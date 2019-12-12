Концерты The Hatters, Тоси Чайкиной и Муси Тотибадзе, бюджетная графика и картины на распродаже «#изпрофессорскойквартиры», финальные показы иммерсивных «Игрушек» и спектакль Яна Фабра, а также юбилейный фестиваль филармонии «Площадь искусств» — как провести выходные в городе.
Уикенд в Петербурге с 12 по 15 декабря
11-15 декабря
Ледовый дворец
С 11 по 15 декабря в Ледовом дворце пройдут показы новой постановки Цирка дю Солей. В Россию шоу «Кристалл» (Crystal), в отличие от других спектаклей, привезли довольно быстро – спустя чуть менее двух лет после премьеры. К участию привлечены акробаты, фигуристы, хоккеисты и представители экстремальных видов спорта.
12-17 декабря
C 12 по 17 декабря в Петербурге уже в третий раз пройдет Международный фестиваль «Школа. Студия. Мастерская». Он организован театром Григория Козлова. В афише — шесть спектаклей, режиссерская лаборатория, лекции и встречи. Например, актеры «Мастерской Брусникина» покажут проект «Право на отдых» про Александра Галича, а Юлия Ауг представит постановку «Моя эстонская бабушка». Подробнее здесь.
с 12 декабря
Продолжение перезапущенной франшизы про таинственную игру. Подростки вынуждены вернуться в «Джуманджи», но (сюрприз, сюрприз) правила поменялись и пройти очередной уровень оказывается совсем не просто.
с 12 декабря
Сиквел отделившегося от сериала полного метра. Как и в оригинальном проекте, Александр Петров в нем больше не снимается. Зато там по-прежнему есть Сергей Бурунов.
с 12 декабря
Боевик с Ольгой Куриленко и Гари Олдманом не кажется несомненным маст си. Но Ольга в коже и на мотоцикле – это, во-первых, красиво.
с 12 декабря
БДСМ-ромком (да-да) родом из Финляндии. Потрепанный вдовец в минуты эротической асфиксии видит умершую жену, воспитывает дочь-подростка и влюбляется в свою доминатрикс.
с 12 декабря
Комедия Кристофа Оноре («Все песни только о любви») принесла исполнительнице главной роли Кьяре Мастроянни приз как лучшей актрисе в каннской параллельной программе «Особый взгляд». Парижанка Мария одной волшебной ночью разбирается в своих чувствах к супругу.
12 декабря
17:40
«Аврора»
В четверг в «Авроре» – спецпоказ фильма о главном музей России и Петербурга. Это документальная картина итальянца Микеле Мали (автор ленты про Климта и Шиле), в которой рассказчиком выступает актер Тони Сервилло. Гостями сеанса станут директор Эрмитажа Михаил Питровский и режиссер Александр Сокуров. Подробности и билеты здесь.
12-23 декабря
«Родина»
С 12 декабря в «Родине» стартует фестиваль японского кино. Картины в дайджесте достаточно новые. Начнут детективом «Отель "Маскарад"», продолжат мюзиклом «Потанцуй со мной» и другими. Вход на показы свободный, но по регистрации. Полное расписание показов на сайте кинотеатра.
12-23 декабря-февраля
Arts Square Gallery
В галерее напротив Русского музея покажут живопись на религиозные сюжеты от знаковых фламандских живописцев Питера Пауля Рубенса, Яна Брейгеля-младшего (внука Питера Брейгеля-старшего), Яна Филипса Ван Тиллена и Корнелиса ван Клеве. Обрамленные пышными цветочными венками Мадонны — ноу-хау художников, живших в «золотой» для Нидерландов век. Работы для выставки, организованной при поддержке фонда «Новое искусствознание», предоставили частные коллекционеры.
с 12 декабря
KGallery
В уютной галерее с книжным магазином покажут пастель импрессиониста Эдгара Дега из знаменитой серии «Сюиты обнаженных женщин». По словам Кристины Березовской, работа из петербургской частной коллекции будет представлена в одном пространстве с двумя репродукциями шедевров из Эрмитажа и нью-йоркского Метрополитен-музея. Названия экспонатов пока не разглашаются. В собрании первого находится такое известное полотно Дега, как «Площадь Согласия», а также серия пастелей. «Причесывающаяся женщина», которую можно увидеть в залах Главного штаба, очень близка к работе, которую эксклюзивно представит KGallery.
12-14 декабря-июня
Особняк Румянцева
На экспозиции покажут более 200 фотографий, живописных работ, литографий, гравюр, акварелей из собрания Государственного музея истории Санкт-Петербурга, запечатлевших ныне утраченные архитектурные ансамбли, памятники, храмы, жилые дома, инженерные сооружения. Зрители увидят, например, старые фотографии Благовещенской (нынешней Труда), Воскресенской (Кулибина), Греческой, Знаменской (Восстания), Покровской (Тургенева), Сенной площадей.
12-15 декабря
«Севкабель Порт»
С 12 по 15 декабря на втором этаже корпуса Б «Севкабель Порта» пройдет выставка лучших работ архитектурного конкурса «АРХпроект-2019: внутри и снаружи». В программе — церемония награждения победителей, публичные лекции об архитектуре от членов жюри конкурса Теэму Куркела, партнера бюро JKMM (Хельсинки), и Евгения Асса, ректора школы МАРШ (Москва), а также — эксклюзивный диджей-сет в стиле «северного диско» от клуба «Мачты». Вход на мероприятия свободный.
12 декабря
19:00
Театр им. В. Ф. Комиссаржевской
Британская режиссерка Кэти Митчелл работает как с постдрамой, так и в музыкальном театре – она создала собственный жанр кино-спектаклей и сделала несколько проектов про изменение климата. В спектакле, который покажут на фестивале NET, она берется за сложносочиненную историю оперной певицы, которая бежит из раздираемой конфликтами Сирии и останавливается в Кельне, где наконец-то может спокойно работать. Мечта протагонистки – исполнить вокальный цикл Шумана на стихи Гейне «Любовь поэта». В постановке участвует американская оперная певица Джулия Баллок.
12 декабря
19:30
«Аврора»
В четверг в «Авроре» покажут документальный фильм «Дух Баухауса», созданный как часть мультимедийного проекта к 100-летию легендарной школы. После сеанса ленту обсудят Павел Дейнека, специалист по немецкому искусству ХХ века, сотрудник Научно-просветительного отдела Эрмитажа, а также Алина Черейская и Степан Кухарский, архитекторы и основатели SA lab.
12 декабря
20:00
Новая сцена Александринского театра
В конце ноября вышел альбом Тоси Чайкиной «Сделано в айфон». Все десять треков релиза певица сочинила и свела сама на своем iPhone. Лично же в формате шоу под названием «Манифест» она презентует пластинку в четверг на Новой сцене Александринского театра. Guest-star концерта – самарский фрешмен и друг Тоси Эдуард Шарлот.
12 декабря
20:00
«Космонавт»
Рыжеволосая певица и актриса Муся Тотибадзе весной выпустила дебютный электропоп-альбом «Мальчик», летом отыграла отличный перфоманс на фестивале Zavtra, а зимой даст первый полноценный сольный концерт в Петербурге. Это ли не праздник!
с 13 декабря
На Фурштатской улице заработал Hangar bar с американским и европейским крафтом. Отдельные сорта в нем разливают касковым способом (без использования углекислого газа) — для Петербурга это по-прежнему редкость. В меню можно найти сырный чаудер (250 рублей), BBQ бургеры (450 рублей), Mac & Cheese (350 рублей), ребра и крылья. Вегетарианцам предложат фалафель, кесадильи с грибами и сыром, а также классические закуски к пиву без мяса.
13-16 декабря-февраля
Новый музей
Петербургский любитель парадоксов, художник, известный работами в старинной технике ручной печати бромойль, вновь экспериментирует. На этот раз в центре его внимания новый объект – очки виртуальной реальности, которые по воле автора проникают в жанровые сцены в духе викторианской постановочной фотографии. Некоторые отпечатки (созданные вручную!) достигают семи квадратных метров. Все 30 произведений будут впервые представлены публике.
13-2 декабря-февраля
Marina Gisich Gallery
Marina Gisich Gallery празднует 19-летие сразу двумя открытиями: выставки Глеба Богомолова и нового выставочного пространства по соседству со старым — на набережной реки Фонтанки, 121. Это не совпадение: персональный проект художника «Анонимный портрет» Марина Гисич, тогда еще начинающая галеристка, показывала в 2002 году и до сих пор считает начало работы с ним ключевым моментом своей карьеры. Глеб Богомолов – активный участник движения неофициальных художников. Он был в числе организаторов и участников первых выставок художников-нонконформистов в ДК им. Газа и «Невский» в 1970-х. А в 1980-х уже считался одним из значительных и даже коммерчески успешных живописцев ленинградского неофициального искусства.
13-14 декабря
19:00
Основная сцена БДТ
В Петербурге продолжается фестиваль Яна Фабра. Имеющий репутацию режиссера парадоксального, он в полной мере оправдывает ее в спектакле «Preparatio Mortis*» («Приготовление к смерти») – 13 и 14 декабря на Основной сцене БДТ. Его героиня восстает из могилы и даже микродвижение теперь оказывается для нее значимым и ценным. Прерванная деятельность здесь – пространство положительных активных действий и импульс для новой жизни. Ян Фабр в очередной раз нарушает существующие конвенции, создавая спектакль-посвящение человеческому телу, его трансформации и утопическому идеалу.
13 декабря
19:00
Новая сцена Александринского театра
В пятницу – шоу-кейс концертного агентства Happy New Ears. На Новой сцене Александринского театра соберутся сотрудничающие с ним музыканты – от адептов джаза и гаражного блюза до тви-попа, афро-бита и новой волны. В лайн-апе – Super Collection Orchestra, Junkyard Storytellaz, «Сестра Петра», «Препинаки», Kenako, Underhood, Air Canda и другие.
13, 15 декабря
«Аврора», «Каро Варшавский экспресс»
Культовый (и последний) фильм Стэнли Кубрика на следующей неделе выходит в повторный прокат в честь его 20-летия. Но для тех, кто не может дождаться, уже на этой неделе будут два предварительных сеанса. 13 декабря в «Авроре» картину представит кинокритик Никита Смирнов. 15 декабря в «Каро Варшавский экспресс» о ней расскажет также кинокритик Андрей Карташов.
13-15 декабря
«Порядок слов»
В «Порядке слов» с пятницы по воскресенье – II Фестиваля невиданного кино. Некоторые из фильмов и правда никто почти не смотрел, другие – стали хитами на влиятельных смотрах. Кино обещают игровое и документальное, темы разнообразны – от Мурино и трансформеров до кошек. Подробное расписание на сайте.
13 декабря
18:30
галерея «Сарай»
В пятницу в галерее «Сарай» музея Анны Ахматовой в Фонтанном Доме представят книгу о поэте и рок-музыканте Александре Башлачеве. В нее вошли рассказы не только его современников, но и тех, кто рос на его песнях. Среди авторов — Константин Кинчев, Борис Гребенщиков, Билли Новик, Дмитрий Ревякин, Артемий Троицкий, Гарик Сукачев, Олег Гаркуша, Александр Житинский и другие.
13 декабря
20:00
«Космонавт»
Московская арт-группировка рэперов (Шило, Фельдман и Фантомас) вновь приедет в Петербург, чтобы представить недавний альбом «ЧБ» и те самые треки, тексты которых стали пару лет назад предметом судебного рассмотрения.
13 декабря
20:00
«А2»
В честь десятилетия проекта (да!) Нейромонах Феофан, а также его неизменные спутники диджей Никодим и медведь дадут масштабный концерт в «А2». В программе – уже традиционный древнерусский драм-н-бейс и ирония.
14-25 декабря
Филармония им. Шостаковича
С 14 по 24 декабря в Петербурге пройдет Международный зимний фестиваль «Площадь Искусств», в этом году – уже в двадцатый раз. В программе – концерты с участием дирижеров Юрия Темирканова и Шарля Дютуа, альтиста Юрия Башмета и камерного ансамбля «Солисты Москвы», вокальной группы Take 6, пианистов Лейфа Ове Андснеса, Элисо Вирсаладзе, Бориса Березовский, скрипачей Джошуа Белла, Сергея Крылова и других. Подробнее здесь.
до 14 декабря
Музей стрит-арта
До 14 декабря на фестивале NET (Нового Европейского театра) идут показы иммерсивного спектакля «Игрушки» – совместного проекта смотра и датской театральной группы SIGNA, названной по имени ее основательницы Сигны Кестлер. Постановка, хотите вы этого или нет, потребует включения: редкий зритель сможет спокойно наблюдать вполне реальное насилие, пусть и исполненное перформерами. Подробнее здесь.
14-25 декабря-января
«Пушкинская, 10»
Владлен Гаврильчик – легендарный ленинградский художник-нонконформист и поэт. Он родился в Средней Азии, с детства увлекался рисованием, но не смог получить художественного образования. Самостоятельно занялся живописью, переехав в Ленинград в 1955 году. Творчество Гаврильчика иронично и лирично одновременно, его часто определяют как «городской фольклор». Для выставки в Большом зале Музея нон-конформистского искусства были собраны произведения из частных петербургских коллекций, дающие редкую возможность познакомиться с творчеством художника разных лет.
14 декабря
18:00
«Аврора»
Еще один фильм, который выйдет в повторный прокат на следующей неделе, можно увидеть досрочно. В субботу в «Авроре» покажут основанную на романе Станислава Лема притчу Андрея Тарковского.
14 декабря
19:00
«А2»
День рождения Светланы Сургановой она и ее музыканты отметят по уже сложившейся традиции концертом: 14 декабря в клубе «А2». Новая программа, соединяющая рок, джаз и фолк, получила название «На контрасте».
14 декабря
20:00
ДС «Юбилейный»
Петербургская алко-джипси-фолк-рок-группа The Hatters во главе с Юрием Музыченко в субботу сыграет свои зажигательные треки в «Юбилейном». На разогреве у «шляпников» выступит близкая по духу венгерская группа Bohemian Betyars. Также среди специальных гостей — рэперы Тони Раут и Гарри Топор.
14 декабря
20:00
«Ионотека»
Первый (и, кажется, единственный) представитель гей-шансона Александр Залупин выступит в «Ионотеке». Его концерты – всегда ироничные арт-перфомансы, если, конечно, вы вдруг не готовы серьезно воспринимать треки «Биеннале» или «Спуск с горы».
14 декабря
20:00
Aurora concert club
Проект Оли Маркес Alai Oli презентует в субботу в Aurora concert hall недавний EP «Sad Princess». То, что Оля в отличной спортивной форме, знают все поклонники ее школы идеального тела, на концерте она докажет, что и музыкальная не менее хороша.
14 декабря
20:00
«На Вина!»
В субботу бар «На Вина!» на Кронверкском проспекте отмечает три года. По этому случаю его команда устраивает вечеринку. Обещают устрицы, диджей-сет и, конечно, вино.
14 декабря
21:30
«Аврора»
В субботу в «Авроре» пройдет специальный показ фильма «33 слова о дизайне» (с участием Покраса Лампаса!) Ленту представят Максим Шилов — один из авторов фильма, креативный директор студии Adept — и Сергей Рассказов — дизайнер, автор шрифта для туристического бренда России.
14 декабря
23:00
RAF25
В техно-бункере RAF25 в субботу пройдет квир-вечеринка Pose, вдохновленная танц-стилем vogue. Ее хедлайнеры – гости из Тель-Авив, группа PAG. В составе диджеев Alex Levin и Yonti, а также танцоров и перформеров они выступят с полноценным шоукейсом.
14 декабря
23:00
Central Station
14 декабря Loshadka Prty проведет предновогоднюю вечеринку. Настоящая праздничная феерия и парад любви разразятся в Central Station на Ломоносова, 1. В лайн-апе – эксклюзивное шоу от москвичей Spirito, премьерный диджей-сет и новогодний шоукейс от Dibidabo, лайв от Foilar и «запрещенная анимация» Taboo Show.
15 декабря
12:00
«Цифербург»
За две недели до Нового года в «Цифербурге» вновь пройдет распродажа «#изпрофессорскойквартиры». На ней по доступным ценам (от 300 до 50 000 рублей) можно приобрести стоящую живопись и графику, дав старт собственной коллекции искусства. В программе также мастер-класс с художницей Олесей Гонсеровской, лекция декоратора Маши Гончаровой об интерьере и диалог об экспозициях с куратором Наташей Ергенс.
15 декабря
16:00
«Газпром Арена»
15 декабря на «Газпром Арене» пройдет хоккейный матч «Русской классики»: сборные России и Финляндии сразятся в Петербурге в рамках Кубка Первого Канала. Шоу обеспечат не только великолепные пятерки и вратарь, но и выступления Юлии ZIVERT и Artik & Asti.
15 декабря
17:00
Дом кино
В воскресенье в Доме Кино историк и культуролог Лев Лурье прочтет лекцию-резюме минувшему десятилетию. Ее назвали безапелляционно, но обнадеживающе – «Конец бездарной эпохи». Лев Яковлевич расскажет о затухании мирового терроризма, проблемах беженцев и мировой эмиграции, вытеснении телевизора интернетом, росте осознанной благотворительности, борьбе европеизма с азиатчиной, а также новом морском фасаде города. Подробности и билеты здесь.
c 16 декабря
Эрарта
Выпускница кафедры графики петербургской Академии художеств сделала коллаборацию с уличными художниками, среди которых Стас Багс, Владимир Абих, Максим Има, Super 158, Никита Dusto, анонимные продолжатели традиций русского авангарда «Осколки», Мартин Aroe, Sasha Sam и Турбен. Кстати, одна из работ этой же серии недавно ушла с молотка галереи RuArts, где аукционистом выступил Андрей Малахов — известный коллекционер петербургского современного искусства.
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