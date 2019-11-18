Плохому театру – NET: что покажут на фестивале Нового Европейского Театра

«Репетиция. История(я) театра (I)», Мило Рау

Как и более-менее все вменяемые режиссеры, швейцарец Мило Рау стал делать спектакли про сам театр. Его первая работа цикла об исследовании театральных форм называется «Репетиция» и посвящена реальной истории убийства гомосексуального молодого человека Ихсана Ярфи, которое произошло в апреле 2012 года в бельгийском Льеже. Ярфи сел в машину к группе парней возле местного гей-клуба, а через две недели его изуродованное тело нашли на окраине леса.

Мило Рау в этой работе пытается одновременно отвечать на две группы вопросов: в чем природа трагедии и как театр способен отображать насилие; а также — что приводит человека к совершению преступления, могут ли причиной жестокости стать бедность и плохие условия жизни. Идти на спектакль обязательно — учитывая еще и то, что Мило Рау — чуть ли не единственный театральный режиссер, которому запрещен въезд в Россию.

22, 23 ноября, Основная сцена Александринского театра