Скончался главный режиссер «Театра на Васильевском» Владимир Туманов

«С 2011 года Владимир Анатольевич Туманов служил главным режиссером Театра на Васильевском. Здесь он создал уникальную, блистательную коллекцию постановок шедевров русской и зарубежной классики. Его спектакли становились художественными событиями, сочетающими оригинальность трактовки с верностью лучшим традициям русского психологического театра. Все спектакли Владимира Туманова — всегда подлинные истории о безграничном внутреннем мире каждого человека, о тонких душевных гранях, о любви и сложных человеческих чувствах. Имя Владимира Туманова навсегда сохранится в истории современного театра, навсегда останется в нашей памяти», — сообщили в «Театре на Васильевском».

Владимир Туманов работал в театрах Литвы и России. В Вильнюсском Театре русской драмы он поставил около 30 спектаклей, после возвращения в Петербург работал в Малом драматическом театре, а также в Молодежном театре на Фонтанке. Постановка «Таня-Таня», созданная для «Театра на Васильевском» по пьесе российского драматурга Ольги Мухиной, была удостоена высшей театральной премии Петербурга «Золотой софит» в номинации за лучшую режиссуру, а также была номинирована на российскую театральную премию «Золотая маска». Прощание с Владимиром Анатольевичем Тумановым состоится в Театре на Васильевском 2 марта.

Редакция «Собака.ru» приносит соболезнования родным и близким Владимира Анатольевича Туманова.