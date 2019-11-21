Gogol School, творческая лаборатория от актеров и режиссеров московского театра «Гоголь-Центр», проведет в Петербурге новый сезон интенсивов. Участники образовательной программы смогут развить пластику своего тела, проработать навыки импровизации, научиться работать с партнером и предметом, а также выражать эмоции через движения.
Творческая лаборатория Gogol School проведет в Петербурге новый сезон интерсивов
-
Родион Барышев. Здесь и далее фото: Gogol School
Новый сезон интенсивов от творческой лаборатории Gogol School пройдет с 21 по 22 декабря. Выпускник ГИТИС и хореограф шоу «Танцы со звездами» Родион Барышев научит участников программы работать с партнером и предметом, выражать эмоции через движения тела.
Педагог Школы-студии МХАТ и участник программы «Танцы на ТНТ» Никита Белых поможет развить пластику через актерские тренинги и упражнения. Также в рамках интенсива участники смогут проработать навыки импровизации — без формальных установок «как нужно» и «как правильно».
-
Никита Белых
Пройти обучение в творческой лаборатории Gogol School может каждый — для этого не требуются первичные актерские навыки и сценический опыт. Преподаватели школы отмечают, что курсы будут полезны не только тем, кто хочет попробовать себя на сцене или в кино — умение подать себя публике не помешает и тем, кто не боится подчеркнуть собственную индивидуальность.
Подробности и запись на интенсивы по ссылке.
Творческая лаборатория Gogol School создана актерами и режиссерами театра «Гоголь-Центр» в 2015 году — с тех пор платформа является образовательной и помогает всем желающим раскрыть свой творческий потенциал. В отличие от постоянных лабораторий, которые проходят в течение года и ориентированы в большей степени на тех, кто находится «внутри» творческой индустрии, интенсивные курсы более универсальны и рассчитаны на людей, которые желают попробовать что-то новое.
Комментарии (0)
Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.