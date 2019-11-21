1 декабря на Новой сцене Александринского театра «Собака.ru» и фестиваль NET проведут public talk с Мариной Давыдовой — театральным критиком, главным редактором журнала «Театр» и арт-директором фестиваля «Новый европейский театр». Давыдова расскажет о главных именах и событиях NET-2019, который в этот раз пройдет в Петербурге и Москве.
«Собака.ru» и фестиваль NET проведут public talk с Мариной Давыдовой — арт-директором «Нового европейского театра»
XXI Международный фестиваль «Новый европейский театр» покажет более 10 спектаклей от зарубежный и российских постановщиков на 6 знаковых театральных площадках Петербурга и Москвы. В рамках петербургской программы состоится мировая премьера «Игрушек» от датской компании SIGNA, основанной художниками Сигной и Артуром Кёстлерами.
В программе также постановка «Репетиция. История(и) театра» швейцарского режиссера Мило Рау и спектакль «Ребро на столе: Мать» Анхелики Лидделл — личный рассказ о матери с вплетением в него ярких визуальных образов. Об этих и других событиях и именах NET в этом году расскажет арт-директор фестиваля Марина Давыдова.
Public talk с Мариной Давыдовой состоится 1 декабря на Новой сцене Александринского театра. Вход свободный по предварительной регистрации.
XI Международный фестиваль «Новый европейский театр» завершится 12 декабря — постановкой Кэти Митчел Zauberland. Для спектакля композиторы Бернар Фоккруль и Мартин Кримп создали 16 оригинальных песен, которые стали дополнением к циклу Шумана и Гейне «Любовь поэта». В центре действия — болезненные проблемы современного западного общества, главную роль в котором исполнит американская оперная певица и лауреат «Грэмми» Джулия Баллок. О программе фестиваля в этом году читайте в нашем материале.
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