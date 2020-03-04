Уикенд в Петербурге с 5 по 9 марта

Выставка «И досадно мне стало, что у меня не было и не будет времени заняться искусством». Ленин в Громове»

Уже несколько месяцев бизнесмен, коллекционер и создатель пространства «ДК Громов» Игорь Суханов покупает у петербургских (и не только) художников живопись, графику и скульптуру с портретами Владимира Ильича. «Ленинский призыв» оказался подготовкой к новой выставке к 150-летию вождя мировой революции — переосмысление образа и всей мифологии, которая сложилась вокруг юбиляра. Зрителям покажут 350 произведений, созданных в период с 1920-х по настоящее время, включая работы Александра Самохвалова, Павла Пепперштейна, Владимира Шинкарева и Константина Симуна. Среди главных «хитов» свежеприобретенная Сухановым работа классика соц-арта Леонида Сокова «Ленин и Джакометти».