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Александринский театр перенес премьеру спектакля «Нана» из-за коронавируса

Александринский театр перенес онлайн-премьеру спектакля «Нана» режиссера Андрия Жолдака на неопределенный срок, пишет ТАСС. Постановочная группа спектакля не смогла прибыть в Петербург в связи с закрытием границ из-за распространения COVID-19. 

  • Фото: сообщество "Александринский театр и Новая сцена"

«Заключительный этап выпуска премьеры был существенно сокращен. В связи с прекращением воздушного сообщения постановочная команда была вынуждена уехать раньше, чем были запланированы прогоны спектакля. В этой ситуации администрация театра сочла невозможной организацию онлайн-премьеры спектакля в отсутствии его создателей и приняла сложное, но единственно возможное в сложившихся обстоятельствах решение отложить премьеру спектакля на неопределенный срок», – сообщается на сайте театра. 

В театре уточнили, что купленные билеты на майские показы премьеры можно сдать обратно. О новой дате премьеры расскажут позже.

Напомним, Александринский театр запустил онлайн-трансляции своих спектаклей. Трансляции можно будет посмотреть на официальном сайте и в социальных сетях театра Помимо онлайн-трансляций спектаклей в официальной группе театра «ВКонтакте» и на YouTube-канале в открытом доступе опубликовал познавательный контент — различные встречи, лекции, мастер-классы.


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Сабина Алиева,
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