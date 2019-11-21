XXI Международный фестиваль «Новый европейский театр» покажет более 10 спектаклей от зарубежный и российских постановщиков на 6 знаковых театральных площадках Петербурга и Москвы. В рамках петербургской программы состоится мировая премьера «Игрушек» от датской компании SIGNA, основанной художниками Сигной и Артуром Кёстлерами.

В программе также постановка «Репетиция. История(и) театра» швейцарского режиссера Мило Рау и спектакль «Ребро на столе: Мать» Анхелики Лидделл — личный рассказ о матери с вплетением в него ярких визуальных образов. Об этих и других событиях и именах NET в этом году расскажет арт-директор фестиваля Марина Давыдова.

Public talk с Мариной Давыдовой состоится 1 декабря на Новой сцене Александринского театра. Вход свободный по предварительной регистрации.