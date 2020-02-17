Как создавали шоу «Фавориты Луны. Поцелуй» в «Ленинград Центре»?

Артисты

В шоу дважды участвовали дивы западной сцены. В 2015-м году звездой провокационной постановки стала голливудская актриса Кармен Электра, которая в свои 42 блестяще исполнила не только вокальные партии, но и танцевальные номера с легкими элементами акробатики. Через год свой первый театральный опыт петербургской публике продемонстрировала британская певица Софи Эллис-Бекстор. Сейчас в постановке задействованы более полусотни артистов, в том числе призер мировых международных конкурсов Алексей Ишмаев, мастера спорта России по спортивной гимнастике, участники церемонии Олимпийских игр в Сочи Екатерина Качаева и Наталья Логвиненко, лауреат Международного конкурса вокалистов им. Б.Т. Штоколова Андрей Конюх.