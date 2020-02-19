Гастроли столичного «Гоголь-центра» (Кукушкин! Авдеев! Исакова!) в БДТ, выставка работ Бориса Кустодиева из частных коллекций в KGallery и концерт «Аквариума» – как провести выходные в городе.
Уикенд в Петербурге с 20 по 24 февраля
До 22 февраля
БДТ
Гастроли «Гоголь-центра»
«Гоголь-центр» приехал на первые большие гастроли в Петербург. Привоза два – «Маленькие трагедии», постановка которую актеры выпускали без находившегося под домашним арестом Кирилла Серебренникова, и фирменный «(М)ученик», ставший впоследствии фильмом. На сцену БДТ выходят звезды разных поколений: от читающего рэп Филиппа Авдеева и гуттаперчевого Никиты Кукшкина до пробующего себя в кинорежиссуре Алексея Аграновича и трогательной Виктории Исаковой.
До 26 апреля
Государственный Эрмитаж, Главный штаб
Выставка «Студия 44. Анфилада»
Восточное крыло здания Главного штаба превращалось в музейное пространство под руководством студии братьев Явейн 12 лет — с 2002-го по 2014-й. Реконструкция до сих пор вызывает споры в среде архитекторов, критиков и музейных сотрудников. Самое время вспомнить, как она происходила, тем более что самой студии исполняется 25 лет. В атриумах — бывших дворах, перекрытых стеклянной крышей — «посадили» деревья (они там и росли во дворе до реконструкции), а самый большой эффектно перетянули красными лентами. Иронично, что впечатляющий дизайн выставки придумал архитектор Сергей Падалко, представляющий бюро «Витрувий и сыновья».
19 февраля - 24 апреля
Marina Gisich Gallery
Выставка Евгения Юфита
Старейшая петербургская contemporary art галерея в прошлом году открыла новое пространство с панорамными окнами, а в этом празднует 20-летие чередой мощных выставок. Первая на очереди — главного некрореалиста Евгения Юфита, подарившего нам фильм «Папа, умер дед Мороз». Кинокритики давно причислили Юфита, ушедшего из жизни четыре года назад, к классикам мирового кинематографа, сравнивая с кинодеятелями немецкого экспрессионизма и французского сюрреализма, с выдающимися режиссерами Тарковским и Ромеро. Последний, кстати, лично представлял его фильмы во время ретроспективы в американском Питтсбурге.
19 февраля – 14 марта
Библиотека книжной графики
Выставка «Книжная обложка 1920-1930-х»
В Библиотеке книжной графики открывается выставка «Книжная обложка 1920-1930-х», подготовленная совместно с Научной библиотекой Государственного Эрмитажа. Это более 100 артефактов эпохи, созданные Александром Родченко, Александром Самохваловым, Соломоном Телингатором и другими мэтрами. Выставка обязательна к посещению для дизайнеров и иллюстраторов: по сути, на ней показывают полную энциклопедию приемов, которые используют до сих пор.
19 февраля – 31 мая
Эрмитаж
Выставка «Книги Сальвадора Дали. Из коллекции М.И. Башмакова»
Пока половина Москвы проводит выходные на масштабной выставке Сальвадора Дали, петербуржцы могут утешится выставкой live d'artiste авторства каталонского гения из собрания Марка Башмакова — человека-легенды, математика, альпиниста и коллекционера. Сальвадор Дали иллюстрировал десятки изданий, с легкостью брался за любые, самые амбициозные, проекты и обращался к самым разным текстам – от Библии до поэзии Мао Цзэдуна.
С 20 февраля
«Удивительное путешествие доктора Дулиттла» / Dolittle
Добрый доктор Дулиттл (Роберт Дауни-младший) излечит и корову, и волчицу, и жучка, и червячка, и медведицу, и юную королеву. Правда, чтобы спасти последнюю, ему предстоит отправиться за лекарством к мифическому острову.
С 20 февраля
Фильм «Свистуны» / La Gomera
Прославленный инди-режиссер румынской новой волны Корнелиу Порумбою («Полицейский, имя прилагательное», «Сокровище») снял криминальную драму с Владом Ивановым из еще одного локального хита «4 месяца, 3 недели и 2 дня».
С 20 февраля
Фильм «Зов предков» / The Call of the Wild
Режиссер Крис Сандерс («Как приручить дракона», «Семейка Крудс») экранизировал повесть Джека Лондона о собаке, которая помогала золотодобытчикам, а потом почувствовала тот самый зов предков и ушла к своим. Пес нарисован на компьютере, зато компанию ему составляет вполне реальный Харрисон Форд.
С 20 февраля
Фильм «Калашников»
Байопик знаменитого изобретателя Михаила Калашникова поставил старший брат Петра Буслова Константин, а снялся в заглавной роли — звезда «Быка» Юрий Борисов.
С 20 февраля
Фильм «Эма: Танец страсти» / Ema
Визуально безупречная драма с Марианой Ди Джироламо и Гаэлем Гарсиа Берналем. Танцовщица Эма, пережив личную трагедию вместе с мужем-хореографом, пытается найти и выразить себя единственным доступным ей способом – через движение и пластику.
С 20 февраля
Фильм «Русские грузины. Фильм первый»
Изучив историю русских евреев, журналист Леонид Парфенов вместе с режиссером Дмитрием Курчатовым рассказывает про грузин: от Багратиона и Шеварднадзе до Пиросмани, Данелии и Баланчина.
20 февраля
19:00
Animals
Ужин Sexy Vegan
В четверг в Animals пройдет презентация ужина Sexy Vegan. Как легко догадаться по названию, в меню в этот вечер будут блюда, исключающие продукты животного происхождения: бабагануш с гречишным крекером и грибной травой; тартар из желтой и красной свеклы с брусникой; большой зеленый салат с бобами эдамамэ, кедровыми орешками, киноа и огурцом; ризотто с севиче из кабачка и другие. Новые блюда можно будет попробовать не только в этот вечер, но и до конца марта.
20 февраля
19:30
Российский аукционный дом
Лекция «Корона китайской империи. Великие эпидемии прошлого и будущего»
Дом культуры Льва Лурье подготовил актуальную, как никогда, лекцию – про великие эпидемии от чумы до коронавируса. Прочтет ее в четверг в Российском аукционном доме (пер. Гривцова, дом 5, лит. В) биолог Иван Квасов.
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bahadir aydin / Shutterstock.com
20 февраля
20:00
СК «Юбилейный»
Концерт Limp Bizkit
Группа Limp Bizkit давным-давно не выпускала новые альбомы. С другой стороны, и в Петербурге музыканты не были уже пять лет, так что их концерт настоятельно рекомендуется всем, кто ностальгирует по Behind Blue Eyes и My way. К тому же специальные гости на всех концертах их тура в России — электронный проект BLVCK CEILING, а также дуэт IC3PEAK.
20 февраля
21:00
Планетарий №1
Концерт ЯАVЬ
Альтерэго певицы Елки – проект ЯАVЬ – выступит с космическим (буквально) концертом: она споет в Планетария №1 на Обводном канале. Первый трек «Один в поле воин» — появился в соцсетях еще в 2017-м, но о том, что это ее сайд-проекте, Елка призналась лишь несколько лет спустя. Альбом вышел в январе 2019 года.
21 февраля–26 апреля
KGallery
Выставка «Борис Кустодиев. Живопись. Графика. Фото»
Эту выставку от KGallery мы ждали еще в прошлом году — и дождались: 100 работ — живопись и графика из частных коллекций с вкраплениями музейных вещей. Бонусом — 30 уникальных фотографий родной для Кустодиева Астрахани, которые предоставит картинная галерея им. П.М. Догадина. На известного по учебникам художника, кажется, посмотрели по-новому: выставка обойдется без «Венер» и «Купчих» (ну ладно, немного будет), зато с невероятной печатной графикой, тонкими и не гротескными портретами, а также театральными декорациями и книжным дизайном. Советуем идти после ретроспективы Репина в Русском музее, ведь Кустодиев — его ученик и соавтор знаменитого «Заседания Государственного совета».
21 февраля–5 апреля
«Севкабель Порт»
Выставка «Формы движения»
Через неделю после вернисажа кинетической выставки «Манежа» в «Севкабель Порту» стартует проект «Формы движения». Его курирует Полина Борисова, которая несколько лет назад сделала во Владивостоке громкую экспозицию о явлении кинетического искусства в СССР. Среди 80 художников не только Кандинский, Малевич, Таллин и Родченко, но и, например, уже культовый уличный художник Паша 183, погибший семь лет назад. Давая срез происходящего в кинетическом искусстве страны за 100 лет, куратор показывает и совсем новые имена и проекты — их отобрали по опен-коллу. Среди самых интересных объектов «Формы движения» — реконструкция объекта Владимира Татлина махолет «Летатлин», напоминающий странную искусственную птицу, будто сошедшую со страниц фантастического романа «Аэлита».
21 февраля
19:00
Ледовый дворец
Спектакль «Кыся»
В честь 20-летия знаменитого спектакля-фантасмогории Дмитрий Нагиев и Игорь Лифанов в пятницу сыграют его на чуть ли не самой масштабной площадке города – в «Ледовом дворце».
21 февраля
19:20
«Аврора»
Спецпоказ фильма «На последнем дыхании»
В пятницу культовый фильм Жан-Люка Годара «На последнем дыхании» с Джин Сиберг и Жан-Полем Бельмондо можно увидеть на большом экране. Релиз приурочен к 90-летия режиссера и выходу в прокат драмы «Опасная роль Джин Сиберг» о трагической судьбе актрисы.
21 февраля
20:00
«Космонавт»
Концерт группы «Альянс»
Авторы хитов «На заре», «Дайте огня» и «Фальстарт», группа «Альянс», в пятницу выступят в клубе «Космонавт». Впрочем, музыканты обещают сыграть не только эти проверенные треки, но и песни с альбома «Космические сны», написанные Игорем Журавлевым.
21 февраля
23:00
«Мачты»
Вечеринка «Ритмическая Гимнастика»
В пятницу в клубе-баре «Мачты» в «Севкабель Порту» пройдет вечеринка из серии «Ритмическая Гимнастика». Хедлайнер – Яна Кедрина (Kedr Livanskiy). Локальную поддержку оказывает Саша Errortica, победившая в проекте True Music Radio и сыгравшая сет на Boiler Room в Вильнюсе. Также в лайн-апе – идейный лидер вечеринки Артем Shuzē и основатель формации Arts&Grooves Павел Есипович.
21-22 февраля
23:00
Mishka
Вечеринка в честь 9-летия бара Mishka
В это трудно поверить, но Mishka на этой неделе исполняется девять лет. В честь праздника всю неделю ставить пластинки будут сотрудники бара, его владельцы и друзья. Так, в пятницу сеты сыграет лидер «СБПЧ» Кирилл Иванов и VOLAGIMOP, в субботу за диджейским пультом – FEBA & UTKING.
22 февраля
14:00
«Практик»
Встреча с Никитой Кукушкиным
В субботу в лектории «Практик» в пространстве «Линии» (8-я линия В.О., 25) актер «Гоголь-центра» Никита Кукушкин расскажет о современной драматургии, театре и ответит на вопросы зрителей. Вход свободный, но по регистрации.
22, 23 февраля
19:00
Театр Поколений
Спектакль «Homo Omon. Эхо будущего»
В субботу и воскресенье на сцене Театра Поколений – премьера спектакля по культовому роману Виктора Пелевина «Омон Ра». Главные роли в нем исполнят Яков Шамшин и Александр Бредель. Поставил историю о воспитании «настоящего человека» в условиях тотального обмана и отсутствия свободы выбора режиссер Руслан Кацагаджиев.
22 февраля
19:00
Новая сцена Александринского театра
Концерт resequence
В субботу в рамках программы «Новая музыка на Новой сцене» выступит композитор и саунд-артист Дима Аникин со своим проектом resequence. В концерт также примет участие хореограф Ксенией Михеевой, которая представит динамические композиции на музыку из альбома «Вой сирен».
22 февраля
20:00
«Космонавт»
Концерт Zdob Si Zdub
В субботу молдавская этно-рок-группа Zdob Si Zdub презентует в клубе «Космонавт» новый альбом Bestiarium, который вышел в ноябре прошлого года. Но и кавер на «Кино» «Видели ночь» (особенно ожидаемый в Петербурге) они, конечно, тоже исполнят.
22 февраля
23:00
«Танцплощадка»
Вечеринка с участием Jason Kendig
В субботу в «Танцплощадке» – масштабная вечеринка с отличным привозом. Ставить пластинки будет американский диджей Jason Kendig – легенда детройсткого клуба Motor, звезда чикагского Smart Bar и лидер квир-объединения Honey Soundsystem. Помогает – молодой электронный продюсер Cable Toy.
22 февраля
23:55
Blank
Вечеринка Let's Watch UFO's
Электро-ночь Let's Watch UFO's, курируемая Delta Funktionen, впервые сменит не только площадку, но и привычную страну проведения: пятый выпуск вечеринки, которая всегда проходила в легендарном берлинском Tresor, будет в Blank. В насыщенной программе – лайвы от The Exaltics, VC-118A, Volruptus, Delta Funktionen и Napirelly с совместным проектом Immediate Proximity и по отдельности, Module Werk, а также расширенный шоукейс от Electro Music Coalition: Prisheletz, Neuro, Neonicle, Zaletny & Ershov, PTZoid и LP.
23 февраля
18:00
«Цифербург»
Вечеринка в честь двухлетия инклюзивных мастерских «Простые вещи»
Проект инклюзивных мастерских «Простые вещи» отмечает двухлетие. В честь праздника в воскресенье в «Цифербург» пройдет большая вечеринка — с мастер-классами, глюкофонным джемом и тату-салоном с переводными картинками. Обещают выступление Светланы Бень и Артема Залесского, а также торт со свечами, который испекут в инклюзивном кафе «Огурцы».
23 февраля
19:00
«Ледовый дворец»
Концерт Little Big
В этому году у проекта Ильи Прусикина запланирован масштабный тур «Pop On The Top Tour». Но перед долгой дорогой авторы Skibidi выступят в «Ледовом дворце» и (не сомневаемся!) заставят танцевать и подпевать весь зал.
24 февраля
16:00
«Скороход»
Спектакль «Сочинение про Джобса»
В день рождения Стива Джобса, 24 февраля, в «Скороходе» покажут спектакль «Сочинение про Джобса» режиссера Ивана Пачина, автора суперхита Большого театра кукол «Мой дедушка был вишней». Подробнее о том, почему эта постановка понравится и взрослым, и подросткам, читайте в нашей рецензии.
24 февраля
20:00
«Космонавт»
Концерт «Аквариума»
В понедельник (который тоже выходной!) в клубе «Космонавт» выступит Борис Борисович Гребенщиков и его группа «Аквариум». Музыканты сыграют большую концертную программу, где прозвучат множество песен — от новейших до тех, с которых когда-то все начиналось.
24 февраля
20:00
Большой итальянский просвет Нового Эрмитажа
Концерт Константина Емельянова
Лауреат конкурса имени Чайковского, 25-летний пианист со статусом «тихой звезды» Константин Емельянов выступит в Большом итальянском просвете Нового Эрмитажа. Ноктюрн Чайковского и соната Бетховена в его исполнении прозвучат в окружении картин Тьеполо и Джордано. Придумал проект «Пианиссимо», воспевающий синтез искусств и одновременную работу разных органов чувств, продюсер Алексей Городнев.
С 17 февраля
Фестиваль «Три века петербургской кухни»
С 17 февраля в более чем 20 ресторанах города стартовал фестиваль «Три века петербургской кухни». В рамках него заведения будут готовить блюда по рецептам из книги «С.-Петербургская кухня» Игнатия Радецкого, вышедшей в середине XIX века. Книга стала первым фундаментальным исследованием и обобщением рецептов петербургской кухни. Подробнее об участниках и блюдах здесь.
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