МДТ запускает серию онлайн-спектаклей, литературных чтений и бесед с артистами театра

В своем аудиообращении он рассказал, что уже с воскресенья, 12 апреля, МДТ начнет цикл «Отражения». На официальном сайте театра покажут спектакли прошлых лет, которые сегодня «не живут в нашем репертуаре, но которые очень много значат в нашей истории».

Следом запустится цикл «Осколки» — артисты МДТ прочитают ранние и, как отмечает Додин, очень смешные рассказы Чехова. За ним пойдет блок «Темные аллеи», в рамках которого зрители услышат, как артисты театра читают Бунина. Раз в два дня в 12:00 артисты будут читать прозу и стихи детских писателей — это будет цикл «От пяти и до без конца!» И также раз в два дня проведут чтения стихов Пушкина. Будут и беседы Дины Додиной с артистами МДТ — их покажут в цикле «Ку-ку! Разговорчики!».

Афишу со всеми событиями театр опубликует в ближайшее время на своем сайте.

Ранее «Собака.ru» рассказывала, что серию онлайн-событий запустили артисты Александринского театра, а БДТ провел первое в своей истории собрание в режиме конференс-колла. Платформа для концертов интернете Stay анонсировала театральный марафон, в котором примут участие актеры «Такого театра». Напомним, 17 марта Минкульт закрыл все федеральные учреждения культуры России.

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