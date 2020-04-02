«Мобильный Художественный театр», запущенный писателем Михаилом Зыгарем и журналистом Кареном Шаиняном, выпускает три новых спектакля. Впервые действие развернется не в городской среде, а прямо дома у смотрящего. «Покажут» «Академия смеха» Коки Митани, «Елизавета Бам» Хармса и «Отравленный пояс» Артура Конан Дойла, главная тема которых — самоизоляция.
От Хармса до Конан Дойла: «Мобильный Художественный театр» выпускает три новых спектакля про самоизоляцию
1 апреля на платформе «Мобильного Художественного театра» состоялась премьера аудиоспектакля «Академия смеха», озвучили который худрук театра Михаил Зыгарь и актер Максим Виторган. Комедия современного японского драматурга Коки Митани. В центре сюжета — драматург, написавший новую версию «Ромео и Джульетты» и ожидающий утверждение текста от цензора. «Только два персонажа в одной комнате и ни слова про коронавирус. Трудно поверить, что текст написан про Японию 40-х», — рассказывают о спектакле в театре.
7 апреля на платформе «Мобильного Художественного театра» можно будет услышать спектакль «Елизавета Бам». Абсурдистский хоррор Даниила Хармса о девушке, которая сидела одна в комнате, когда снаружи постучали. Зачем пришли неизвестные? Ей кажется, что ее хотят арестовать. Вся жизнь проносится перед глазами, как фантастический сон. Как говорят в «Мобильном Художественном театре», постановка — образец того, как должен выглядеть театр будущего по мнению обэриутов.
12 апреля выйдет аудиоспектакль «Отравленный пояс» по одноименной повести Артура Конан Дойла, написанной в 1913 году накануне Первой Мировой войны. В 2020-ом, накануне мировой войны с коронавирусом, художественный руководитель «Мобильного Художественного театра» Михаил Зыгарь переписал повесть в пьесу — историю о том, как мир поражает неведомая эпидемия, и человечество начинает погибать. Без паники: главные герои успевают самоизолироваться и остаются последними выжившими на Земле. Или это им только кажется.
Все спектакли доступны в специальном приложении на iOS и Android.
Напомним, студия Future History писателя Михаила Зыгаря и журналиста Карена Шаиняна запустила приложение «Мобильный Художественный театр» в июне 2019 года. Сервис позволяет просматривать спектакли в режиме онлайн — например, «Мастера и Маргариту» с Леонидом Парфеновым, Ингеборгой Дапкунайте и Евгением Стычкиным или «1000 шагов» режиссера Кирилла Серебренникова. В январе «Мобильный Художественный театр» представил премьеру — спектакль «Я жила» с Елизаветой Боярской о пути Ольги Берггольц по блокадному Ленинграду.
Ранее Future History также объявила о запуске проекта 1939live. В формате онлайн-проекта и документального сериала 1939live расскажет о периоде перед началом Второй Мировой войны, а также первом месяце после — глазами польских, немецких, английских, французских и русских героев.
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