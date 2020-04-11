Михайловский театр опубликовал в Instagram ряд видео о том, чем занимаются оперные певцы и артисты балета во время самоизоляции.
Видео дня: артисты Михайловского театра выступают у себя дома, играя в приставку и убираясь в квартире
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С нетерпением ждём встречи, любимый зритель! #скучаем We look forward to seeing you, our beloved audience! #missyou #mikhailovskytheatreopera Идея, режиссёр: Иван Васильев @vasiliev.art Исполнители: Татьяна: Мария Литке @litkeopera Канио: Дмитрий Головнин @golovnindmitry Герман: Федор Атаскевич Скарпиа: Александр Кузнецов Фигаро: Александр Шахов @alexandr_shahov Русалка: Олеся Петрова @operalesya Продюсер: Дарина Тимофеева @timofeeva.darina Монтаж: Дарья Козырева @dar_kozyreva Idea, director: Ivan Vasiliev Cast: Tatiana: Maria Litke Canio: Dmitry Golovnin Herman: Fyodor Ataskevich Scarpia: Alexander Kuznetsov Figaro: Aleksander Shakhov Mermaid: Olesya Petrova Producer: Darina Timofeeva Video edit: Daria Kozyreva #сидимдома #будьтедома #зрители❤️ #берегитесебя #михайловскийтеатр #всеподомам #мывместе #stayhome #takecareofyourself #audience❤️ #mikhailovskytheatre #wearetogether
Пока в Петербурге действует режим всеобщей самоизоляции и театры закрыты для посетителей, певцы выступают у себя дома, совмещая это с бытовыми делами: они выпивают чай на диване, играют в приставку, прихорашиваются у зеркала и убираются во фраке! В съемках участвовали Мария Литке, Дмитрий Головнин, Федор Атаскевич, Александр Кузнецов, Александр Шахов и Олеся Петрова. Идея ролика принадлежит премьеру балета Михайловского театра Ивану Васильеву, он же стал режиссером видео.
Посмотрите также, как проводят время другие артисты Михайловского театра. Балет на кухне, вокруг газона и во время уборки – для всех, кто соскучился по походам в театр! В видео снимались Иван Васильев с Марией Виноградовой, а также солисты балета Михайловского театра Валерия Запасникова, Элла Перссон и Александр Омар.
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ОЧЕНЬ скучаем!!! REALLY miss you!!! . Идея, режиссёр #ИванВасильев #idea #director @vasiliev.art #cast @vasiliev.art @marymaryvi @irinaperren @valeriia_zapasnikova @persson_ella @aleksandr_omar #producer @timofeeva.darina . #сидимдома #будьтедома #зрители❤️ #берегитесебя #михайловскийтеатр #всеподомам #мывместе #stayhome #takecareofyourself #audience❤️ #mikhailovskytheatre #wearetogether
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