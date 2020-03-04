Гастроли спектакля «Чайка» Константина Богомолова с Зудиной, Миркурбановым и Мороз, анимационный хит Pixar «Вперед» и концерт Тимы Белорусских — как провести первые весенние выходные в городе.
Уикенд в Петербурге с 5 по 9 марта
4, 6 марта
19:00
Малая сцена БДТ
Спектакль «Фантазии Фарятьева»
На Малой сцене БДТ 4 и 6 марта – премьера спектакля «Фантазии Фарятьева» Фамила Джавадова, ученика Андрея Могучего. Он выбрал для постановки рискованный вариант: камерную пьесу Аллы Соколовой, которую когда-то в Большом драматическом режиссировал Сергей Юрский (и играл заглавную роль) вместе с тогдашней дебютанткой Светланой Крючковой, а зрители помнят ее еще и по фильму Ильи Авербаха с Андреем Мироновым. Джавадов, чтобы избежать сравнений, концентрируется на вечных темах любви и одиночества, а не советском быте.
4 марта–17 мая
Государственный Эрмитаж, Дворец Меньшикова
Выставка «Маринус ван Роймерсвале. «Сборщики податей». К завершению реставрации»
Фламандец Маринус ван Роймерсвале знаменит портретами банкиров, ростовщиков и сборщиков податей — сюжет весьма популярный в 16 веке. Считается, что первым к теме изображения тогдашних налоговиков обратился Ян ван Эйк, а затем Квентин Массейс, который и был учителем Роймерсвале. На наш взгляд, картина так и просится стать мемом про уплату налогов и хорошо бы смотрелась в рекламе Федеральной налоговой службы. Иронично, что полотно, только что прошедшее через руки эрмитажных реставраторов, покажут во дворце Александра Даниловича Меньшикова — известного казнокрада.
С 5 марта
Фильм «Сладкая жизнь» / La dolce vita
В честь столетия Федерико Феллини в прокат вновь выйдет его «Сладкая жизнь», породившая волну купаний в римском фонтане Треви и любви всего мира к Марчелло Мастроянни.
С 5 марта
Фильм «Человек-невидимка» / The Invisible Man
Триллер Ли Уоннелла – вольный ремейк фильма Пола Верховена с Кевином Бейконом. В новой версии звезда «Рассказа служанки» Элизабет Мосс играет девушку, которая встречается с абьюзером. Выход из токсичных отношений осложняется тем, что ее бойфренд-ученый стал невидимкой.
С 5 марта
Фильм «Остров фантазий» / Fantasy Island
Триллер продюсера «Прочь» Джейсона Блума буквально трактует тезис, что нужно бояться своих желаний. Пять человек оказываются на таинственном острове, где в их (казалось бы) мечтах что-то идет не так.
С 5 марта
Фильм «Отель "Белград"»
Если со времен «Холопа» вы соскучились по Милошу Биковичу (а премьеру сериала «Магомаев» с ним же не можете ждать до 9 марта), в прокат выходит комедия положений о владельце фешенебельного сербского отеля – угадайте, с кем в главной роли.
С 5 марта
Фильм «Вперед» / Onward
Долгожданный релиз Pixar – трогательная история о том, как магия может исчезнуть даже из мира троллей и единорогов. Подростки-эльфы Иэн и Барли Лайтфуты пытаются вернуть хотя бы на один день своего умершего отца, но для этого им нужно овладеть искусством волшебства. В мультфильме даже есть ЛГБТ-персонаж, но ради рейтинга «6+» в российском дубляже его ориентацию явно не обозначают.
С 5 марта
Фильм «Один вдох»
Байопик «королевы фридайвинга» Натальи Молчановой, которую играет невероятная Виктория Исакова (в фильме героиню зовут по-другому). В реальной жизни спортсменка впервые попробовала глубоководные погружения, когда ей было уже 40 лет, но сумела установить более 40 рекордов и стать многократной чемпионкой мира. В 2015-м Молчанова пропала без вести у берегов Испании.
С 5 марта
Фильм «Очень женские истории»
Разножанровый (и отличный!) киноальманах с Анной Михалковой, Лукерьей Ильяшенко, Анной Слю и Любовью Толкалиной готовили несколько режиссеров – от Антона Бильжо до Лики Ятковской. Но наш фаворит – снятая Наташей Меркуловой трогательная история сложных взаимоотношений двух сестер, которых играют Виктория Исакова и Виктория Толстоганова.
С 5 марта
Фильм «Прощание со Сталиным» / State Funeral
Как и в «Блокаде», режиссер Сергей Лозница использует уникальные исторические кадры, рассказывая как со Сталиным все не могут распрощаться, хотя снятые в 1953-м пленки, казалось бы, давным-давно ушли в госархивы.
С 5 марта
Фильм «Невидимая жизнь Эвридики» / A Vida Invisível
Тропическая мелодрама Карима Айнуза победила на Каннском фестивале в программе «Особый взгляд» в 2019-м. Деспотичный отец в Бразилии 1950-х разлучает сестер Эвридику и Гиду, мечтающих о свободной жизни в далекой Европе.
5 марта
19:30
«Практик»
Лекция «Мода vs. феминизм: история одного противостояния»
В четверг в лектории «Практик» в пространстве «Линии» стилист и основатель проекта Sartory Александра Добрянская расскажет, как движение за права женщин повлияло на нашу манеру одеваться и как трансформировались образы в процессе новых завоеваний феминисток. Подробнее здесь.
5, 6 марта
19:00
«Балтийский дом»
Гастроли спектакля «Чайка» Константина Богомолова
5 и 6 марта на сцене «Балтийского дома» покажут спектакль Константина Богомолова «Чайка», поставленный им в театре Олега Табакова. Актерский состав этой камерной истории всеобщей нелюбви – это и Марина Зудина в роли Аркадиной, и Сергей Чонишвили – доктор Дорн, и Игорь Миркурбанов – Тригорин, и Дарья Мороз – Нина Заречная.
5, 6 марта
19:30
ЦЕХъ
Спектакль «Игроки»
В ЦЕХъ в четверг и пятницу – премьера спектакля «Игроки». К гоголевским текстам театр обращается уже второй раз. История про карточного аса Ихарева, которого судьба занесла в провинциальный трактир, где его оставила ни с чем компания таких же пройдох, – одновременно фантасмагоричная и обыденная. Подзаголовок «дела давно минувших дней» не должен сбивать с толку: сюжет, придуманный в 1842 году, по-прежнему точно отражает и современные реалии.
5 марта–4 апреля
Namegallery, Галерея «Люда», ДК Громов
Выставка «Неоинфантилизм»
«Если ты будешь проявлять ко мне внимание и интересоваться мной, возможно тогда мы займемся сексом», «Я волновал траву и сорняки своей мочой» — это не подписи на абстрактных мемах, а названия работ художника Евгения Музалевского (тоже весьма абстрактных). Евгений — один из участников трехтактного проекта «Неоинфантилизм». Этим термином куратор и художник Петр Белый обозначает молодое поколение авторов, которые отвергают навязшие на зубах «новые медиа» в пользу традиционных, но делают это с детской непосредственностью. Не академическая живопись, но рисование мелками, не скульптура, а лепка из глины. «Неоинфантилов» отбирали 5 кураторов, а посмотреть на «детсадовские» работы можно на трех площадках в разных концах города. Среди участников: Леонид Цхэ, Аня Афонина (оба — выпускники Академии Художеств), самуилл маршак, Егор Федоричев и другие.
С 5 марта
Открытие бара «Ласточки»
На улице Воскова в Петроградском районе открылся бар «Ласточки» от создателя Bar 76 Артема Джараяна. Помимо основной функции, владельцы обещают много интерактива — здесь будут проводить дегустации редких вин и встречи с сомелье и виноделами. Евгений Шамов (шеф-сомелье BeefZavod), Степан Климушин (Big Wine Freaks, Smoke BBQ, Animals) и Наталья Мироненкова («На вина») разработали винную карту, в которой более 200 позиций. В меню от шеф-повара Федора Темникова — мясные деликатесы и сырная тарелка, зеленый салат с брокколи, осьминог на гриле, гребешок с брюссельской капустой и другие блюда, гармонично сочетающиеся с вином.
6 марта
20:00
«А2»
Концерт Максима Леонидова
Один из основателей и участников бит-квартета «Секрет» регулярно выпускает новые песни в составе своей группы Hippoband. Но даже если вы их не знаете, на концерт Максим Леонидов непременно споет про «то ли девочку, а то ли видение», «просто не дай ему уйти» и «любовь на пятом этаже».
6 марта–1 мая
Арт-пространство «ДК Громов»
Выставка «И досадно мне стало, что у меня не было и не будет времени заняться искусством». Ленин в Громове»
Уже несколько месяцев бизнесмен, коллекционер и создатель пространства «ДК Громов» Игорь Суханов покупает у петербургских (и не только) художников живопись, графику и скульптуру с портретами Владимира Ильича. «Ленинский призыв» оказался подготовкой к новой выставке к 150-летию вождя мировой революции — переосмысление образа и всей мифологии, которая сложилась вокруг юбиляра. Зрителям покажут 350 произведений, созданных в период с 1920-х по настоящее время, включая работы Александра Самохвалова, Павла Пепперштейна, Владимира Шинкарева и Константина Симуна. Среди главных «хитов» свежеприобретенная Сухановым работа классика соц-арта Леонида Сокова «Ленин и Джакометти».
6 марта — 19 апреля
«Росфото»
Выставка «Лоис Ламмерхубер. Мир Венской государственной оперы»
Фотограф Лоис Ламмерхубер 10 лет снимает за кулисами Венской оперы, чье помпезное и эклектичное здание на Рингштрассе знает каждый турист. Скрытая от посторонних глаз жизнь — это репетиции, установка декораций и обычная ежедневная рутина оперных певцов.
6 марта — 13 мая
«Бертгольд центр»
Выставка Никиты Панины «Обратная связь»
Обычно на выставках, посвященных возможностям искусственного интеллекта в contemporary art, зрителям показывают работы в цифровом формате. Никита Панин переносит изображения, созданные с помощью ИИ на физические объекты: инсталляции и флаги. Одновременно художник переосмысляет всеобщую компьютеризацию начала 2000-х и опыт своего отца-иконописца. Для мультисенсорного восприятия экспозиции все комнаты будут наполнены специальными ароматами.
6 марта
23:59
Stackenschneider
Вечеринка Underground Experience
В пятницу в Stackenschneider пройдет вечеринка от промо-группы Underground Experience, история которой началась в легендарном сквоте на Обводном канале в 1994 году. В лайн-апе – ее предводитель DJ Slon, основатель лейбла Abduction Никита Азелицкий и команда UE в лице Zaletny и Ershov.
7–29 марта
Библиотека Гоголя
Выставка Нади Демкиной «Невидимое искусство»
Художница и журналистка Надя Демкина в виде рисованных историй представляет биографии графика Анны Остроумовой-Лебедевой, иллюстратора сказок Елены Поленовой и русской эмигрантки Маревны, которая работала в Париже вместе с будущими звездами Монпарнаса и, кстати, была первой женой Диего Риверы. На примере этих трех художниц Демкина показывает, как более ста лет назад женщины искали свой творческий путь. Также в экспозицию войдут инфографика об истории женского художественного образования в России, репродукции работ и фотопортреты самих художниц.
7 – 8 марта
12:00
«Севкабель Порт»
Весенняя «Интеллигентная барахолка»
В субботу и воскресенье в Петербурге вновь пройдет «Интеллигентная барахолка» – большой городской маркет. На этот раз – в «Севкабель Порту». Под музыку от Монтеверди до Ветлицкой будут продавать винтажные платья и украшения, антикварный фарфор и гречневое мороженое с глинтвейном и колбасками карривурст. Вход свободный.
7 марта
20:00
«Порох»
Спектакль «Г-н Кармен»
В субботу в пространстве «Порох» инженерный театра «Ахе» покажет постановку Яны Туминой «Г-н Кармен». В ней Павел Семченко и Максим Исаев выступают как «операторы судеб» Кармен и Хосе, рассматривая любовь как ринг, огороженный канатами. Компактный спектакль участвовал в Edinburgh Fringe Festival в 2012 году.
7 марта
21:00
Social Club
Концерт «Бунтарки»
В Social Club в субботу пройдет концерт, посвященный смутьянкам, дикаркам и хулиганкам. Певицы от Кати Павловой («Обе две»), Виктории Жук (Therr Maitz), Варвары Чиркиной до Саши Рябины, Инны Сухорецкой, Kushnarova и Нины Карлссон будут петь каверы на Нину Симон, Патти Смит, Тину Тернер и Аллу Пугачеву. Режиссер концерта – Алессандра Джунтини.
7 марта
22:00
Место сообщат участникам
Вечеринка Odyssey of Flowers
В субботу пройдет весенняя вечеринка из серии Odyssey. Хедлайнеры цветочного рейва – французский дуэт Parallells. Также обещают перфомансы, фотозоны невероятной красоты и микс из лайвов с электроникой на трех танцполах.
7 марта
23:50
Blank
Вечеринка KAMON
В субботу Sumeba Miyako, Test FM и клуб Blank объединят усилия и артистов из Эйндховена, Лондона, Киева, Екатеринбурга, Москвы и Петербурга на 12-часовую вечеринку. Лайн-ап впечатляющий: от Ekman, Draag с Okkultative и Eostra с Sofia Rodina до Владимира Гнатенко, Module Werk с Tolya Klepalov и Shutta.
С 8 марта
Фильм «Паразиты» / Gisaengchung
Не прошло и года, а триумфатор Канн и «Оскара» выходит в повторный прокат в России. Правда, на этот раз в черно-белом варианте. По словам режиссера Пон Джун-хо, эта версия придает истории новые смыслы.
8 марта
18:00
Большая хоральная синагога
Лекция о том, почему иудаизм – самая феминистическая религия
В воскресенье историк еврейской общины Петербурга Виктор Амчиславский расскажет в Большой хоральной синагоге о том, почему иудаизм – самая феминистическая мировая религия и как Талмуд описывает женскую сексуальность.
8 марта
19:00
СК «Юбилейный»
Концерт Тимы Белорусских
Белорусский певец-хитмейкер презентует в Петербурге новый альбом «Моя кассета — твой первый диск, сторона В». Но «Мокрые кроссы», «Незабудка» и «Витаминка» (не путать с «Любимкой») тоже будут.
8 марта
19:00
«Родина»
Спецпоказ фильма «Римские каникулы»
В воскресенье на большом экране в киноцентре «Родина» покажут культовый ромком с Одри Хепберн «Римские каникулы» – отличная альтернатива, пока коронавирус сделал почти невозможным итальянские приключения. Картину о романе принцессы Анны и репортера Джо покажут на языке оригинала с русскими субтитрами.
8 марта
19:00
Белый зал библиотеки Маяковского
Философский диспут о «новой чувствительности и хладнокровии»
В феврале библиотека им. Маяковского совместно с Европейским университетом запустила новый проект — серию диспутов, где «на честном словесном поле сходятся философы города, защищая то или иное полярное направление мысли». Так, в воскресенье Мария Кочкина, Александр Скидан и Мария Бикбулатова будут полемизировать с Йоэлем Регевом, Еленой Костылевой и Артемием Магуном о «Новой чувствительности против нового хладнокровия». Вход свободный по предварительной регистрации.
8 марта
20:00
MOD
Благотворительный концерт «Не виновата»
8 марта Петербург примет участие в акции «Не виновата» — в поддержку женщин, переживших домашнее насилие. В клубе MOD пройдет благотворительный концерт, в лайн-апе которого группа «Увула», Jesus Sisters и другие. Все собранные от продажи билетов средства будут направлены в кризисный центр для женщин «Инго». Подробнее здесь.
8 марта
20:00
«Космонавт»
Концерт Animal ДжаZ
Самые романтичные представители петербургского альтернативного рока выступят в воскресенье в «Космонавте». Кстати, в этом году группе Animal ДжаZ исполняется 20 лет, но даже их новые песни с альбома «Время любить» все больше звучат как ностальгия по беззаботным нулевым.
9 марта
17:00
«Родина»
Спецпоказ фильма «Сабрина»
Еще одну киноклассику с Одри Хепберн, Хамфри Богартом и Уильямом Холденом в эти выходные можно увидеть на большом экране. Ромком Билли Уайлдера – нетипичная история Золушки, которая сама не понимает, в кого влюблена.
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