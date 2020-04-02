7 апреля на платформе «Мобильного Художественного театра» можно будет услышать спектакль «Елизавета Бам». Абсурдистский хоррор Даниила Хармса о девушке, которая сидела одна в комнате, когда снаружи постучали. Зачем пришли неизвестные? Ей кажется, что ее хотят арестовать. Вся жизнь проносится перед глазами, как фантастический сон. Как говорят в «Мобильном Художественном театре», постановка — образец того, как должен выглядеть театр будущего по мнению обэриутов.

12 апреля выйдет аудиоспектакль «Отравленный пояс» по одноименной повести Артура Конан Дойла, написанной в 1913 году накануне Первой Мировой войны. В 2020-ом, накануне мировой войны с коронавирусом, художественный руководитель «Мобильного Художественного театра» Михаил Зыгарь переписал повесть в пьесу — историю о том, как мир поражает неведомая эпидемия, и человечество начинает погибать. Без паники: главные герои успевают самоизолироваться и остаются последними выжившими на Земле. Или это им только кажется.

Все спектакли доступны в специальном приложении на iOS и Android.