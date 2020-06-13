БДТ выпускает первый в России Minecraft-спектакль — постановку «Вишневый сад» режиссера Эдгара Закаряна

Все желающие смогут увидеть спектакль и погулять по виртуальному БДТ, копию которого создали игроки Minecraft под руководством архитектора Андрея Воронова. «Зрительный зал в знаменитом синем цвете БДТ, греческий зал, парадная лестница… путешествовать по виртуальному театру оказывается так же увлекательно, как и по знаменитому зданию на Фонтанке, 65», — рассказывают сотрудники театра.

В 21:00 зрители увидят на сцене краткую версию «Вишневого сада». Так, постановка откроет серию minecraft-спектаклей по мотивам школьной программы по литературе. Артисты БДТ Ирина Патракова, Виктор Княжев, Максим Бравцов и Алексей Фурманов вместе с ботом-зомби сыграют спектакль «Вишневый сад», в реальном времени играя и озвучивая своих персонажей.