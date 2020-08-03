Как пишет ТАСС, суд постановил оправдать Павла Мамаева по статье о хулиганстве и назначить ему наказание в виде года исправительных работ за преступление по статье 115 Уголовного кодекса РФ «Побои». При этом Мосгорсуд признал законным обвинительный приговор футболисту Александру Кокорину, оставив без изменений срок наказания в виде 1,5 года лишения свободы. Также суд постановил уничтожить стул, которым Кокорин ударил чиновника Дениса Пака в ходе конфликта в кафе в центре Москвы.

«Выслушав мнения сторон, суд постановил признать решение суда первой инстанции в отношении Александра Кокорина законным и обоснованным и не нашел оснований для его отмены. Ему назначено наказание в виде одного года и шести месяцев лишения свободы, он освобожден от отбытия наказания в виду фактического его отбытия. Судьбу вещественных доказательств суд решает следующим образом: стул уничтожить, а автомобиль Mercedes вернуть владельцу», — огласил решение судья.

Мамаев также может рассчитывать на реабилитацию в связи с оправдательным приговором — компенсация футболисту положена из-за времени, проведенного в колонии. «Мамаев имеет право на реабилитацию и компенсацию в соответствии с законом. С этого дня приговор вступил в силу, и он получил такое право», — подтвердил адвокат футболиста Игорь Бушманов.

В свою очередь адвокат Кокорина Татьяна Стукалова считает, что по данному делу возможен «очередной тайм». «Суд не учел целого ряда обстоятельств, не принял нашу позицию о том, что действия Кокорина нельзя квалифицировать как хулиганство. Вероятно, нас ждет уже очередной тайм по этому делу — мы будем обжаловать нынешнее решение», — отметила она. Адвокат Кокорина также планирует обжаловать новое решение суда, добиваясь наказания в виде штрафа. «Он признал вину в причинении побоев, но не согласен с наказанием. Хочет добиться штрафа в размере 40 тыс. рублей, мы считаем именно такое наказание справедливым и подадим жалобу», — добавил Бушманов.