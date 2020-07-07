Мариинский театр вновь начинает работать для зрителей. С 7 по 12 июля в рамках фестиваля «Звезды белых ночей» пройдут восемь концертов: от оперной классики («Иоланты», «Трубадура», «Самсона и Далилы») до первого в мире балетного гала и выступления пианиста Дениса Мацуева с симфоническим оркестром под управлением Валерия Гергиева.
Мариинский театр открывается для зрителей первым в мире посткарантинным балетным гала и концертами Мацуева
Все концерты будут на второй сцена театра — в Мариинском-2. Там же прошел тест-драйв правил Роспотребнадзора, о которых «Собака.ru» рассказывала в своем репортаже с первого посткарантинного оперного концерта 20 июня. В зале организуют шахматную рассадку (то есть через кресло друг от друга), а использование масок и перчаток обязательно на протяжении всего пребывания зрителей в здании. Количество мест — 1000.
Начнут с оперных вечеров. 7 июля прозвучит «Иоланта» Чайковского. Заглавная партия у Ирины Чуриловой, а ее партнерами станут Станислав Трофимов (Рене, король Прованса), Сергей Скороходов (Граф Водемон), Алексей Марков (Роберт) и Владислав Сулимский (Эбн-Хакиа). В среду, 8 июля, дадут «Трубадура» Верди: Леонора – Татьяна Сержан, Азучена – Екатерина Семенчук, Манрико – Нажмиддин Мавлянов, Граф ди Луна – Владислав Сулимский. Оба концерта за дирижерским пультом – художественный руководитель Мариинского театра Валерий Гергиев.
9 и 10 июля выступит пианист Денис Мацуев. 9 июля в сопровождении оркестра под управлением Валерия Гергиева он сыграет Первый фортепианный концерт Дмитрия Шостаковича. Также прозвучат «Озорные частушки», сюита из балета «Конек-Горбунок» Родиона Щедрина и «Кикимора» Анатолия Лядова. На следующий день ожидается его сольная программа. Денис Мацуев исполнит произведения Шумана, Прокофьева, Чайковского и Стравинского.
11 июля днем в Мариинском вновь опера – концертное исполнение «Самсона и Далилы» Камиля Сен-Санса. В субботу вечером и в воскресенье наступит время балета: пройдут в общей сложности три гала-концерта. Хореографические перфомансы исполнят Екатерина Кондаурова, Оксана Скорик, Алина Сомова, Виктория Терёшкина, Олеся Новикова, Мария Хорева, Мария Ильюшкина, Тимур Аскеров, Андрей Ермаков, Кимин Ким, Ксандер Париш, Владимир Шкляров, Константин Зверев, Александр Сергеев и другие.
Параллельно Мариинский театр планирует постепенно сокращать количество онлайн-показов записей, но чаще давать лайвы. Так, сегодня в 19:00 на mariinsky.tv и в социальных сетях театра можно будет увидеть трансляцию «Иоланты».
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