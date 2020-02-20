Прима-балерина Мариинского театра Виктория Терешкина, за плечами которой больше пятнадцати лет в театре, а в репертуаре – самые титульные партии, встретилась со зрителями в Dom Boutique Hotel. На паблик-токе народная артистка России рассказала о профессии, о том, что для балерины важнее всего, о работе с молодыми хореографами и о сцене. Публикуем выдержки из беседы.
Прима-балерина Мариинского театра Виктория Терешкина: «У нас явная зависимость от профессии»
О профессии
В нашей профессии не существует идеала. Нужно иметь в своем арсенале красивую фигуру, идеальную технику, харизму, прекрасные пропорции — всегда чего-то не хватает. Но самое главное, без чего никак не обойтись, – это органика: ее невозможно приобрести. Если человек танцует органично, с душой, и он светится — ему можно простить какие-то недостатки. Но все-таки, зрители очень любят технику и всегда ждут 32 фуете, а еще желательно, чтобы балерина делала их, как само собой разумеющееся. Плюс ко всему на сцене ни в коем случае нельзя показывать, что тебе тяжело. Это очень трудно, потому что есть много нюансов. Бывает, слепит свет, или у тебя болит нога, но кого это волнует: если ты выходишь на спектакль, то обязан его провести, потому что люди заплатили деньги и должны смотреть, как ты прекрасно танцуешь. Каждый раз ты должен своим профессионализмом доказывать свой высокий уровень. Профессия очень трудная.
Чем отличается молодой артист от немолодого
Мы тратим равное количество энергии на спектакль: и сейчас, и когда начинали. Но после десяти лет работы на сцене с каждый сезоном на восстановление тебе нужно все больше времени. Через два года исполнится двадцать лет, как я пришла в театр: очень хорошо помню первые дни, мое формирование, как все было тяжело, хотя сил в теле было в разы больше. Тем не менее, сегодня я чувствую себя комфортнее и гармоничнее, чем много лет назад. Конечно, когда ты только пришел, тебе не хватает опыта, который помог бы воплотить образ героя. Я всегда говорю: «вот мою бы голову сейчас, да к тем ногам» – справляться помогает мастерство, которое приходит с годами.
О работе с молодыми хореографами
Каждый раз, когда у нас на «Мастерской» (ежегодная «Мастерская молодых хореографов», Мариинский театр - прим. ред.) меня приглашает участвовать в своей постановке молодой хореограф, я соглашаюсь, потому что всегда думаю, а вдруг это тот самый балет, который будет ассоциироваться с моим именем. Поэтому участвую всегда, но для меня, кроме прочего, очень важна музыка. Недавно согласилась выучить хореографию уже существующего балета «Времена года» Ильи Живого. Когда я, проходя по нашему балетному коридору, слышала это сочинение Макса Рихтера из его постановки, мне всегда хотелось остановиться: она по-особенному близка мне. Кстати, даже Юрий Валерьевич Фатеев (и.о. заведующего балетной труппы Мариинского театра — прим. ред.) сомневался в моем участии, но я с уверенностью согласилась. Работа с нашими ребятами — это очень интересный опыт сотворчества, и я счастлива, что в Мариинском театре есть такая возможность.
О балетных реконструкциях
Сейчас очень много появляется балетных реконструкций: в Венской опере идет старинная «Коппеллия» (хор. Пьера Лакотта), в Большом театре – «Жизель» (хор. Алексея Ратманского) и таких примеров масса. Много зрителей ждут эти спектакли, любят их, с удовольствием смотрят. Но мне кажется, что некоторые из них не было необходимости возвращать в том виде, в котором они были в XIX веке. Время, артисты, мир балета, скорости, темпы — все поменялось. Например, балерины делают больше пируэтов, поднимают выше ноги, крутятся быстрее, и, конечно, костюмы из реконструкций этому мешают. Скажем, в корсетных лифах не то, что гнуться тяжело — в них даже дыхание сковывается. Конечно, в этих балетах костюмы делают на современный лад и как-то их облегчают. Но все же, думаю, нет ничего лучше тех версий «Баядерки» и «Лебединого озера», которые претерпели естественные изменения в XX веке, и мы ими наслаждаемся.
О самом важном для балерины
Недавно я давала мастер-класс, на котором было много учениц из Академии (Академия русского балета им. А. Я. Вагановой — прим. ред.). Прежде чем начать урок, я задала вопрос о том, что на их взгляд, является самым важным для балерины. Все говорили про физические достоинства: большой подъем, красивые руки, прыжок. Одна девочка сказала «Душа!», но это тоже не совсем то. Самое главное для нас — голова! Раз тебя взяли в Академию, значит данные у тебя уже и так есть, а танцовщица, которая подходит с умом, «с головой», к своей профессии, добьется больших успехов, чем просто обладательница данных, пусть даже «от бога».
Про зависимость от балета
Я понимаю, что моя профессия очень трудная – и физически, и эмоционально, – но я люблю свое дело и одновременно завишу от него. Бывает, что я так устаю: жду-жду, когда наступит этот несчастный долгожданный выходной , но если дают два, то на второй день я уже начинаю искать зеркало, тянуть ноги, проверять позы. Это сумасшествие! В нашем (балетном - мире потерять резко профессию — трагедия, и наверное, надо плавно переместиться в педагогику. Признаться, я ловлю себя на мысли, что уже хочется сделать замечание молодежи. Наверное, неосознанно готовлюсь к новому качеству, но обязательно в нашей танцевальной вселенной.
Встречу дополнила премьера документального фильма о хореографе-реформаторе XX века Михаиле Фокине из цикла «Легенды балета» от Иннокентия Иванова и студии «Телеинвест».
Фото:
Аля Балаева,
Саша Самсонова
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