Симфонический оркестр «Таврический» сыграл мелодию из «Вестсайдской истории» на удаленке

Музыканты оркестра самоизолировались по домам, но продолжили играть вместе: каждый записал свою часть по отдельности, а после видео свели смонтировали Ольга Василевская и Евгений Дмитриев.

Артисты также обратились к публике: «С теплым приветом из Петербурга для всех, кто сейчас соблюдает режим самоизоляции или находится на карантине, оркестр Ленобласти «Таврический». Оставайтесь дома, берегите себя и близких. Мы верим, что сложные времена проходят, а сильные люди остаются. Пусть даже сейчас у всех будет настроение Маmbo!»