Cirque du Soleil покажет онлайн шоу ZED о Ренессансе, первых машинах и мифических существах

«Данное шоу показывали только в Токио, поэтому для многих из вас это возможность увидеть уникальное представление», — добавляют представители Cirque du Solei.

Трансляция стартует в три часа утра по московскому времени и продлится час, затем ZED сохранят в формате обычной записи. Специальный цифровой шатер для постановки строили в течение трех лет, а основная идея шоу родилась из смешения идей Ренессанса, новых технологий и мифологии.

Ранее Cirque du Soleil опубликовал два других своих шоу. В одном они выразили надежду встретиться со своими гостями вновь и призвали пока всех оставаться на связи, но соблюдать режим самоизоляции. А в другом — показали фрагменты представлений O, Luiza и Kurios — Cabinet of Curiosities. Также можете прочитать архивные материалы «Собака.ru» о том, как становятся артистами знаменитого цирка или что происходит в костюмерной известного шоу.

Напомним, 17 марта Минкульт принял решение закрыть все федеральные учреждения культуры России. Онлайн-трансляции запустил Александринский театр, театр-фестиваль «Балтийский дом», Русский музей, Государственный Эрмитаж, «Гоголь-Центр», «Кунсткамера», ТЮЗ и «Приют комедианта». МДТ запускает серию онлайн-спектаклей, литературных чтений и бесед с артистами театра, а БДТ портал «БДТdigital» – с интервью, радиотеатром и архивными записями спектаклей.

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