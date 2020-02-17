В феврале и марте пройдут последние показы постановки Феликса Михайлова «Фавориты Луны. Поцелуй», визитной карточки «Ленинград Центра». Режиссер задумал шоу в форме ревю. За пять лет существования спектакля в нем участвовали в разное время Кармен Электра и Софи Эллис-Бекстор, а костюмы разрабатывали Янис Чамалиди и бренд Pirosmani.
Как создавали шоу «Фавориты Луны. Поцелуй» в «Ленинград Центре»?
Жанр ревю
«Фавориты Луны» – это спектакль-коллаж, в которой включены танцевальные, вокальные и акробатические номера. Непривычная для российской театральной традиции форма на западе хорошо знакома с начала ХХ века, когда ревю начали развиваться на Бродвее. Но жанр все больше и больше набирает популярности у отечественного зрителя благодаря легкости и образности, а «Ленинград Центр» с самого открытия активно его развивает.
Сюжет
Постановка вдохновлена короткометражным фильмом «Поцелуй» французского режиссера Стефана Ле Лея. Черно-белая картина, снятая в 2005 году, стилизована под немое кино. По сюжету молодая девушка идет на свидание, ее ожидает первый поцелуй. Когда приходит любимый, земля уходит у нее из-под ног и мир в буквальном понимании переворачивается. Феликс Михайлов и его придумали продолжение этой истории — магический лунный мир, его обителей и путь главных героев навстречу друг к другу, чтобы завершить все словами любви и тем самым поцелуем.
Артисты
В шоу дважды участвовали дивы западной сцены. В 2015-м году звездой провокационной постановки стала голливудская актриса Кармен Электра, которая в свои 42 блестяще исполнила не только вокальные партии, но и танцевальные номера с легкими элементами акробатики. Через год свой первый театральный опыт петербургской публике продемонстрировала британская певица Софи Эллис-Бекстор. Сейчас в постановке задействованы более полусотни артистов, в том числе призер мировых международных конкурсов Алексей Ишмаев, мастера спорта России по спортивной гимнастике, участники церемонии Олимпийских игр в Сочи Екатерина Качаева и Наталья Логвиненко, лауреат Международного конкурса вокалистов им. Б.Т. Штоколова Андрей Конюх.
Костюмы
Наряды артистов создавали художники по костюмам «Ленинград Центра», но общее визуальное решение в разное время дополняли образы от петербургских дизайнеров – Яниса Чамалиди и бренда Pirosmani. К заключительным показам шоу команда пригласила в конце января фотографа Александра Плотникова, чтобы сделать специальную съемку. Вместе с художником по костюмам, стилистом Софией Вартанян он создал такие же сюрреалистичные снимки, как и сюжет самой постановки. Среди акцентов – вещи марки Comme Des Garcons, а также Amplituda Design, Ваня Борисовна, Asadullina Aigel, Olga Chernoschekova.
«Ленинград Центр», Потемкинская ул., 4, лит. А, тел. (812) 242-9999, leningradcenter.ru
Комментарии (0)
Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.