Симфонический оркестр Ленинградской области «Таврический» сыграл композицию Леонарда Бернстайна Mambo из спектакля «Вестсайдская история».
Симфонический оркестр «Таврический» сыграл мелодию из «Вестсайдской истории» на удаленке
Музыканты оркестра самоизолировались по домам, но продолжили играть вместе: каждый записал свою часть по отдельности, а после видео свели смонтировали Ольга Василевская и Евгений Дмитриев.
Артисты также обратились к публике: «С теплым приветом из Петербурга для всех, кто сейчас соблюдает режим самоизоляции или находится на карантине, оркестр Ленобласти «Таврический». Оставайтесь дома, берегите себя и близких. Мы верим, что сложные времена проходят, а сильные люди остаются. Пусть даже сейчас у всех будет настроение Маmbo!»
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«Вестсайдская история»
«Вестсайдская история» — бродвейская классика, созданная по пьесе Артура Лорентса «История западной окраины». В спектакле рассказывается на современный лад шекспировская трагедия «Ромео и Джульетта». Вражда новых Монтекки и Капулетти мешает счастью двух влюбленных. Главный герой Тони, бывший член нью-йоркской банды «Ракеты», влюбляется в Марию, сестру Бернардо, лидера банды «Акулы». Юная пара становится жертвой обстоятельств.
Впервые спектакль поставили на Бродвее в 1957 году. Музыкальное сопровождение к премьере написал Леонард Бернстайн, а роль Марии в мюзикле исполнила Элизабет Тейлор. Тогда спектакль получил престижную награду «Тони» за лучшую хореографию. Позднее, в 1961 году, Роберт Уайз экранизировал трагедию — лента получила 10 «Оскаров». Посмотреть, как танец актеров под Mаmbo выглядел в фильме можно по ссылке.
Ранее «Собака.ru» рассказывала, что серию онлайн-событий запустили артисты Александринского театра и МДТ, а БДТ провел первое в своей истории собрание в режиме конференс-колла. Платформа для концертов интернете Stay анонсировала театральный марафон, в котором примут участие актеры «Такого театра». Напомним, 17 марта Минкульт закрыл все федеральные учреждения культуры России.
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