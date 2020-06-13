В воскресенье, 14 июня, Большой драматический театр имени Г.А. Товстоногова откроется в игровой вселенной Minecraft и покажет первую в России премьеру Minecraft-спектакля — постановку «Вишневый сад» режиссера Эдгара Закаряна по мотивам пьесы А.П. Чехова.
БДТ выпускает первый в России Minecraft-спектакль — постановку «Вишневый сад» режиссера Эдгара Закаряна
Все желающие смогут увидеть спектакль и погулять по виртуальному БДТ, копию которого создали игроки Minecraft под руководством архитектора Андрея Воронова. «Зрительный зал в знаменитом синем цвете БДТ, греческий зал, парадная лестница… путешествовать по виртуальному театру оказывается так же увлекательно, как и по знаменитому зданию на Фонтанке, 65», — рассказывают сотрудники театра.
В 21:00 зрители увидят на сцене краткую версию «Вишневого сада». Так, постановка откроет серию minecraft-спектаклей по мотивам школьной программы по литературе. Артисты БДТ Ирина Патракова, Виктор Княжев, Максим Бравцов и Алексей Фурманов вместе с ботом-зомби сыграют спектакль «Вишневый сад», в реальном времени играя и озвучивая своих персонажей.
Прямую трансляцию спектакля будут показывать на странице БДТ во «ВКонтакте» и в YouTube 14 июня в 21:00, а обладатели лицензионной версии игры Minecraft Java смогут скачать необходимый лаунчер 14 июня с 11:00 до 20:00 на сайте bdtdigital.ru. Сервер БДТ откроется в 20:50, у игроков появится возможность погулять по театру, зайти в зрительный зал и посмотреть спектакль «Вишневый сад». Спектакль будет длиться 15 минут.
Напомним, в апреле БДТ им. Товстоногова запустил портал «БДТdigital» – с интервью, радиотеатром и архивными записями спектаклей. Ранее труппа БДТ им. Товстоногова провела первое в своей истории виртуальное собрание. На нем присутствовало 97 человек, включая Алису Фрейндлих, Светлану Крючкову и Нину Усатову.
17 марта Минкульт принял решение закрыть все федеральные учреждения культуры России. Онлайн-трансляции запустил Александринский театр, театр-фестиваль «Балтийский дом», Русский музей, Государственный Эрмитаж, «Гоголь-Центр», «Кунсткамера», ТЮЗ и «Приют комедианта». Онлайн-проекты запускает клуб Blank, Boiler Room и фестиваль «Боль», а в Петербурге и Москве начинает работу платформа для онлайн-концертов Stay, главная цель которой — поддержать артистов на время карантина, когда площадки отменяют проведение различных мероприятий. Полную интернет-программу на неделю со всеми активностями, которыми можно заняться, сидя дома, мы собрали по ссылке.
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