем в пятницу станет режиссер и актер Александр Молочников. 

Искусство

Арт-медиация музея «Гараж» по выставке «Секретики: копание в советском андеграунде. 1966–1985»

16:00–17:00 

Прогулка по выставке, посвященной советскому неофициальному искусству, на тему «Шаманизм в СССР VS какими «традиционными» способами в России защищаются во время самоизоляции». Какой была эзотерика в эпоху застоя и как в стране используют эти практики сейчас, во время пандемии коронавируса? Зарегистрироваться можно здесь

Экскурсия по экспозиции Русского музея «Дмитрий Левицкий. Смолянки» 

16:30–17:00

Русский музей проведет онлайн-экскурсию по своей выставке «Дмитрий Левицкий. Смолянки». Подключиться к трансляции можно здесь

Театр

«Лебединое озеро», Opera de Paris

Парижская опера выкладывает спектакли на своем сайте на неделю – до 5 марта можно смотреть «Лебединое озеро» в постановке Рудольфа Нуреева, который сопроводил классический сюжет разнообразными фрейдистскими оттенками. 

«Lё Тартюф. Комедия», Театра на Таганке

19:00

Трансляция спектакля Юрия Муравицкого 3 апреля в прямом эфире будет бесплатной, в HD-качестве и пройдет на главной странице Театра на Таганке. На сайте будет также размещено объявление о благодарности за любые добровольные пожертвования от зрителей. 

Спектакль «Солнечная линия», Александринский театр

19:00

Спектакль Жени Беркович («Гоголь-центр») по пьесе Ивана Вырыпаева вновь можно увидеть онлайн (именно с него Александринка начала вести трансляции). Его герои — супруги, которые пробыли семь лет в браке и теперь решают, хотят ли дальше быть вместе. Трансляция будет не только в приложении «Триколор», но и в соцести «ВКонтакте».

Мода

Вебинар Ольги Хорошиловой «Art & Fashion – сейчас и тогда»

В школе Masters доступна запись вебинара кандидата искусствоведения, историка костюма и автора книги «Мода и гении» Ольги Хорошиловой «Art & Fashion – сейчас и тогда». Речь пойдет о том, как связаны художники и дизайнеры – с кем Густав Климт создавал платья и как выглядел смокинг-афродизиак Сальвадора Дали. 

Кино и сериалы

 

Лекция «Офицер и шпион»: что важно в фильме?

19:30-21:00

Если вы уже устали смотреть кино и сериалы, самое время о них послушать. Лев Лурье в пятницу прочтет лекцию об исторической и художественной правде в фильме «Офицер и шпион» опального режиссера Романа Полански. Подробнее здесь

Концерты и музыка

Концерт группы «Сплин» 

19:00

В прямом эфире Okko в пятницу выступит группа «Сплин». Лайв пройдет в формате камерного студийного квартирника. Тем душевнее будут звучать песни музыкантов.

Еда

Уроки кулинарии от Массимо Боттуры

21:00

Великий итальянский шеф Массимо Боттура (возглавляемый им ресторан Osteria Francescana – обладатель трех звезд «Мишлен») запустил бесплатные кулинарные курсы в своем Instagram. Занятия проходят каждый вечер около 21:00 по московскому времени: можно, например, научиться делать готовить тушеную телячью голяшку оссобуко или бургер. 

Вечеринки

Стримы Boiler Room

Вместо спортивных упражнений в пятницу рекомендуем устроить рейв с домочадцами под диджей-сеты формации Boiler Room. Выбираем запись и танцуем! 

4 апреля, суббота

Лекции и образование

Лекция ««Игра престолов». То есть – царств. Бактерий вирусов и грибов»

18:00-19:30

Журналист Дмитрий Губин в субботу вечером прочтет в Доме культуры Льва Лурье лекцию по биологии: как царства бактерий и вирусов нападали на царство животных и что нас в связи с этим ждет. 

Искусство

Арт-медиация от музея Гараж по выставке «Секретики: копание в советском андеграунде. 1966–1985»

12:00–13:00 

Тема медиации поставлена максимально актуально: Журнал «Знание — сила» VS какие модели поведения во время «апокалипсиса» мы копируем из научной фантастики, фильмов, книг. Зарегистрироваться на медиацию можно здесь

Театр

Балет «Марко Спада», Большой театр

19:00

В субботу Большой театр покажет онлайн-балет «Марко Спада» со сложной хореографией, зрелищными пантомимными сценами и балами с драгунами и бандитами. Главная партия блестяще исполнена звездой мировой сцены и признанным королем танца – Дэвидом Холбергом. 

Спектакль «Евгений Онегин», на ресурсах театра «Балтийский дом»

17:00

Государственный академический русский театр драмы им. М. Горького из Казахстана покажет на ресурсах «Балтийского дома» постановку Юрия Квятковского. Это – часть фестиваля «Встречи в России. Онлайн. Избранное», который перешел в сеть.

 Мода

Лекция «Хиппи, диско, агрессивная сексуальность: Карл Лагерфельд, Кензо Такадо, Кельвин Кляйн»

В рамках лекции на платформе «Лекторий. Правое полушарие интроверта» расскажут о моде 70-х, 80-х и 90-х, деконструктивизме Мартина Маржелы и эстетике гранжа Кельвина Клейна. 

Интенсив по созданию контента

Комьюнити Beinopen проведет двухдневный интенсив по созданию продающего контента для тех, кто создает моду. Обещают научить писать четко, емко и цепляюще, а не «натуральные ткани и актуальные цвета».

Кино и сериалы

Фильм «Тряпичный союз»

Поднять настроение в самоизоляции и карантине точно сможет залихватская картина про взросление режиссера Михаила Местецкого. Бонус – невероятно органичный состав актеров от Павла Чинарева и Василия Буткевича до Ивана Янковского и Александра Паля.

Музыка и концерты

Концерт «Би-2»

20-го марта группа «Би-2» сыграла онлайн-концерт в поддержку своих поклонников – музыканты были вынуждены перенести европейские выступления. Если еще не видели, самое время подпевать «Полковнику никто не пишет» и «Варваре».

Еда

Грузинские блюда от шефа Маруси

Загляните в Instagram хозяйки и шеф-повара Mindal Café  Марины Наумовой. Там в разделе IGTV  собраны рецепты необычных грузинских блюд. Наш выбор – гебжалия и домашняя чурчхелла.

5 апреля, воскресенье

Лекции и образование

Жизнь в коммунальной квартире

Кандидат исторических наук, профессор факультета антропологии Европейского университета Илья Утехин собрал, кажется, весь причудливый кодекс сводов и правил быта советских коммуналок. Локальный фольклор о том, каково это, когда нет ничего личного, тоже прилагается. Равно как и отражение феномена в искусстве – от фильмов (да, и «Покровские ворота!») до фельетонов. Прослушать курс можно здесь

Театр

Спектакля «Страх», «Гоголь-центр»

20:00

В воскресенье на страницах «Гоголь-центра» в соцсетях (например, YouTube) пройдет трансляция спектакля «Страх» Владислава Наставшева по мотивам фильма Фассбиндера «Страх съедает мою душу».

 «Алиса в Стране чудес», Royal Opera House

Сервис Marquee.TV дает на месяц бесплатный доступ к лучшим мировым драматическим спектаклям, операм и балетам. Для семейного просмотра накануне новой рабочей недели на удаленке выбираем «Алису в Стране чудес» Кристофера Уилдона – и снова от Ковент- Гардена. Яркая разноцветная сценография, много детей на сцене, будет даже чечетка – очень радостный воскресный спектакль. 

Мода

Подкасты Ксении Шнайдер «Нелегкая промышленность»

Дизайнер Ксения Шнайдер запустила подкасты-интервью с представителями модной индустрии. Разговаривают о бизнесе, источниках вдохновения и эмоциональном выгорании. Среди первых гостей – основательница бренда Tatuna Татуна Николашвили, основательница марки Lesyanebo Леся Небо и со-основательница бренда пижам The Sleeper Катя Зубарева. 

Кино и сериалы

Беседа о русском кино Юрия Быкова и Кантемира Балагова

Никто не знает о русском кино лучше, чем работающие в индустрии режиссеры. Краткое содержание их беседы можно посмотреть здесь. А если вдруг вам хочется конкретных рекомендаций отличных фильмов и сериалов, читайте эту (или эту) подборки редакции.

Концерты и музыка

Концерт OLIGARKH

20:00

Музыканты OLIGARKH миксуют «этнофутуризм» и «мета-фолк», превращая православные молитвы, народные песни, Чайковского и рэп в EDM. Для концерта на платформе STAY группа готовит специальный аудио-видео сет.

Еда

Кофе по-ирландски от бара «Полторы комнаты»

Ироничные обучающие видео теперь записывает и петербургский бар «Полторы комнаты». Вот идеальный рецепт для воскресного утра (или вечера) – кофе по-ирландски с виски и взбитыми сливками. Не забываем про perfect serve! 

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