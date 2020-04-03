Петербургская художница нарисовала незрячих актеров спектакля «Не зря». Это поможет собрать деньги на постановку

«Фонд "Про Арте" попросил меня помочь, а я была на спектакле и мне очень нравится то, что они делают, поэтому я решила нарисовать несколько серий про людей, которые участвуют в спектакле, чтобы помочь им собрать деньги и проект продолжался», — рассказывает иллюстратор Софья Коловская. Сейчас она опубликовала две истории — про незрячего флейтиста и психолога с диссертацией по музыкотерапии Лешу и Диму, который, до того как ослепнуть и стать актером, строил дома в Ленинградской области.

Всего в проекте «Не зря» 22 участника: 10 из них – инвалиды по зрению, 2 – слепоглухие и 10 профессионалов без ограничения здоровья. Артисты два года занимались в лаборатории, где их художественным руководителем был лауреат «Золотой маски» – Борис Павлович, а режиссёром и педагогом по актёрскому мастерству – Дмитрий Крестьянкин. В спектакле «Не зря» нет ролей и умышленно не показано, кто из актеров зрячий, а кто — нет. Все личные истории также вплетены в канву пьесы.