В ноябре на сцене «Ленинград Центра» покажут спектакль «Прекрасная М»

актриса, хореограф

«"Прекрасная М" стала для меня откровением. Сказать, что о таком спектакле можно только мечтать, было бы слишком банально, но это действительно так. Этот проект – новое дыхание, то, где мне сейчас интересно и где я могу самовыражаться в кругу единомышленников».