На канале «Гоголь-центра» в YouTube вышло видео, в котором художественный руководитель театра Кирилл Серебренников, почти полтора года находившийся под домашним арестом, советует, чем заняться в самоизоляции, чтобы не сойти с ума. «Собака.ru» записала рекомендации.
10 советов Кирилла Серебренникова, как стать лучше в самоизоляции
Меня, как специалиста по самоизоляции, попросили сформулировать какие-то пункты — 10 штук — как лучше всего провести время одному. Изоляция — пребывание в квартире или доме, в одиночестве или с семьей — это не божья кара, не наказание, а момент истины. Если вы из вашей-нашей общей ситуации научитесь доставать только плюсы, жизнь в самоизоляции окажется не такой уже бесполезной. Не думайте: «Нас тут всех посадили, время течет, а вот мы могли бы…». Ничего подобного. Воспринимайте так: то, что с нами со всеми случилось — подарок судьбы.
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1
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Избавьтесь от «мартышкиного ума»
Наша жизнь — обычная до самоизоляции — представляет собой хаос. Нас разрывают на части: мы отвечаем на звонки, смс, сообщения в Telegram, Instagram, Facebook и прочее. И повестку создаем не мы: нам ее навязывают. Так вот, изоляция — прекрасное время разгрести этот вынужденный хаос. Для этого надо очень четко разобрать свою жизнь по пунктам и сконцентрироваться. Избавиться от, как говорят буддисты, «мартышкиного ума»: знаете, когда все мелькает, мысли скачут, и ты не можешь ни на чем сконцентрироваться.
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2
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Спросите себя: «Кто я?»
Состредоточьтесь на простом вопросе: кто я, что для меня является самым важным в жизни. Это может быть не один пункт, но несколько. Составьте список — поверьте, он будет важным путеводителем и на время изоляции, и на всю последующую жизнь.
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3
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Фиксируйте то, что с вами происходит
Для этого вы должны вести дневник. Это не обязательно литература или тексты, которые должны быть опубликованы. Хотя, конечно, доля лукавства тут есть: люди всегда пишут дневники в надежде, что их кто-нибудь прочитает. Но это необязательно! Главное — то, что вы зафиксируете, что с вами происходит. Поел это, сделал — то, подумалось об этом — фиксируйте время! Дневник самоизоляции станет интересным подспорьем для самоанализа. В конце концов, тогда после нас хоть что-то еще останется, кроме этого трэша из сообщений и бессмысленных чатов.
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4
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Читайте толстые книги
Не надо ходить на работу, не надо суетиться, не надо никуда бежать. Освобождается огромное количество времени для чтения толстых книг! У каждого из нас где-то на полке лежит толстый-толстый роман, который мы купили, но не прочли и положили на дальнюю полку. Берите все толстые книги, о которых вас спрашивали: «А ты читал?» «Читал «Благоволительниц» Лителла?» «Да-да, конечно читал…» На самом деле предисловие или короткий синопсис. «А «Войну и мир» читал?» «Конечно!» Списал в школе сочинение у товарища. Сейчас наступило время прочитать все эти толстые книги. Тогда ваше обнуление станет крайне полезным: вы выйдете из этой изоляции совершенно другим человеком. Человеком, который прочтет «Дон Кихота» Сервантеса, «Войну и мир» Толстого, «Улисс» Джойса, «Бесконечную шутку» Уоллеса, «Маленькую жизнь» Янагихары. Или тех же «Благоволительниц». И не останется прежним.
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5
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Займитесь собой
Для вас открылось счастливейшая возможность наконец заняться собой. Дома можно заниматься йогой, делать активную физкультуру. В помощь нам — бесконечные приложения, которые можно скачать. Там прекрасные подкачанные тренеры всех полов, с кубиками и без, покажут, в каком режиме и с какой регулярностью делать упражнения.
Вместе со спортом, разумеется, питание. Наше питание, как и жизнь, всегда хаотичны. Здесь успел поесть, здесь — не успел. Вы можете четко спланировать свою диету. Конечно, вы будете пользоваться теми запасами, которые есть у вас дома, но никто не отменял помощь друзей. Займитесь правильным рационом питания и ежедневной физкультурой!
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6
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Займитесь творчеством
Самоизоляция — прекрасное время для того, чтобы сообразить, чем ты по-настоящему хотел заниматься в жизни. Каждый из нас когда-то наверняка очень хотел делать что-то совершенно другое: рисовать, писать стихи, заниматься макраме. Это отличное время для того, чтобы заняться творчеством. Все, что есть под руками, вокруг вас — используйте это для дела! Не бойтесь никого: к счастью, вас никто не видит. Делайте это для себя.
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Shutterstock
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7
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Начните писать мемуары
Дорогие друзья, в том числе и молодые, а попробуйте описать свою жизнь. Давайте вы начнете писать мемуары? Это не дневник, о котором я уже говорил. Самый первый день жизни, который вы помните и все остальные годы; все, что с вами случилось — это очень большая ценность для всего человечества. Я с удовольствием читаю мемуары — простых, обычных людей, не обладающих какими-то литературными способностями. Именно они просто честно описали свою жизнь: встречи, впечатления, тяготы и радости. Попробуйте написать эти самые мемуары очень подробно и ярко — и получайте от этого удовольствие!
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8
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Учите иностранные языки
Во-первых, это бегство от альцгеймера. Во-вторых, развитие наших резервуаров памяти. В-третьих, это просто полезно и важно! Учить можно по skype, с помощью онлайн-учебника; можно читать литературу на оразных языках. Миллион способов: было бы время каждый день выполнять какие-то домашние задания, читать, делать маленький шажок: еще слово, десять, двадцать. И вы сделали большой серьезный прыжок к пониманию другой культуры!
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9
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Восстановите связи
Очень важно, наверное, из лексикона вычеркнуть слово карантин. Изоляция, самоизоляция, обнуление, перезагрузка, отдых. Мы используем это время для того, чтобы измениться — для этого надо построить новые связи или восстановить их. Позвоните друзьям, родителям, первым любовям, педагогам. Тем, кто для вас что-то важное сделал, позвонить и поблагодарить. Я абсолютно уверен, что за это время количество друзей и связей у вас может увеличиться.
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10
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Получайте удовольствие
Это большое слово — фильмы, которые вы можете каждый день смотреть; музыка; секс. Хотите сделать сад на подоконнике? Делайте! Сшейте новое платье. Получайте удовольствие от всего. Поставьте в расписании пункт «удовольствие», и пускай каждый деньчто-нибудь вас невероятно радует. Обновляйтесь с удовольствием!
Записала Александра Березовская
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