

Свой первый спектакль, «Царей» в Александринке, я выпускала, по сути, без всякого бюджета — рассчитывать можно было только на артистов и на текст, а единственный способ, которым можно было работать с пьесой Кортасара, — создать из нее музыку. С тех пор так и повелось: визуальность появится в моих спектаклях гораздо позднее, я очень долго полагалась только на слух. Текст должен быть интонационно и ритмически организован так, чтобы он не звучал бытово, повседневно, — меня в этом смысле никогда не привлекала современная драматургия, вербатимы и прочая «правда жизни». С профессиональным композитором я впервые встретилась на «Аустерлице» — и это был очень важный опыт. Сейчас, когда мы с Владимиром Ранневым работаем над сериалом «Происшествия» для портала БДТ Digital, мы практически не общаемся — у нас установился такой уровень взаимопонимания, что это больше похоже на телепатическую связь. Композиторы вообще лучшие люди на земле — я лишний раз убедилась в этом, когда работала на «Пиковой даме» с Олегом Гудачевым.

«Пиковая дама. Игра» в Театре Ленсовета, на мой взгляд, получилась по-настоящему смешным спектаклем — или по крайней мере глубоко ироничным. Мы здесь шли за Пушкиным — которому, как известно, была присуща острая, ядовитая ирония. После монохромного «Аустерлица» с его минимализмом и статикой мне захотелось как будто вбросить себя в очередную крайность — поработать со стилевой избыточностью, с динамикой, телесностью, гротеском. Мне нужно было «выбить» себя из тех строгих эстетических законов, которые я сама для себя организовала. Поэтому в спектакле так много аллюзий на немой фильм Протазанова, например, на немецкий ­киноэкспрессионизм, на сериал «Поза» о жизни трансгендеров в Нью-Йорке конца 1980‑х, на графику польской художницы Александры Валишевской, и многое другое. Хотя главный герой «Пиковой» — все-таки немецкий режиссер Херберт Фритч. Его спектакли в берлинском Volksbühne — это настоящий взрыв сознания: такой работы с цветом и светом как формообразующим элементом я не видела никогда. Впечатление было настолько мощным, что оно проникло в состав моей крови: от него невозможно было отмахнуться, проигнорировать — его можно было только изжить.

«Думаешь ли ты о зрителе?» — этот вопрос мне постоянно задают актеры, критики, директора театров. И до сих пор я совершенно не понимаю, как на него отвечать. Как я могу спрогнозировать ту или иную реакцию публики? Это странно. Есть материал, идея или произведение, в котором ты пытаешься максимально честно разобраться, пускаясь для этого в долгое и сложное путешествие с неизвестным пунктом назначения. Что было бы, если бы в зале находились авторы текстов — Зебальд с его сложной судьбой или Хайнер Мюллер? Честно говоря, я думаю скорее о них, и это такой диалог. С другой стороны, я человек, воспринимающий мир очень интенсивно, и если спектакль, который мы делаем, не производит должного впечатления прежде всего на меня саму — значит, что-то идет неверно, неточно.