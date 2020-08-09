В Мариинском театре объяснили, что артистов отстранили от работы после жалоб на плохое самочувствие

Как сообщили изданию, артистов оперативно отстранили от работы и провели тестировали на коронавирус. Результаты будут известны в скором времени. «Все они находятся на домашнем лечении под наблюдением врачей», — добавили в Мариинке. Решение о введении дополнительных мер для обеспечения безопасности сотрудников театра и зрителей будет приниматься согласно результатам тестирования.