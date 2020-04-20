«Я обращаюсь ко всем властным структурам, к министерству культуры России, ко всем региональным министерствам культуры, к департаментам культуры с просьбой: не забудьте о поддержке театров! Пандемия завершится, наладится жизнь, но она не будет полноценной, если будут разрушены театры. А эта угроза вполне реальная. В поддержке нуждаются не только государственные и муниципальные театры, но и негосударственная сеть. Им сегодня еще тяжелее, ведь их финансовое благополучие целиком зависит от проданных билетов. Надо найти способ помочь и им. Без них театральная палитра России сильно обеднеет», — говорится в обращении Калягина

Калягин напоминает, театры перестали работать в своих залах, но не бездействуют — и продолжают встречаться со своими зрителями в онлайн-пространстве. Продолжает работу и Союз театральных деятелей. «Убежден, что и спектакли, которые транслируют сегодня все театры страны, и множество видеосюжетов, придуманных артистами, интервью с ними, программы для детей - все это оказалось нужным и востребованным, без преувеличения, миллионами зрителей», — отмечает он.

По словам Калягина, «удручающе обстоят дела в Пензенской области, но самое тяжелое положение в Санкт-Петербурге». «При утверждении бюджета 2020 года театры Санкт-Петербурга были поставлены перед фактом полного отсутствия средств на новые постановки (сокращение бюджетного финансирования). А теперь, когда театры несколько месяцев не будут играть спектакли, они лишились и доходов от продажи билетов, но компенсировать их никто не собирается. Правительство Санкт-Петербурга не только не планирует покрыть финансовые потери, связанные с отменами спектаклей, но и предлагает готовиться к сокращению бюджетных ассигнований», — говорит Калягин.