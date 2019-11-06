Public talk пройдет в рамках марафона кинопоказов оперных спектаклей в постановке Дмитрия Чернякова — в трех залах киноцентра на Караванной, 12 покажут работу «Иоланта / Щелкунчик», поставленную на сцене Парижской оперы, «Евгения Онегина», представленного в Большом театре, настоящий триллер «Кармен» на музыку Жоржа Бизе, а также брюссельскую постановку «Сказка о царе Салтане» на партитуру Римского-Корсакова.

Кинопоказы станут первой темой фестиваля «Digital Opera 2.0. Опера цифровой эпохи» в этом году и расскажут о современных методах аудио и видеофиксации оперных спектаклей, способах доставки и показа публике оцифрованного оперного контента. Зафиксированные на «пленке», они соединяют как сложные технические, так и тонкие художественные вопросы — например, то, как передать в записи ощущение живого театра. Или записать на сцене и воспроизвести в кинотеатре тот самый — живой звук.

«В залах фестиваля будет показан ряд значительных оперных спектаклей, сыгранных в главных оперных театрах мира, и перенесенных в цифровое пространство. В цифровых версиях спектаклей участвуют выдающиеся музыканты, режиссёры, художники, артисты... Перед показами прозвучат важные слова и компетентные комментарии. Цифровое аудио и видео оборудование кинозалов фестиваля обеспечит качество показа и звучания, достойное оперы, позволит ощутить зрителям «эффект присутствия» в реальном театре», — говорят организаторы фестиваля.

Public talk с Дмитрием Черняковым состоится 9 ноября в 17:00 в пространстве киноцентра «Родина» на Караванной улице, 12. Вход свободный по предварительной регистрации.