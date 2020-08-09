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В Мариинском театре объяснили, что артистов отстранили от работы после жалоб на плохое самочувствие

Несколько артистов балетной труппы Мариинского театра отстранены от работы после жалоб на состояние здоровья. Об этом рассказали ТАСС в пресс-службе театра.

Как сообщили изданию, артистов оперативно отстранили от работы и провели тестировали на коронавирус.  Результаты будут известны в скором времени. «Все они находятся на домашнем лечении под наблюдением врачей», — добавили в Мариинке. Решение о введении дополнительных мер для обеспечения безопасности сотрудников театра и зрителей будет приниматься согласно результатам тестирования.

Также в пресс-службе заявили, что артисты театра регулярно тестируются на COVID-19, по результатам тестов их допускают к работе.

Напомним, ранее в СМИ появилась информация о том, что артистов Мариинского театра отправили на карантин. Из-за этого в театре отменили большинство занятий, в том числе репетиции спектакля «Жизель» и все сольные репетиции. 

Сабина Алиева,
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