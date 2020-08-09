Несколько артистов балетной труппы Мариинского театра отстранены от работы после жалоб на состояние здоровья. Об этом рассказали ТАСС в пресс-службе театра.
В Мариинском театре объяснили, что артистов отстранили от работы после жалоб на плохое самочувствие
Как сообщили изданию, артистов оперативно отстранили от работы и провели тестировали на коронавирус. Результаты будут известны в скором времени. «Все они находятся на домашнем лечении под наблюдением врачей», — добавили в Мариинке. Решение о введении дополнительных мер для обеспечения безопасности сотрудников театра и зрителей будет приниматься согласно результатам тестирования.
Также в пресс-службе заявили, что артисты театра регулярно тестируются на COVID-19, по результатам тестов их допускают к работе.
Напомним, ранее в СМИ появилась информация о том, что артистов Мариинского театра отправили на карантин. Из-за этого в театре отменили большинство занятий, в том числе репетиции спектакля «Жизель» и все сольные репетиции.
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