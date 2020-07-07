Мариинский театр открывается для зрителей первым в мире посткарантинным балетным гала и концертами Мацуева

Все концерты будут на второй сцена театра — в Мариинском-2. Там же прошел тест-драйв правил Роспотребнадзора, о которых «Собака.ru» рассказывала в своем репортаже с первого посткарантинного оперного концерта 20 июня. В зале организуют шахматную рассадку (то есть через кресло друг от друга), а использование масок и перчаток обязательно на протяжении всего пребывания зрителей в здании. Количество мест — 1000.

Начнут с оперных вечеров. 7 июля прозвучит «Иоланта» Чайковского. Заглавная партия у Ирины Чуриловой, а ее партнерами станут Станислав Трофимов (Рене, король Прованса), Сергей Скороходов (Граф Водемон), Алексей Марков (Роберт) и Владислав Сулимский (Эбн-Хакиа). В среду, 8 июля, дадут «Трубадура» Верди: Леонора – Татьяна Сержан, Азучена – Екатерина Семенчук, Манрико – Нажмиддин Мавлянов, Граф ди Луна – Владислав Сулимский. Оба концерта за дирижерским пультом – художественный руководитель Мариинского театра Валерий Гергиев.