Уикенд в Петербурге с 20 по 24 февраля

Выставка «Борис Кустодиев. Живопись. Графика. Фото»

Эту выставку от KGallery мы ждали еще в прошлом году — и дождались: 100 работ — живопись и графика из частных коллекций с вкраплениями музейных вещей. Бонусом — 30 уникальных фотографий родной для Кустодиева Астрахани, которые предоставит картинная галерея им. П.М. Догадина. На известного по учебникам художника, кажется, посмотрели по-новому: выставка обойдется без «Венер» и «Купчих» (ну ладно, немного будет), зато с невероятной печатной графикой, тонкими и не гротескными портретами, а также театральными декорациями и книжным дизайном. Советуем идти после ретроспективы Репина в Русском музее, ведь Кустодиев — его ученик и соавтор знаменитого «Заседания Государственного совета».