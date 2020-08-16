В понедельник, 17 августа, в Петербурге будет теплая и сухая погода. Это следует из прогноза ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды».
В начале рабочей недели в Петербурге ожидается сухая и теплая погода
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Фото: Shutterstock
Завтра температура воздуха ночью составит от +11 до 13, днем же в городе потеплеет до +21 градуса. При этом никаких осадков не ожидается. Ветер будет дуть со скоростью 4-9 м/с. Добавим, что атмосферное давление существенно не изменится.
Напомним, ранее стало известно о том, что в Петербурге и в других регионах закончился купальный сезон. Завершение купального сезона означает понижение температуры воды до некомфортной для купания детей. Тем не менее закаленные взрослые могут купаться в холодной воде.
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