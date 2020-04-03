В спектакле «Не зря» наравне с профессионалами играют незрячие актеры-любители. Постановка посвящена самому феномену зрения, а в ее основу легли реальные истории артистов «Особого театра» — специального проекта благотворительного фонда «Про Арте». Иллюстратор из Петербурга Софья Коловская рассказала истории его актеров через свои рисунки.
Петербургская художница нарисовала незрячих актеров спектакля «Не зря». Это поможет собрать деньги на постановку
«Фонд "Про Арте" попросил меня помочь, а я была на спектакле и мне очень нравится то, что они делают, поэтому я решила нарисовать несколько серий про людей, которые участвуют в спектакле, чтобы помочь им собрать деньги и проект продолжался», — рассказывает иллюстратор Софья Коловская. Сейчас она опубликовала две истории — про незрячего флейтиста и психолога с диссертацией по музыкотерапии Лешу и Диму, который, до того как ослепнуть и стать актером, строил дома в Ленинградской области.
Всего в проекте «Не зря» 22 участника: 10 из них – инвалиды по зрению, 2 – слепоглухие и 10 профессионалов без ограничения здоровья. Артисты два года занимались в лаборатории, где их художественным руководителем был лауреат «Золотой маски» – Борис Павлович, а режиссёром и педагогом по актёрскому мастерству – Дмитрий Крестьянкин. В спектакле «Не зря» нет ролей и умышленно не показано, кто из актеров зрячий, а кто — нет. Все личные истории также вплетены в канву пьесы.
Постановка дважды приезжала в Эрмитажный театр и четыре — на Новую сцену Александринского театра. На старте «Не зря» получил президентский грант, а до 2019 года команду поддерживал Комитет по культуре Санкт-Петербурга. Однако в этом году артисты «Особого театра» остались без финансирования. Как рассказывают сами создатели спектакля «Не зря» средства от продажи билетов не хватает на покрытие всех расходов на показ спектакля. Именно поэтому они запустили краудфандинг и придумали мерч в своем стиле.
Иллюстрации: Софья Коловская
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