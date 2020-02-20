Прима-балерина Мариинского театра Виктория Терешкина: «У нас явная зависимость от профессии»

О профессии

В нашей профессии не существует идеала. Нужно иметь в своем арсенале красивую фигуру, идеальную технику, харизму, прекрасные пропорции — всегда чего-то не хватает. Но самое главное, без чего никак не обойтись, – это органика: ее невозможно приобрести. Если человек танцует органично, с душой, и он светится — ему можно простить какие-то недостатки. Но все-таки, зрители очень любят технику и всегда ждут 32 фуете, а еще желательно, чтобы балерина делала их, как само собой разумеющееся. Плюс ко всему на сцене ни в коем случае нельзя показывать, что тебе тяжело. Это очень трудно, потому что есть много нюансов. Бывает, слепит свет, или у тебя болит нога, но кого это волнует: если ты выходишь на спектакль, то обязан его провести, потому что люди заплатили деньги и должны смотреть, как ты прекрасно танцуешь. Каждый раз ты должен своим профессионализмом доказывать свой высокий уровень. Профессия очень трудная.