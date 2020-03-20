10 советов Кирилла Серебренникова, как стать лучше в самоизоляции

Займитесь собой

Для вас открылось счастливейшая возможность наконец заняться собой. Дома можно заниматься йогой, делать активную физкультуру. В помощь нам — бесконечные приложения, которые можно скачать. Там прекрасные подкачанные тренеры всех полов, с кубиками и без, покажут, в каком режиме и с какой регулярностью делать упражнения.

Вместе со спортом, разумеется, питание. Наше питание, как и жизнь, всегда хаотичны. Здесь успел поесть, здесь — не успел. Вы можете четко спланировать свою диету. Конечно, вы будете пользоваться теми запасами, которые есть у вас дома, но никто не отменял помощь друзей. Займитесь правильным рационом питания и ежедневной физкультурой!