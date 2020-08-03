Московский городской суд отменил приговор по делу футболистов Павла Мамаева и Александра Кокорина, его брата Кирилла и их друга Александра Протасовицкого, осужденных за хулиганство в центре Москвы. Фигуранты дела были оправданы судом по эпизодам о хулиганстве с применением предметов, а также признаны имеющими право на реабилитацию.
Мосгорсуд отменил приговор по делу футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева
Как пишет ТАСС, суд постановил оправдать Павла Мамаева по статье о хулиганстве и назначить ему наказание в виде года исправительных работ за преступление по статье 115 Уголовного кодекса РФ «Побои». При этом Мосгорсуд признал законным обвинительный приговор футболисту Александру Кокорину, оставив без изменений срок наказания в виде 1,5 года лишения свободы. Также суд постановил уничтожить стул, которым Кокорин ударил чиновника Дениса Пака в ходе конфликта в кафе в центре Москвы.
«Выслушав мнения сторон, суд постановил признать решение суда первой инстанции в отношении Александра Кокорина законным и обоснованным и не нашел оснований для его отмены. Ему назначено наказание в виде одного года и шести месяцев лишения свободы, он освобожден от отбытия наказания в виду фактического его отбытия. Судьбу вещественных доказательств суд решает следующим образом: стул уничтожить, а автомобиль Mercedes вернуть владельцу», — огласил решение судья.
Мамаев также может рассчитывать на реабилитацию в связи с оправдательным приговором — компенсация футболисту положена из-за времени, проведенного в колонии. «Мамаев имеет право на реабилитацию и компенсацию в соответствии с законом. С этого дня приговор вступил в силу, и он получил такое право», — подтвердил адвокат футболиста Игорь Бушманов.
В свою очередь адвокат Кокорина Татьяна Стукалова считает, что по данному делу возможен «очередной тайм». «Суд не учел целого ряда обстоятельств, не принял нашу позицию о том, что действия Кокорина нельзя квалифицировать как хулиганство. Вероятно, нас ждет уже очередной тайм по этому делу — мы будем обжаловать нынешнее решение», — отметила она. Адвокат Кокорина также планирует обжаловать новое решение суда, добиваясь наказания в виде штрафа. «Он признал вину в причинении побоев, но не согласен с наказанием. Хочет добиться штрафа в размере 40 тыс. рублей, мы считаем именно такое наказание справедливым и подадим жалобу», — добавил Бушманов.
Напомним, в октябре 2018 года футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев участвовали в избиении чиновника Минпромторга. 6 мая 2019 года сторона обвинения попросила назначить Кокорину полтора года колонии общего режима, а Мамаеву — год и пять месяцев колонии. 8 мая Пресненский районный суд города Москвы признал виновным Кокорина Мамаева, обвиняемых в хулиганстве и нападениях. 12 мая адвокат Кокорина рассказал об отказе футболиста отбывать срок в СИЗО.
6 сентября выездной суд в исправительной колонии №4 Белгородской области удовлетворил ходатайство об условно-досрочном освобождении Александра Кокорина. В сентябре 2019 года, после своего освобождения, Кокорин мог продолжить свою карьеру в «Зените». Тогда же представители петербургского ФК заявили, что готовы дать ему шанс вернуться в футбол, а главный тренер Сергей Семак поддержал футболиста и заявил, что верит в его «волю и характер».
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