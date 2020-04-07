Платформа для онлайн-концертов Stay проведет первый театральный марафон

В программе — четыре постановки. 11 и 12 апреля в режиме онлайн покажут двухактную и автобиографичную «Марию Стюарт», 16 апреля — спектакль Владимира Кузнецова «Крыша», а 18 и 22 апреля — чеховского «Дядю Ваню» в версии Филиппа Виноградова и «Быка» Тимура Салихова по пьесе Майка Бартлетта. Записи также будут доступны в течение трех дней после премьеры.

Все показы стартуют в 21:00, узнать о постановках и купить билеты можно здесь, а узнать все о новой платформе для онлайн-концертов Stay — тут.

Ранее «Собака.ru» писала об онлайн-акции от российских писателей #КоронаДекамерона. Фрагменты своих произведений зачитают Гузель Яхина, Людмила Улицкая, Дмитрий Быков и Леонид Юзефович, а также Александр Цыпкин, Владимир Познер, Алена Долецкая, Александр Архангельский и другие.

17 марта Минкульт принял решение закрыть все федеральные учреждения культуры России. Онлайн-трансляции запустил Александринский театр, театр-фестиваль «Балтийский дом», Русский музей, Государственный Эрмитаж, «Гоголь-Центр», «Кунсткамера», ТЮЗ и «Приют комедианта». Онлайн-проекты запускает клуб Blank, Boiler Room и фестиваль «Боль», а в Петербурге и Москве начинает работу платформа для онлайн-концертов Stay, главная цель которой — поддержать артистов на время карантина, когда площадки отменяют проведение различных мероприятий.

Источник фото: архивы пресс-служб

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