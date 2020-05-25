Акция запущена ко Дню медицинского работника с целью «поблагодарить за самоотверженный труд тех, кто находится на передовой во время пандемии». Врачи, фельдшеры, водители скорой помощи, лаборанты, медсестры и медбратья, санитары, работающие в медицинских учреждениях федерального и городского подчинения, могут купить билеты на спектакли Театра эстрады с открытой датой по фиксированной цене в 10 рублей. Акция продлится до 21 июня.

«Театр будет счастлив и горд видеть в своем зале тех, кто, оставаясь верным клятве Гиппократа, бросил на борьбу с вирусом все свои силы и лучшие помыслы. Мы очень надеемся, что наши дорогие подписчики поддержат наше начинание и расскажут о ней всем знакомым, работающим в медицинской сфере. Давайте доставим радость тем, кто спасает нам жизни!» — говорят в театре.

Напомним, после отмены карантинных мер, направленных на предотвращение распространения коронавируса, все медицинские работники России смогут бесплатно посетить Центральный выставочный зал «Манеж» до конца 2020 года — вне зависимости от их специальности, профиля или стажа. Свободный доступ к экспозициям также предоставит филиал «Манежа» — Музей искусства Санкт-Петербурга XX-XXI веков.

Ранее «Гоголь-Центр» присоединился к эстафете #помогиврачам, которую запустили БДТ имени Товстоногова и журнал «Театр». Артисты призвали зрителей помочь собрать средства на помощь медикам, которые борются с пандемией коронавируса. эстафета стартовала 17 мая. Она направлена против COVID-19. Посмотрите ролики, где актеры БДТ — в том числе Алиса Фрейндлих, Олег Басилашвили, Нина Усатова — читают трогательные тексты, написанные медицинскими сотрудниками.