Александринский театр перенес онлайн-премьеру спектакля «Нана» режиссера Андрия Жолдака на неопределенный срок, пишет ТАСС. Постановочная группа спектакля не смогла прибыть в Петербург в связи с закрытием границ из-за распространения COVID-19.
Александринский театр перенес премьеру спектакля «Нана» из-за коронавируса
-
Фото: сообщество "Александринский театр и Новая сцена"
«Заключительный этап выпуска премьеры был существенно сокращен. В связи с прекращением воздушного сообщения постановочная команда была вынуждена уехать раньше, чем были запланированы прогоны спектакля. В этой ситуации администрация театра сочла невозможной организацию онлайн-премьеры спектакля в отсутствии его создателей и приняла сложное, но единственно возможное в сложившихся обстоятельствах решение отложить премьеру спектакля на неопределенный срок», – сообщается на сайте театра.
В театре уточнили, что купленные билеты на майские показы премьеры можно сдать обратно. О новой дате премьеры расскажут позже.
Напомним, Александринский театр запустил онлайн-трансляции своих спектаклей. Трансляции можно будет посмотреть на официальном сайте и в социальных сетях театра Помимо онлайн-трансляций спектаклей в официальной группе театра «ВКонтакте» и на YouTube-канале в открытом доступе опубликовал познавательный контент — различные встречи, лекции, мастер-классы.
Комментарии (0)
Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.