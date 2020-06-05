Валерий Гергиев: Потери Мариинского театра зашли далеко за 1 млрд рублей

Он отметил, что эта сумма составила около трети годовой выручки театра от продажи билетов.

Валерий Гергиев Художественный руководитель Мариинского театра Мы пострадали очень сильно от того, что произошло. Далеко за один млрд рублей наши потери только от непродажи билетов. Бюджет Мариинского театра — это три млрд рублей от продажи билетов в год, гастроли зарубежные — это еще 1 млрд рублей в год. Нас пять тысяч человек, мы столкнулись с невероятной силы ударом по «здоровью» Мариинского театра.

При этом Гергиев отметил, что он и все артисты театра постарались «максимально использовать время пандемии». Сейчас в Мариинском ведется работа над новой программой, которая включает более 20 опер. Сам директор театра рассказывает, что в будущем сезоне будет дирижировать операми, с которыми никогда не работал прежде.

В период пандемии Мариинский театр запускал онлайн-показы своих концертов и спектаклей на официальном сайте, а также в своих социальных сетях. Отдельные записи были также показаны на платформах Okko и «Искусство онлайн», а также в рамках международного культурного проекта «Русские сезоны». По словам Валерия Гергиева, сегодня просмотры постановок превысили 72 млн.

Напомним, вчера также стало известно, что Мариинский театр начал репетиции с учетом новых норм Роспотребнадзора. Танцоры тренируются не более чем вдвоем и тренером, оперные исполнители — наедине с преподавателем. В начале мая артисты Симфонического оркестра театра сыграли композицию Свиридова «Время, вперёд!», соблюдая самоизоляцию. Вступительное слово к мини-концерту сказал художественный руководитель театра Валерий Гергиев.

Напомним, с 18 марта Минкульт закрыл все федеральные учреждения культуры из-за угрозы распространения коронавируса. Репетиции прекратились 23 марта. Руководитель Мариинского театра Валерий Гергиев сообщал, что приблизительные убытки они оценивают в один миллиард рублей.

Ранее председатель комитета по культуре Петербурга Константин Сухенко сообщил, когда городским театрам разрешат открыться. Он отметив, что даже после того, как показы будут восстановлены, наполняемость залов придется снизить, чтобы зрители смогли соблюдать социальную дистанцию.



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