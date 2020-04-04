Александринский театр перенес премьеру спектакля «Нана» из-за коронавируса

«Заключительный этап выпуска премьеры был существенно сокращен. В связи с прекращением воздушного сообщения постановочная команда была вынуждена уехать раньше, чем были запланированы прогоны спектакля. В этой ситуации администрация театра сочла невозможной организацию онлайн-премьеры спектакля в отсутствии его создателей и приняла сложное, но единственно возможное в сложившихся обстоятельствах решение отложить премьеру спектакля на неопределенный срок», – сообщается на сайте театра.