Забег проведут с соблюдением санитарных норм. У всех присутствующих измерят температуру тела, маски и перчатки будут обязательны как для персонала, так и всех участников при входе в стартовый городок. Каждые три часа будет происходить замена средств индивидуальной защиты, а каждые два — дезинфекция контактных поверхностей.

На точках питания и освежения вода в стаканчиках будет заменена на воду в бутылках, фрукты — на гели. Заполнение стартовых кластеров будет поэтапным, с контролем количества людей и плотности. Зрителям также рекомендовано воздержаться от поддержки на старте и финише.

Общая сумма призовых выплат составит 1 миллион рублей. За результатами бегунов можно будет следить онлайн — в режиме реального времени на сайте полумарафона. Также второй год подряд благотворительным партнером забега выступает фонд «Линия жизни». Регистрируясь на забег, можно сделать пожертвование в пользу фонда и помочь детям.

Напомним, в 2019 году полумарафон «Северная столица» прошел по центральным улицам мимо главных достопримечательностей города — от Соборной мечети и Петропавловской крепости до Исаакиевского собора и Адмиралтейства. Также состоялись детские забеги и благотворительный на 1520 метров — все стартовые взносы направили в благотворительный фонд «Линия жизни».