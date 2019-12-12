Уикенд в Петербурге с 12 по 15 декабря

13, 15 декабря «Аврора», «Каро Варшавский экспресс»

Предпрокатный показ «С широко закрытыми глазами»



Культовый (и последний) фильм Стэнли Кубрика на следующей неделе выходит в повторный прокат в честь его 20-летия. Но для тех, кто не может дождаться, уже на этой неделе будут два предварительных сеанса. 13 декабря в «Авроре» картину представит кинокритик Никита Смирнов. 15 декабря в «Каро Варшавский экспресс» о ней расскажет также кинокритик Андрей Карташов.