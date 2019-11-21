Творческая лаборатория Gogol School проведет в Петербурге новый сезон интерсивов

Пройти обучение в творческой лаборатории Gogol School может каждый — для этого не требуются первичные актерские навыки и сценический опыт. Преподаватели школы отмечают, что курсы будут полезны не только тем, кто хочет попробовать себя на сцене или в кино — умение подать себя публике не помешает и тем, кто не боится подчеркнуть собственную индивидуальность.

Подробности и запись на интенсивы по ссылке.

Творческая лаборатория Gogol School создана актерами и режиссерами театра «Гоголь-Центр» в 2015 году — с тех пор платформа является образовательной и помогает всем желающим раскрыть свой творческий потенциал. В отличие от постоянных лабораторий, которые проходят в течение года и ориентированы в большей степени на тех, кто находится «внутри» творческой индустрии, интенсивные курсы более универсальны и рассчитаны на людей, которые желают попробовать что-то новое.